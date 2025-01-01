Меню
Цитаты из фильма Смена сезонов

Pete Lachapelle Мы приходим в этот мир и уходим из него одни. Всё остальное — подарок.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Майкл Брэндон
