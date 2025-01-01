Кто же такой Оцеллус в сериале «Чужой: Земля»: этот монстр может стать кошмаром даже для ксеноморфов

Это не Мерри и не Пиппин: Толкин назвал самого бесполезного члена Братства — зрители с ним не согласятся

Малоизвестные, но невероятно крутые сериалы от HBO Max: 3 проекта, которые скрасят ваши выходные

«Делается полным идиотом»: из-за чего Высоцкий до конца жизни не общался с Золотухиным

Откладывали «Москва слезам не верит. Все только начинается» на потом? Опоздали: такого сериала больше нет на Wink

«Воздушную тюрьму» скрестили с «Настоящим детективом»: Apple анонсировал идеальный сериал об охота на беглых преступников

Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам

Российская сказка обошла «Аватар» по сборам, и к выходу готовится продолжение: даже японцы без ума от нее

50 лет культовому «Собачьему полдню»: по этому случаю вспомнили, как ограбление банка превратилось в цирк с Пачино

В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично