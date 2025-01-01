Меню
Фильмы
Второе дыхание
Цитаты из фильма Второе дыхание
Bibby Berman
Настоящий класс, сестра моя. Она пришла на похороны отца с кавалером.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pearl Berman
Даже дешёвый борщ — благословение для беззубых.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pearl Berman
Не слишком остро! Мы евреи. Мы к газу относимся очень серьёзно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кэти Бейтс
Kathy Bates
Ширли МакЛэйн
Shirley MacLaine
