Киноафиша Фильмы Второе дыхание Цитаты из фильма Второе дыхание

Цитаты из фильма Второе дыхание

Bibby Berman Настоящий класс, сестра моя. Она пришла на похороны отца с кавалером.
Pearl Berman Даже дешёвый борщ — благословение для беззубых.
Pearl Berman Не слишком остро! Мы евреи. Мы к газу относимся очень серьёзно.
