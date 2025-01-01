Тесс Карлайл [подразумевается, что Боб должен позвонить Дугу, пока они в проходе с консервы в супермаркете] На это нет цены.

Боб Хатчерсон [по рации] Да, мэм. Э-э, Дуг, это Бобби на проходе с консервами, ты где-то рядом с менеджером? Мне нужно узнать цену на горошек Lesieur, повторяю, горошек Lesieur.

Дуг Чесник Горошек Lesieur.

Менеджер магазина Сегодня по акции — два по 0,59.

Дуг Чесник [по рации] Сегодня по акции — два по 0,59.

Боб Хатчерсон [по рации] Понял, два по 0,59.

Тесс Карлайл Но мне нужен только один.

Боб Хатчерсон Понял, Дуг, но ей нужен только один.

Дуг Чесник Сколько за один?

Менеджер магазина Та же цена. Это акция два по цене одного.

Дуг Чесник [по рации] Э-э, Бобби, это акция два по цене одного, так что советую взять оба.