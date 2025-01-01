Тесс Карлайл
[подразумевается, что Боб должен позвонить Дугу, пока они в проходе с консервы в супермаркете]
На это нет цены.
Боб Хатчерсон
[по рации]
Да, мэм. Э-э, Дуг, это Бобби на проходе с консервами, ты где-то рядом с менеджером? Мне нужно узнать цену на горошек Lesieur, повторяю, горошек Lesieur.
Менеджер магазина
Сегодня по акции — два по 0,59.
Дуг Чесник
[по рации]
Сегодня по акции — два по 0,59.
Боб Хатчерсон
[по рации]
Понял, два по 0,59.
Боб Хатчерсон
Понял, Дуг, но ей нужен только один.
Менеджер магазина
Та же цена. Это акция два по цене одного.
Дуг Чесник
[по рации]
Э-э, Бобби, это акция два по цене одного, так что советую взять оба.
Боб Хатчерсон
[по рации]
Понял, Дуг, но, похоже, интерес к горошку пропал, повторяю, интерес к горошку пропал. Консервы отключаю.