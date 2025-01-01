Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Телохранитель Тесс Цитаты из фильма Телохранитель Тесс

Цитаты из фильма Телохранитель Тесс

Тесс Карлайл [подразумевается, что Боб должен позвонить Дугу, пока они в проходе с консервы в супермаркете] На это нет цены.
Боб Хатчерсон [по рации] Да, мэм. Э-э, Дуг, это Бобби на проходе с консервами, ты где-то рядом с менеджером? Мне нужно узнать цену на горошек Lesieur, повторяю, горошек Lesieur.
Дуг Чесник Горошек Lesieur.
Менеджер магазина Сегодня по акции — два по 0,59.
Дуг Чесник [по рации] Сегодня по акции — два по 0,59.
Боб Хатчерсон [по рации] Понял, два по 0,59.
Тесс Карлайл Но мне нужен только один.
Боб Хатчерсон Понял, Дуг, но ей нужен только один.
Дуг Чесник Сколько за один?
Менеджер магазина Та же цена. Это акция два по цене одного.
Дуг Чесник [по рации] Э-э, Бобби, это акция два по цене одного, так что советую взять оба.
Боб Хатчерсон [по рации] Понял, Дуг, но, похоже, интерес к горошку пропал, повторяю, интерес к горошку пропал. Консервы отключаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doug Chesnic [Успокаивает сотрудника больницы, который настаивает, что по правилам пациента должны везти на инвалидной коляске] Правила не такие уж священные, правда?
Doug Chesnic [снимая свои солнцезащитные очки] И Тесс... Садись в чёртово кресло.
Tess Carlisle [сидя в инвалидной коляске, Фредрик толкает сзади, она стучит по руке правой рукой] Хм. Очень хорошо, Дуглас. У тебя всё будет в порядке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тесс Карлайл [в её спальне] У меня для тебя потрясающая новость. У меня неоперабельная опухоль мозга.
[пауза]
Тесс Карлайл Я купила тебе и твоим людям пусковую установку ракет «Скад».
[пауза]
Тесс Карлайл Мы идём на оперу в Коламбус. Какая из этих новостей тебе кажется правдой?
Даг Чесник Когда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Менеджер магазина [Дагу, пока другие агенты секретной службы сопровождают Тесс по супермаркету] Она хочет, чтобы её сегодня узнали?
[Даг качает головой]
Менеджер магазина [К покупателям и кассирам] Не знаю её! Не знаю её! Не знаю её!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тесс Карлайл [Дагу, в её комнате] Президент приедет в Сомерсвилл. Ты подготовишь машины и пулемёты примерно через час?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frederick [сидит у стойки, готовит завтрак Тесс на кухне] Просто заскочил забрать свои штуки?
Doug Chesnic [делая кофе] Говори по-английски, Фред.
Frederick [Даг выходит из кухни и поднимается по лестнице в спальню Тесс] Просто заскочил забрать свои в#н##?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doug Chesnic Разве ты не понимаешь? Если он замешан, значит её жизнь ничего не стоит, понял? Её должны были чёрт побери убить!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doug Chesnic [стоя рядом с ним] Где она, Эрл?
Earl Fowler [пренебрежительно, сидя на больничной койке] Говорите с моим адвокатом, агент... агент Ду́ги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lee Danielson [о том, что Тесс отказалась от охраны Секретной службы] Она выставила нас из дома.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tess Carlisle Ты думаешь, обычные налогоплательщики имеют хоть малейшее понятие, сколько денег тратится на охрану всех этих старых политических бывших и их жен? О боже, это возмутительно. Машины, люди — меня тошнит от этого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tess Carlisle Тебе бы самой попробовать сходить с ума. Тебе бы сходить на свидание. Тебе бы выпить мартини. Тебе бы поездить с открытым верхом. Или, что ещё лучше, дай отдохнуть старой уставшей вдове.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doug Chesnic Думаю, тебе это нравится. Думаю, тебе нравится, что у тебя семь мужиков и ни одной женщины-агента, которые круглосуточно в твоём распоряжении!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doug Chesnic Заброшенная ферма? Да не может быть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
«Аббатство Даунтон» завершило свою историю грандиозным финалом: объясняем, что стало со всеми членами семьи Кроули
Разыграли скандал как по нотам: в 105 серии «Клюквенного щербета» сценаристы показали интрижку Фираза — но не с Доа
Rotten Tomatoes унизил «Тот самый» по самое не хочу: критики требуют забыть о фильме, а рейтинг рухнул до 34%
В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично
50 лет культовому «Собачьему полдню»: по этому случаю вспомнили, как ограбление банка превратилось в цирк с Пачино
Откладывали «Москва слезам не верит. Все только начинается» на потом? Опоздали: такого сериала больше нет на Wink
Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»
Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)
«Делается полным идиотом»: из-за чего Высоцкий до конца жизни не общался с Золотухиным
Новый комедийный боевик со звездой «Офиса» не сильно понравился критикам — а вот зрители в восторге
Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше