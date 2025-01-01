Меню
Киноафиша Фильмы Берегись, моряк Цитаты из фильма Берегись, моряк

Henry Hornett Если найдёшь этого хорька, может, отдашь мне обратно...
Emma Hornett Если я вообще успею на свадьбу с таким раскладом, считай, повезло.
Carnoustie Bligh [про себя] Если ты не успеешь, то все *остальные* успеют.
Henry Hornett [слышно, как Эмма рыдает за дверью] Она слушала?! Мне надо выбраться отсюда, пока я ещё жив!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Сирил Смит
Cyril Smith
Пегги Маунт
Peggy Mount
