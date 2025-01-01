Меню
[финальные слова фильма]
Alfie Знаешь что? Когда я оглядываюсь на свою маленькую жизнь и на тех девушек, что я знал, и думаю обо всём, что они для меня сделали, и о том немного, что я сделал для них, можно подумать, что мне повезло. Но что я с этого получил? Пару монет, нормальную одежду, машину, здоровье вернул и никому не принадлежу. Но у меня нет покоя в душе — а если этого нет, значит, у тебя ничего нет. Не знаю... Мне кажется, если тебя не поймали одним способом, то поймают другим. Так в чём же ответ? Вот что я всё время себе спрашиваю — в чём смысл? Понимаешь, о чём я?
Alfie Моё понимание женщин ограничивается удовольствием. Что касается боли — я такой же, как и все мужики, — не хочу знать.
Alfie Женщина замужняя, понимаешь. Каждая из них нуждается в хорошем смехе. Их мужьям это почему-то никогда не приходит в голову. Я всегда говорю: рассмеши замужнюю женщину — и ты уже на полпути к ней. Конечно, с одинокой это не работает. С неё с ноги не встанешь. Рассмешишь одну — больше с ней ничего не добьёшься.
Alfie То, что я любил раньше, и то, что я люблю сейчас — две разные вещи.
Alfie Я никогда ей не говорил, что люблю — разве что в те моменты, когда нужно сказать что-то для виду.
[говорит о внешности Гилды, пока она была беременна]
Alfie Заметь, в начале она была даже довольно красива, особенно в первые месяцы. Я ей сказал: «Чёрт возьми, девчонка, ты не так страшна, как я думал».
Alfie У нее маленькие рыжие усы. Но я вполне готов закрыть глаза на редкие недостатки у женщины, если у нее есть что-то, чтобы это компенсировать. Ну, в общем, для этого мы все здесь — чтобы помогать друг другу в этой жизни.
Annie Это мои тайные мысли.
Alfie У тебя нет права на тайные мысли — если живёшь со мной!
Annie У каждого есть право на тайные мысли.
[говорит в камеру, целуя Лили Кламакрафт]
Alfie Ну, что в этом такого? Старина Гарри никогда не узнает. А если и узнает, ему не стоит обижаться — ни на меня, ни на неё, если уж на то пошло. Да и чай этим только выиграет.
Alfie Мне не нужна никакая птичья уважуха — я бы не знал, что с ней делать.
Alfie Я тебе уже говорил, будь осторожнее, куда ставишь ноги.
Alfie [обнимает Руби] Она в прекрасной форме.
Alfie Если потеряешь девушку, всегда можно найти другую. А с ребёнком всё иначе.
Alfie Гарри, я просто хочу, чтобы ты увидел жизнь, понял, что это такое и как она на тебя влияет. Я никогда не хотел причинять тебе боль, Гарри. Никому не хочу причинять боль.
Harry Clamacraft Нет, наверное, нет. Но ты причиняешь, Элфи. Причиняешь.
Harry Clamacraft Как ты меня хочешь?
Alfie Как я тебя хочу? Ну, есть два варианта: прямо или сбоку, в зависимости от твоей национальности.
Alfie Что мне в Руби нравится — она зрелая женщина. Когда она берётся за тебя, чувствуешь всю её жизненную мудрость в каждом прикосновении. Понимаешь, о чём я? В последнее время я всё больше тянусь к таким женщинам.
Alfie Ты же маленькая секс-бомба, да?
Ruby А я?
Alfie Да. Ты моя маленькая похоть, да? Моя маленькая похоть!
Alfie В этот раз я точно вляпался по полной. Это был тот день, когда я взял её с собой на лодке, понимаешь. Примерно три месяца назад. Да, я думал, что вышло всё просто так, даром. Но так никогда не бывает, да?
Alfie Держись, не вгрызи ногти, как в прошлый четверг. У меня по спине царапины.
Ruby Сегодня я могу сделать с тобой гораздо больше.
Alfie Посмотри на эту ванну! Королевский размер. Конечно, вдвоём в ней тесновато. Но можно здорово повеселиться, плескаясь и так далее. Знаешь, бывало, что я считал себя счастливчиком, если вылез из этой ванны живым.
Alfie Знаешь, я начинаю думать, что она была красива. Ведь красоту чувствуешь не глазами, а сердцем, которое жаждет чего-то, что делает её красивой.
Alfie Я как скауты — всегда готов.
Alfie Ты немного пахнешь молочком.
Gilda Ой, прости, Элфи, я сейчас помоюсь.
Alfie Нет, не против, пахнет материнским. Как долго ты будешь продолжать с этим грудным кормлением?
Gilda Ой, как можно дольше, Элфи. Это лучшее для него.
Alfie Потом была одна женщина-подолог из службы ухода за ногами, с которой я крутил роман. Она отлично мне мозоли снимала, прямо мастер. Чёрт возьми, у меня никогда ноги не были в таком прекрасном состоянии. Я прыгал, как маленькая фея.
Alfie Если пташка тебя не поймала одним способом, она поймает другим.
Alfie Странная работа для птицы, да? Снимать внутренности людей.
Alfie Может, поспишь часок, девчонка, пока он спит?
Alfie Отпусти. Не трогай мой рукав. Ты что, меня за дикаря принимаешь? Я не какой-то зверь, понял? Я не собираюсь удирать. Но и слезы лить не начинай. Иначе я тебе точно дам.
Alfie Видишь? Всё, что нужно — это голос отца. Не забывай, у него впереди тяжелая жизнь. Так что не стоит с самого начала создавать у него неправильное впечатление.
Alfie Держи, закуривай.
Harry Clamacraft Доктор сказал, что нельзя курить больше пяти в день.
Alfie Не слушай доктора. Ты должен выздоравливать.
Alfie Видишь это? Карла — её зовут. Слышишь, как шелестит её юбка? В этом шелесте что-то есть. Думаю, лягу на кровать, на всякий случай.
Alfie Нужно выходить и кайфовать. Я имею в виду, как только мужик начинает думать о какой-то девчонке, для него всё кончено, и время зря тратится, если хочешь знать.
Harry Clamacraft Ты не понимаешь...
Alfie Что? Что?
Harry Clamacraft Связь — связь между мужем и женой.
Alfie Связь? Я понимаю только человеческую еб### природу. Вот скажи, как ты знаешь, что за твоей женщиной не стоит какой-нибудь тип?
Alfie Ну, это мило. Ты можешь подержать?
Ruby Я постараюсь, молодой человек.
Alfie С птицей никогда не знаешь, где она была и что натворила.
Harry Clamacraft Слушай, не мог бы ты говорить "она"? Ты же про мою жену.
Alfie Она или оно — всё птицы. Надо тебе, Гарри, начать жить для себя. Как я.
Alfie Знаешь что? Когда она улыбается своей маленькой улыбкой, меня это трогает. Да. Теперь, когда я на неё смотрю, она вовсе не такая уж страшная.
Alfie Теперь крупный план. Облизни губы.
[Руби соблазнительно облизывает губы]
Alfie Чёрт побери! Теперь смотри, птичка.
Alfie Фрэнк — душка настоящий. Знаешь что? Он даже птиц своих с ребятами делит. Один чувак мне сказал, что он даже жену свою одолжит. Как эскимосы, понимаешь.
Alfie Когда замужняя женщина слишком распаляется, пора остудить пыл.
Alfie Я с самого начала сказал Гилде, что не из тех, кто женится. И знаешь что? Ей всё равно. Она терпила и знает это. А любая тётка, которая знает своё место в этом мире, может быть вполне довольна.
[первые реплики, из припаркованной машины]
Siddie Ну что, опять начинаешь с начала?
Alfie А что, если я и начинаю?
Siddie А если вдруг полиция подъедет?
Alfie Пусть подъезжают. Стёкла запотели, двери заперты. Тут как в турецкой бане.
Alfie Держи.
Siddie Что?
Alfie [рыщет в кармане пиджака] Не подхвати простуду.
[бросает Сидди её трусики]
Alfie А что насчёт меня? Ты правда думаешь, что я собираюсь проводить выходные, бегая вокруг мокрых памперсов?
Alfie Да, ты не просто милый, в каком-то смысле ты стал начальником. Как будто я должен обращать на тебя внимание, а не ты на меня. Не могу объяснить, но чувствую это.
Alfie В этой жизни нельзя ни от кого зависеть.
Alfie В этой жизни надо жить для себя, а не для других.
Carla Тебе надо быть в кровати.
Alfie Не мог уснуть, поэтому спустился и сделал себе чашку чая.
Carla Не положено тебе этого делать.
Alfie Всю жизнь делал то, чего делать не положено.
