AlfieЗнаешь что? Когда я оглядываюсь на свою маленькую жизнь и на тех девушек, что я знал, и думаю обо всём, что они для меня сделали, и о том немного, что я сделал для них, можно подумать, что мне повезло. Но что я с этого получил? Пару монет, нормальную одежду, машину, здоровье вернул и никому не принадлежу. Но у меня нет покоя в душе — а если этого нет, значит, у тебя ничего нет. Не знаю... Мне кажется, если тебя не поймали одним способом, то поймают другим. Так в чём же ответ? Вот что я всё время себе спрашиваю — в чём смысл? Понимаешь, о чём я?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AlfieМоё понимание женщин ограничивается удовольствием. Что касается боли — я такой же, как и все мужики, — не хочу знать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AlfieЖенщина замужняя, понимаешь. Каждая из них нуждается в хорошем смехе. Их мужьям это почему-то никогда не приходит в голову. Я всегда говорю: рассмеши замужнюю женщину — и ты уже на полпути к ней. Конечно, с одинокой это не работает. С неё с ноги не встанешь. Рассмешишь одну — больше с ней ничего не добьёшься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AlfieТо, что я любил раньше, и то, что я люблю сейчас — две разные вещи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AlfieЯ никогда ей не говорил, что люблю — разве что в те моменты, когда нужно сказать что-то для виду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[говорит о внешности Гилды, пока она была беременна]
AlfieЗаметь, в начале она была даже довольно красива, особенно в первые месяцы. Я ей сказал: «Чёрт возьми, девчонка, ты не так страшна, как я думал».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AlfieУ нее маленькие рыжие усы. Но я вполне готов закрыть глаза на редкие недостатки у женщины, если у нее есть что-то, чтобы это компенсировать. Ну, в общем, для этого мы все здесь — чтобы помогать друг другу в этой жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AnnieЭто мои тайные мысли.
AlfieУ тебя нет права на тайные мысли — если живёшь со мной!
AnnieУ каждого есть право на тайные мысли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[говорит в камеру, целуя Лили Кламакрафт]
AlfieНу, что в этом такого? Старина Гарри никогда не узнает. А если и узнает, ему не стоит обижаться — ни на меня, ни на неё, если уж на то пошло. Да и чай этим только выиграет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AlfieМне не нужна никакая птичья уважуха — я бы не знал, что с ней делать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AlfieЯ тебе уже говорил, будь осторожнее, куда ставишь ноги.
AlfieЕсли потеряешь девушку, всегда можно найти другую. А с ребёнком всё иначе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AlfieГарри, я просто хочу, чтобы ты увидел жизнь, понял, что это такое и как она на тебя влияет. Я никогда не хотел причинять тебе боль, Гарри. Никому не хочу причинять боль.
Harry ClamacraftНет, наверное, нет. Но ты причиняешь, Элфи. Причиняешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry ClamacraftКак ты меня хочешь?
AlfieКак я тебя хочу? Ну, есть два варианта: прямо или сбоку, в зависимости от твоей национальности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AlfieЧто мне в Руби нравится — она зрелая женщина. Когда она берётся за тебя, чувствуешь всю её жизненную мудрость в каждом прикосновении. Понимаешь, о чём я? В последнее время я всё больше тянусь к таким женщинам.
AlfieДа. Ты моя маленькая похоть, да? Моя маленькая похоть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AlfieВ этот раз я точно вляпался по полной. Это был тот день, когда я взял её с собой на лодке, понимаешь. Примерно три месяца назад. Да, я думал, что вышло всё просто так, даром. Но так никогда не бывает, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AlfieДержись, не вгрызи ногти, как в прошлый четверг. У меня по спине царапины.
RubyСегодня я могу сделать с тобой гораздо больше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AlfieПосмотри на эту ванну! Королевский размер. Конечно, вдвоём в ней тесновато. Но можно здорово повеселиться, плескаясь и так далее. Знаешь, бывало, что я считал себя счастливчиком, если вылез из этой ванны живым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AlfieЗнаешь, я начинаю думать, что она была красива. Ведь красоту чувствуешь не глазами, а сердцем, которое жаждет чего-то, что делает её красивой.
AlfieНет, не против, пахнет материнским. Как долго ты будешь продолжать с этим грудным кормлением?
GildaОй, как можно дольше, Элфи. Это лучшее для него.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AlfieПотом была одна женщина-подолог из службы ухода за ногами, с которой я крутил роман. Она отлично мне мозоли снимала, прямо мастер. Чёрт возьми, у меня никогда ноги не были в таком прекрасном состоянии. Я прыгал, как маленькая фея.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AlfieЕсли пташка тебя не поймала одним способом, она поймает другим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AlfieСтранная работа для птицы, да? Снимать внутренности людей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AlfieМожет, поспишь часок, девчонка, пока он спит?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AlfieОтпусти. Не трогай мой рукав. Ты что, меня за дикаря принимаешь? Я не какой-то зверь, понял? Я не собираюсь удирать. Но и слезы лить не начинай. Иначе я тебе точно дам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AlfieВидишь? Всё, что нужно — это голос отца. Не забывай, у него впереди тяжелая жизнь. Так что не стоит с самого начала создавать у него неправильное впечатление.