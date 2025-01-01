[финальные слова фильма]

Знаешь что? Когда я оглядываюсь на свою маленькую жизнь и на тех девушек, что я знал, и думаю обо всём, что они для меня сделали, и о том немного, что я сделал для них, можно подумать, что мне повезло. Но что я с этого получил? Пару монет, нормальную одежду, машину, здоровье вернул и никому не принадлежу. Но у меня нет покоя в душе — а если этого нет, значит, у тебя ничего нет. Не знаю... Мне кажется, если тебя не поймали одним способом, то поймают другим. Так в чём же ответ? Вот что я всё время себе спрашиваю — в чём смысл? Понимаешь, о чём я?