Киноафиша Фильмы Битва за Англию Цитаты из фильма Битва за Англию

Цитаты из фильма Битва за Англию

Baron von Richter Дэвид, мы ничего не требуем. Европа — наша, мы можем зайти в Британию, когда захотим.
Sir David Kelly Если вы думаете, что мы станем играть на гарантиях Гитлера, вы глубоко ошибаетесь. Все эти годы в Англии, похоже, ничему вас не научили. Нас не так просто напугать. Да и мы знаем, как трудно армии переправиться через Ла-Манш. Последний маленький капрал, который пытался, провалился. Так что не угрожайте и не диктуйте нам, пока сами не пройдёте по Уайтхоллу... и даже тогда мы не станем слушать.
[Закадровый текст]
Уинстон Черчилль Никогда в истории человеческих конфликтов так много не было обязано так немногим.
[Старший лейтенант Скиппер и Саймон тренируются на Спитфайрах. Скиппер только что приказал Саймону вступить с ним в воздушный бой, но Саймон потерял его из виду и ослеплён солнцем. Вдруг Скиппер вырывается из солнца прямо на него]
Старший лейтенант Скиппер [имитирует пулемёт] ДАКА-ДАКА-ДАКА-ДАКА-ДАКА-ДАКА-ДАКА-ДАКА-ДАКА!
[пролетает мимо Саймона]
Саймон Привет, Кролик-лидер — думал, ты появишься из-за солнца!
Старший лейтенант Скиппер НЕ ДУМАЙ! Не бросай взгляд краем глаза! СМОТРИ! Ищи этих уё###в! Ладно, попробуем ещё раз.
Warr. Off. Warrick Потуши эту сигарету! Электричество отключили, разве ты не чувствуешь запах газа?
Section Officer Maggie Harvey Не кричи на меня, мистер Уоррик!
Air Vice Marshal Keith Park [Увидев на стратегической доске неизвестный маркер] Т-5, что это?
Wing Cmdr. Willoughby Учебная эскадрилья, сэр. Это поляки.
Air Vice Marshal Keith Park Выведите их отсюда. Сажайте.
Wing Cmdr. Willoughby Лидер «Блэкхоука». Вектор два три ноль, немедленно возвращайтесь на базу. Приём.
Squadron Leader Edwards Лидер «Блэкхоука». Принял и понял. Приём. Лидер «Блэкхоука» в звено А. Поворот на лево, курс два три ноль.
Polish R.A.F. pilot [По-польски] Немцы! Немцы справа!
2nd Polish pilot [По-польски] Не вижу. Где?
Polish R.A.F. pilot [По-польски] Там внизу справа.
3rd Polish pilot [По-польски] Вижу этих йориков! Вижу!
Squadron Leader Edwards Прекратите этот польский трёп и держите курс два три ноль.
Polish R.A.F. pilot [Отрывается, чтобы вступить в бой с немцами] Повторите, пожалуйста.
Squadron Leader Edwards Говорю ещё раз: два три ноль.
2nd Polish pilot [Отрывается, чтобы вступить в бой с немцами] Повторите, пожалуйста.
Air Vice Marshal Keith Park Чёрт возьми, два три ноль!
3rd Polish pilot [Отрывается, чтобы вступить в бой с немцами] Повторите, пожалуйста.
4th Polish pilot [Отрывается, чтобы вступить в бой с немцами] Повторите, пожалуйста.
5th Polish pilot [Отрывается, чтобы вступить в бой с немцами] Повторите, пожалуйста.
Squadron Leader Edwards Ну заткнитесь уже все. И следуйте за мной, если вы не слепы не только... Ох.
[Видит, что все польские пилоты ушли в бой с немцами]
Squadron Leader Edwards Чёрт побери!
Squadron Leader Canfield Двигатель перегревается, и я тоже! Либо мы отступаем, либо взрываемся! Что выберешь?
Senior civil servant Чёрт возьми, мужик! У нас 650 самолётов!
Air Chief Marshall Sir Hugh Dowding А у них 2 500 самолётов, не так ли?
Senior civil servant Они не прилетят все сразу, и у нас есть радар. Черчилль очень на него надеется.
Air Chief Marshall Sir Hugh Dowding Радар жизненно важен, но он не сбивает самолёты.
Senior civil servant Ха! Ну надо же, вы совсем не излучаете дух оптимизма.
Air Chief Marshall Sir Hugh Dowding Если Бог даст, мы выстоим, министр.
Senior civil servant Понятно. Значит, я говорю кабинету, что вы полагаетесь на радар и молитесь Богу, так?
Air Chief Marshall Sir Hugh Dowding [смеётся] Наоборот точнее. Полагаемся на Бога и молимся радару. Но главный расчёт таков: наши молодые люди должны сбивать их молодых людей с коэффициентом четыре к одному, если мы хотим хоть как-то не отставать.
[С помощью переводчика Эдвардс отчитал польских пилотов за то, что они атаковали немецкие бомбардировщики вопреки приказу, затем достал из кармана телеграмму]
Squadron Leader Edwards Наконец-то, и одному Богу известно почему, я получил следующий сигнал:
[смотрит вниз]
Squadron Leader Edwards "Поздравляю! С сегодняшнего дня этот эскадрон считается боеспособным." Подпись: Вице-маршал авиации Кит Парк, командующий 11-й группой
[мужчины начинают аплодировать, Эдвардс усмехается, затем сцена сменяется на кабинет Даунинга]
Air Chief Marshall Sir Hugh Dowding Я ошибался насчёт поляков.
Air Vice Marshal Keith Park У нас теперь есть и второй польский эскадрон.
Air Chief Marshall Sir Hugh Dowding [Надевает фуражку] Я *думал*, ты о них скажешь. Ладно, сделай их боеспособными.
Air Vice Marshal Keith Park А как же канадцы?
Air Chief Marshall Sir Hugh Dowding И чехи. Нам нужны *все!*
[Они выходят]
[после выговора Саймону, молодому пилоту]
Squadron Leader Skipper Сколько часов на Спитфайре?
Simon Десять с половиной, сэр.
Squadron Leader Skipper Давай сделаем *одиннадцать*, прежде чем *Джерри* завтракает тобой!
Pilot Officer Archie Из зелёного в подонок за один лёгкий урок.
[тихо, почти шёпотом, после того как Саймон и Скиппер вышли из здания к своим самолётам]
Pilot Officer Archie дака!-дака!-дака!-дака!-дака!-дака!-дака!-дака!
[его пилотам-полякам, не говорящим по-английски]
Squadron Leader Edwards Тише! Тишина — по-польски!
Air Vice Marshal Evill [ОМС Даудинг сидит за своим столом, читая отчёты. Звонит телефон. Вице-маршал Эвилл берёт трубку] Да?
[слушает]
Air Vice Marshal Evill Да, минуточку
[поворачивается к ОМС Даудингу]
Air Vice Marshal Evill Министр авиации, сэр. На скремблере.
Air Chief Marshall Sir Hugh Dowding [берёт зелёный телефон-скремблер] Да?
Minister А, Даудинг. Э-э. Слушайте. Наши люди в Вашингтоне испытывают трудности с американской прессой. Речь о сегодняшних данных. Немецкие источники там говорят, что наши сообщения сильно преувеличены.
Air Chief Marshall Sir Hugh Dowding [слушает, но ничего не говорит]
Minister Алло? Ты на месте, Даудинг?
Air Chief Marshall Sir Hugh Dowding Я на месте, министр.
Minister Ну, то есть, можешь подтвердить эти данные?
Air Chief Marshall Sir Hugh Dowding [прочищает горло] Меня пропаганда особо не волнует. Если мы правы — они сдадутся. Если ошибаемся — они будут в Лондоне через неделю!
[пауза, затем кладёт трубку]
Military Police Corporal [Выгружают пленных немцев] Ни один из вас, ж##ов, по-английски не говорит?
Squadron Leader Skipper Капрал?
Military Police Corporal Сэр.
Squadron Leader Skipper Куда вы этих стервятников ведёте?
Military Police Corporal Офицеров — в столовую, сержантов — в караульное помещение, сэр.
Squadron Leader Skipper Хрен им. Они за всё это отвечают, пусть сами и убирают.
Military Police Corporal А офицеры что, сэр?
Squadron Leader Skipper Дайте им чёртову лопату.
gun repairman [Подслушавший предыдущий разговор] Хе, скиппер ж##ов не любит.
Maintenance sargeant Если не починишь пушку — возненавидишь меня. А потом займись этой небольшой кучкой.
Squadron Leader Skipper Сколько раз я тебе говорил — никогда не летай прямо и ровно дольше 30 секунд в боевой зоне!
[пауза]
Squadron Leader Skipper Ты звонил жене?
[Энди чуть качает головой]
Squadron Leader Skipper Ладно, парень! Вперед!
[наклоняет голову в сторону своего маленького бордового Austin Ascot 12/6]
Polish R.A.F. pilot [Польский пилот прыгает с парашютом из сбитого самолёта. Он приземляется в сенном поле] Добрый день, сэр
[с польским акцентом]
Farmer [фермер, указывая вилами на пилота и думая, что тот немец, отвечает злым саркастическим тоном] Добрый день, моя жопа, ты, б##чь ублюдок. Давай, руки вверх.
Polish R.A.F. pilot Почему?
Farmer Давай, руки вверх.
Polish R.A.F. pilot Я польский пилот, я воюю на вашей стороне.
Permanent Secretary of State for Air Вы же понимаете, Доудинг, что Черчилль должен это увидеть.
Air Chief Marshall Sir Hugh Dowding Именно поэтому я и написал это.
Reichsmarschall Hermann Göring Вторжение не начнётся, пока мы не очистим небо! — Идите же, друзья мои — я вас достаточно отругал. Я здесь, чтобы помочь. Что нужно? Фён? Фальке?
Maj. Falke Да, фюрер. Дайте мне эскадрилью «Спитфайров».
Air Vice Marshal Keith Park Похоже, снова Лондон, сэр.
Air Chief Marshall Sir Hugh Dowding Да.
Air Vice Marshal Keith Park И мы ничего с этим поделать не можем.
Air Chief Marshall Sir Hugh Dowding Но если Гёринг решит — сосредоточиться на Лондоне днём — это уже другое дело.
Air Vice Marshal Keith Park Если это значит, что он оставит мои аэродромы в покое, я не буду жаловаться. Даже несколько дней дадут шанс набрать силы.
Air Chief Marshall Sir Hugh Dowding Ему придётся лететь дальше.
Air Vice Marshal Keith Park И возвращаться тоже. У нас будет больше времени на перехват.
Air Chief Marshall Sir Hugh Dowding Что важнее, Парк, его истребители имеют топливо всего на десять минут над Лондоном. Его бомбардировщики потеряют большую часть прикрытия. Впервые они все окажутся в зоне действия 12-й группы. Возможно, теперь, наконец, мы увидим, на что способны «Большие крылья» Ли-Маллори. Переключение на Лондон — может стать самой большой ошибкой немцев.
Air Chief Marshall Sir Hugh Dowding Господа, вы упускаете главное. Нам не хватает 200 пилотов. Те, что есть, устали, измотаны и давно ждут замены. Мы боремся за выживание. Проигрываем. Нам не нужно большое или маленькое крыло. Нам нужны пилоты. — И чудо.
Squadron Leader Skipper [Его эскадрилья только что поднялась в воздух и тоже подвергается атаке Люфтваффе] Ну не стой же ты там! Поднимай один самолёт!
Squadron Leader Skipper Капрал! Немедленно заправьте их.
Капрал на французском аэродроме Да, сэр.
[Оборачивается к остальным наземным техникам]
Капрал на французском аэродроме Так вот...
[продолжает разговор]
Squadron Leader Skipper Капрал — я не про твою кровь! И перезарядите их!
Капрал на французском аэродроме Да, *сэр*!
[Бежит к самолету]
Communications man Взлёт эскадрильи, сэр.
Squadron Leader Skipper Не паникуй. Свяжите меня с дежурным контролёром. Мы только что приземлились. Мы ещё заправляемся.
Maintenance sargeant [Наблюдая, как новый пилот очень плохо и тряско приземляется] Ой-ёй-ёй. Прямо до слёз доводит.
Squadron Leader Canfield [после разрушения его аэродрома] И какой же, чёрт возьми, гений додумался отправить нас в эту лётную шарагу?
Maintenance Officer Не вините меня, прямая команда от штаба группы. Сам Паркер. Поле не такое уж плохое.
Squadron Leader Canfield Я видел его. Влажные палатки и мерзкая лачуга, полная дохлых мух.
Maintenance Officer Зато у тебя не будут наведываться эти немцы.
Squadron Leader Canfield Я их и не виню.
Сержант пилот Энди [Новичок-пилот Саймон очень плохо приземлился] Можно научить...
Пилот-офицер Арчи [подключается] ... *обезьяны* летать лучше, чем так!
Squadron Leader Colin Harvey [в лондонском гостиничном номере, смотрит на Мэгги; она в синей рубашке, без штанов, в белом белье, чёрных чулках и подтяжках; наклонилась, заглядывая в сумку] Должен сказать, в гражданском ты выглядишь на порядок лучше.
Section Officer Maggie Harvey Я с трудом тебя без формы припоминаю.
[Парк только что приземлился, его встречает полковник Хоуп]
Group Capt. Hope Так плохо, как мы думали, сэр?
Air Vice Marshal Keith Park [расстроенно] Хуже! Кенли и Биггин — просто *катастрофа*, а остальные не намного лучше. Бог знает, сколько у нас самолётов будет к утру! Всё из-за того, что 12-я группа не справилась со своей задачей. Ли-Мэллори и его большие крылья! Лучше бы вообще остались на *земле*, пользы от них — никакой!
Squadron Leader Skipper Где ты пропадал?
Sgt. Pilot Andy [промокший до нитки и обиженный] Учился плавать!
Squadron Leader Skipper Ты кого-нибудь сбил?
Sgt. Pilot Andy Всё, что получил — полное брюхо Ла-Манша!
[немцы вот-вот захватят аэродром]
Squadron Leader Skipper Всё! Валим отсюда!
Pilot Officer Archie Куда летим, сэр?
Squadron Leader Skipper [быстро идёт к своему самолёту] Пойдёшь за мной — узнаешь.
Air Vice Marshal Keith Park [во время налётов 15 сентября] Всё готово?
Wing Cmdr. Willoughby Всё, сэр!
Air Vice Marshal Keith Park Резервы?
Wing Cmdr. Willoughby Нет!
Air Vice Marshal Keith Park Именно это я только что сказал премьер-министру!
[идёт обратно в офис, Уинстон Черчилль наблюдает за ходом событий]
Air Vice Marshal Keith Park [при сообщении о том, что радиолокационные станции выведены из строя немецкими бомбардировками] Значит, мы слепы, теперь у нас остался только Корпус наблюдателей!
Group Capt. Baker Секция офицер Харви!
[крик]
Section Officer Maggie Harvey Сэр
[подходит и отдаёт честь, которую он принимает]
Group Capt. Baker Секция офицер Харви, я заметил, что некоторые ваши девушки теперь пользуются мужскими окопами во время учений по воздушной тревоге. Это должно прекратиться.
Section Officer Maggie Harvey Сэр
Group Capt. Baker И ещё кое-что... Чехлы для противогазов
[постукивает по чехлу Мэгги]
Group Capt. Baker Они для противогазов, а не сумочек. Я, конечно, понимаю, что женские требования несколько отличаются от мужских. Тем не менее, это не оправдание...
[прекращает говорить на полуслове, услышав взрывы немецких бомб позади. Он и Харви оборачиваются и видят приближающиеся бомбардировщики]
Group Capt. Baker Чёрт побери!
[во весь голос]
Group Capt. Baker ПРИКРЫТЬСЯ!
[Бейкер и Харви бегут в тот же ближайший окоп]
Air Vice Marshal Trafford Leigh-Mallory [возражая Доудингу] Мы были в воздухе, сэр, пытались сбить вражескую авиационную массу. Нужно время, чтобы собрать сорок или пятьдесят самолётов на...
Air Vice Marshal Keith Park [перебивая] Это занимает слишком много времени! К тому моменту, когда ваш «Большой Крыло» поднимается в воздух, враги уже нанесли удары по целям и возвращаются домой.
Air Vice Marshal Trafford Leigh-Mallory Главное — сбивать их в больших количествах. Я лучше уничтожу пятьдесят после того, как они поразят цели, чем десять до этого.
Air Vice Marshal Keith Park Не забывай, что моими целями являются наши аэродромы, Ли-Мэллори. И у тебя не будет ни пятидесяти, даже десяти не будет!
Squadron Leader Colin Harvey Ни за что не поймаю тебя на фигуре высшего пилотажа над моим аэродромом. Понял?
Squadron Leader Skipper Когда ты уже научишься?
Sgt. Pilot Andy Я не знал, что они там.
Squadron Leader Skipper Никогда не летай прямо дольше 30 секунд в боевой зоне. Сколько раз я тебе говорил? Пошли, я подброшу.
Sgt. Pilot Andy Я лучше пешком, сэр.
Squadron Leader Skipper Без «сэр» давай.
Minister [по телефону] Доудинг, слушайте, наши люди в Вашингтоне испытывают трудности с американской прессой. Речь о сегодняшних цифрах. Немецкие источники там говорят, что наши данные сильно преувеличены. - - Алло? - Вы там, Доудинг?
Air Chief Marshall Sir Hugh Dowding Я здесь, министр.
Minister Ну, я имею в виду, вы можете подтвердить эти цифры?
Air Chief Marshall Sir Hugh Dowding Меня пропаганда мало интересует. Если мы правы — они сдадутся. Если нет — через неделю они будут в Лондоне.
Squadron Leader Skipper Знаешь, я никогда не хотел, чтобы ты вступала в армию. Никогда!
Section Officer Maggie Harvey Колин, прошу. Веди себя так, будто я человек!
Squadron Leader Skipper Ты больше похожа на суфражистку с плаца.
Section Officer Maggie Harvey Я просто не создана махать мокрой тряпкой на грязных аэродромах.
Tank crewman [Первая фраза в фильме]
[после того, как посмотрели, как «Харрикейн» делает победный вираж]
Tank crewman Кого он пытается обмануть!
Colin's Driver Всё в порядке, сэр?
Squadron Leader Colin Harvey Да. Позволь дать тебе один совет.
Colin's Driver Какой, сэр?
Squadron Leader Colin Harvey Оставайся холостым.
Sgt. Pilot Chris [британские пилоты на «Спитфайрах» легко сбивают грозных немецких пикировщиков «Штука»] Это как стрелять в крыс в бочке.
Squadron Leader Canfield *Ты* будешь «в бочке», если не будешь остерегаться *истребителей*!
[Сержант летчик Энди читает письмо, пока пилоты ждут приказа на взлёт]
Сержант летчик Энди Дура б###ь!
Пилот-офицер Арчи Он опять тебя оскорбляет, Арнольд!
Сержант летчик Энди Потратил полотпуска, чтобы устроить ей жизнь в деревне, а теперь она говорит: «Мне скучно»!
[Британские пилоты во Франции слушают, как французский офицер говорит о наступлении немцев]
Pilot Officer Archie Для тех, кто не в курсе, сейчас переведу.
BBC Radio Announcer Это служба BBC Home Service. Новости. Сегодня днем в Палате общин премьер-министр, сэр Черчилль, заявил: «То, что генерал Вейган назвал Битвой за Францию, закончилось. Битва за Англию вот-вот начнется.»
Wing Cmdr. Willoughby [вешая трубку и глядя на карту боевого построения, где показано большое количество эскадрилий ВВС, готовящихся перехватить налёт Люфтваффе на Лондон] Пусть теперь подумают над этим!
Baron von Richter Слушай, Дэвид, фюрер ведёт себя очень разумно. Он даёт гарантии.
Sir David Kelly Опыт показывает, что гарантии фюрера ни о чём не гарантируют.
Baron von Richter А как же Черчилль? После нашего последнего обращения что мы слышим? «Мы будем сражаться на пляжах». Чем?
Sir David Kelly Иногда Уинстон слишком увлекается.
Baron von Richter С жидкой храбростью. Вот что мне говорят.
Sir David Kelly Видимо, вы его не знаете.
Squadron Leader Colin Harvey Ты подал заявление на эту должность в Шотландии?
Section Officer Maggie Harvey Дорогой, я не могу.
Squadron Leader Colin Harvey Можешь.
Section Officer Maggie Harvey Ты знаешь, что я не могу.
Squadron Leader Colin Harvey То есть ты не хочешь.
Section Officer Maggie Harvey Не могу!
Squadron Leader Colin Harvey [Мэгги раскладывает ночнушку на кровати в гостинице] Ты правда думаешь, что мы серьезно наденем эти нелепые наряды? Не на этом этапе, правда же.
Section Officer Maggie Harvey Я стесняюсь.
Squadron Leader Colin Harvey О, Мэгги, да брось.
Section Officer Maggie Harvey Просто - я стесняюсь. Честно.
Maj. Brandt Мы должны были быть над целью девять минут назад.
Brandt's Navigator Ветер изменил направление.
Maj. Brandt Так где мы?
[слышна зенитная канонада, самолет трясет]
Maj. Brandt Где Лондон?
Brandt's Navigator [смущённо] О, ну на юго-западе.
Maj. Brandt Хорошо. Сбрасывайте бомбы — и курс домой.
Reichsmarschall Hermann Göring Я обещал Фюреру, что мы уничтожим Королевские ВВС. Погода не продлится вечно. Мы должны *закончить* это! Это приказ.
Section Officer Maggie Harvey Я опустила момент со свистами волков. Ты в этом лучше меня.
WRAF Corporal Seymour К счастью, у эриков сейчас другие заботы!
Squadron Leader Canfield О, я никогда не выносил женщин в строю.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Курд Юргенс
Curd Jürgens
Ральф Ричардсон
Ральф Ричардсон
Ralph Richardson
Роберт Шоу
Robert Shaw
Майкл Бейтс
Michael Bates
Сюзанна Йорк
Susannah York
Тревор Ховард
Trevor Howard
Роберт Флеминг
Robert Flemyng
Бэрри Фостер
Barry Foster
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Michael Caine
Гарри Эндрюс
Harry Andrews
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Laurence Olivier
Эдвард Фокс
Edward Fox
Майкл Редгрейв
Майкл Редгрейв
Michael Redgrave
Энтони Николлс
Anthony Nicholls
Иэн МакШейн
Иэн МакШейн
Ian McShane
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Christopher Plummer
Найджел Патрик
Nigel Patrick
Кеннет Мор
Kenneth More
Патрик Уаймарк
Patrick Wymark
Пэт Хейвуд
Pat Heywood
