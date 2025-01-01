Air Vice Marshal Keith Park
[Увидев на стратегической доске неизвестный маркер] Т-5, что это?
Wing Cmdr. Willoughby
Учебная эскадрилья, сэр. Это поляки.
Air Vice Marshal Keith Park
Выведите их отсюда. Сажайте.
Wing Cmdr. Willoughby
Лидер «Блэкхоука». Вектор два три ноль, немедленно возвращайтесь на базу. Приём.
Squadron Leader Edwards
Лидер «Блэкхоука». Принял и понял. Приём. Лидер «Блэкхоука» в звено А. Поворот на лево, курс два три ноль.
Polish R.A.F. pilot
[По-польски] Немцы! Немцы справа!
2nd Polish pilot
[По-польски] Не вижу. Где?
Polish R.A.F. pilot
[По-польски] Там внизу справа.
3rd Polish pilot
[По-польски] Вижу этих йориков! Вижу!
Squadron Leader Edwards
Прекратите этот польский трёп и держите курс два три ноль.
Polish R.A.F. pilot
[Отрывается, чтобы вступить в бой с немцами] Повторите, пожалуйста.
Squadron Leader Edwards
Говорю ещё раз: два три ноль.
2nd Polish pilot
[Отрывается, чтобы вступить в бой с немцами] Повторите, пожалуйста.
Air Vice Marshal Keith Park
Чёрт возьми, два три ноль!
3rd Polish pilot
[Отрывается, чтобы вступить в бой с немцами] Повторите, пожалуйста.
4th Polish pilot
[Отрывается, чтобы вступить в бой с немцами] Повторите, пожалуйста.
5th Polish pilot
[Отрывается, чтобы вступить в бой с немцами] Повторите, пожалуйста.
Squadron Leader Edwards
Ну заткнитесь уже все. И следуйте за мной, если вы не слепы не только... Ох.
[Видит, что все польские пилоты ушли в бой с немцами]
Squadron Leader Edwards
Чёрт побери!