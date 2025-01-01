Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пленники Посейдона Цитаты из фильма Пленники Посейдона

Цитаты из фильма Пленники Посейдона

Celeste Whitman Ты собираешься меня поцеловать?
Captain Mike Turner Нет.
Celeste Whitman Тогда давай свалим отсюда к чёрту.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Mike Turner В трудные времена человек может рассчитывать только на сочувствие банка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Касторп Почему так важна ящик номер 16?
Капитан Стефан Свево Ответ на этот вопрос знала только одна, и именно поэтому она должна была умереть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Mike Turner [после того, как обнаружили, что Свево и его люди собирают плутоний] Вы можете взять с этого корабля всё, что хотите, но эти люди проделали долгий путь, и всё, чего они хотят сейчас — это черт побери выбраться отсюда живыми!
Captain Stefan Svevo Я никогда не намеревался никому причинять вред, капитан, как вы должны понимать, я не могу вас отпустить сейчас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Celeste Whitman [нужно перепрыгнуть яму длиной около двух метров] Знаешь... У меня тут самые короткие ноги.
Captain Mike Turner Давай!
Celeste Whitman Ладно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Stefan Svevo [капитану Тернеру] Вы же понимаете... Я не могу сейчас вас отпустить!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wilbur Hubbard Посмотри туда вверх. Медь, да?
[вертолёт спасателей с шестью выжившими пролетает над головой]
Captain Mike Turner Французская береговая охрана.
[смотрит на вертолёт через бинокль]
Captain Mike Turner Если они здесь, значит у кого-то большие проблемы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Stefan Svevo [когда экипажи осматривают перевёрнутый корм] Надеюсь, вы религиозный человек, капитан. Я позволил себе сказать маленькую молитву за нас.
Captain Mike Turner Все мы?
Captain Stefan Svevo Мне кажется, что с этого момента наши веры неизбежно переплетены.
Captain Mike Turner Хорошо. Тогда не обижайся, если я буду время от времени напоминать тебе об этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Larry Simpson Тереза, твой отец пытается сказать, что он немного переживает, что я могу сорвать с тебя одежду и заняться с тобой любовью прямо у него на глазах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Larry Simpson Тереза, твой отец... он всегда был таким однобоким?
Theresa Mazzetti Ну... знаешь, его лай страшнее, чем укус. Он добрый.
Larry Simpson Да, ну... если бы у меня была такая красивая дочь, как ты, я бы, наверное, вел себя так же.
[Тереза смотрит на Ларри с любовью и улыбается]
Theresa Mazzetti О, спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[взрыв приводит к тому, что сейф в офисе кладовщика проваливается сквозь пол и открывается]
Captain Mike Turner [смотрит на золотые монеты и наличные] Ну надо же.
Celeste Whitman Вот так вот сейф и вскрывается.
[Селеста начинает спускаться в комнату внизу]
Captain Mike Turner Куда это ты собрался?
Celeste Whitman Не будем ждать, пока деньги сами придут.
[Майк и Уилбур спускаются в комнату вместе с Селестой и смотрят содержимое сейфа]
Captain Mike Turner [берёт золотую монету] 1796 год.
Wilbur Hubbard Как думаешь, сколько они стоят?
Captain Mike Turner В сто раз дороже своего веса в золоте.
Celeste Whitman Борт?
Captain Mike Turner Что?
Wilbur Hubbard Борт.
Captain Mike Turner Что это?
Celeste Whitman Промышленные алмазы.
Captain Mike Turner Сколько стоят?
Celeste Whitman Думаю, от трёх до четырёх сотен тысяч.
[Майк поражён]
Celeste Whitman Стой минутку, скажи честно, это действительно наше?
Captain Mike Turner Да, это груз. Собирайся, валим отсюда.
Wilbur Hubbard [взволнованно] Видишь сейчас, Майк? Вдоль Ривьеры? Мы богаты! Знаешь что? Банк нам теперь не нужен, правда?
[смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Celeste Whitman Слушай, чемпион, там не Вальдорф, если что.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Celeste Whitman Да перестань, Тернер. Я знаю, что ты чертовски жесткий парень, но ты не сукa — как бы сильно ты ни хотел, чтобы я так думала! Правда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Mike Turner Уилбур, приготовь лодку. Попроси обезьяну помочь тебе.
Celeste Whitman Обезьяна? Я и не знал, что у вас на корабле есть обезьяна. Чёрт, я её не видел — — — великолепно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Mike Turner Перед вами четырёхзвёздочный пассажирский лайнер, на борту которого сотни богатых людей, отправляющихся в круиз по Европе. Единый трофей, который меня интересует, — это тот, что я смогу унести на спине.
Celeste Whitman И в итоге что? Мешок с кредитками и золотыми пломбами? Очаровательно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Mike Turner Идёшь, обезьянка?
Celeste Whitman Почему бы и нет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Celeste Whitman Боже, сегодня явно не мой день! Честно, ты меня вообще не понимаешь.
Captain Mike Turner Понимать тебя? Я даже не знаю, кто ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сюзанна Константин Платье моё. Не думаю, что я справлюсь.
Капитан Майк Тернер Сними его.
Сюзанна Константин Что вы сказали?
Капитан Майк Тернер Капитан Майк Тернер, Сюзанна Константин: Сними его!
Селеста Уитмен Он умеет находить слова, не правда ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Mike Turner С Новым годом, похоже, я нашёл выход.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Celeste Whitman Та молитва, что ты там прочитала... это к какой религии относится?
Captain Stefan Svevo Греческое православие.
Celeste Whitman Да ну? Я вдруг греческая православная!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Медсестра Джина Роу [о выходе «Посейдона» через боковую подводную дверь] Никто из нас не опытный ныряльщик, капитан.
Капитан Майк Тернер Это наш единственный выход. Я превращу вас всех в аквалангистов. У вас нет выбора.
[ставит 2 баллона с аквалангом]
Капитан Майк Тернер Должно быть ещё два, Уилбур. Я насчитал четыре.
Уилбур Хаббард Один пустой. Тот, что я беру — наполовину полный.
Дьюи 'Текс' Хопкинс Кто идёт с аквалангом?
Капитан Майк Тернер Все.
Селеста Уитман В последний раз, когда я училась в школе, три не делятся на восемь.
Ларри Симпсон Что ты сказал?
Селеста Уитман Три не делится на восемь.
Уилбур Хаббард С ним — возможно.
[имеется в виду Майк]
Капитан Майк Тернер Ты хочешь сказать, что Джек Касто никогда не учил дыханию напарника?
Селеста Уитман Что такое дыхание...?
Капитан Майк Тернер Это когда больше одного ныряльщика дышат из одного баллона. Мы с Уилбуром уже делали это, так что потратим меньше воздуха.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Майк Тернер [во время первого осмотра вверх дном перевёрнутого корпуса] Это отверстие, должно быть, проделала спасательная команда с вертолёта.
Вилбур Хаббард [смотрит внутрь] Похоже, сейчас тут достаточно тихо.
[Майк пролезает через отверстие]
Вилбур Хаббард Если мы сможем спуститься до кабинета бурмистра, взорвать сейф, а потом выбраться обратно, да... через борт...
Капитан Майк Тернер Я же говорил... тебе необязательно идти, старик.
Вилбур Хаббард Я знаю, что мне не *нужно*.
Капитан Майк Тернер Ты мне пригодишься.
Вилбур Хаббард Да, я тоже это знаю.
Капитан Майк Тернер Спасибо.
Вилбур Хаббард Старика благодарить не нужно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Suzanne Constantine Пожалуйста, давайте просто выберемся отсюда как можно скорее.
Captain Stefan Svevo На создание этого дела ушло два года. Ты правда думаешь, что я могу уйти без него?
Suzanne Constantine Я сделал всё, что ты хотел. Теперь я просто хочу уйти!
Captain Stefan Svevo Я понимаю, но у меня есть пуля, если бы я мог её избежать. Но раз я здесь, раз мы здесь *вдвоём*, нам нужно довести это дело до конца!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Mike Turner [после прыжка через яму длиной в два метра] Пойдёшь, доктор?
Captain Stefan Svevo [на другой стороне ямы со своими людьми] Я вот что думаю, капитан, мы разделены на две хижины. Мы пойдём налево, а вы с вашей глупостью продолжайте вперёд.
Captain Mike Turner Это приказ?
Captain Stefan Svevo Надеюсь, это конструктивное предложение.
Captain Mike Turner Ладно, доктор. Будем играть по твоим правилам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Stefan Svevo [когда его лодка подходит вплотную к лодке Майка] Я доктор Стефан Свево, это спасательное судно «Ирен». Это, должно быть, «Посейдон». Мы услышали её SOS прошлой ночью.
Captain Mike Turner Отвали. У меня здесь права на спасение. Капитан Майкл Тернер.
Captain Stefan Svevo Перевернутое судно — это огромный воздушный пузырь, капитан, и там могут быть выжившие. Мои парамедики и я можем помочь — попытаться их спасти и оказать медпомощь, если потребуется.
Captain Mike Turner Думаю, выживших уже вывезли, но вы можете проверить и забрать тех, кого найдёте. Только выживших. Всё остальное заберу я. Понял?
Captain Stefan Svevo В том-то и дело, капитан, это было моё первоначальное предложение.
Captain Mike Turner Хорошо. Тогда начнём собирать снаряжение, советую и вам тоже.
Captain Stefan Svevo Мы готовы зайти на борт прямо сейчас, но не волнуйтесь, капитан, подождём.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[буксир Дженни плывёт в закат с выжившими]
Celeste Whitman [присоединяется к Майку на мостике] Бедный Уилбур. Почему он так сделал?
Captain Mike Turner У нас было всего два баллона с воздухом. Он знал, что у нас не было шансов, поэтому отдал всё, что у него осталось.
Celeste Whitman Я действительно любила этого старика.
Captain Mike Turner Что теперь будешь делать? Вернёшься в свой шато?
Celeste Whitman Шато нет.
Captain Mike Turner Где-то же должен быть дом.
Celeste Whitman Открыта для предложений.
Captain Mike Turner Хорошо... я оформлю тебя в команду, но банк заберёт лодку, как только мы причалим.
Celeste Whitman Возможно, нет.
[Селеста достаёт промышленный алмаз, который она подняла с Посейдона]
Celeste Whitman Собираешься меня поцеловать?
Captain Mike Turner Я всё равно собирался тебя поцеловать.
[они целуются, и буксир Дженни плывёт в закат]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Mazzetti [осматривая груз плутония] Здесь достаточно, чтобы начать войну!
Captain Stefan Svevo [Появляясь со своими людьми за кучей ящиков] Ну, это небольшое преувеличение. Простите за это, капитан. Я надеялся, что нам больше никогда не придется встречаться.
Harold Meredith Кто этот? Чего он хочет?
Celeste Whitman Это обычный охранный террорист. Думаю, он хочет убить нас.
Captain Stefan Svevo Ну, хотя вторая часть вашего утверждения может быть точной, пожалуйста, не путайте меня с каким‑нибудь политически... бессильным бомбовым метателем. Истина такова: я поднялся на этот корабль с более чистым мотивом, чем капитан Тернер: вернуть имущество, которое уже было моим.
Captain Mike Turner Вы можете забрать всё, что угодно с этого корабля. Мне это всё равно, но этим людям пришлось пройти долгий путь, и сейчас они хотят лишь одного: выбраться отсюда живыми.
Dewey 'Tex' Hopkins Так скажет один человек другому.
[Svevo's men point their guns at Tex]
Dewey 'Tex' Hopkins Постой, послушай меня, сын.
[They lower their rifles slightly]
Dewey 'Tex' Hopkins Вот что: я выпишу чек за весь этот бардак. Если вы просто положите свои маленькие ружья, мы все вместе смоем отсюда. Что скажете?
Captain Stefan Svevo Посмотрите на тот открытый ящик позади меня, капитан. Я искренне сомневаюсь, что ваш приятель там расплатится за него.
Captain Mike Turner Ладно. Открой его. Посмотрим.
Captain Stefan Svevo Если ты откроешь этот бочонок, капитан, мы все погибнем. И у меня есть вполне разумная надежда увидеть сегодня закат.
Frank Mazzetti [annoyed] Это чепуха, что вы тут несёте. Вы пытаетесь сказать, что внутри у вас какая-то машина Судного дня или что-то вроде этого?
Captain Stefan Svevo С учётом информации, доступной сегодня, любой предприимчивый студент науки смог бы собрать ядерное устройство.
Dewey 'Tex' Hopkins Уран?
Captain Stefan Svevo [proudly] Плутоний. И, как известно правительству США, это не первая поставка, которая ушла не по плану.
Dewey 'Tex' Hopkins А, сынок? Слушай меня. Если бы я сказал тебе, что у меня есть определённые связи в Пини Гон...
Captain Stefan Svevo Тогда мне пришлось бы сказать вам, что мои связи гораздо мощнее ваших. Я никогда не намеревался причинять вред никому, капитан. Но как вы должны понять... я не могу отпустить вас сейчас.
[another explosion occurs]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Celeste Whitman [первый реплика персонажа] Мне плохо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wilbur Hubbard Не знаю, она может пойти ко дну в любой момент.
Captain Mike Turner «Андреа Дориа» держалась на плаву больше десяти часов.
Celeste Whitman Ну, я однажды не спала неделю. И что?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Celeste Whitman Если бы я знала, что придётся плыть с капитаном Блайем, осталась бы лучше в своём шато на Ривьере.
Captain Mike Turner Шато? Это как другие девушки это называли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dewey 'Tex' Hopkins Фрэнк, клянусь, если ты будешь вечно ляпать ерунду, ни глотка этого вина не получишь.
Frank Mazzetti Эй, Текс, возьми это вино и засунь его к чертям!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнк Маццетти Я держу бар в Морристтауне, Нью-Джерси. Я знаю, что там творится. У этого парня в голове одна мысль! Я видел стариков там с детьми такими же маленькими, как моя дочь.
Ларри Симпсон Ну, слава богу, что мне всего 22, да, пап?
Фрэнк Маццетти Слушай, парень, если мы выберемся отсюда живыми, я тебя убью!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nurse Gina Rowe Это очень извращённое мышление!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Celeste Whitman Полтора года назад я приехала во Францию с моим парнем из Цинциннати.
Captain Mike Turner Где сейчас твой парень?
Celeste Whitman В Цинциннати.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dewey 'Tex' Hopkins Меня зовут Дьюи Хопкинс. Я из Большого Д, Техас. Это Даллас, ребята.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dewey 'Tex' Hopkins Что ж, как человек дела к другому человеку дела, давай сразу к делу. Без всяких там ходов вокруг да около.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Mike Turner Даже кровавый гончий не учует холодный пирог в холодильнике с расстояния тридцати метров.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Celeste Whitman О боже! Я подстрелила одного из них!
Captain Mike Turner Так стреляй в другого!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Mike Turner [после посадки на Посейдон] Этот пожар, должно быть, начался после последнего взрыва. В любой момент может быть ещё.
Wilbur Hubbard Говорю тебе, это плавающая бомба с часовым механизмом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Разыграли скандал как по нотам: в 105 серии «Клюквенного щербета» сценаристы показали интрижку Фираза — но не с Доа
Не только оскорбил, но еще и унизил: что на самом деле Гэндальф сказал Балрогу перед схваткой
Rotten Tomatoes унизил «Тот самый» по самое не хочу: критики требуют забыть о фильме, а рейтинг рухнул до 34%
Огонь и свадьба: лучшие серии «Игры престолов» по версии Мартина — приятно пересматривать даже спустя годы
В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично
Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам
50 лет культовому «Собачьему полдню»: по этому случаю вспомнили, как ограбление банка превратилось в цирк с Пачино
Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)
Откладывали «Москва слезам не верит. Все только начинается» на потом? Опоздали: такого сериала больше нет на Wink
Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»
«Делается полным идиотом»: из-за чего Высоцкий до конца жизни не общался с Золотухиным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше