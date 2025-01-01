Frank Mazzetti [осматривая груз плутония] Здесь достаточно, чтобы начать войну!

Captain Stefan Svevo [Появляясь со своими людьми за кучей ящиков] Ну, это небольшое преувеличение. Простите за это, капитан. Я надеялся, что нам больше никогда не придется встречаться.

Harold Meredith Кто этот? Чего он хочет?

Celeste Whitman Это обычный охранный террорист. Думаю, он хочет убить нас.

Captain Stefan Svevo Ну, хотя вторая часть вашего утверждения может быть точной, пожалуйста, не путайте меня с каким‑нибудь политически... бессильным бомбовым метателем. Истина такова: я поднялся на этот корабль с более чистым мотивом, чем капитан Тернер: вернуть имущество, которое уже было моим.

Captain Mike Turner Вы можете забрать всё, что угодно с этого корабля. Мне это всё равно, но этим людям пришлось пройти долгий путь, и сейчас они хотят лишь одного: выбраться отсюда живыми.

Dewey 'Tex' Hopkins Так скажет один человек другому.

[Svevo's men point their guns at Tex]

Dewey 'Tex' Hopkins Постой, послушай меня, сын.

[They lower their rifles slightly]

Dewey 'Tex' Hopkins Вот что: я выпишу чек за весь этот бардак. Если вы просто положите свои маленькие ружья, мы все вместе смоем отсюда. Что скажете?

Captain Stefan Svevo Посмотрите на тот открытый ящик позади меня, капитан. Я искренне сомневаюсь, что ваш приятель там расплатится за него.

Captain Mike Turner Ладно. Открой его. Посмотрим.

Captain Stefan Svevo Если ты откроешь этот бочонок, капитан, мы все погибнем. И у меня есть вполне разумная надежда увидеть сегодня закат.

Frank Mazzetti [annoyed] Это чепуха, что вы тут несёте. Вы пытаетесь сказать, что внутри у вас какая-то машина Судного дня или что-то вроде этого?

Captain Stefan Svevo С учётом информации, доступной сегодня, любой предприимчивый студент науки смог бы собрать ядерное устройство.

Dewey 'Tex' Hopkins Уран?

Captain Stefan Svevo [proudly] Плутоний. И, как известно правительству США, это не первая поставка, которая ушла не по плану.

Dewey 'Tex' Hopkins А, сынок? Слушай меня. Если бы я сказал тебе, что у меня есть определённые связи в Пини Гон...

Captain Stefan Svevo Тогда мне пришлось бы сказать вам, что мои связи гораздо мощнее ваших. Я никогда не намеревался причинять вред никому, капитан. Но как вы должны понять... я не могу отпустить вас сейчас.