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Пленники Посейдона
Пленники Посейдона, 1979: актеры и роли
Beyond the Poseidon Adventure
Пленники Посейдона
1979 / США
4.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Пленники Посейдона, 1979: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ирвин Аллен
Irwin Allen
В ролях
Майкл Кейн
Michael Caine
Салли Филд
Sally Field
Телли Савалас
Telly Savalas
Питер Бойл
Джек Уорден
Jack Warden
Ширли Найт
Shirley Knight
Ширли Джонс
Shirley Jones
Карл Молден
Karl Malden
Слим Пикенс
Вероника Хамель
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