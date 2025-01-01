Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Отель разбитых сердец Цитаты из фильма Отель разбитых сердец

Цитаты из фильма Отель разбитых сердец

Johnny Wolfe Ты целуешь ту же задницу, которую раньше пинал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elvis Presley Когда я впервые тебя встретил, ты мне совсем не нравился. Я думал, что ты самый высокомерный, эгоистичный, неблагодарный мелкий ублюдок, которого я когда-либо встречал.
[пауза]
Elvis Presley Потом я стал вспоминать, каким я был в твоём возрасте.
Johnny Wolfe Элвис, чувак. Спасибо за то, что случилось на шоу талантов. Я знаю, что ты сделал это для меня.
Elvis Presley [Хмурится] Да ты что, парень. Я не для тебя это сделал. Я сделал это для рок-н-ролла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elvis Presley Сынок, ты разговариваешь с Элвисом Пресли! Я что, выгляжу как служба знакомств?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elvis Presley Может, мне стоит вернуться к старому стилю. Снова качать их по-настоящему!
Jerry Schilling [Неловко] Чёрт, ты не можешь позволить себе такой риск, Эл. А твой имидж?
Elvis Presley Не могу позволить? Чувак, когда я был на мели, я мог себе позволить всё, что хотел!
[Горько, про себя]
Elvis Presley Теперь я миллионер. Не могу позволить себе ни х#я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Чарли Шлаттер
Charlie Schlatter
Дэвид Кит
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Rotten Tomatoes унизил «Тот самый» по самое не хочу: критики требуют забыть о фильме, а рейтинг рухнул до 34%
С зелеными и красными все понятно, но что означают оранжевые мечи в «Звездных войнах»: подходят только избранным
Разыграли скандал как по нотам: в 105 серии «Клюквенного щербета» сценаристы показали интрижку Фираза — но не с Доа
«Танцуют все»-тест: угадайте советский фильм только по пляскам (выбрали 6 нетипичных кадров)
«Воздушную тюрьму» скрестили с «Настоящим детективом»: Apple анонсировал идеальный сериал об охота на беглых преступников
Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)
Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»
Откладывали «Москва слезам не верит. Все только начинается» на потом? Опоздали: такого сериала больше нет на Wink
Новый комедийный боевик со звездой «Офиса» не сильно понравился критикам — а вот зрители в восторге
Огонь и свадьба: лучшие серии «Игры престолов» по версии Мартина — приятно пересматривать даже спустя годы
В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше