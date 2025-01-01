Elvis Presley Когда я впервые тебя встретил, ты мне совсем не нравился. Я думал, что ты самый высокомерный, эгоистичный, неблагодарный мелкий ублюдок, которого я когда-либо встречал.

[пауза]

Elvis Presley Потом я стал вспоминать, каким я был в твоём возрасте.

Johnny Wolfe Элвис, чувак. Спасибо за то, что случилось на шоу талантов. Я знаю, что ты сделал это для меня.