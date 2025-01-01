Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Отель разбитых сердец
Цитаты из фильма Отель разбитых сердец
Цитаты из фильма Отель разбитых сердец
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Johnny Wolfe
Ты целуешь ту же задницу, которую раньше пинал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elvis Presley
Когда я впервые тебя встретил, ты мне совсем не нравился. Я думал, что ты самый высокомерный, эгоистичный, неблагодарный мелкий ублюдок, которого я когда-либо встречал.
[пауза]
Elvis Presley
Потом я стал вспоминать, каким я был в твоём возрасте.
Johnny Wolfe
Элвис, чувак. Спасибо за то, что случилось на шоу талантов. Я знаю, что ты сделал это для меня.
Elvis Presley
[Хмурится]
Да ты что, парень. Я не для тебя это сделал. Я сделал это для рок-н-ролла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elvis Presley
Сынок, ты разговариваешь с Элвисом Пресли! Я что, выгляжу как служба знакомств?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elvis Presley
Может, мне стоит вернуться к старому стилю. Снова качать их по-настоящему!
Jerry Schilling
[Неловко]
Чёрт, ты не можешь позволить себе такой риск, Эл. А твой имидж?
Elvis Presley
Не могу позволить? Чувак, когда я был на мели, я мог себе позволить всё, что хотел!
[Горько, про себя]
Elvis Presley
Теперь я миллионер. Не могу позволить себе ни х#я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Чарли Шлаттер
Charlie Schlatter
Дэвид Кит
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Отзывы
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Rotten Tomatoes унизил «Тот самый» по самое не хочу: критики требуют забыть о фильме, а рейтинг рухнул до 34%
С зелеными и красными все понятно, но что означают оранжевые мечи в «Звездных войнах»: подходят только избранным
Разыграли скандал как по нотам: в 105 серии «Клюквенного щербета» сценаристы показали интрижку Фираза — но не с Доа
«Танцуют все»-тест: угадайте советский фильм только по пляскам (выбрали 6 нетипичных кадров)
«Воздушную тюрьму» скрестили с «Настоящим детективом»: Apple анонсировал идеальный сериал об охота на беглых преступников
Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)
Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»
Откладывали «Москва слезам не верит. Все только начинается» на потом? Опоздали: такого сериала больше нет на Wink
Новый комедийный боевик со звездой «Офиса» не сильно понравился критикам — а вот зрители в восторге
Огонь и свадьба: лучшие серии «Игры престолов» по версии Мартина — приятно пересматривать даже спустя годы
В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667