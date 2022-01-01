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Отель разбитых сердец Отель разбитых сердец
Киноафиша Фильмы Отель разбитых сердец Отель разбитых сердец, 1988: актеры и роли
Heartbreak Hotel Отель разбитых сердец 1988 / США
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отель разбитых сердец, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Коламбус Крис Коламбус Chris Columbus
В ролях
Дэвид Кит Тьюзди Уэлд Чарли Шлэттер Анджела Геталс Angela Goethals Жак Линн Колтон Jacque Lynn Colton Крис Малки Крис Малки Chris Mulkey Карен Ландри Karen Landry
Одна
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