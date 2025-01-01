Меню
Levi Rockwell Вся их жизнь была морем, морем и их лодками. Так что, празднуя их смерть — да, можно сказать, празднуя — они использовали и то, и другое. Семьи великих викингов клали тело своего близкого на корабль, укрывали его соломой, а затем, когда заходило солнце, отплывали на нем в воду. Они разводили огромные костры на берегу, а викинги зажигали наконечники стрел в пламени и пускали их в корабль. Ах, как это должно было быть прекрасно — огонь на воде. По легенде, если цвет закатного солнца совпадал с цветом горящего корабля, значит, этот викинг прожил хорошую жизнь и в загробном мире попадал в викингский рай. Всю ночь мужчины, женщины и дети викингов наблюдали, как корабль с телом горит на воде. К рассвету от него оставался только пепел, полное уничтожение, унесённое течением на четыре стороны света, свежим и прекрасным, и исчезавшим полностью, словно сон.
[дети видят, как Сай Блю бежит обратно к дому Леви]
Jessica Hanson Что этот мелкий урод сейчас задумал?
Max Hanson Он просто странный.
Dawn Black У Блю что-то не в порядке. Он псих.
Kane Rockwell Точно!
Dawn Black Нет, я имею в виду — он экстрасенс. Он многое знает.
Levi Rockwell Обратите внимание на Двейна. У него новая шутка про танцовщиц живота. Ты в деле, Двейн.
Dwayne Hanson Пап, ты ставишь меня в неловкое положение! Они собираются накинуть помидоры на йо-йо, чтобы двинуть меня дважды!
Aggie Rockwell Нельзя заставить нимфоманку сниматься в порно, потому что тогда это не игра, а настоящая жизнь.
Dwayne Hanson Это самая грустная вещь, что я когда-либо слышал.
Dwayne Hanson Я скучаю по городу. По грязи, преступности, шуму. Я просто на нервах, честно.
Rolo Rockwell Что значит, у тебя режиссёрский ступор? Ты кто такой, Ник Рэй?
Levi Rockwell Нет ничего лучше, чем пописать в океан в полночь.
[у могилы жены Леви]
Cy Blue Black Бедная бабуля.
Crow Black Что?
Cy Blue Black Бедная бабуля.
Crow Black Ага, бедная бабуля.
Cy Blue Black Поганые червяки.
Rolo Rockwell Не могу поверить, что ты уезжаешь прямо перед вечеринкой у папы!
Crow Black У меня нет времени на тусовки, мне играть надо! Да и вообще, вам бы всем не помешало прозреть! Это не вечеринка Леви! Посмотрите на всё это! Это ваша вечеринка! Смотрите игру! Она посвящена папе. Пока!
