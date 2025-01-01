Levi RockwellВся их жизнь была морем, морем и их лодками. Так что, празднуя их смерть — да, можно сказать, празднуя — они использовали и то, и другое. Семьи великих викингов клали тело своего близкого на корабль, укрывали его соломой, а затем, когда заходило солнце, отплывали на нем в воду. Они разводили огромные костры на берегу, а викинги зажигали наконечники стрел в пламени и пускали их в корабль. Ах, как это должно было быть прекрасно — огонь на воде. По легенде, если цвет закатного солнца совпадал с цветом горящего корабля, значит, этот викинг прожил хорошую жизнь и в загробном мире попадал в викингский рай. Всю ночь мужчины, женщины и дети викингов наблюдали, как корабль с телом горит на воде. К рассвету от него оставался только пепел, полное уничтожение, унесённое течением на четыре стороны света, свежим и прекрасным, и исчезавшим полностью, словно сон.
[дети видят, как Сай Блю бежит обратно к дому Леви]
Rolo RockwellНе могу поверить, что ты уезжаешь прямо перед вечеринкой у папы!
Crow BlackУ меня нет времени на тусовки, мне играть надо! Да и вообще, вам бы всем не помешало прозреть! Это не вечеринка Леви! Посмотрите на всё это! Это ваша вечеринка! Смотрите игру! Она посвящена папе. Пока!