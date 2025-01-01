ParamedicНу и отлично, но у меня всё равно место только для одного.
MaryЗначит всё, что не вписывается в твою тупую идею о том, чего, по-твоему, хочет Бог, ты пытаешься спрятать, исправить или убрать? Это просто слишком много, чтобы соответствовать. Никто не вписывается на все сто процентов. Даже ты.
Mary[после родов]Ладно, я почти уверена, что Иисус не имел в виду именно это, когда говорил «Помоги Дину». Слушай, не будь так суров. Я не первая, кто неправильно понял послание. Глядя на неё, понимаешь — жизнь слишком удивительна, чтобы быть просто случайным и бессмысленным следствием вселенной. Должен быть Бог... или что-то ещё там.
MaryПочему ты думаешь, что родители Дина так быстро отправили его прочь?
LillianНаверное, они просто не думали, что смогут справиться сами.
LillianМне надо переживать из-за тебя? Нет, не надо, правда?
Mary[закадровый голос]Мама только что сравнила меня с машиной, так что о том, что у меня ребёнок, ей лучше не знать сейчас.
Mary[о Деве Марии]Я знаю, что это неправильно, но ты когда-нибудь задумывался, не выдумала ли она всё это? Я имею в виду, это неплохая история. К тому же теперь никто не сможет использовать девственное рождение как оправдание.
[пауза]
MaryЯ не думаю, что она это выдумала, но могу понять, почему девушка могла бы так поступить.
MaryПусть это будет рак, пусть это будет рак, пусть это будет рак...
Patrick[про её бутоньерку]Я купил и красную, и жёлтую, потому что не знал... какую именно...
Hilary FayeНет, Роланд... Я въехала своим фургоном в Иисуса! Понял? У меня прыщ размером с Юпитер! Я НЕ в порядке! Это не то, как я хотела запомнить свой выпускной. Это не то, как я хотела запомнить свою жизнь.
RolandНу, может, мы как-то это починим... клеем или чем-то таким
Cassandra[после жалоб на нелепую попытку Хилари Фэй ее спасти]Всё нормально. В прошлом году меня спасли, чтобы я могла поехать на лыжный тур.
Cassandra[Роланд подъезжает к Кассандре в чёрной рубашке с белыми шнурками посередине]Кем ты должна быть?
PatrickТы мне нравишься, Мэри. Правда. Бог дал нам свободу воли, и в тот день у Хилари Фэй ты не побоялась ей воспользоваться. Ты вдохновляешь меня. Ты поражаешь меня, Мэри.
Хилари Фэй[на стрелковом тире]Мы, христианские девочки, должны научиться защищать себя. Понимаешь, конечно, Иисус мог бы восстановить мою физическую и духовную девственность, особенно если бы я потеряла её из-за какого-то
[заряжает пистолет]
Хилари Фэйнасильника, но кому это нужно? Я берегу себя для брака и при необходимости применю силу.
Pastor Skip[для христианской группы "Jewels"]Слушайте, я переживаю за Мэри. Что-то с ней происходит.
Cassandra[смотрит через плечо вниз по лестнице на Хилари Фэй]Хе.
Mary[рассказ за кадром]Кассандра Эдельстайн была первой еврейкой, когда-либо учившейся в Христианской старшей школе «Игл», несмотря на слухи, что она стриптизёрша. Все хотели её спасти. Особенно Хилари Фэй.