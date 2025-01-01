Меню
Cassandra Есть только одна причина, по которой христианские девушки приходят в клинику планирования семьи.
Roland Она собирается заложить бомбу?
Cassandra Ладно, две причины.
Hilary Faye Мэри, отвернись от Сатаны. Иисус любит тебя.
Mary Ты ни черта не понимаешь в любви.
Hilary Faye [бросает в Мэри Библию] Я НАПОЛНЕНА любовью Христа! Ты просто завидуешь моему успеху в Господе.
Mary [Мэри поднимает Библию] Это не оружие! Ты идиотка.
Paramedic У меня место только для одного из вас.
Dean Я отец...
Patrick Я парень...
Mitch [указывает на Дина] Я ЕГО парень.
Paramedic Ну и отлично, но у меня всё равно место только для одного.
Mary Значит всё, что не вписывается в твою тупую идею о том, чего, по-твоему, хочет Бог, ты пытаешься спрятать, исправить или убрать? Это просто слишком много, чтобы соответствовать. Никто не вписывается на все сто процентов. Даже ты.
Pastor Skip Я знаю это, Мэри.
Dean Я знаю в своём сердце, что Иисус всё ещё любит меня.
Mary Зачем Бог сделал нас такими разными, если хотел, чтобы мы были одинаковыми?
Roland [Кассандре] Я не хочу быть парнем, который с девушкой потому, что нуждается в ней. Я хочу быть тем, кто с ней потому, что хочет её.
Mary Тебя не напрягает, что он не может ходить?
Cassandra Он не может ходить?
Cassandra Я на самом деле не стриптизёрша, знаешь.
Roland Я на самом деле не христианин.
Хилари Фэй Ты знаешь, пассивное курение убивает.
Кассандра Я на это и рассчитываю.
Lillian Я всё время пытаюсь напомнить себе, что когда Иисус закрывает дверь, он открывает окно.
Mary Да, чтобы у нас было, куда выпрыгнуть.
Veronica Роланду очень повезло с такой заботливой сестрой. Знаешь, в таких странах, как Китай, Хилари Фэй, наверное, убили бы при рождении.
Hilary Faye А где бы тогда был ты, Роланд?
Roland В Китае.
Patrick Мэри, хочешь как-нибудь вместе выбраться?
Mary Что? Ты хочешь покатать меня на своём «скутере»?
Patrick Да брось, я же просто милашка, да и Хилари Фэй с ума сойдёт.
Mary Не могу. Я... сейчас не встречаюсь.
Patrick А как насчёт завтрашнего вечера? Тогда будешь встречаться?
Cassandra [Патрик в набедренной повязке, изображает Иисуса, умирающего в спектакле] Вот это я понимаю — распятие по-настоящему.
Mary Дин! Что ты здесь делаешь?
Dean Я иду на выпускной.
Mary Мерси Хаус разрешил вам взять фургон?
Dean Да нет, не совсем, мы устроили бунт и стянули его. Ты беременна?
Mary Я хотела тебе сказать...
Dean Наш первый раз?
[Мэри кивает]
Dean Это круто.
Mary [после родов] Ладно, я почти уверена, что Иисус не имел в виду именно это, когда говорил «Помоги Дину». Слушай, не будь так суров. Я не первая, кто неправильно понял послание. Глядя на неё, понимаешь — жизнь слишком удивительна, чтобы быть просто случайным и бессмысленным следствием вселенной. Должен быть Бог... или что-то ещё там.
Mary Почему ты думаешь, что родители Дина так быстро отправили его прочь?
Lillian Наверное, они просто не думали, что смогут справиться сами.
Mary Что ты имеешь в виду?
Lillian Знаешь, иметь ребёнка — это как владеть машиной. Я могу поменять масло, заправить бензин и заехать на мойку, но если карбюратор сломается — я не знаю, что делать.
Mary И что? Ты просто отправишь меня прочь?
Lillian О, Мэри, только не говори, что ты лесбиянка!
Mary Мам...
Lillian Мне надо переживать из-за тебя? Нет, не надо, правда?
Mary [закадровый голос] Мама только что сравнила меня с машиной, так что о том, что у меня ребёнок, ей лучше не знать сейчас.
Mary [о Деве Марии] Я знаю, что это неправильно, но ты когда-нибудь задумывался, не выдумала ли она всё это? Я имею в виду, это неплохая история. К тому же теперь никто не сможет использовать девственное рождение как оправдание.
[пауза]
Mary Я не думаю, что она это выдумала, но могу понять, почему девушка могла бы так поступить.
Mary Пусть это будет рак, пусть это будет рак, пусть это будет рак...
Patrick [про её бутоньерку] Я купил и красную, и жёлтую, потому что не знал... какую именно...
Mary Но, Патрик —
[жесты к её беременному животу]
Patrick Мэри? Честно? Мне всё равно.
Cassandra Ты со мной играешь в ножки?
Roland На колесах.
Hilary Faye [на следующий день после «спасения» Кассандры] Привет, Кэс! Как ты себя чувствуешь?
Cassandra О, я совсем другая девушка, Хэй-Фэй.
Hilary Faye Я ТЕБЕ ГОВОРИЛА! Разве Иисус не крут?
Cassandra Да, эм, насчёт этого... Я решила посвятить свою жизнь Сатане. Но спасибо!
Mary У меня будет девочка.
Cassandra [смотрит на УЗИ Мэри] Ты точно не завела морскую обезьянку?
Cassandra Тебя не бесит, что вокруг курят? Это же так вредно для ребёнка.
Mary Я не беременна.
Cassandra И что ты собираешься делать? Для большого "А" уже поздно. Ты выглядишь как контрабандист. Я знаю место, где ты могла бы это продать!
Mary Я не собираюсь продавать мою...
[уязвленная пауза]
Cassandra Это Дина, да?
Dean Нас выгнали из домов, нас выгнали из школ, а теперь нас выгоняют из Mercy House — нам больше некуда идти!
Cassandra Если интересно, я знаю кое-кого, кто заплатил бы кучу денег, чтобы сфотографировать тебя голой в «семейном положении».
Mary [вытирает слёзы и робко улыбается] Да? Сколько денег?
Roland Ты в порядке?
Hilary Faye Нет, Роланд... Я въехала своим фургоном в Иисуса! Понял? У меня прыщ размером с Юпитер! Я НЕ в порядке! Это не то, как я хотела запомнить свой выпускной. Это не то, как я хотела запомнить свою жизнь.
Roland Ну, может, мы как-то это починим... клеем или чем-то таким
Cassandra [после жалоб на нелепую попытку Хилари Фэй ее спасти] Всё нормально. В прошлом году меня спасли, чтобы я могла поехать на лыжный тур.
Cassandra [Роланд подъезжает к Кассандре в чёрной рубашке с белыми шнурками посередине] Кем ты должна быть?
Roland Роликовая коньковая туфелька.
Cassandra Я когда-нибудь рассказывала тебе, как я стащила замороженную индейку из магазина Piggly Wiggly, будучи в одних топе и шортиках?
Cassandra Так я думала, вас уже давно в спецшколу отправили.
Roland [ухмыляется] Да это и есть спецшкола.
Cassandra На Рождество у меня всегда такое чувство, что меня совсем не замечают
Hilary Faye [Патрику] Еврейская.
[Обратно Кассандре]
Hilary Faye Если ты решишь принять Иисуса в своё сердце, ты и твои люди сможете повеселиться вместе с нами!
Cassandra Знаешь, ты права! Я хочу участвовать в этом веселье. В этом году мне не нужен ханукальный куст, я хочу рождественскую ёлку.
Hilary Faye Ты опять меня разыгрываешь?
Cassandra Нет, я хочу начать личные отношения с Иисусом. Я хочу спастись!
Hilary Faye Ого!
[Жесты в сторону Патрика]
Hilary Faye Патрик! Ой, у меня не всё с собой! Ладно, сначала нужно вслух исповедовать все свои грехи.
Cassandra Ну, это и ругань, я имею в виду, у меня, чёрт побери, грязный рот. И секс, я имею в виду, мы говорим об оральном?
Hilary Faye [кладёт руку на рот Кассандры]
Pastor Skip Патрик, это не размытие границ.
Patrick Папа, всё — размытие границ.
Pastor Skip БИБЛИЯ ЧЁРНО-БЕЛА!
Trudy Mason Патрик недавно вернулся из Южной Африки, где работал миссионером, и только что завершил мировое турне в составе Ассоциации христианских скейтбордистов.
Cassandra Катаешься на доске во славу Господа? Боже, разве для вас, ребята, нет ничего святого?
[во время школьного собрания Кассандра встаёт и начинает кричать на испанском]
Tia [думает] О боже, еврейская девчонка заговорила на неизвестном языке!
[Кассандра разрывает рубашку]
Roland Она собирается показать сиськи! Спасибо тебе, Иисус!
Patrick [думает] Да, она собирается показать сиськи!
[в ужасе Хилари Фэй встаёт за кафедрой]
Hilary Faye Она говорит, что у неё горячая п#с##!
[слово "pussy" заглушено обратной связью микрофона]
Hilary Faye Ну, если это не ярые безбожники.
Cassandra Гори в аду, ты узколобая, дешёвая с#к#!
Mary Что? Они послали тебя, чтобы ты пристегнула меня на заднее сиденье своего скутера?
Patrick «Скутер»? Мэри, это Веспа.
Pastor Skip Я считаю, что по-христиански будет позволить им остаться.
Hilary Faye По-христиански? Я всю жизнь делаю то, что по-христиански! Я не трахался с г##ом и не пытаюсь свалить это на Иисуса!
Mary Хилари Фэй...
Hilary Faye О, заткнись, ты распутница!
[Мэри собирается признаться, что Дин гей]
Mary Мне нужно вам кое-что сказать.
[Ван внезапно останавливается]
Hilary Faye Фу.
Veronica Фу.
Roland ЧТО? Это же не секрет. Он был как целый гей-парад в одном лице.
[делает растяжку на уроке физкультуры]
Cassandra Эй, Хилари Фэй, вижу твои прокладки.
[выбегая к своей машине после исключения из школы]
Cassandra Он выгнал меня! И это был тот единственный раз, когда я ничего не сделала!
Hilary Faye Роланд, а Иисус всё ещё меня любит?
Roland Вряд ли.
[пауза]
Roland Да, почему бы и нет.
Cassandra Ты можешь сама устраивать выпускной, я увольняюсь.
Hilary Faye Увольняешься? Ты не можешь уйти!
Cassandra Наблюдай за мной. Наблюдай, как я ухожу. Наблюдай, как я ухожу от Иисуса!
Mary Как прошли твои каникулы, Роланд?
Roland Что?
Mary Твои каникулы. Как они прошли?
Roland О, отлично. Катался на роликах, занимался водными лыжами, учился кикбоксингу. Как обычно.
Hilary Faye Роланд, почему ты всегда заставляешь всех чувствовать себя неловко из-за своей инвалидности?
Hilary Faye Давай, ты не рождаешься геем. Ты рождаешься заново.
Cassandra Итак, Патрик пригласил тебя на свидание, а ты отказалась? Парень — настоящий ловелас, даже если он большой фанат Иисуса. И — двойной плюс — я почти уверена, что он не «мол».
Mary Он сын пастора Скипа, а я вот-вот рожу.
Cassandra Надо сказать Патрику, чтобы он при тебе прикинулся геем, может, тогда у него что-то и получится.
Cassandra Я бы сейчас в твою жирную христианскую жопу влепила.
Hilary Faye Знаешь что? Да пошло оно!
[уходит]
Hilary Faye Да я вообще не толстая!
Cassandra У тебя голова жирная! О! И жопа у тебя жирная!
Hilary Faye ДА ПОШЛО ОНО!
Mary [Смотрит вверх на огромный крест, раскинув руки, рыдая] Чёрт, блин, чёрт побери.
Roland У тебя есть всё, Хиллари Фэй. Чего ты боишься?
[делает растяжку на уроке физкультуры, Мэри замечает, как Патрик бегает круги вокруг девочек. Патрик улыбается Мэри]
Hilary Faye Я знаю, на что ты смотришь, Мэри. И Иисус тоже знает.
Cassandra Нам стоит вернуться внутрь.
[уходит]
Roland [про себя] Отлично!
Cassandra [оборачивается] Хочешь подкинуть?
Roland Спасибо!
Cassandra [на ухо] Если ещё раз уставишься на мою ж#пу, я скину тебя с обрыва.
[последние слова]
Mary [закадровый голос] То есть, если задуматься... Что бы сделал Иисус? Не знаю. Но пока мы будем пытаться разобраться... вместе.
Cassandra [Пьяная] Эй, Роланд. Хочешь свалить отсюда, и ты можешь прокатить меня на этой штуке... СНИМИ ЕГО РУЧНИК, ХИЛАРИ ФЕЙ!
Hilary Faye О Боже, ты пахнешь, как папа Тии, ты пил?
Cassandra Она заставила меня слушать весь диск Elms на своем iPod!
Cassandra Отвали, ублюдок! Ах да, и ещё кое-что: тебе больше не положено кексов! Магазин закрыт!
Hilary Faye Я знала, что Мэри что-то скрывает. Мысль о том, что она трахалась с этим извращенцем... Я до сих пор не могу поверить, что Роланд так и не появился.
Veronica Не могу поверить, что твой брат назвал тебя «с#к#й».
Tia Не верю, что на выпускной нам придется ехать на этой фургонетке.
Hilary Faye Слушай, когда я пыталась заплатить за причёску, моя кредитка загадочно оказалась пустой, а водитель лимузина не взял личный чек. Отстань от меня.
Tia [пауза] И без того плохо, что у нас даже нет парней.
Hilary Faye [Кассандре, пока украшает выпускной] На этот раз лучше надень трусы.
Patrick Иди сюда. Прости
[когда он идет перед людьми]
Mary Что ты делаешь, Патрик?
Patrick Просто хочу посмотреть, что тут.
Mary Но...
Patrick Нет, нет, давай.
Mary Нет! Нам нельзя...
Patrick Только на секунду.
Mary Я думаю, нам не стоит здесь быть.
Patrick Да, да, мы точно должны здесь быть.
Mary Нет.
Tia Извини за дедину п***ство.
Patrick Ты мне нравишься, Мэри. Правда. Бог дал нам свободу воли, и в тот день у Хилари Фэй ты не побоялась ей воспользоваться. Ты вдохновляешь меня. Ты поражаешь меня, Мэри.
Хилари Фэй [на стрелковом тире] Мы, христианские девочки, должны научиться защищать себя. Понимаешь, конечно, Иисус мог бы восстановить мою физическую и духовную девственность, особенно если бы я потеряла её из-за какого-то
[заряжает пистолет]
Хилари Фэй насильника, но кому это нужно? Я берегу себя для брака и при необходимости применю силу.
Pastor Skip [для христианской группы "Jewels"] Слушайте, я переживаю за Мэри. Что-то с ней происходит.
Hilary Faye Да, я тоже.
Pastor Skip Она же из вашей компании, и я думаю, вы могли бы ей помочь. Мне нужна, чтобы ты была воином на передовой за Иисуса.
Tia Ты хочешь, чтобы я её пристрелила?
Pastor Skip Нет, я имел в виду что-то менее гангстерское.
Tia Хватит жмотиться!
[ест шоколад]
Hilary Faye Что? Это мои конфеты на День святого Валентина.
Tia Хилари Фэй, ты купила их себе, так что не считается.
Hilary Faye Лучше на этот раз в трусах будь.
Cassandra [смотрит через плечо вниз по лестнице на Хилари Фэй] Хе.
Mary [рассказ за кадром] Кассандра Эдельстайн была первой еврейкой, когда-либо учившейся в Христианской старшей школе «Игл», несмотря на слухи, что она стриптизёрша. Все хотели её спасти. Особенно Хилари Фэй.
[повторяющаяся реплика]
Хилари Фэй ПАСТОР СКИП!
[первые слова]
Мэри [за кадром] Всю жизнь я рождалась заново... принимая Иисуса.
Pastor Skip Ладно! Ладно! Кто с нами, с Б-Г-О-М?
Pastor Skip [после того, как Патрик предлагает родителям развестись] Потому что развод — это не часть Божьего плана.
Patrick Пап, тебе нужно придумать новый план.
Mary Дом Милосердия — место, где решают все проблемы: от наркомании и алкоголизма до «излечения» от гомосексуализма и помощи незамужним матерям.
Pastor Skip Давайте включим нашего Христа, давайте зажжём по-Иисусски!
Cassandra Роланд и я видели, как ты тайком уходил из клиники. Кстати, респект за очки в стиле Боно!
Cassandra [пьяным голосом] У меня видение Девы Марии!
Hilary Faye Пойдёшь с нами перекусить?
Patrick Мы идём в DQ.
Cassandra Зачем? Чтобы посмотреть, как Хилари Фэй пытается попасть в твою пасхальную корзинку? Нет, спасибо.
Tia ИИСУС УМЕР ЗА ТВОИ ГРЕХИ!
Hilary Faye Тиа, успокойся!
Hilary Faye Хватит уже с этой тиарой, Тиа!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Эва Амурри
Эва Амурри
Eva Amurri
Маколей Калкин
Маколей Калкин
Macaulay Culkin
Мэнди Мур
Мэнди Мур
Mandy Moore
Джена Мэлоун
Джена Мэлоун
Jena Malone
Аарон Дуглас
Аарон Дуглас
Aaron Douglas
Чэд Фауст
Chad Faust
Патрик Фьюджит
Патрик Фьюджит
Patrick Fugit
Кетт Тертон
Kett Turton
Мартин Донован
Мартин Донован
Martin Donovan
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Mary-Louise Parker
Хезер Матараццо
Heather Matarazzo
