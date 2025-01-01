Mary Дин! Что ты здесь делаешь?

Dean Я иду на выпускной.

Mary Мерси Хаус разрешил вам взять фургон?

Dean Да нет, не совсем, мы устроили бунт и стянули его. Ты беременна?

Mary Я хотела тебе сказать...

Dean Наш первый раз?

[Мэри кивает]