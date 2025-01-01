Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Август Раш Цитаты из фильма Август Раш

Цитаты из фильма Август Раш

August Rush [начало закадрового голоса] Слушай. Ты слышишь? Музыку. Я слышу её повсюду. В ветре... в воздухе... в свете. Она вокруг нас. Всё, что нужно — открыть себя. Всё, что нужно... — слушать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wizard Знаешь, что такое музыка? Это маленькое напоминание от Бога о том, что в этой вселенной есть нечто большее, чем мы, гармоничная связь между всеми живыми существами, повсюду, даже между звёздами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
August Rush [закадровый голос] Но я верю в музыку... Так же, как некоторые верят в сказки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Louis Connelly [Луис объясняет Августу, почему нельзя бросать музыку] Никогда не оставляй свою музыку. Что бы ни случилось. Потому что когда с тобой происходит что-то плохое, музыка — единственное место, где можно сбежать и отпустить всё. Я научился этому на собственном опыте. И вообще, посмотри на меня. Ничего плохого не случится. Нужно просто немного верить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
August Rush Музыка повсюду вокруг нас, тебе всего лишь нужно слушать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hope Помнишь, как ты сказал, что Моцарт — это музыкальный вундеркинд?
Reverend James Вундеркинд.
Hope А у меня такой есть — и он живёт прямо под моей кроватью!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Richard Jeffries Почему для тебя так важно, чтобы он был именно сейчас?
Lyla Novacek Я ВСЕГДА его хотела!
Lyla Novacek [в слезах] Я ждала одиннадцать лет, два месяца и пятнадцать дней, чтобы узнать, что он жив!
[Джеффрис смотрит на Лайлу]
Lyla Novacek [она слегка смеётся] Я считала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wizard Ты должен любить музыку больше, чем еду. Больше, чем жизнь. Больше, чем себя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wizard Кем ты хочешь стать в этом мире? Я имею в виду во всём мире. Кем ты хочешь стать? Закрой глаза и подумай об этом.
August Rush Нашёл.
Wizard [пауза] Недостаточно инь. Немного больше ян, понимаешь?
August Rush угу
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
August Rush Иногда мир пытается выбить это из тебя. Но я верю в музыку так же, как некоторые верят в сказки. Мне нравится думать, что то, что я слышу, пришло от моей матери и отца. Может быть, ноты, которые я слышу, — те же самые, что они слышали в ночь своей встречи. Может, именно так они нашли друг друга. Может, так они найдут и меня. Я верю, что однажды, очень давно, они услышали музыку и последовали за ней.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Richard Jeffries Как долго ты здесь?
August Rush Одиннадцать лет и шестнадцать дней.
[Джеффрис смотрит на Августа]
August Rush Я считал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Louis Connelly Отличный звук, парень. Gibson J200?
[Август кивает]
Louis Connelly Она красивая. Можно посмотреть?
[Август сомнительно смотрит на Визарда, который говорит по телефону]
Louis Connelly Эй, всё нормально. Я тоже музыкант.
[Август и Луи меняются гитарами]
Louis Connelly О, да!
[Луи играет несколько аккордов]
Louis Connelly Хороший ход.
August Rush Ты неплох.
Louis Connelly Спасибо. Давай, попробуй на моей.
[Они оба начинают импровизировать «Bari Improv»]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wizard Ты не видишь? Wizard productions представляет номер один по жаре: АВГУСТ РЭШ!
August Rush Да! Это я! Это я!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lyla Novacek Я пытаюсь найти своего сына.
Woman at Desk Имя?
Lyla Novacek [в слезах] Я не знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jennifer [видит Луиса на проекторе] О боже! Это ты?
[Луис не отвечает]
Jennifer Когда ты собирался сказать, что играешь в группе?
Marshall [Перебивает, прежде чем Луис успевает ответить] Уверен, наш Луис много чего тебе не рассказал, дорогая, например, для кого ты написала эту песню?
Louis Connelly [отворачивается от Маршалла] Я же говорил, что это плохая идея.
Marshall Ну давай! Опять уйдёшь от нас!
[Луис поворачивается к нему]
Marshall Эй, Лу?
Louis Connelly [Идёт к Маршаллу] Говори, что хочешь сказать, Маршалл!
Marshall Да ну, говори!
Louis Connelly Давай! Говори, что хочешь! Говори же!
Marshall Что?
Louis Connelly [Толкает его] Давай! Говори! Говори!
Marshall [Отступает, пока Луис продолжает толкать] Это всё? Это всё, на что ты способен, мужик?
Louis Connelly Давай! Ударь меня тогда!
Marshall Нет, мужик
Louis Connelly УДАРЬ МЕНЯ!
[Прижимает Маршалла к проектору]
Louis Connelly МНЕ ТУТ ДЫШАТЬ НЕЧЕМ!
[Маршалл бьёт его в лицо, Луис стонет, но вроде в порядке]
Marshall Ты в порядке, мужик?
[Луис вытирает кровь с рта, кивает и благодарно улыбается]
Marshall [Ловит взгляд Дженнифер на них и усмехается] Добро пожаловать в клан Коннелли!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wizard Привет, любители музыки! Пока кота нет дома —
[Он видит коробку из-под пиццы на земле]
Wizard Ой. Кто любит пиццу?
[Артур пытается улизнуть]
Wizard Артур.
[Жестом зовёт Артура сюда]
Wizard Что он такое?
Backbeat Он полный идиот!
Wizard А ты кто, Артур?
Arthur Я настоящая дрянь, Волшебник.
Wizard [Волшебник направляет складной нож на Артура] Ты на тонком льду.
Arthur Я никаких семейных денег не брал. Он сам купил.
[указывает на Августа]
Arthur [Август смотрит на Волшебника]
Wizard Что?
August Rush Ты выглядишь как сумасшедший.
Wizard Я и есть сумасшедший! РРАААХ!
[Август вздрагивает]
Wizard [самодовольно] Видишь? Идём сюда. Давай. СЕЙЧАС!
[Август нервно подходит]
Wizard Что ты тут делаешь?
August Rush Я следовал за музыкой.
Wizard [Волшебник смотрит на него секунду, затем расхохатывается] Откуда ты, Артур? Белвью?
Wizard [Волшебник смотрит на руки Августа] Ты никогда в жизни не играл ни ноты. Знаешь, что такое музыка? Это маленькое напоминание от Бога, что во Вселенной есть что-то ещё кроме нас. Гармоничная связь между всем — даже звёздами.
August Rush Это школа?
Arthur Да, школа «Пошёл в ж#пу и забери все свои грёбаные деньги»!
Backbeat Да, мы первые в классе!
Wizard НИФИГА! Это бизнес. КАРМАНЫ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jennifer Все ирландцы такие громкие?
Louis Connelly Да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wizard Сделка снята.
August Rush Но, Мастер, я должен играть! Я должен дать им услышать!
Wizard [Хватает Августа и бросает его на забор] Ты играешь, когда я скажу играть. Дышишь, когда я скажу дышать! Понял, мальчик? Забудь про своих родителей! Они быстро про тебя забыли!
Wizard [Мастер немного успокаивается и продолжает] Ты не представляешь, как ценен твой дар. Ты всего лишь ребёнок, ты не знаешь. А я знаю, Август.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wizard Когда я скажу беги, ты бежишь, понял?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Arthur [Август кладёт доллар в футляр гитары Артура] Ладно, гражданин, заплатил — есть пожелания?
August Rush Нет.
Arthur Ну что ж, поехали!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hope [как Август входит в комнату] Ты тот, кто спал под моей кроватью?
August Rush [смотрит на неё, пока она играет на пианино] Ты здесь живёшь?
Hope Мы с бабушкой — пока наш корабль не приплывёт. Тебе нравится музыка?
August Rush Больше, чем еда.
Hope [смотрит на него странно, потом продолжает] Ты знаешь свои ноты?
August Rush Никогда раньше не видел их так.
Hope Смотри здесь: «Каждый хороший мальчик делает успех» на линиях. И «Ф-А-Ц-Е» между ними. И «Большие собаки дерутся с животными». И «Все машины едят бензин». Понимаешь?
August Rush Ты словно ангел.
Hope [думает, что Август странный] Ладно. Мне пора.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lyla Novacek Знаю, звучит безумно, но я слышу его! Клянусь, я слышу его!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Louis Connelly Давай, не бойся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Louis Connelly [слушая музыку на крыше с Лайлой] Ты слышишь это?
Lyla Novacek Что это?
Louis Connelly Это желание
Lyla Novacek А на что это похоже?
Louis Connelly [поёт] ну, это чудесная ночь для лунного танца, со звёздами в твоих глазах, фантастическая ночь для романтики под октябрьским небом...
Louis Connelly Когда я был мальчишкой, я разговаривал с луной
Lyla Novacek Ты это выдумываешь?
Louis Connelly Чёрт, я давно так не делал
Lyla Novacek А луна тебе отвечала?
Louis Connelly Раньше — да, а теперь я просто сижу здесь и болтаю сам с собой, как дурак
Lyla Novacek Ну, я здесь
Louis Connelly Да, ты здесь...
Lyla Novacek [любит, как Луис смотрит на неё] на что ты смотришь?
Louis Connelly На тебя...
[они наклоняются и целуются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Louis Connelly Подожди! Встретимся здесь, в десять часов у арки!
Marshall [Лайле, все подбивают её] Ну давай, скажи «да»!
[Лайла слегка улыбается и кивает]
Louis Connelly Значит, ты согласна!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lizzy [говорит с Лайлой по телефону] Лайла?
Lyla Novacek Я в Нью-Йорке
Lizzy Что ты делаешь в Нью-Йорке?
Lyla Novacek Странно, я всегда чувствовала, что он жив. То есть, ложилась спать ночью и клянусь, что могла его слышать. Клянусь, могла слышать!
Lizzy Лайла, Боже мой! Успокойся!
Lyla Novacek Я спокойна уже больше десяти лет, и посмотри, к чему это меня привело!
Lyla Novacek Всё в порядке, дорогая, мы в медовом месяце, вернёмся через два дня
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Arthur Что?
August Rush Мне негде остановиться
Arthur Я тебе что, какой-то магнат недвижимости?
[Август пожимает плечами]
Arthur Сколько у тебя зелёных?
[Август смотрит на него пустым взглядом]
Arthur Наггетсы? Шорты? Покажи бабки!
[Август достаёт пачку денег]
Arthur Ты думаешь о том же, о чём и я?
August Rush Нет, у меня в голове совсем другое
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marshall Луис? Луи, где ты? Луис, где ты, братишка? Слушай, мы не ехали за тобой из Сан-Франциско, чтобы играть просто так. Нам нужна эта работа. Мне нужна эта работа, понял?
[Луис кивает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Arthur [говорит с Августом] Нет, у меня нет семьи. Папа был пьяницей. Мама сбежала с каким-то наркоманом по кличке Маленький Иисус. Но он вовсе не был Маленьким Иисусом, понимаешь, о чём я?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Richard Jeffries Знаешь, многие дети не хотят покидать свой первый дом, потому что боятся, что их родители не смогут их найти. Я здесь, чтобы этого с тобой не случилось.
[переключение на Августа, у которого по лицу текут слёзы]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Louis Connelly [говорит по мобильному, садясь в черный Кадиллак] Я этим занимаюсь уже десять лет, Боб, мы же договорились на десять процентов. Нет, говорили десять процентов. Да, ну, это же крутит мир, да? Просто дай мне эти десять процентов, а? Спасибо, мужик.
[вздыхает и зажимает переносицу]
Nick [незаметно для Луиса] Что-нибудь принести, сэр?
Louis Connelly Ты знаешь киллеров?
Nick Знаю басиста. Может помочь. Любит подраться с вокалистами.
Louis Connelly [застывает] Ник? Что ты тут делаешь, мужик?
Nick Все еще катаюсь, расплачиваюсь за свадьбу в прошлом году.
Louis Connelly Честь тебе и хвала, хорошая девчонка.
Nick Так ты играешь?
Louis Connelly Нет.
Nick Почему, черт возьми? Пальцы отвалились?
Louis Connelly Живешь дальше. Ты видел ребят в последнее время?
Nick А, мы все еще балуемся, но братья Коннелли так и не оправились — один брат ушел.
Louis Connelly Ты видел Маршалла?
Nick Ты видел?
[Луис не отвечает, Ник меняет тему]
Nick В субботу у меня день рождения, сессия будет у меня дома. Приходи, приводи девушку! Рад тебя видеть, напоминаешь мне Нью-Йорк, старые добрые времена, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mannix [Держит Питера в полунельсоне] Эй, Порки, где твой маленький дружок?
Peter [заикается] Я не знаю, мистер Мэнникс.
Mannix Да? Так ты лучше его найди, а то твоя большая задница — моя!
[пинает его в зад, пока Питер убегает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Louis Connelly [кричит через дорогу Лайле] Лайла! Лайла! Лайла!
[Улыбка исчезает]
Marshall [Подходя сзади к Льюису] Льюис! Ты помнишь, что папа говорил про принцесс, а? Они всегда ищут своего принца... а ты, брат, совсем не принц!
Louis Connelly Откуда ТЫ знаешь?... Что мне теперь делать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Louis Connelly Я не могу. Прости, Фрэнк, я не могу.
Marshall Нет, Луис, подожди.
Louis Connelly Нет! Отпусти меня!
Marshall Луис!
Marshall Просто отпусти меня, чувак! Ты чё, отпусти меня уже!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marshall Луи, тебе разве не положено быть в машине с девушкой, когда она уезжает в закат?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roller Bull Тебе лучше поторопиться, пока не начался концерт Визарда. Он будет в ярости, когда увидит, что ты купил пирог!
Arthur Я не брал ни копейки из семейных денег. Это гражданин купил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Arthur Один день мы все станем большими звёздами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Сколько трибутов убила Китнисс во время «Голодных игр»: не так мало, как кажется на первый взгляд
«Аббатство Даунтон» завершило свою историю грандиозным финалом: объясняем, что стало со всеми членами семьи Кроули
Советский триллер, комедия про инопланетян и даже мелодрама с Тархановой: что смотреть на российском телевидении в конце сентября
Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)
Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»
Российская сказка обошла «Аватар» по сборам, и к выходу готовится продолжение: даже японцы без ума от нее
Откладывали «Москва слезам не верит. Все только начинается» на потом? Опоздали: такого сериала больше нет на Wink
Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам
50 лет культовому «Собачьему полдню»: по этому случаю вспомнили, как ограбление банка превратилось в цирк с Пачино
Новый комедийный боевик со звездой «Офиса» не сильно понравился критикам — а вот зрители в восторге
«Делается полным идиотом»: из-за чего Высоцкий до конца жизни не общался с Золотухиным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше