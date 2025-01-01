Hope [как Август входит в комнату] Ты тот, кто спал под моей кроватью?

August Rush [смотрит на неё, пока она играет на пианино] Ты здесь живёшь?

Hope Мы с бабушкой — пока наш корабль не приплывёт. Тебе нравится музыка?

August Rush Больше, чем еда.

Hope [смотрит на него странно, потом продолжает] Ты знаешь свои ноты?

August Rush Никогда раньше не видел их так.

Hope Смотри здесь: «Каждый хороший мальчик делает успех» на линиях. И «Ф-А-Ц-Е» между ними. И «Большие собаки дерутся с животными». И «Все машины едят бензин». Понимаешь?

August Rush Ты словно ангел.