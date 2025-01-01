Меню
Цитаты из фильма Запах женщины

Il capitano Fausto Consolo [нюхает] Ты чувствуешь этот запах?
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Что, сэр?
Il capitano Fausto Consolo [нюхает] Я чувствую девушек. Какие они были? Рассказывай. Высокие, низкие? Я знаю, что они были молодые. Я знаю запах молодых подмышек. Малыш, как они выглядели? Опиши их, чёрт возьми!
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Не знаю. Я толком не разглядел. Их было двое.
Il capitano Fausto Consolo Какие глаза? Ты любишь женщин? Да или нет? А если любишь, разве не можешь отличить грудь грушевидную от яблочной? Попу высокую или низкую? Думаешь, я страдаю, потому что не вижу закат или купол Святого Петра? Секс! Бёдра, две хорошие попки. Вот единственная религия. Единственный политический идеал. Истинная родина человека.
Il capitano Fausto Consolo Малыш, ты мой друг?
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Конечно, сэр.
Il capitano Fausto Consolo Слушай, дружба — это очень серьёзное дело.
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Что ты имеешь в виду?
Il capitano Fausto Consolo Ты знаешь, что такое друг? Человек, который по-настоящему тебя знает и всё равно любит.
Fausto's Cousin, the Priest Что привело тебя в Рим?
Il capitano Fausto Consolo Я хотел увидеть тебя. Мне нужно твоё благословение.
Fausto's Cousin, the Priest Не шути, Фаусто.
Il capitano Fausto Consolo Я не шучу.
Fausto's Cousin, the Priest Ты уже прощён, Фаусто. И именно поэтому я тебе завидую. Знаешь, я всегда тебе завидовал. Ты скажешь, что я богохульник, но я считаю, что тебе повезло. Потому что твои страдания с тобой каждую минуту. Они стимулируют тебя, освобождают, искупают. Ты спасён, и поэтому я тебе завидую. Что я говорю?
Il capitano Fausto Consolo Пожалуйста, продолжай. Говори.
Fausto's Cousin, the Priest Я много раз думал об этом за последние годы. Мне кажется, твоя ноша — это твоя причина жить. Твоё спасение, другими словами. Я завидую сумасшедшим, больным, невинным детям. Только они могут видеть и понимать больше меня.
Il capitano Fausto Consolo Ты думаешь, быть слепым — это благословение. Возможно, так и есть, но не по тем причинам, что ты сказал. Быть слепым — это благословение, потому что слепые не видят вещи такими, какие они есть, а такими, какими их представляют. Но не я. Я ничего не могу себе представить. Я ничего не помню. Если бы я мог сейчас увидеть этот мир, я думаю, я бы смотрел только на — камни, пустыню. Ни на животных, ни на деревья. Только на камни. Потому что я тоже — камень.
[делает глоток]
Il capitano Fausto Consolo Ну так где моё благословение? Давай. Сделай крестное знамение, немного бессмыслицы на латыни — и я буду как будто привит от греха.
Il capitano Fausto Consolo Знаешь, кто я?
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Нет.
Il capitano Fausto Consolo Пиковая одинадцатка.
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Такой карты не существует.
Il capitano Fausto Consolo Вот в том-то и дело. Карта, которой нет в колоде. Для игр бесполезна.
Il capitano Fausto Consolo Слушай, твоя работа со мной — не таскать сумки. Найди на вокзале носильщика. Для этого они и существуют. Носильщики рождены быть носильщиками.
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Да, сэр.
Il capitano Fausto Consolo Это касается и носильщиков, и поэтов.
Sara Скажи мне, зачем ты приехала в Неаполь?
Il capitano Fausto Consolo Я хотел показать парню самый северный африканский город.
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Думаю, ваш кузен здесь.
Il capitano Fausto Consolo Он идёт ко мне с распростёртыми объятиями, как шоу-герл?
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Да, сэр.
Il capitano Fausto Consolo Значит, это он.
Il capitano Fausto Consolo Малыш, я не собираюсь жениться. Расскажи мне про шлюх на этой улице.
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Есть низенькая в красном платье.
Il capitano Fausto Consolo Нет. Мне нужны только высокие с широкими бёдрами. Мне нравятся высокие женщины.
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Есть одна высокая.
Il capitano Fausto Consolo А как у неё бёдра?
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Так себе. Единственное крупное — нос.
Il capitano Fausto Consolo Высокая с большим носом. А ноги? Расскажи про ноги.
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Огромные.
Il capitano Fausto Consolo Это не женщина, а п****с, поверь мне.
Il capitano Fausto Consolo Ничего себе, ты едва выше карлика.
Il capitano Fausto Consolo А как насчёт твоего маленького друга? Иногда даёшь ему выгуляться?
Fausto's Cousin, the Priest Да брось, Фаусто. Что ты говоришь?
Il capitano Fausto Consolo Не будь такой застенчивой. Иначе зачем жить среди этих монахинь?
Fausto's Cousin, the Priest О чём ты, Фаусто? Оставь монахинь в покое, бедняжки.
Il capitano Fausto Consolo Мужчины и женщины. Вот кем вы, священники и монахини, и являетесь. Мужчинами и женщинами.
Il capitano Fausto Consolo Я чую запах женщины. Ну? Кто ты? А? Кто ты, маленький ягнёнок? Кто ты?
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio [начинает заходить в комнату] Они голые.
Il capitano Fausto Consolo Ты слышала, бедняжка? Тебе не повезло увидеть это, тебе нельзя сюда заходить.
[проходит мимо Джованни в комнату]
Il capitano Fausto Consolo Привет, милые девочки! Я знаю, вы здесь, мои ягнята. Большой злой волк собирается вас съесть. Чей это маленький зад? А эти большие сиськи? А чьи это маленькие буфера? Иди сюда. Дай потрогать! Куда вы, маленькие шалавки? Куда бежите?
Il capitano Fausto Consolo Я отшлёпаю тебя своей деревянной рукой. Где ты? Куда ты бежишь, ты, маленькая шлюшка?
Raffaele В чём тут вред? Мужик есть мужик. А Сара — симпатичная девушка.
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Она хорошая девочка. Вот и всё.
Raffaele И что с того, что она хорошая девочка? Разве парень не должен пытаться с ней познакомиться?
Il capitano Fausto Consolo Теперь выпей рюмку виски.
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Но, сэр, я почти не пью. На самом деле, я вообще не пью.
Il capitano Fausto Consolo Со мной ты будешь пить. Не спорь. Я тебя виски накормлю.
Il capitano Fausto Consolo [проходит мимо трансвестита] Парень, этот п##д#ц — настоящий вонючка.
Il capitano Fausto Consolo Расскажи, какие у них девушки.
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Какие девушки?
Il capitano Fausto Consolo [нюхает] Давай. Я их чувствую, а ты их не видишь?
Il capitano Fausto Consolo Где ты был?
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Смотрел телевизор. Там показывают «Да простит вас Бог… а я не прощу».
Il capitano Fausto Consolo Чушь для американцев. Спагетти-вестерн.
Mirka Он настоящий джентльмен. Почему он не женат? Должно быть, у него щедрая пенсия. А ты? Он хорошо мне платил. Не стесняйся, пользуйся.
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Нет, спасибо, мадам. Спасибо.
Mirka Не стесняйся, правда.
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Представь, что я принял твоё любезное предложение, мисс Мирка. Спасибо.
Il capitano Fausto Consolo Высокая, смуглая и с двумя отличными попками. Завтра нам будет весело.
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Почему ты сказал, что эта девчонка — табу?
Raffaele Потому что она без ума от твоего слепого парня.
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Он разве не знает об этом?
Raffaele Знает, но ему всё равно. Наверное, потому что он не видит, какая она красавица. Ты видел её глаза?
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio А сиськи у неё ещё лучше.
Il capitano Fausto Consolo ["чтение" ладоней] Хорошо развитый бугорок Венеры, склонность к сексуальной любви. Ты предпочитаешь матрас лунному свету. И ты не ошибаешься.
Michelina Нет, это не так. Я романтична.
Il capitano Fausto Consolo Это правда.
Il capitano Fausto Consolo Она танцует. Практически голая. Дай-ка посмотрю. Дай-ка посмотрю, кто она. Дай-ка потрогаю. Если мои руки не ошибаются, эти сиськи и эта жопа принадлежат Инес! Дай-ка потрогаю, дай-ка посмотрю. Да, это Инес. Я угадал.
Il capitano Fausto Consolo Хватит уже с этой тягомотиной. Нельзя что ли что-то полегче сыграть?
Vincenzo [за роялем, поёт] С такими манерами, Бриджет, ты словно кофе, Внизу сахар, А сверху горечь, Я буду изо всех сил, Я буду мешать и мешать, Чтобы сладость, что внизу, Попала наконец в мой рот.
Il capitano Fausto Consolo Мне всё равно, как тебя зовут по фамилии. Как тебя зовут?
Giovanni Bertazzi, aka Ciccio Джованни.
Il capitano Fausto Consolo Хорошо. Буду звать тебя малой.
Il capitano Fausto Consolo Ты слышишь? Свист поезда? Вот почему я выбираю эту гостиницу. Звук поезда — лучший собеседник для человека.
Il capitano Fausto Consolo Я вижу ушами, ты этого не понимаешь?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Витторио Гассман
Vittorio Gassman
Алессандро Момо
Alessandro Momo
Агостина Белли
Agostina Belli
Мойра Орфей
Moira Orfei
