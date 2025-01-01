Fausto's Cousin, the Priest Что привело тебя в Рим?

Il capitano Fausto Consolo Я хотел увидеть тебя. Мне нужно твоё благословение.

Fausto's Cousin, the Priest Не шути, Фаусто.

Il capitano Fausto Consolo Я не шучу.

Fausto's Cousin, the Priest Ты уже прощён, Фаусто. И именно поэтому я тебе завидую. Знаешь, я всегда тебе завидовал. Ты скажешь, что я богохульник, но я считаю, что тебе повезло. Потому что твои страдания с тобой каждую минуту. Они стимулируют тебя, освобождают, искупают. Ты спасён, и поэтому я тебе завидую. Что я говорю?

Il capitano Fausto Consolo Пожалуйста, продолжай. Говори.

Fausto's Cousin, the Priest Я много раз думал об этом за последние годы. Мне кажется, твоя ноша — это твоя причина жить. Твоё спасение, другими словами. Я завидую сумасшедшим, больным, невинным детям. Только они могут видеть и понимать больше меня.

Il capitano Fausto Consolo Ты думаешь, быть слепым — это благословение. Возможно, так и есть, но не по тем причинам, что ты сказал. Быть слепым — это благословение, потому что слепые не видят вещи такими, какие они есть, а такими, какими их представляют. Но не я. Я ничего не могу себе представить. Я ничего не помню. Если бы я мог сейчас увидеть этот мир, я думаю, я бы смотрел только на — камни, пустыню. Ни на животных, ни на деревья. Только на камни. Потому что я тоже — камень.

[делает глоток]