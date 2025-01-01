Milo TindleМы с тобой из разных миров, Эндрю. В моём не было места для светлых грёз и счастливых выдумок, не было времени на чаепития. Единственная игра, в которую мы играли — выжить или погибнуть. Если не выиграл, значит не закончил. Проиграл — потерял всё. Ты, наверное, этого не понимаешь.
Andrew WykeВ этой стране всегда ценили имущество больше, чем людей.
Andrew Wyke[примеряем возможный маскарад для фальшивого ограбления]Одна чёрная маска, чёрная кепка, полосатый джемпер и сумка с надписью «Добыча».
Milo TindleПочему бы не надеть неоновую вывеску с надписью «Вор»?
Andrew WykeТы молодой человек в костюме клоуна, которого собираются убить.
Inspector DopplerЗа эти годы мои глаза достаточно натренировались, чтобы видеть всё своими глазами, сэр.
Andrew WykeОстроумие перед лицом беды! Отлично! Ты кое-чему научился у англичан.
Andrew WykeВ утро своей казни король Карл Первый надел две рубашки. «Если я дрогну от холода, — сказал он, — мои враги скажут, что это от страха. Я не позволю им упрекать меня в этом». Мы тоже должны сохранить это англосаксонское достоинство, когда поднимаемся на эшафот.
Andrew WykeБармены — известные враги точности, инспектор. Виносные сплетни — их хлеб и масло.
Andrew WykeНикогда не говори плохо о мёртвых. Если я скажу, что моя жена разговаривает, как шестилетний ребёнок... и занимается любовью, как вымерший моллюск, я скажу. И мне не нужно спрашивать разрешения у её любовника.
Milo TindleДля любого человека с хоть чуть-чуть зорким глазом перед ним может открыться то, что он видит. Но нужны острые и чистые очи, чтобы увидеть то, что не предназначено для взгляда.
Andrew Wyke[он только что начал партию в бильярд и собирается выиграть]Что ты, чёрт возьми, делаешь с этим кией в руках?