Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Игра навылет Цитаты из фильма Игра навылет

Цитаты из фильма Игра навылет

[последние слова]
Milo Tindle Эндрю... запомни... обязательно скажи им... это была всего лишь чёртова игра.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke Это секс! Секс — это игра! Брак — наказание. Круг за кругом мы бежим к очередной бессмысленной годовщине. Проходишь «Старт». Получаешь 200 строк, 200 молчаний, 200 шрамов в глубине души.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke Ты заносчивый кухонный мальчишка, который не знает своего места!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke Чёрт побери, Майло, они так не шумели даже в День Д.
Milo Tindle Чёртово стекло вылетело, моя чёртова ботинка застряла, и я свалился с чёртовой лестницы.
Andrew Wyke Ну, чёртова полиция, должно быть, слышала это аж до чёртова Солсбери.
Milo Tindle Прости.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Milo Tindle Мы с тобой из разных миров, Эндрю. В моём не было места для светлых грёз и счастливых выдумок, не было времени на чаепития. Единственная игра, в которую мы играли — выжить или погибнуть. Если не выиграл, значит не закончил. Проиграл — потерял всё. Ты, наверное, этого не понимаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke В этой стране всегда ценили имущество больше, чем людей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke [примеряем возможный маскарад для фальшивого ограбления] Одна чёрная маска, чёрная кепка, полосатый джемпер и сумка с надписью «Добыча».
Milo Tindle Почему бы не надеть неоновую вывеску с надписью «Вор»?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Milo Tindle Ладно, я сделаю это. Где мне взламывать?
Andrew Wyke Не так быстро. Сначала нужно переодеться.
Milo Tindle Зачем?
Andrew Wyke А вдруг кто-то увидит, как ты идёшь.
Milo Tindle Здесь? В глуши? Я едва на карте это место нашёл!
Andrew Wyke Никогда не знаешь. Влюблённая парочка, проходящий насильник овец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke Ты же сказал, что всё было на виду!
Milo Tindle Ну что ж, значит, я хитрый старый лис, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke Некоторые навыки лучше всего приобретать в обычных барах, полагаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Майло Тиндл Похоже, ты в ловушке. Они подъезжают к дому.
Эндрю Уайк Не пускай их!
Майло Тиндл Не пускать полицию? Так не бывает, старина. Но я постараюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke Наконец, в момент своей смерти ты остаёшься самим собой — нытиком и г***м клоуном. Прощай, Панчинелло!
Milo Tindle Пожалуйста!
Andrew Wyke [стреляет из пистолета]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke Ты — п#здец!
Milo Tindle Большое спасибо.
Andrew Wyke Ты — вечный, бесподобный, чемпион-у#бок, Майло!
Milo Tindle Вы слишком любезны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Milo Tindle Вот оно! Орудие первобытное — кочерга. Правильно!
Andrew Wyke Тише, тише...
Milo Tindle Куда хочешь?
Andrew Wyke Не увлекайся. Мы же не орудие убийства обсуждаем!
Milo Tindle Не?
Andrew Wyke Нет. Мы говорим о предмете, которым я классическим способом нанесу лёгкий удар, вызывающий шишку, но без пробития черепа.
Milo Tindle Почему бы мне просто не постучать тебе по голове кочергой до появления шишки?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Milo Tindle Ты сумасшедший! Ты чёртов сумасшедший!
Andrew Wyke Ты молодой человек в костюме клоуна, которого собираются убить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inspector Doppler За эти годы мои глаза достаточно натренировались, чтобы видеть всё своими глазами, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke Остроумие перед лицом беды! Отлично! Ты кое-чему научился у англичан.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke В утро своей казни король Карл Первый надел две рубашки. «Если я дрогну от холода, — сказал он, — мои враги скажут, что это от страха. Я не позволю им упрекать меня в этом». Мы тоже должны сохранить это англосаксонское достоинство, когда поднимаемся на эшафот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke Значит, вы хотите жениться на моей жене.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke Хорошо, что я — настоящий олимпийский сексуальный атлет.
Milo Tindle Да, пожалуй, сейчас ты больше сосредоточен на коротких дистанциях, чем на марафоне.
Andrew Wyke Да нет, милый мальчик! Я в расцвете сил. Могу трахать за всю Англию на любую дистанцию.
Milo Tindle Ну, как в Олимпиаде говорят: главное не победа, а участие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke Ты мне вообще шанса не даёшь, ты садистский чёртов итальянец!
Milo Tindle Надеюсь, я это не так услышал...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke Кратчайший путь к мужскому сердцу — через унижение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Milo Tindle Почему бы тебе не спросить себя, как твой человек Мерридик стал бы искать?
Andrew Wyke Мерридью! Сэр Джон лорд Мерридью!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke Люблю я её или нет — я её нашёл. Я её сохранил. Она — часть меня. Раньше она была влюблена в меня.
Milo Tindle А теперь она влюблена в меня. И ты этого простить не можешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke Нет ничего лучше небольшого хаоса, чтобы взбодриться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Milo Tindle Турникет в спальни?
Andrew Wyke Так или иначе, за вход всегда приходится платить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inspector Doppler [после пробы] Икра, да? Не могу сказать, что нравится. На вкус — как рыбья икра.
Andrew Wyke [саркастично] Шикарно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inspector Doppler Не хочу показаться ехидным, сэр, но вам лучше сказать это судье.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke Майло, дорогой, дай мне этим заняться, ага? Преступность — это моё дело. Я продумал эту аферу до мелочей!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke Моя жена принимает душ. Я же принимаю ванну.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke Положите это обратно, пожалуйста! Это древняя египетская игра в блоки. У меня ушло довольно много времени, чтобы поставить её туда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke Я ничего не имею против отпавших католиков. На самом деле, некоторые из моих лучших друзей — именно отпавшие католики.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke Спальня любовницы. Или ты там ориентируешься?
Milo Tindle Любовница или её спальня?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke Бармены — известные враги точности, инспектор. Виносные сплетни — их хлеб и масло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke Никогда не говори плохо о мёртвых. Если я скажу, что моя жена разговаривает, как шестилетний ребёнок... и занимается любовью, как вымерший моллюск, я скажу. И мне не нужно спрашивать разрешения у её любовника.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Milo Tindle Для любого человека с хоть чуть-чуть зорким глазом перед ним может открыться то, что он видит. Но нужны острые и чистые очи, чтобы увидеть то, что не предназначено для взгляда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andrew Wyke [он только что начал партию в бильярд и собирается выиграть] Что ты, чёрт возьми, делаешь с этим кией в руках?
Milo Tindle Я ждал, когда ты промахнёшься.
Andrew Wyke Хе-хе, глупый мальчик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы?
Зрители выбрали лучший российский фильм о спорте: премьера состоялась 12 лет назад, а его любят до сих пор
Наконец-то узнаем о прошлом Пеннивайза! В новом трейлере «Оно: Добро пожаловать в Дерри» показали прибытие монстра (видео)
«Откровенное фуфло»: фанаты кино СССР, держитесь — и попробуйте угадать 5 кинолент по недовольным отзывам (тест)
Танцуют все! А эти фильмы особенно: россияне выбрали 10 кинолент СССР, где герои пляшут лучше всего — найдете свою любимую?
Актеры пьянствовали в погребах, в селе не было света: «Свадьбу в Малиновке» на самом деле снимали в другой деревне
Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный
Ни одного советского, но куча комедий: 7 любимых фильмов Бортич — актрисе 31, а подборка будто для вечной юности
Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов»
Лучший фильм в карьере Мадянова на Западе сравнили с легендарной «Яростью»: военная драма с Питтом оказалась хуже по всем статьям
Что общего у Глэдис и наивной девочки? Эта мрачная теория превращает «Лило и Стича» в жуткий хоррор а-ля хитовые «Орудия»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше