Cliff Brumby [переграждая путь Картеру] Слушай, мне не по нраву, когда какой-то крепыш лезет в мой дом посреди ночи! Ну давай, скажи, кто тебя прислал!

Jack Carter Ты большой парень, но в плохой форме. Со мной это полная занятость. Так что веди себя прилично.

[Брамби замахивается на Картера, тот хватает его за руку, бьёт, а потом ещё и пощёчину ему отвешивает]