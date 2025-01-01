Jack CarterСейчас. Давай. Сейчас. Сейчас, аккуратно держи их. Медленно. Представь, что это я. Когда мы будем в Южной Америке — займёмся любовью на солнце. Перевернись. Займёмся любовью снова — и снова.
Jack CarterПочему бы тебе не сделать нам всем чашечку чая.
EdnaЧто ты собираешься делать?
Jack CarterСделаю чай и расскажу. Может, даже позволю посмотреть.
Jack CarterТы, с#а б###ь! Фрэнк был слишком осторожен, чтобы умирать так. Так кто его убил?
MargaretЯ ничего не знаю!
Jack CarterСлушай, единственная причина, по которой я вернулся в эту гнилую хату — это узнать, кто это сделал. И я не уйду, пока не узнаю.
GlendaО да! Он рассказал мне волшебное заклинание, которое заставит тебя прийти.
AlbertДа зажги уже, блин.
Cliff BrumbyТы знаешь мою жизнь: автоматы, аркады. Это неплохой бизнес. Он сам себя крутит! Люди кидают деньги — я их забираю. Тут почти нет грязной работы. Это бизнес, который приносит мне удовольствие.