Цитаты из фильма Убрать Картера

Цитаты из фильма Убрать Картера

Cliff Brumby [переграждая путь Картеру] Слушай, мне не по нраву, когда какой-то крепыш лезет в мой дом посреди ночи! Ну давай, скажи, кто тебя прислал!
Jack Carter Ты большой парень, но в плохой форме. Со мной это полная занятость. Так что веди себя прилично.
[Брамби замахивается на Картера, тот хватает его за руку, бьёт, а потом ещё и пощёчину ему отвешивает]
Jack Carter [когда уходит] Спокойной ночи, миссис Брамби.
Jack Carter Знаешь, я почти забыл, как выглядят твои глаза. Всё те же. П#зды в снегу.
Jack Carter Пинта горького
[щёлкает пальцами, когда бармен уходит]
Jack Carter ...в тонком стакане!
Jack Carter [голый, направляет дробовик] Вон!
Con McCarty Давай, Джек, убери его. Ты же не собираешься стрелять.
Peter Он про пушку говорит!
Eric Так, чем занимаешься? На каникулах?
Jack Carter Нет, навещаю родственников.
Eric О, хорошо.
Jack Carter Было бы... если бы они ещё жили.
Jack Carter Завтра я свободен, так что вряд ли ещё тебя увижу.
Jack Carter [Достаёт крупные купюры, даёт часть Дорин] Держи. Иди сделай себе причёску.
Doreen Carter Спасибо!
Jack Carter Веди себя хорошо... И не верь мальчишкам.
Jack Carter Что с тобой случилось?
Keith [лежит на кровати, весь в крови и побитый] Как ты меня нашёл?
Jack Carter Тебя хорошо потрепали?
Keith Нет... уб###к. Ты знал, что они вернутся!
Jack Carter Нет, не знал. Альберт Свифт всё ещё живёт напротив парома?
Keith Проваливай!
Jack Carter Ладно, ладно. Сначала хочу с тобой разобраться.
Keith Да? Как?
[Джек поднимает горсть фунтов]
Keith Заткнись! Моя девушка сегодня из Ливерпуля прилетает! Вот сюрприз, да?
Jack Carter Извини. Вот. Пойди, возьми курс по карате.
[бросает деньги на кровать, затем поворачивается и уходит]
Keith [стонет от боли] Фрэнк сказал, что ты ничтожество, и он, чёрт возьми, был прав! Ты даже жену его трахнул, да? Бедняга даже не знал, ребёнок его или нет!
[Гарри, который играет в покер, обеспокоен присутствием Картера в комнате]
Harry Думал, ты скоро уйдёшь.
Jack Carter Скоро. Как только проиграешь все деньги. Это быстро.
Harry Умник, да?
Jack Carter Относительно.
Jack Carter Фрэнк не был таким. Помни, я — злодей в семье, не забывай.
Albert [как Джек нацеливает на него нож] Ради всего святого, Джек!
Jack Carter Ты знал, что я сделаю. Не так ли, Альберт?
Albert Я его не убивал!
Jack Carter [ударяет Альберта ножом] Я *ЗНАЮ*, ЧТО ТЫ НЕ УБИВАЛ ЕГО! Я *ЗНАЮ*!
[Альберт повалился мёртвым]
Edna [Указывая на маленькую деревянную шкатулку с прахом Фрэнка] Это тебе оставили на сегодня вечером... Что это?
Jack Carter Мой брат Фрэнк.
Edna Он останется на ночь?
Jack Carter [не в восторге] Смешно.
[Брамби внезапно исчез с встречи с архитекторами в здании автостоянки; они не знают, что Джек Картер сбросил его с балкона автостоянки]
Архитектор Очень грубо вот так пропадать. Где он теперь может быть?
[Снизу доносятся звуки подъезжающих полицейских машин]
Архитектор У меня ужасное чувство, что мы не получим свои гонорары за эту работу.
Eric Боже мой!
Jack Carter Правда?
Edna Что ты собираешься делать?
Jack Carter Я сяду в машину и запищу "Правила Британии".
[последние реплики]
Jack Carter [преследуя Эрика до пляжа, пока оба не выбьются из сил] Бьюсь об заклад... тебе бы не помешал стаканчик.
[бросает ему бутылку виски]
Jack Carter Не так ли, Эрик? Выпей немного.
Eric У тебя всё ещё есть чувство юмора.
Jack Carter Пей.
[Эрик начинает пить из бутылки]
Jack Carter Пей. Вот так.
[Эрик падает и продолжает пить]
Jack Carter [сердито] Я хочу, чтобы ты... выпил всё это. Понял? Всё.
[заставляет Эрика продолжать пить]
Jack Carter Так же было... с моим братом Фрэнком. Давай, сынок! Пей!
[Эрик пьёт, пока не начинает кашлять]
Jack Carter Пей, Эрик.
[заставляет его пить снова]
Jack Carter Это ты! Ты же наливал ему, не так ли? А? Эрик?
[Эрик пытается говорить, сражаясь с сильной рвотой, пока Джек заставляет его пить дальше]
Jack Carter Что? Что, а? Все хорошо поржали, а? Весело было, когда он всё вырвал? А? Пей. Пей. ПЕЙ! Ты передавал бутылку... когда машина перевернулась? А?
[Эрик наконец допивает бутылку]
Jack Carter ПРОЩАЙ, ЭРИК!
[Джек бьёт прикладом дробовика по голове Эрика]
Jack Carter [Маргарет] Я пришёл за тобой, Маргарет.
[первые реплики]
Gerald Fletcher Голый, но с носками?
Sid Fletcher Да, у них так принято — на Севере.
Gerald Fletcher Зачем? Для защиты что ли?
[Анна занимается телефонным сексом с Картером, когда в комнату входит её муж]
Gerald Fletcher Что случилось? У тебя с желудком проблемы или что?
Anna Нет, дорогой. Просто делаю упражнения.
[по телефону]
Anna Слушай, Джанет, только что зашёл Джеральд. Мне надо повесить трубку.
Margaret Я не могу иначе.
Jack Carter Почему вы с ним так часто встречаетесь?
Margaret Раз в неделю.
Jack Carter Для меня это часто.
Margaret Он был джентльменом. Мне это нравится.
Jack Carter Раз в неделю, нравится тебе джентльмен, да?
Margaret Смотри! Я — это я, понял? Мы — кто мы есть, нравится это или нет!
Jack Carter Ты хочешь сдохнуть, Альберт?
Con McCarty [нагому Джеку, который направляет пистолет] Джек, не думаешь ли ты, что сначала стоит одеться?
Jack Carter [Маргарет] Раздевайся.
Peter Не будем мешать вам.
Jack Carter А теперь...
Edna Что у тебя в комнате делает пистолет? Представь, я позвоню в полицию и скажу, что в моём отеле... парень, который собирается кого-то пристрелить?
Jack Carter Ты не станешь этого делать.
Edna А откуда ты знаешь, что я не стану?
Jack Carter Потому что я знаю, что ты носишь фиолетовое бельё.
Edna Что это значит?
Jack Carter Подумай сама.
Gerald Fletcher [Джеку] Помни, они убийцы. Такие же, как ты.
Edna Если ты путешественник, то я чёртова Твигги!
Glenda Ты и не знал, что у тебя есть крестная фея, да?
Jack Carter Нет, честно говоря, не знал.
Glenda Крестная фея — твоя личная. Вот это удача, а?
Jack Carter Ага. Так куда идём, принцесса?
Glenda В замок демонического короля, конечно.
Jack Carter Ну да, куда же ещё.
Jack Carter Ты бы даже в гонке с яйцом на ложке, Эрик, провалился.
Cliff Brumby Что за черт возьми тут творится? Ты знаешь, который сейчас чертов час? Два часа ночи, чёрт побери!
Gerald Fletcher Полиция вроде бы довольна.
Jack Carter А с каких это пор этого стало достаточно?
Jack Carter Я всегда заботился о тебе, Эрик. К тому же, я любопытный.
Eric Ну, это не всегда полезно.
Jack Carter [по телефону с Анной] Я тебя хочу. Хотел бы сейчас прикасаться к тебе — прямо сейчас — заниматься с тобой любовью. Хочу — ласкать тебя — и целовать повсюду. Где ты?
Anna Я в спальне. В чёрном белье.
Jack Carter Сексуальное, из шёлка? Сними лифчик.
Anna Хватит, дорогой.
Jack Carter Сейчас. Давай. Сейчас. Сейчас, аккуратно держи их. Медленно. Представь, что это я. Когда мы будем в Южной Америке — займёмся любовью на солнце. Перевернись. Займёмся любовью снова — и снова.
Jack Carter Почему бы тебе не сделать нам всем чашечку чая.
Edna Что ты собираешься делать?
Jack Carter Сделаю чай и расскажу. Может, даже позволю посмотреть.
Jack Carter Ты, с#а б###ь! Фрэнк был слишком осторожен, чтобы умирать так. Так кто его убил?
Margaret Я ничего не знаю!
Jack Carter Слушай, единственная причина, по которой я вернулся в эту гнилую хату — это узнать, кто это сделал. И я не уйду, пока не узнаю.
Jack Carter Откуда ты знала, где я буду?
Glenda Тебя видели, когда ты парковал машину. Демон король взмахнул своей палочкой, и меня послали привести тебя к нему. К твоему счастью, я подождала.
Jack Carter Очень повезло, я так думаю. Ты пьяная!
Glenda Отвратительно.
Jack Carter Он, должно быть, был уверен, что я приду.
Glenda О да! Он рассказал мне волшебное заклинание, которое заставит тебя прийти.
Albert Да зажги уже, блин.
Cliff Brumby Ты знаешь мою жизнь: автоматы, аркады. Это неплохой бизнес. Он сам себя крутит! Люди кидают деньги — я их забираю. Тут почти нет грязной работы. Это бизнес, который приносит мне удовольствие.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Michael Caine
Тони Бекли
Tony Beckley
Иэн Хендри
Ian Hendry
Алан Армстронг
Алан Армстронг
Alun Armstrong
Розмари Данхэм
Rosemarie Dunham
Теренс Ригби
Terence Rigby
John Bindon
John Bindon
Бритт Экланд
Britt Ekland
