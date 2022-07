1 Intro Roy Budd 0:33

2 Dialogue, Pt. 1 Roy Budd 0:18

3 Main Theme - Carter Takes a Train Roy Budd 2:58

4 Dialogue, Pt. 2 Roy Budd 0:36

5 Looking for Someone Roy Budd 2:31

6 Dialogue, Pt. 3 Roy Budd 1:32

7 Something on My Mind Roy Budd 4:14

8 Dialogue, Pt. 4 Roy Budd 0:53

9 Gettin' Nowhere in a Hurry Roy Budd 3:08

10 Dialogue, Pt. 5 Roy Budd 1:05

11 The Girl in the Car Roy Budd 2:27

12 Dialogue, Pt. 6 Roy Budd 2:13

13 Love Is a Four Letter Word Roy Budd 2:41

14 Dialogue, Pt. 7 Roy Budd 1:00

15 Livin' Should Be This Way Roy Budd 3:17

16 Dialogue, Pt. 8 Roy Budd 0:19

17 Manhunt Roy Budd 2:52

18 Dialogue, Pt. 9 Roy Budd 1:23

19 Goodbye Eric Roy Budd 0:48

20 Dialogue, Pt. 10 Roy Budd 0:07

21 Hallucinations Roy Budd 4:28

22 Goodbye Carter Roy Budd 3:43

23 Get Carter Theme (Alternative Mix 1) Roy Budd 3:41

24 Plaything Roy Budd 2:32

25 Dialogue, Pt. 11 Roy Budd 0:09

26 Hallucinations (Alternative Vocal Mix) Roy Budd 4:24

27 Dialogue, Pt. 12 Roy Budd 0:08

28 Gettin' Nowhere in a Hurry (Instrumental) Roy Budd 3:09

29 Love Is a Four Letter Word (Alternative Mix) Roy Budd 2:45

30 Manhunt (Alternative Mix) Roy Budd 3:25

31 Dialogue, Pt. 13 Roy Budd 0:43

32 Get Carter Theme (Alternative Mix 2) Roy Budd 3:25

33 Gettin' Nowhere in a Hurry (Alternative Vocal Mix) Roy Budd 3:13

34 Hallucinations (Instrumental) Roy Budd 4:25

35 How About You Roy Budd 2:17

36 Get Carter (Theme, Original 7" Edit) Roy Budd 3:34

37 Get Carter (Dope on a Rope 12" Mix) Roy Budd 5:20

38 Get Carter (De Few 2 Smoking Barrels 12" Mix) Roy Budd 5:26

39 Get Carter (Deadly Avenger 12" Mix) Roy Budd 4:52