Dr. Robert Elliott Как у вас с Майком дела?

Kate Miller Хорошо.

Kate Miller [задумывается на мгновение] Нет, не хорошо. Какое же это глупое слово. Сегодня он устроил мне одну из своих фирменных жёстких затей, и я на него зла. Не так ли? Разве я не должна на него зла?

Dr. Robert Elliott Да. Ты сказала ему?

Kate Miller Конечно нет. Я стонала от удовольствия, когда он меня трогал — разве этого не хочет каждый мужчина?

Dr. Robert Elliott Не знаю. Разве это так?