Цитаты из фильма Бритва

Лиз Блейк Ты хочешь п##дить меня?
Доктор Роберт Эллиотт О, да.
Лиз Блейк Так почему бы тебе не сделать это?
Доктор Роберт Эллиотт Потому что я доктор и...
Лиз Блейк Переб##лa кучу докторов.
Доктор Роберт Эллиотт ...и я женат.
Лиз Блейк И их тоже пер**лa.
Kate Miller Может, со мной что-то не так.
Dr. Robert Elliott С тобой всё в порядке.
Kate Miller Тебе я нравлюсь?
Dr. Robert Elliott Конечно.
Kate Miller Ты бы хотел со мной переспать?
Dr. Robert Elliott Да.
Kate Miller Так почему же не хочешь?
Dr. Robert Elliott Потому что я люблю свою жену, и ради этого не стоит рисковать браком. А для тебя это того стоит?
Kate Miller Не знаю.
Dr. Robert Elliott Как у вас с Майком дела?
Kate Miller Хорошо.
Dr. Robert Elliott Отлично.
Kate Miller [задумывается на мгновение] Нет, не хорошо. Какое же это глупое слово. Сегодня он устроил мне одну из своих фирменных жёстких затей, и я на него зла. Не так ли? Разве я не должна на него зла?
Dr. Robert Elliott Да. Ты сказала ему?
Kate Miller Конечно нет. Я стонала от удовольствия, когда он меня трогал — разве этого не хочет каждый мужчина?
Dr. Robert Elliott Не знаю. Разве это так?
Kate Miller Не начинай со мной эти разговоры.
Dr. Robert Elliott Доктор, я не параноик. Бобби угрожала по телефону. Сказала, что причинит мне боль. Моего пациента зарезали насмерть. А теперь мой бритвенный нож пропал. Чтобы понять, что к чему, детективом быть не надо, правда?
Bobbi [на автоответчике Эллиота] Это Бобби. Ты меня больше не увидишь, так что я решила немного поболтать с твоей машиной. О доктор, как же я несчастна. Я женщина, запертая в теле мужчины — и ты никак не помогаешь мне выбраться! Так что я взяла нового психотерапевта, Леви его зовут, он подпишет бумаги, чтобы я могла сделать операцию. О… Я заняла твою бритву… и — ну, ты всё прочитаешь. Какая-то блондинка меня видела, но я с ней разберусь.
Dr. Robert Elliott [даёт интервью Марино после убийства Кейт] У неё были проблемы в браке, и я надеялся их решить.
Detective Marino Какие проблемы?
Dr. Robert Elliott Вы женаты, детектив Марино?
Detective Marino Да.
Dr. Robert Elliott Дети есть?
Detective Marino Двое сыновей.
Dr. Robert Elliott Когда в последний раз вы имели интимную близость с женой?
Detective Marino А тебе, б#ядь, какое до этого дело?
Dr. Robert Elliott Именно так я отношусь к вашим вопросам о миссис Миллер.
Detective Marino Слушай, доктор, у нас тут зверски убитая женщина, которой уже плевать на всё, что ты мне скажешь.
Bobbi Не заставляй меня снова быть плохой девочкой!
Liz Blake [по телефону] Что-то особенное? Слава богу, гетеросексуалы всё ещё в моде.
[последние реплики]
Peter Miller Слушай, Лиз, мне надо домой, на работу.
Liz Blake Эх, буду скучать, когда ты не будешь за мной следить. С тобой как-то спокойнее было.
Peter Miller Хочешь пойти ко мне? Мне бы компания не помешала.
Liz Blake Майк не обидится?
Peter Miller Майк уехал в командировку. Места у нас полно.
Liz Blake Отлично. Мне как раз нужен отпуск.
Peter Miller Хорошо, хорошо. Счёт принесу.
Лиз Блейк Я тебя отвлекаю?
Бандит №1 Да нет, ты мне не мешаешь.
Лиз Блейк Хорошо.
Бандит №2 Но ты меня напрягаешь.
Бандит №1 Она тебя напрягает, парень?
Бандит №2 Да, верно. Эта сук# меня напрягает.
Бандит №1 И что ты с этим делать будешь, а?
Бандит №2 Я её по***ю.
Бандит №1 Эй, зачем ломать, если можно сначала по***ть, а?
Liz Blake Как, чёрт возьми, я должна знать, где он?
Detective Marino Если ты не можешь его найти, то уж я точно не смогу. Да и мотивация у тебя куда лучше моей: твоя задница.
Detective Marino Ого! Что это за здание такое? Тут после обеда все занимаются сексом.
Detective Marino В чем дело, а? Я для тебя слишком груб, да?
Liz Blake Именно.
Detective Marino Слушай, мисс Блейк, давайте без этой х#ни. У меня тут вся инфа на тебя. Это тебе знакомо? Дай посмотреть. 5 марта. Статья: нарушение общественного порядка, склонение к проституции. Офицер, оформивший дело: Дурам. Задержана в отеле Парк Авеню. Ну, какой шикарный арест.
Liz Blake Спасибо.
Detective Marino Давай признаемся, ты — шлюха. Да, шлюха с Парк Авеню, но всё же шлюха. *Так кто же из них тебя с**ал?*
Liz Blake Пошел н#х.
Detective Marino Нет, пошел н#х ты!
Liz Blake Да, я знаю, я была плохой девочкой.
Liz Blake Ты очень любил маму, да?
Peter Miller Да. Я скучаю по ней.
Liz Blake Хочешь ещё колы?
Dr. Robert Elliott Зачем тебе вообще такое делать?
Liz Blake Ну, из-за размера этого х##а в твоих штанах.
Dr. Robert Elliott Какие мужчины тебя заводят?
Liz Blake Взрослые, с докторским видом. Как вы.
Dr. Robert Elliott Ты испытываешь ко мне сексуальное влечение?
Dr. Robert Elliott У тебя когда-нибудь был секс не за деньги?
Liz Blake Это предложение?
Liz Blake Хотите меня потрогать?
Dr. Robert Elliott И да, и нет. Да, потому что я...
Liz Blake Так почему бы и нет?
Dr. Robert Elliott Я же сказал, почему.
Liz Blake Ах да, ты же женатый доктор. Вспомнила. Думаю, ты полон х#.
Dr. Robert Elliott Правда? Только потому, что у меня есть личная и профессиональная этика?
Dr. Robert Elliott Вы пришли сюда за помощью, и моя задача — оказать вам эмоциональную поддержку.
Liz Blake А как насчёт сексуальной поддержки?
Liz Blake Слушай, Док, мне кажется, ты немного стеснительный. Так что я пойду освежу лицо, а когда вернусь, надеюсь увидеть твою одежду рядом с моей. А если нет — просто продолжим наш мозговой п##дёж.
Liz Blake Есть люди, мужчины и женщины, которые считают, что родились не в том теле. Их называют транссексуалами. И всё, чего они хотят — изменить свой пол.
Peter Miller Как это делают?
Liz Blake Если ты мужчина, который хочет стать женщиной, ты принимаешь женские гормоны.
Peter Miller Что они делают?
Liz Blake Кожа становится мягче, растут груди, и ты больше не можешь стоять «на ушах».
Peter Miller Отлично.
Liz Blake Ты уверен, что хочешь об этом знать?
Peter Miller Да. Это даёт мне кучу новых идей для научного проекта. Вместо того чтобы строить компьютер, я могу создать женщину — из себя.
Liz Blake Что с этим парнем не так, собственно?
Dr. Levy Он был транссексуалом.
Detective Marino Надеюсь, из тебя выйдет лучшая шлюха, чем детектив.
Liz Blake Кастрация, пластическая реконструкция и формирование искусственной вагины. Вагинопластика, для посвящённых.
Liz Blake Извините.
Dr. Robert Elliott Что случилось?
Liz Blake Это так грязно.
Dr. Robert Elliott Почему ты так говоришь?
Liz Blake Слушай, я знаю, что такое грязь, а это — грязь.
Liz Blake Никакой бюрократии, только моя задница.
Dr. Robert Elliott Я не привык обсуждать дело пациента с посторонними.
Detective Marino Я не посторонний. Я коп.
Detective Marino Могла ли она встретить одного из этих чокнутых в твоем офисе? Я имею в виду какого-то странного типа, который мог её заинтересовать и пойти за ней?
Dr. Robert Elliott Термин, который мы используем, детектив Марино, — это не «странный», а человек с эмоциональной дисфункцией и проблемой неадаптации. И к нам в офис они не приходят.
Detective Marino Ты уверен? А как насчёт нового пациента? Я имею в виду, как узнать, насколько они чокнуты, пока их не увидишь?
Detective Marino Слушай. У нас тут горячая штучка, которая шляется в поисках приключений. Парень, с которым она села в такси, трахнулся с ней прямо там, клянусь. Таксист мне всё подробно рассказал.
Bobbi Рад, что я разделался с этим п%%д#сом.
Liz Blake Почему я должна была её убивать?
Detective Marino Ты была там с бритвой. Ты мне скажи.
Liz Blake Я же говорила. В лифте была блондинка.
Detective Marino Да только никто больше не видел, чтобы эта блондинка входила или выходила из здания. Ты не заметила, были ли у неё крылья?
Bobbi Зачем ты мне звонил вообще? Не про то убийство, что я в газетах читал? Вот это способ потерять пациента. Но трахаться с ними не стоит, доктор.
Liz Blake Твой друг сегодня тебя прикрывает, да? Я тоже твой друг, и я буду лучшим прикрытием, которое у тебя когда-либо было.
Liz Blake Ладно, послушай, дай я поговорю с Марино. Если он не сдрейфит, тогда я помогу тебе.
Liz Blake Как тебе моя картина?
Peter Miller Очень-очень неплохо.
Liz Blake Я купила её пару лет назад за 500 долларов. Это действительно отличное вложение. Через десять лет она может стоить миллион. Больше, если, конечно, художник умрёт.
Liz Blake Кем ты себя возомнил, Супермен? Ты всего лишь ребёнок, ради всего святого!
Peter Miller Да, я тот самый ребёнок, что спас тебе жизнь.
Dr. Robert Elliott Почему бы тебе просто не поговорить об этом? Я уверен, что всё не так плохо, как ты думаешь.
Liz Blake Все очень плохо. И ты говоришь с экспертом по плохому.
Dr. Robert Elliott О, правда? А что делает тебя таким экспертом?
Liz Blake Потому что я — шлюха. И я делала большинство тех отвратительных вещей, о которых ты только что прочитал.
Dr. Robert Elliott Тебе нравится это делать?
Liz Blake Иногда.
Dr. Robert Elliott Что тебе в этом нравится?
Liz Blake Мне нравится заводить мужчин. Должно быть, я делаю это неплохо, раз они платят мне много.
Liz Blake Он закрывает дверь, запирает её и достаёт бритву. Говорит, что не собирается мне причинять боль. Потом рассказывает, что собирается со мной сделать и как сильно мне это понравится. Всё это время я вижу выпуклость в его штанах. Он приказывает мне раздеться. Я делаю это, не сводя глаз с бритвы. Он спускает штаны, кладёт меня на живот, разводит ноги, становится на колени сзади и прижимает холодное лезвие.
