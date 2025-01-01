Liz Blake
Есть люди, мужчины и женщины, которые считают, что родились не в том теле. Их называют транссексуалами. И всё, чего они хотят — изменить свой пол.
Peter Miller
Как это делают?
Liz Blake
Если ты мужчина, который хочет стать женщиной, ты принимаешь женские гормоны.
Peter Miller
Что они делают?
Liz Blake
Кожа становится мягче, растут груди, и ты больше не можешь стоять «на ушах».
Peter Miller
Отлично.
Liz Blake
Ты уверен, что хочешь об этом знать?
Peter Miller
Да. Это даёт мне кучу новых идей для научного проекта. Вместо того чтобы строить компьютер, я могу создать женщину — из себя.