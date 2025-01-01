Меню
[Рита любопытствует насчёт брака Фрэнка]
Dr. Frank Bryant Мы расстались, Рита, из-за поэзии.
Rita Что-что?
Dr. Frank Bryant Однажды жена объяснила мне, что за последние пятнадцать лет всё, что я писал как поэт, касалось только той части нашей жизни, когда мы узнавали друг друга.
Rita Ты поэт?
Dr. Frank Bryant Был. И чтобы дать мне что-то новое для творчества, она ушла от меня. Очень благородная женщина — моя жена — она ушла ради литературы. И, к удивлению, это сработало.
Rita Что, много хорошего написал, да?
Dr. Frank Bryant Нет. Я вообще перестал писать.
Dr. Frank Bryant Ты нашла какую-то культуру, да, Рита? Нашла песню получше? Нет, ты нашла *другую* песню, а на твоих губах она звучит пронзительно, пусто и без мелодии.
Dr. Frank Bryant Знаете ли вы, что Макбет — это гнилое яблоко? Немногие об этом знают!
Rita Я тоже пела вместе со всеми. Но когда я обернулась, мама уже перестала петь и плакала. Я спросила: «Почему ты плачешь, мама?» А она ответила: «Должны быть песни получше, чем эта». И я подумала: да, именно это я и пытаюсь сделать — спеть получше.
[первые слова Триш Рите, когда она открывает дверь своей квартиры]
Trish Ты бы просто померла без Малера, да?
[Триш только что пыталась покончить с собой; Рита приходит к ней в больницу]
Rita Почему?
Trish Дорогая, почему бы и нет?
Rita О, Триш, не надо. Давай, всё в порядке, не плачь. Ты ведь здесь.
Trish Вот именно поэтому я плачу — не вышло. Чёрт побери, не вышло.
Rita Триш. Слушай, ты же не хотела по-настоящему покончить с собой. Ты просто...
Trish Просто что, дорогая? Бедная Сьюзан. Думаешь, у тебя всё есть, да?
Rita Триш, у тебя есть.
Trish О, да. Когда я слушаю поэзию и музыку, тогда я живу. Видишь, дорогая, остальное время это просто я. И этого недостаточно.
Denny В нашей семье парни только взглянут на женщину — и та сразу беременна.
Rita О, должно быть, потому что вы все кривые.
Отец Риты Слушай, Денни. Денни, мне тебя жаль, парень. Если бы она была моей женой, я бы её утопил.
Рита Если бы я была твоей женой, я бы сама себя утопила.
[Рита замечает, что Фрэнк пакует все свои книги в ящики]
Rita Тебя уволили?
Dr. Frank Bryant Пока нет.
Rita О... Почему ты упаковываешь книги?
Dr. Frank Bryant Ну, я вчера немного переборщил, так что мне... дают отпуск. На два года в Австралию.
Rita Ты, что, с бухгалтером переспал?
Dr. Frank Bryant В переносном смысле.
Dr. Frank Bryant В ответ на вопрос «Предложите, как вы бы решили сценические трудности, присущие постановке «Пер Гюнта» Ибсена», вы написали, цитата: «Сделайте это по радио». Конец цитаты.
Отец Риты Сколько тебе сейчас лет, Сьюзен?
Рита [саркастично] Семьдесят четыре, пап.
Отец Риты Ты не семьдесят четыре, тебе двадцать семь! Замужем шесть лет, а ребёнка так и нет. Вот твоя сестра — всего два минуты замужем, а уже на четвёртом месяце.
Rita Я просто... хотела сказать это кому-то, кто поймёт.
Dr. Frank Bryant Рита, для меня честь, что вы выбрали меня.
Dr. Frank Bryant Что тут написано?
Rita Вот видишь. Я сдала. Теперь ты сядешь на этот чёртов самолет?
Dr. Frank Bryant Дай-ка посмотреть. Ты сдала с отличием. Я горжусь тобой, Рита.
Rita Я горжусь нами обоими.
Rita Ты думаешь, что не сделала для меня ничего? Думаешь, у меня остались одни цитаты и пустые фразы? Ладно, так оно и есть. Но это не твоя вина. Я была слишком голодна до всего этого. Я ни в чём не сомневалась. Я хотела всего слишком сильно, чтобы позволить чему-то подвергнуться сомнению. Я же говорила, что я тупая.
Dr. Frank Bryant Ты не тупая.
Rita Слушай, если я говорю, что я тупая, значит, я тупая, хорошо? Так что не спорь!
Brian Да, ну, похоже, ты сегодня на занятии немного... подвыпил.
Dr. Frank Bryant Нет.
Brian Нет?
Dr. Frank Bryant Нет. Я был сильно подвыпившим.
Brian О, Фрэнк, зачем ты так? Когда у тебя есть... ну, чего у тебя нет?
Dr. Frank Bryant Выпивки сейчас нет.
[Фрэнк только что получил официальное выговор за то, что был пьяным во время лекции]
Dr. Frank Bryant К черту их, а, Рита! К черту их!
Rita Тебя уволят?
Dr. Frank Bryant Боже упаси. Для этого надо было бы принять решение. Быть пьяньём — это нормально. Чтобы тебя уволили, надо было бы устроить массовое изнасилование. И не только со студентами. Это было бы ещё полбеды. Нет, чтобы уволить, надо было бы не меньше, чем трахнуть бухгалтера.
[последние слова]
[Рита прощается с Фрэнком у выхода на посадку в аэропорту]
Рита Фрэнк.
Доктор Фрэнк Брайант Что?
Рита Спасибо.
Рита Я начинаю находить себя. Это здорово.
Customer in Hairdressers Это книга, которую ты читаешь?
Rita Да, да.
Customer in Hairdressers Как она называется?
Rita О, «Человеческая комедия».
Customer in Hairdressers А? У моего мужа полно таких книг.
Rita Что, книги Сомерсета Моэма?
Customer in Hairdressers Нет-нет. Книги про бонд###!
Rita Блин! Моя клиентка! Она всё ещё под феном. Она хотела только полуволны, а выйдет выглядеть как чёртовый кукловод!
Dr. Frank Bryant Морган? Отвянь!
Collins Доктор Брайант, мне кажется, вы меня не слушаете.
Dr. Frank Bryant Мистер Коллинз, мне кажется, вы мне ничего не говорите.
Collins Доктор, вы что, пьяны?
Dr. Frank Bryant Пьяный? Конечно, пьяный. Ты правда думаешь, что я буду это преподавать трезвым?
Collins [злобно собирая книги] Тогда вы не будете против, если я уйду с вашего занятия.
Dr. Frank Bryant Почему я должен противиться?
[первые реплики]
[Фрэнк идет по кампусу и обращается к студентам]
Др. Фрэнк Брайант Добрый день.
Rita Это весело, трагедия, не так ли?
Rita Ты ведь студентка, не так ли?
Student Да.
Rita Я тоже.
Rita Я начинаю находить себя. Это здорово. Правда. Знаешь, Фрэнк, может показаться эгоистичным, но сейчас всё, чего я хочу — это то, что я нахожу внутри себя.
