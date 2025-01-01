Dr. Frank BryantТы нашла какую-то культуру, да, Рита? Нашла песню получше? Нет, ты нашла *другую* песню, а на твоих губах она звучит пронзительно, пусто и без мелодии.
Dr. Frank BryantЗнаете ли вы, что Макбет — это гнилое яблоко? Немногие об этом знают!
RitaЯ тоже пела вместе со всеми. Но когда я обернулась, мама уже перестала петь и плакала. Я спросила: «Почему ты плачешь, мама?» А она ответила: «Должны быть песни получше, чем эта». И я подумала: да, именно это я и пытаюсь сделать — спеть получше.
[первые слова Триш Рите, когда она открывает дверь своей квартиры]
TrishТы бы просто померла без Малера, да?
[Триш только что пыталась покончить с собой; Рита приходит к ней в больницу]
RitaТы думаешь, что не сделала для меня ничего? Думаешь, у меня остались одни цитаты и пустые фразы? Ладно, так оно и есть. Но это не твоя вина. Я была слишком голодна до всего этого. Я ни в чём не сомневалась. Я хотела всего слишком сильно, чтобы позволить чему-то подвергнуться сомнению. Я же говорила, что я тупая.
Dr. Frank BryantБоже упаси. Для этого надо было бы принять решение. Быть пьяньём — это нормально. Чтобы тебя уволили, надо было бы устроить массовое изнасилование. И не только со студентами. Это было бы ещё полбеды. Нет, чтобы уволить, надо было бы не меньше, чем трахнуть бухгалтера.
[последние слова]
[Рита прощается с Фрэнком у выхода на посадку в аэропорту]