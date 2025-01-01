[Триш только что пыталась покончить с собой; Рита приходит к ней в больницу]

Trish Дорогая, почему бы и нет?

Rita О, Триш, не надо. Давай, всё в порядке, не плачь. Ты ведь здесь.

Trish Вот именно поэтому я плачу — не вышло. Чёрт побери, не вышло.

Rita Триш. Слушай, ты же не хотела по-настоящему покончить с собой. Ты просто...

Trish Просто что, дорогая? Бедная Сьюзан. Думаешь, у тебя всё есть, да?

Rita Триш, у тебя есть.