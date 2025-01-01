HeldenНе говори ни слова, просто слушай. Эти меры предосторожности могут показаться тебе глупыми, но они необходимы, обещаю!
Noel HolcroftПослушай, леди, три дня назад я был на сороковом этаже, над Нью-Йорком, в ураганный ветер, прятался от сумасшедшего застройщика. Поверь, там я чувствовал себя безопаснее, чем сейчас. Так что любые твои меры предосторожности меня устраивают!
Noel Holcroft[после того, как одного человека ранили ножом, другого застрелили, а третий прошёл мимо с окровавленной рукой]Что случилось?
ManfrediМир полон сумасшедших, стреляющих друг в друга на улицах.
LeightonПлохой, плохой, мистер Холкрофт. Нельзя разговаривать с незнакомцами. Это может быть вредно для здоровья.
LeightonВокруг полно мерзавцев. Рад сообщить, что большинство из них — мои.
Helden[имеется в виду Кесслер]Как же гениально спрятаться — просто стать всемирно известной публичной личностью!
Noel HolcroftТы, наверное, знаешь, что я думаю? Думаю, мне нужно взять пистолет. Вокруг полно сумасшедших, и они почему-то все ко мне тянутся.