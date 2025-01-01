Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Завещание Холкрофта Цитаты из фильма Завещание Холкрофта

Цитаты из фильма Завещание Холкрофта

Noel Holcroft Позвольте предположить, что мужчине в сером фланелевом костюме невероятно трудно вести себя естественно, когда он скачет на лошади посреди ночи, ожидая, что кто-то в него выстрелит!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leighton Ох, боже, ох, боже. Предположение, мистер Холкрофт, как говорят у нас в профессии, мать п###ца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[После того, как Холкрофт пытается на него напасть.]
Leighton Но, пожалуйста, не пытайтесь делать ничего слишком ярко кинематографичного.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Он замечает машину, которая их преследует]
Noel Holcroft Наверное, просто какой-то очередной любитель покататься в воскресенье. Но с другой стороны, сегодня вторник, так что почему бы тебе не нажать на газ и не посмотреть, что будет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Noel Holcroft У меня есть друг, который живет за городом, и это якобы в часе езды от 42-й улицы. Враньё! Единственное, что находится в часе от 42-й улицы — это 43-я!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Manfredi Мистер Холкрофт, ваш отец был сложным человеком, и слово «сложный» даже не передаёт всей сути.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leighton Ты должен отправиться в Женеву, как и было запланировано. И ты должен встретиться с этим убл#дком. Когда Завет будет подписан, я его убью, конечно. Или можешь сделать это ты, если хочешь.
Noel Holcroft Мне нравится!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Helden Не говори ни слова, просто слушай. Эти меры предосторожности могут показаться тебе глупыми, но они необходимы, обещаю!
Noel Holcroft Послушай, леди, три дня назад я был на сороковом этаже, над Нью-Йорком, в ураганный ветер, прятался от сумасшедшего застройщика. Поверь, там я чувствовал себя безопаснее, чем сейчас. Так что любые твои меры предосторожности меня устраивают!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Noel Holcroft [после того, как одного человека ранили ножом, другого застрелили, а третий прошёл мимо с окровавленной рукой] Что случилось?
Manfredi Мир полон сумасшедших, стреляющих друг в друга на улицах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leighton Плохой, плохой, мистер Холкрофт. Нельзя разговаривать с незнакомцами. Это может быть вредно для здоровья.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leighton Вокруг полно мерзавцев. Рад сообщить, что большинство из них — мои.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Helden [имеется в виду Кесслер] Как же гениально спрятаться — просто стать всемирно известной публичной личностью!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Noel Holcroft Ты, наверное, знаешь, что я думаю? Думаю, мне нужно взять пистолет. Вокруг полно сумасшедших, и они почему-то все ко мне тянутся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Michael Caine
Бернард Хептон
Bernard Hepton
Микаэль Лонсдаль
Michael Lonsdale
Виктория Теннант
Victoria Tennant
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Почти секретные сериалы от Netflix: эти 7 боевиков любят критики и фанаты, но платформа будто их прячет
Включите — и все, день пропал: 5 криминальных сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb
Страсть, любовь и… измены: 3 турецких сериала о боли и предательстве, которые берут за душу
«Ночь пройдет — наступит утро ясное»: о какой реальной трагедии любимая песня из «Бременских музыкантов»
Отличные варианты на вечер после «Долгой прогулки»: 5 мини-сериалов Майка Флэнагана, которые не отпустят вас еще долго
В «чертовски вкусном» коктейле из «Криминального чтива» было не только молоко с мороженым — приготовить можно и дома (но дорого)
Мать и отец забыли сына: сюжетную дыру размером с DeLorean создатель «Назад в будущее» объяснил 35 лет спустя
Больше драконов и меньше ненужной болтовни: 5 главных ошибок в «Доме дракона», которые, по мнению фанатов, должен исправить третий сезон
«Москва слезам не верит» была триумфатором 1979-го: вспоминаем, какие шедевры Меньшов затмил своей «нетленкой»
Пиво, вино и мутная вода: эти свежие премьеры недели точно станут хитами — один напоминает корейскую «Игру престолов»
В новый сериал по «Гарри Поттеру» обязана войти эта сцена из «Философского камня» — раскрывает важную информацию о сразу двух главных персонажах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше