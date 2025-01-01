GeorgeОна была в ловушке. С той самой первой встречи. Она была в ловушке. Как птица в клетке. Но он этого не видел. Он нравился ей, но был из тех, кто не видит того, что у него перед носом. А она страдала. Можно и растечься слюной из-за кого-то, но он не видел этого, был таким вот слащавым типом. Она верила в него. Она ему доверяла. И он возлагал на неё много надежд. И была любовь. Да. Она действительно была влюблена. Но не в него. Вот и вся история.
MortwellВсё нормально. Я тебя не трону. Твой сутенёр с этим справится.
MortwellЖенщина говорит мужу: «Я ухожу от тебя». Он отвечает: «О, пожалуйста, не уходи. Я куплю тебе норковую шубу». Она говорит: «Не хочу». — «Я куплю тебе бриллиантовое ожерелье». — «Не хочу». — «Я куплю тебе виллу на юге Франции». — «Не хочу». — «Ну, чего же ты хочешь?» — «Я хочу развод». — «Я не думал, что придется на такие деньги раскошеливаться».