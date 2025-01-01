George Они в тебя влюбляются? Правда влюбляются?

Simone Иногда они влюбляются в то, кем думают, что я являюсь.

George А кем они думают, что ты являешься?

Simone Тем, кем ты думаешь. Чёрной шл#хой.

George Я это сказал?

Simone А что ты думаешь?

George Ну, ты точно не ночная сестра.

Simone Нет, я не ночная сестра.