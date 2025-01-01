Меню
Hotel Waiter Кровавая Мэри, сэр?
George Нет, я бы хотел чай, пожалуйста.
Hotel Waiter Эрл Грей или Лапсанг Сушонг?
George Просто чай.
George [указывает на себя и своего кролика] Ему — салат, а мне — «Кровавую Мэри».
George Ты её любишь, да?
Simone Конечно, я её люблю.
George Да, но ты любишь её по-особенному. В песнях.
Simone Каких песнях?
George Ну, я продался паре л**шек.
Simone Ей нужна я, Джордж.
George А ты нужна была я, чтобы её получить.
Simone Ты никогда никому не была нужна?
George Постоянно.
George Она была в ловушке. С той самой первой встречи. Она была в ловушке. Как птица в клетке. Но он этого не видел. Он нравился ей, но был из тех, кто не видит того, что у него перед носом. А она страдала. Можно и растечься слюной из-за кого-то, но он не видел этого, был таким вот слащавым типом. Она верила в него. Она ему доверяла. И он возлагал на неё много надежд. И была любовь. Да. Она действительно была влюблена. Но не в него. Вот и вся история.
George [о Симоне] Она женщина с характером. Леди.
Thomas Я думал, ты сказал, что она шлюха. Высокая, худая, черная шлюха.
George Возможно, но она всё равно чёртова леди.
George Они в тебя влюбляются? Правда влюбляются?
Simone Иногда они влюбляются в то, кем думают, что я являюсь.
George А кем они думают, что ты являешься?
Simone Тем, кем ты думаешь. Чёрной шл#хой.
George Я это сказал?
Simone А что ты думаешь?
George Ну, ты точно не ночная сестра.
Simone Нет, я не ночная сестра.
George Ну, скажем, что ты леди.
Simone Кому ты там торопишься?
George Знаешь, что нет.
Simone У каждого должен быть такой человек.
George Ну, у *тебя* нет.
Simone Я не такая.
George Чем? Чем ты не такая?
Simone Я та, к кому бегут домой.
George Убирайся! Уб##сь с глаз долой! Ну, скажи, что я уволен.
Simone Ладно, ты уволен.
George Отлично! Я уволен, а ты — шляешься по улицам!
Simone Ты лучше выглядишь днём.
George И ты тоже. Куда хочешь пойти?
Simone Сюда, вниз.
George Пойдём пешком?
Simone Да, это тебе пойдёт на пользу.
George Рано ещё, да?
Simone Знаю, но кто рано встаёт — тому Бог подаёт.
George Умная ты суч##...
Thomas Короче, слушай: а что насчёт этой высокой, худой, чёрной истории?
George А... ну, мы ошиблись, чувак... на самом деле, она монахиня под прикрытием.
Thomas Какая именно монахиня?
George Монахиня Милосердия. Знаешь, те, что с большими белыми клобуками.
Thomas Да, с этими большими штуками на голове?
George Да.
Thomas Ты же не носил это всё время, да?
George Ну, она не может, да? Она же на дельце, это выглядело бы странно и испортило бы весь замысел.
Thomas Как?
George Тогда бы она не была под прикрытием, верно?
Thomas [поразмыслив] Ну вот, такие они, монахини.
Thomas [показывает Джорджу тарелку с пластмассовыми спагетти] Как тебе?
George Ты их растапливаешь и ешь?
Thomas Нет. Они для украшения.
George Украшательские спагетти.
Thomas Ага. Будет бомба.
George Откуда у тебя?
Thomas Связи, Джордж. Пластиковые спагетти так просто не найдёшь.
George Говорил же, я жмот, а?
Thomas С женщинами никогда не разберёшься, Джордж. Они другие. Носют юбки, любят подкрашивать носик, а когда попадают на небеса — у них вырастают крылья.
George Как у ангелов?
Thomas Ага, как у ангелов.
George Да вот только ангелы — мужики, Томас.
Thomas Мужики?
George Да.
Thomas Никто мне про это не говорил.
George Это правда, ангелы — мужики.
Thomas Ты серьёзно?
George Когда я вообще шутил?
Thomas Ты раньше рассказывал ту про похотливую гориллу.
George Да ну, никто же над ней не смеялся, правда?
Thomas Всё дело в том, как ты их рассказываешь...
Thomas Хочешь фруктовый пирог из стекловолокна? Или полистироловый тутти-фрутти? Чайку хочешь?
George Из чего он сделан?
Thomas Из листьев!
Mortwell Всё нормально. Я тебя не трону. Твой сутенёр с этим справится.
Mortwell Женщина говорит мужу: «Я ухожу от тебя». Он отвечает: «О, пожалуйста, не уходи. Я куплю тебе норковую шубу». Она говорит: «Не хочу». — «Я куплю тебе бриллиантовое ожерелье». — «Не хочу». — «Я куплю тебе виллу на юге Франции». — «Не хочу». — «Ну, чего же ты хочешь?» — «Я хочу развод». — «Я не думал, что придется на такие деньги раскошеливаться».
Simone Вы хороший человек, мистер Джордж.
George А что даёт тебе право так говорить?
George Мне нравится море; мне всегда нравилось море. Тебе нравится море?
[первые реплики]
Jeannie [у её входной двери, Джорджу] Да? Ты маму хочешь?
Simone Ты такая же прикрывашка, как пара сетчатых колготок. Я могу так же спокойно носить табличку на шее. Тебе не хватает только золотого медальона.
Simone Ты должен быть моим кавалером, а не таксистом.
George Что должен делать твой кавалер?
Simone Он заботится обо мне, ты болван.
George Видишь ли, я прижимист. Не могу с этим ничего поделать. Бог такой меня создал.
Simone Быть жмотом — одно. Выглядеть жмотом — совсем другое. Тут нужен настоящий талант.
George Чёртова корова! Ты, чёртова корова! Ты бы сделал это, да? Ты бы сделал! Для тебя я просто ещё один чёртов идиот
George Так что насчёт этой работы?
Thomas Да это просто возить, понимаешь.
George Кого возить?
Thomas Высокая, худая чёрная цаца. Про такое книгу можно написать.
George Слишком много «ц».
[повторяющаяся реплика]
George Зачем я это делаю?
George Ты бы неплохо вписался в этот чёртов Аушвиц, грязный старый урод
[Джордж пришёл проведать свою подростковую дочь после 7 лет в тюрьме. Его бывшая жена выходит к двери, хватает дочь, сердито ссорится с ним и захлопывает дверь перед носом.]
George ТЫ Ж#ПА! Только хотел поздороваться!
[он бросает мусорное ведро в дверь]
George ПРИВЕТ!
Simone Так откуда тебя взяли?
George Под капустным листом.
George Что ты хочешь? Я не привык работать в таких дырах, как эта!
George Зачем тебе мужская одежда?
Simone Мне нет, для тебя
George Некоторые женщины — шлюхи. Некоторые шлюхи — черные. Берешь, что дают.
Mortwell Посмотри на эту тёлку. Зачем ты это делаешь, Джордж? Я имею в виду, посмотри на неё.
Cathy Ты ничего не знаешь, да?
George Нет, нет, я ничего не знаю.
Cathy Я не хочу показаться грубой, ты мне нравишься.
George О, я рад.
Cathy Ты меня любишь?
George Не знаю, любишь или нет?
Cathy Она меня любит. Она меня правда любит.
George Он не спешил. Что, он что, уснул по дороге? С этими темнокожими никогда не знаешь, что может случиться.
Thomas [видит, что Джордж смотрит порнуху по телевизору] Канал 4, да?
Thomas Давай признаемся. Ты не самая надёжная ставка, да, Джордж?
George О, можно мне большой «Кровавую Мэри»? Я тут сижу, нормально?
