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Мона Лиза Мона Лиза
Киноафиша Фильмы Мона Лиза Мона Лиза, 1986: актеры и роли
Mona Lisa Мона Лиза 1986 / Великобритания
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Мона Лиза, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нил Джордан Нил Джордан Neil Jordan
В ролях
Боб Хоскинс Боб Хоскинс Bob Hoskins Кэти Тайсон Cathy Tyson Майкл Кейн Майкл Кейн Michael Caine Робби Колтрейн Робби Колтрейн Robbie Coltrane Кейт Харди Kate Hardie Зои Нэтенсон Сэмми Дэвис Sammi Davis Род Бедалл Кларк Питерс Кларк Питерс Clarke Peters
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