Bo HodgesВозможно, это тебе покажется глупым, но дети сходят с ума, если в фильме есть три вещи: неповиновение власти, разрушение собственности и раздевание людей.
Michael Burgess[запутанно]Какое это имеет отношение к американской истории?
Bo HodgesДа брось, Майкл, подумай немного. Почему дети не признают власть? Потому что они в бунте. Американская революция, Майкл, — это был высший бунт. *И* они разрушали имущество! Так что нам оставалось только раздеть этих сумасшедших.
Faith Healy[увидев, как Майкл чуть не устроил драку с её партнёром Эллиотом из-за ревности]Если у тебя есть претензии, тебе стоит предъявлять их мне.
Michael Burgess[встреча с главной актрисой вне костюма эпохи]Я пытаюсь привыкнуть к тому, как *по-разному* ты выглядишь. Ты — ты знаешь, словно два разных человека!
Faith HealyО, если бы я могла быть только двумя разными людьми, я бы осталась без работы!
Elliott James[о его распутстве]Знаешь, в чём у меня проблема? В том, как они пахнут. Запах их кожи — он просто опьяняет. Я жене говорил, что никогда даже не взгляну на других женщин, если бы только мог отрезать себе нос.