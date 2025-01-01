Меню
Bo Hodges Ты понимаешь, кто ходит в кино? Восемьдесят процентов — это ребята от 12 до 22 лет. И знаешь, что им нравится?
Michael Burgess Что?
Bo Hodges Возможно, это тебе покажется глупым, но дети сходят с ума, если в фильме есть три вещи: неповиновение власти, разрушение собственности и раздевание людей.
Michael Burgess [запутанно] Какое это имеет отношение к американской истории?
Bo Hodges Да брось, Майкл, подумай немного. Почему дети не признают власть? Потому что они в бунте. Американская революция, Майкл, — это был высший бунт. *И* они разрушали имущество! Так что нам оставалось только раздеть этих сумасшедших.
Faith Healy [увидев, как Майкл чуть не устроил драку с её партнёром Эллиотом из-за ревности] Если у тебя есть претензии, тебе стоит предъявлять их мне.
Michael Burgess Насколько далеко ты готов зайти, играя Мэри Слокам?
Faith Healy Насколько далеко ты готов зайти, играя историка?
Michael Burgess Я бы не дошла до того, чтобы переспать с Георгом Третьим. Зачем тебе вообще с ним связываться?
Faith Healy Потому что он остроумный, обаятельный мужчина, и это помогает нашим сценам.
Michael Burgess Помогает твоим *сценам*?
Faith Healy Когда я смотрю ему в глаза, там есть кто-то. Ты... ты знаешь, каково играть с человеком, у которого эмоциональная глубина баклажана?
Michael Burgess [искренне удивлён] Ты совсем не похожа на неё!
Faith Healy [тихо, тоже удивлён] Где ты была последние десять недель?
Michael Burgess [Встреча с режиссёром впервые] Да, сценарий, эм... очень интересный. Есть всего пара моментов, которые меня не устраивают.
Bo Hodges [беззаботно] Да? Какие именно?
Michael Burgess Сюжет и диалоги.
Michael Burgess [о исторических неточностях сценария] Тарлтон был жестоким и безжалостным чудовищем! Почему она должна была влюбиться в такого парня?
Bo Hodges Он четвёртый по кассовым сборам.
Michael Burgess Что?
Bo Hodges Эллиот Джеймс — международная звезда. Он появляется на экране в Париже, а в Маниле прямо в штаны наложат. Если она *не* влюбится в него, зрители подожгут билетершу.
Гретхен [Майклу] Как можно преподавать историю и при этом так плохо помнить?
Michael Burgess Привет, мам. Я принес тебе продукты
Cecelia Burgess Поставь их на телевизор.
Michael Burgess Мам, почему ты всегда ставишь продукты на телевизор?
Cecelia Burgess Я всегда так делаю и держу их там неделю. Излучение убивает яды, которые в них кладут.
Michael Burgess Мам, в твоих продуктах нет ядов. Почему бы тебе не положить их на кухне?
Cecelia Burgess Ты знаешь почему.
[шёпотом]
Cecelia Burgess Потому что «он» там.
Michael Burgess Кто, мам? Дьявол?
[Cecelia кивает]
Michael Burgess Мам, дьявол не на твоей кухне.
Michael Burgess [встреча с главной актрисой вне костюма эпохи] Я пытаюсь привыкнуть к тому, как *по-разному* ты выглядишь. Ты — ты знаешь, словно два разных человека!
Faith Healy О, если бы я могла быть только двумя разными людьми, я бы осталась без работы!
Elliott James [о его распутстве] Знаешь, в чём у меня проблема? В том, как они пахнут. Запах их кожи — он просто опьяняет. Я жене говорил, что никогда даже не взгляну на других женщин, если бы только мог отрезать себе нос.
Michael Burgess Что она ответила?
Elliott James Сказала, что я слишком высоко целюсь.
Michael Burgess [Стэнли называет Майкла и себя «Два мушкетёра»] Я не мушкетёр, я историк!
Gretchen Знаете что, миссис Бёрджесс, может я вам приготовлю что-нибудь поесть?
Cecelia Burgess Конечно! Немного отравленной еды — и я сдохну!
Michael Burgess Ну, сегодня отравленной еды не было, взяли другой сорт.
Cecelia Burgess Я не ем ничего, что не пролежало на телевизоре 24 часа. Радиация убивает всю дрянь, которую туда добавляют.
[Стэнли пытается заселиться в отель]
Stanley Gould Мне нужно сразу в мой люкс. Я писатель.
Stuntman Ну и что? Я координатор трюков.
Stanley Gould Так что ты потом можешь упасть — а у меня работа, которая не терпит отлагательств.
Bo Hodges Напомни мне не разговаривать с Фэйт, когда она в уличной одежде.
Michael Burgess [Стэнли, который хочет добавить больше комедии в сценарий] Американская революция — это не еб###ое водевильное представление!
Stanley Gould Прекрасный приём. Маньяки в трико — съёмка.
[По поводу адаптации книги Майкла Стэнли]
Stanley Gould Ты не обижен, да?
Michael Burgess [раздражённо] Думаю, стоит предупредить — у меня в сумке есть меч.
