Michael Burgess Привет, мам. Я принес тебе продукты

Cecelia Burgess Поставь их на телевизор.

Michael Burgess Мам, почему ты всегда ставишь продукты на телевизор?

Cecelia Burgess Я всегда так делаю и держу их там неделю. Излучение убивает яды, которые в них кладут.

Michael Burgess Мам, в твоих продуктах нет ядов. Почему бы тебе не положить их на кухне?

Cecelia Burgess Ты знаешь почему.

[шёпотом]

Cecelia Burgess Потому что «он» там.

[Cecelia кивает]