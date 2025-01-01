Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Предатель Цитаты из фильма Предатель

Цитаты из фильма Предатель

Bob Jones Если идёт Большой, если я смотрю и слушаю Ромео и Джульетту, радость от этого отравлена уверенностью, что в проклятом углу сидит агент КГБ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнк Джонс [Бобу] Ты лингвист. Кому они нужны?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Боб Джонс [за кадром] Я всё ещё верю, что человек в белой шляпе всегда побеждает... и я собираюсь это доказать
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Jones Каждый день, или почти каждый день, я прихожу в это место, чтобы переводить удивительные, порой ужасные и иногда отвратительные вещи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Jones Я искренне верю, что наш тайный мир движется по тому же пути, что и их.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Jones Старший помощник Пра́тт. Пра́тт по фамилии и придур#к по натуре.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Боб был... как Идиот Достоевского — ни на чьей стороне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Jones Не могу перестать думать о том, как ты сделал это по-старому, по Джеймсу Бонду.
Charles Greig Вот бы мне так повезло. Ни птички, ничего не шевельнулось и почти ничего не вздрогнуло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнк Джонс [при признании] Сойдет
сэр Эдриан Чэппл Теперь, пожалуй, вернёшь это любезно
сэр Эдриан Чэппл Теперь, пожалуй, вернёшь это любезно
[наводит пистолет на Фрэнка]
сэр Эдриан Чэппл Ненавижу быть мелодраматичным... но...
[Фрэнк хватает запястье Чэппла, из-за чего тот стреляет себе в ногу]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bruce Что происходит с контактным в тюрьме у Доджсона? Тем, кто передавал ему таблетки и так далее?
Flecker Ему сокращают срок на десять лет, а потом отправляем в Северную Ирландию.
Bruce Ты одной рукой отдаёшь, а другой забираешь обратно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Мисс Дональд Единственный способ узнать, когда и по каким целям будет нажата ядерная кнопка, — это электронная разведка. Вот почему так ужасно, что Доджсон, признанный и осуждённый советский агент, смог десять лет занимать здесь доверенную должность. Этого больше не должно повториться. Каждый из вас, не только начальники подразделений, но и каждый из вас, обязан сообщать о странностях в поведении коллег, необычных событиях или обо всём, что покажется вам необычным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Jones Можешь представить, каково это — быть в руках секретного доноса от того, с кем живёшь или работаешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Rotten Tomatoes унизил «Тот самый» по самое не хочу: критики требуют забыть о фильме, а рейтинг рухнул до 34%
Не только «Игра престолов» рубила головы: 4 культовых сериала, где совсем не щадили главных героев
Не только оскорбил, но еще и унизил: что на самом деле Гэндальф сказал Балрогу перед схваткой
Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам
В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично
Огонь и свадьба: лучшие серии «Игры престолов» по версии Мартина — приятно пересматривать даже спустя годы
Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»
Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)
«Делается полным идиотом»: из-за чего Высоцкий до конца жизни не общался с Золотухиным
«Танцуют все»-тест: угадайте советский фильм только по пляскам (выбрали 6 нетипичных кадров)
50 лет культовому «Собачьему полдню»: по этому случаю вспомнили, как ограбление банка превратилось в цирк с Пачино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше