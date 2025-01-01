[Фрэнк хватает запястье Чэппла, из-за чего тот стреляет себе в ногу]
BruceЧто происходит с контактным в тюрьме у Доджсона? Тем, кто передавал ему таблетки и так далее?
FleckerЕму сокращают срок на десять лет, а потом отправляем в Северную Ирландию.
BruceТы одной рукой отдаёшь, а другой забираешь обратно.
[первые реплики]
Мисс ДональдЕдинственный способ узнать, когда и по каким целям будет нажата ядерная кнопка, — это электронная разведка. Вот почему так ужасно, что Доджсон, признанный и осуждённый советский агент, смог десять лет занимать здесь доверенную должность. Этого больше не должно повториться. Каждый из вас, не только начальники подразделений, но и каждый из вас, обязан сообщать о странностях в поведении коллег, необычных событиях или обо всём, что покажется вам необычным.
Bob JonesМожешь представить, каково это — быть в руках секретного доноса от того, с кем живёшь или работаешь?