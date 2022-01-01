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Киноафиша Фильмы Предатель Предатель, 1986: актеры и роли
The Whistle Blower Предатель 1986 / Великобритания
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Предатель, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Саймон Лэнгтон Simon Langton
В ролях
Майкл Кейн Майкл Кейн Michael Caine Джеймс Фокс Джеймс Фокс James Fox Найджел Хэверс Найджел Хэверс Nigel Havers Джон Гилгуд Джон Гилгуд John Gielgud Фелисити Дин Felicity Dean Бэрри Фостер Barry Foster
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