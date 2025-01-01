Меню
Baxter Thwaites К нам редко кто заглядывает, разве что те, чьи корабли разбились.
Reverend Eric Почти все жители — потомки кораблекрушенцев.
Baxter Thwaites Не недооценивай свой вклад, Эрик.
Baxter Thwaites Как нам сохранять приличия, если наш духовный лидер пытается засунуть руку под юбку мисс Каскары?
Delores Ты хочешь, чтобы он засунул руку под мою юбку?
Baxter Thwaites Зато ты к этому привыкла. Ты не закричишь.
Delores [запыхавшись, Бакстеру] Ба... ба... ублюдок!
Baxter Thwaites Оттуда можно вернуться на Кубу.
Cuban 1 И после этого позора встретиться с Фиделем? Нет, едем в Майами. Там у меня есть кузен.
Cuban 2 Да. Уходим в подполье и сеем смуту!
Cuban 1 Нет, торгуем коксом. Как Аль Пачино в «Лице со шрамом».
[Из-под кровати торчат ноги четырех мужчин]
Baxter Thwaites Вы двое яму роете или непотребство творите?
Miguel По британскому закону петь плохо — не преступление.
Delgardo [поёт] Не щади меня, не давай пощады! Я готов и хочу сесть в тюрьму!
Garfield Прямо сейчас!
Baxter Thwaites Я не посадю тебя по двум причинам: во-первых, я не собираюсь делать из тебя мученика, а во-вторых, тюрьма всё ещё на ремонте.
Miguel Краски нет, босс!
Prime Minister Ганди был всего один. Один анорексичный чокнутый в набедренной повязке — и мы потеряли целый субконтинент.
Prime Minister Специальная воздушная служба уже выдвинулась, готовая продемонстрировать ту бессмысленную жестокость и хаос, которыми они так заслуженно славятся
Film Director Ладно, когда бунт начнётся, мне нужны будут сильные реакции. Франция, Англия, США, Россия — всех мне сюда. Кто это? Швеция? Забудь про Швецию! Они не среагируют, даже если крыша рухнет.
Pamela Ты однажды назвала меня нежеланным чужаком...
Baxter Thwaites Я соврал!
Franklin Spender Услышав, что он собирается взорвать дочь, Спендер говорит: «Мы никогда не были так близки.»
Baxter Thwaites Похоже, что в глазах британского правительства Каскара — это точка над i в слове «дерьмо».
Franklin Spender Господа? Мы занимаемся водой.
Reverend Eric [говоря о Делгардо] Он мой сын, мой сын.
Rob Ты его отец, отец?
Garfield Эй, ты заговорил, чувак.
Delgardo Я не мог придумать ничего, что рифмовалось бы с «бомбой».
Delgardo [поёт] Мне всё равно, мне плевать! Британское правосудие — фарс и позор!
Film Director Это... э-э... Ринго Ктоэтот. И Джордж Какойтот. Вот опять вместе Ктоэтот и Какойтот!
Television P.A. Это разве не Эрик Клэптон?
Film Director Боже мой, это же Концерт для Каскары!
[последние реплики]
Baxter Thwaites Улыбайтесь, сэр Малкольм, пока камеры ловят последние мгновения умирающей британской колонии.
Sir Malcolm Последние мгновения моей карьеры, верно? Благодаря этому провальному эпизоду почтенная Маргарет Тэтчер скоро возьмёт меня за яйца.
Delores Хватит уже, дорогой, хватит валять дурака! Я хочу уйти сейчас же!
Baxter Thwaites А если она не уймётся, сэр Малкольм, то Долорес точно уймёт.
Kessler Двое из нас займутся шахтой. Взрывы будут твоим сигналом для подрыва скалы. Когда они услышат передачу Бунтаря, тогда и наносим удар. А пока — едим. Пьер, доставай аварийные пайки.
Pierre Аварийный спецобед — баранья нога с фасолью. Конечно, по-французски. На десерт — зелёный салат, сыр и лесная земляника. К этому у нас молодой, крепкий сенсимилья, который освежит даже самого скептичного гурмана.
Charlesworth Майор «Безумный Пёс» Холлистер, так ли? Сэнди «Не щадящий никого» Чарлсворт, SAS.
Hollister Нужно убрать этих мирных жителей. Цель не видна из-за этих танцоров лимбо.
Charlesworth Это невинные прохожие.
Hollister Такого не бывает. Все они на подхвате у этих г***ов.
Charlesworth Мы сейчас не во Вьетнаме, майор. Эти ребята имеют британские паспорта. Если кто-то из них и погибнет, то от британской пули.
Rob Это жена Губернатора!
Deke Halliday Ты хочешь сказать, она не шлюха?
Baxter Thwaites Я же говорил тебе не надевать эти каблуки, дорогая.
Rob Привет, ребята...
[Ответа нет]
Rob Как дела?
[Ответа по-прежнему нет]
Rob Вы... говорите... по-английски?
Garfield Я говорю, но мой товарищ не заговорит, пока не скажет, что Каскара свободна.
Rob Это политическая позиция или дефект речи?
Garfield Это обещание нашему народу.
Rob [смеётся] Отлично. Я Роб Уэринг, это Бен Бранч. Мы из СпенКо.
Garfield Безжалостные янки-капиталисты.
Rob Из Хьюстона, Техас.
Baxter Thwaites В то время эта работа была для меня большим продвижением — самый молодой губернатор в Карибском бассейне. Но с годами, думаю, жена стала недовольна ограничениями, которые накладывает эта должность.
[Делорес и Бен танцуют в комнату и выходят из неё]
Baxter Thwaites Как видишь. Буэнос ночес, дорогая!
Rob Где вы, э-э, где вы двое познакомились?
Baxter Thwaites Во время одной из моих предыдущих командировок. Иногда мне кажется, что она скучает по ярким огням Гватемалы.
Delores Ты помнишь «Эрнесто и Делорес»? Я была Делорес!
Baxter Thwaites Уверен, он не думал, что ты — Эрнесто, дорогая.
