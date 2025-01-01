DelgardoЯ не мог придумать ничего, что рифмовалось бы с «бомбой».
Delgardo[поёт]Мне всё равно, мне плевать! Британское правосудие — фарс и позор!
Film DirectorЭто... э-э... Ринго Ктоэтот. И Джордж Какойтот. Вот опять вместе Ктоэтот и Какойтот!
Television P.A.Это разве не Эрик Клэптон?
Film DirectorБоже мой, это же Концерт для Каскары!
[последние реплики]
Baxter ThwaitesУлыбайтесь, сэр Малкольм, пока камеры ловят последние мгновения умирающей британской колонии.
Sir MalcolmПоследние мгновения моей карьеры, верно? Благодаря этому провальному эпизоду почтенная Маргарет Тэтчер скоро возьмёт меня за яйца.
DeloresХватит уже, дорогой, хватит валять дурака! Я хочу уйти сейчас же!
Baxter ThwaitesА если она не уймётся, сэр Малкольм, то Долорес точно уймёт.
KesslerДвое из нас займутся шахтой. Взрывы будут твоим сигналом для подрыва скалы. Когда они услышат передачу Бунтаря, тогда и наносим удар. А пока — едим. Пьер, доставай аварийные пайки.
PierreАварийный спецобед — баранья нога с фасолью. Конечно, по-французски. На десерт — зелёный салат, сыр и лесная земляника. К этому у нас молодой, крепкий сенсимилья, который освежит даже самого скептичного гурмана.
Baxter ThwaitesВ то время эта работа была для меня большим продвижением — самый молодой губернатор в Карибском бассейне. Но с годами, думаю, жена стала недовольна ограничениями, которые накладывает эта должность.
[Делорес и Бен танцуют в комнату и выходят из неё]