Цитаты из фильма Рождественская сказка Маппетов

Цитаты из фильма Рождественская сказка Маппетов

Риццо Крыса В этой жизни есть две вещи, которые я ненавижу: высоту и прыжки с неё.
Гонзо Уже поздно. Давай, я поймаю тебя.
Риццо Крыса Боже, спаси моё хрупкое тельце!
[Прыгает и падает на землю. Смотрит на Гонзо]
Гонзо Промахнулся.
Риццо Крыса Погоди-ка... Я забыл свои желейные бобы. Эм...
[Проскакивает сквозь прутья, чтобы достать их, и возвращается к Гонзо. Гонзо смотрит на него]
Риццо Крыса Что?
Гонзо Ты можешь пролезть сквозь эти прутья?
Риццо Крыса Да...
Гонзо Ты просто идиот.
Rizzo the Rat Мама всегда говорила: «Никогда не ешь поющую еду.»
Риццо Крыса Эй, пацан, это ж страшилки! Нам волноваться за детей в зале?
Гонзо Да ну, всё нормально. Это же культура!
Fozziwig Моя речь! Вот моя рождественская речь. Кхе. «Спасибо всем, и с Рождеством!»
Jacob Marley Это была речь?
Robert Marley Это было глупо!
Jacob Marley Это было очевидно!
Robert Marley Это было бессмысленно!
Jacob Marley Это было... коротко!
[поворачивается к Роберту]
Jacob Marley Джейкоб Марли, Роберт Марли: Мне понравилось!
Sam the Eagle Завтра ты станешь бизнесменом!
Young Scrooge С нетерпением жду этого, директор.
Sam the Eagle Ммм, тебе понравится бизнес. Это АМЕРИКАНСКИЙ ПУТЬ!
Gonzo Эээ, Сэм?
[Он шёпотом говорит Сэму на ухо]
Gonzo Дело в том, что история происходит в Англии.
Sam the Eagle Ох... Это БРИТАНСКИЙ ПУТЬ!
Young Scrooge Да, директор.
Kermit the Frog Если можно, мистер Скрудж, похолодало, и бухгалтеры просят добавить ещё лопату угля в печь?
Rat #1 Мы не можем вести бухгалтерию, все наши ручки превратились в ледяные палочки!
Rat #2 Наши активы замёрзли!
Ebenezer Scrooge Как бухгалтеры отреагируют, если вдруг... ОСТАНУТСЯ БЕЗ РАБОТЫ?
Rats ЖАРА!
[поют]
Rats Это мой остров под солнцем...
Kermit the Frog Всё в порядке, дети. Жизнь состоит из встреч и разлук. Таков её закон. Я уверен, что мы никогда не забудем Маленького Тима и эту нашу первую разлуку.
Gonzo Меня зовут Чарльз Диккенс.
Rizzo the Rat А меня зовут Риццо Крыс... постой-ка! Ты же не Чарльз Диккенс!
Gonzo Конечно я!
Rizzo the Rat Нет! Голубой пушистый Чарльз Диккенс, который с крысой тусуется?
Gonzo Абсолютно!
Rizzo the Rat Чарльз Диккенс был писателем XIX века! Гением!
Gonzo О, вы слишком любезны!
Rizzo the Rat Почему я должен тебе верить?
Gonzo Потому что я знаю историю «Рождественской песни» как свои пять пальцев!
Rizzo the Rat Докажи!
Gonzo Ладно! Э-э, у меня на большом пальце есть родинка, и, э-э, шрам на запястье от того, как я упал с велосипеда...
Rizzo the Rat Нет-нет-нет, не рассказывай нам о своей *руке*, расскажи нам *историю*!
Риццо Крыса [близко пробил час] Ой, что это было?
Гонзо Два часа.
Риццо Крыса Слишком рано для завтрака?
Гонзо Да.
Риццо Крыса Отлично, время ужина!
Ebenezer Scrooge [на кладбище] Нужно ли нам возвращаться в это место? Есть кое-что, что я должен узнать, не так ли? Дух, я знаю, что должен спросить. Боюсь, но должен. Кто был тот жалкий человек, чья смерть принесла столько радости и счастья другим?
[дух указывает на надгробие, Скрудж начинает идти к нему, затем пугается и отступает]
Ebenezer Scrooge Отвечай на один вопрос. Это тени того, что *будет*, или тени того, что *может* быть?
[дух снова указывает на надгробие, Скрудж медленно приближается]
Ebenezer Scrooge Эти события можно изменить! Жизнь можно исправить.
[он смахивает снег с надгробия]
Ebenezer Scrooge [в слезах] Эбенезер Скрудж! О, пожалуйста, Дух, нет! Слушай меня, я — я не тот человек, что был! Зачем ты показываешь мне это, если для меня нет надежды?
[рыдая]
Ebenezer Scrooge Я, я *буду* чтить Рождество и стараться помнить о нем весь год! Я буду жить своей жизнью в прошлом, настоящем и будущем. Я не отвергну уроки, что преподали мне духи! Скажи, что я смогу стереть надпись на этом камне!
[на коленях, цепляясь за одежду духа]
Ebenezer Scrooge О, Дух, пожалуйста, заговори со мной!
[малец ворует говорящий овощ]
Овощ Эй, меня крадут! Эй, помогите! Помогите!
Robert Marley Мы всегда подкалывали тебя.
Jacob Marley Приятно снова подкалывать.
Robert Marley Приятно снова хоть что-то делать.
Ebenezer Scrooge Боб Крэчит, с меня хватит этого.
Miss Piggy А с меня хватит тебя, мистер Скрудж.
Ebenezer Scrooge И поэтому, Боб Крэчит...
Miss Piggy И поэтому ты можешь немедленно покинуть этот дом.
Ebenezer Scrooge И поэтому я собираюсь повысить тебе зарплату!
Miss Piggy Ох, а я собираюсь поднять тебя прямо с тротуара...! Простите?
Kermit the Frog Простите?
Rizzo the Rat Зажги лампу, а не крысу, зажги лампу, а не крысу! Потуши меня, потуши меня, потуши меня!
Gonzo Ой! Прошу прощения! Эмм...
[Вдруг замечает бочку с водой у фонаря]
Gonzo Риццо!
Rizzo the Rat Что?
[«Мистер Диккенс» толкает Риццо, и тот падает в бочку с водой]
[Скрудж встретил Призрак будущего Рождества]
Риццо Крыс Ой, это слишком страшно. Я больше ничего не хочу видеть!
Гонзо Если прав, то прав.
[поворачивается к зрителям]
Гонзо Вы сами по себе, ребята. Встретимся на финале!
Риццо Крыс Да!
Gonzo Еще раз прошу вас помнить: Марли уже мертв и гниет в своей могиле.
Риццо Крыса Фу!
Gonzo [шёпотом] Это то, что нужно запомнить, иначе всё последующее не покажется чудом.
Риццо Крыса Почему ты шепчешь?
Gonzo Для драматического эффекта.
Gonzo Он был скуп до ужаса, Скрудж: жмёт, крутит, хватается, цепляется — старый грешник алчный.
[замечая запачканное окно в офисе Скруджа]
Gonzo Чёрт возьми, какой же этот город грязный!
Rizzo the Rat Ну и скажи!
Gonzo Иди сюда.
Rizzo the Rat А?
[Гонзо хватает Риццо и вытирает окно его телом]
Rizzo the Rat [саркастично] Спасибо, что сделал меня частью этого!
Gonzo [потеряв Риццо] Он был скуп до ужаса, Скрудж: жмёт, крутит, хватается, цепляется — старый грешник алчный.
Jacob Marley Почему ты сомневаешься в своих чувствах?
Ebenezer Scrooge Потому что мелочь может их обмануть. Небольшое расстройство желудка может сыграть злую шутку. Ты можешь быть кусочком недопереваренной говядины, каплей горчицы, крошкой сыра. Да. В тебе больше подливы, чем могилы.
Robert Marley Больше подливы, чем могилы?
Jacob Marley Какой ужасный каламбур. Откуда у тебя такие шутки?
Robert Marley Оставь комедию мишкам, Эбенезер.
Ebenezer Scrooge Какое у тебя право веселиться? Ты и так нищ, как церковная мышь.
Fred А какое у тебя право быть унылым? Ты и так богат, как черт.
Rizzo the Rat Попал в точку! Старый просто в ступоре!
Ebenezer Scrooge Если бы у меня была воля, я бы всех идиотов, которые ходят с "С Рождеством!" на устах, запек с их собственной индейкой и закопал с остролистом, воткнутым в сердце!
Rizzo the Rat Ну, не совсем в ступоре.
Ebenezer Scrooge Давайте займёмся уведомлениями о выселении на завтра, мистер Крэтчит.
Kermit the Frog Э-э, завтра же Рождество, сэр.
Ebenezer Scrooge Очень хорошо. Заверните их в подарочную бумагу.
[последние реплики]
Риццо Крыса Занятная история, мистер Диккенс.
Гонзо О, спасибо. Если понравилось, почитайте книгу.
Сэм Орёл Работай усердно, парень, и однажды твоя жизнь будет такой же прочной, как это здание!
[полка за ним обваливается]
Сэм Орёл Ага. Я всё собирался починить эту полку!
Риццо Крыса [падает в трубу, игнорируя Гонзо] Эй! Я застрял! Вытяни меня отсюда!
Гонзо Я же говорил, что литература — не твоё.
Kermit the Frog [прочищает горло] Эм, извините, мистер Скрудж, но, кажется, уже время закрываться.
Ebenezer Scrooge Очень хорошо. Увидимся завтра в восемь утра.
Rats [шёпотом] Спроси его, спроси.
Kermit the Frog Эм... эм, завтра Рождество.
Rats Ага.
Ebenezer Scrooge Тогда в 8:30.
Kermit the Frog О, эм, если позволите, сэр, полчаса отдыха — это уж слишком мало для Рождества.
Rats Нет, нет.
Ebenezer Scrooge Сколько же отдыха принято давать, мистер Крэтчит?
Kermit the Frog Э... ну, весь день, собственно.
Rats Точно, точно.
Ebenezer Scrooge [возмущённо] Целый день?
Rats Нет, нет. Это идея лягушки.
Kermit the Frog Если позволите, мистер Скрудж, зачем завтра открывать контору? У других же выходной. Некому будет вести дела. Да и уголь на огонь уйдёт зря, а он дорогой.
Rats Да, это *очень* веский аргумент.
Ebenezer Scrooge Это жалкое оправдание, чтобы обирать людей каждый 25 декабря.
[крысы стонут]
Ebenezer Scrooge Но раз я, похоже, единственный, кто это понимает... берите день выходным.
[крысы радуются; Скрудж встаёт, берёт шляпу; смотрит на крыс]
Ebenezer Scrooge Вы *перестаньте*!
[крысы перестают радоваться и уходят]
Kermit the Frog Э... спасибо, мистер Скрудж.
Ebenezer Scrooge [выходит и закрывает дверь] Будьте здесь завтра пораньше.
Ebenezer Scrooge Рождество — очень напряжённое время для нас, мистер Крэчит. Люди готовят пышные застолья, устраивают вечеринки, тратят деньги с ипотеки на всякую ерунду. Можно сказать, декабрь — это сезон взыскания долгов. Урожай для ростовщиков.
Овощи Если бы он стал вкусом, можешь поспорить — он был бы кислым. Фу!
Человек Маппетов Даже овощи его не выносят!
[Гонзо и Риццо летят над Лондоном]
Гонзо [В восторге] Привет, Лондон!
Риццо — крыса [Испугано] Прощай, обед!
Belle [как они сидят вместе] Ещё год до нашей свадьбы, Эбенезер.
Young Scrooge Ну, ничего не поделаешь, Белль. Как мы можем пожениться сейчас? Даже на нормальное жильё не хватает. Вложения не принесли ожидаемого дохода.
Belle Ты говорил то же самое и в прошлом году.
Young Scrooge Дела по-прежнему плохи.
Belle Ты теперь партнёр в своей фирме.
Young Scrooge И едва покрываешь расходы.
Belle Ты говорил, что партнёрство — это цель.
Young Scrooge Это для тебя.
[поворачивается к Белль]
Young Scrooge Я люблю тебя, Белль.
Belle Когда-то ты любил.
Rizzo the Rat О, Гонзо, говори со мной! То есть, мистер Диккенс. Чарли! Ты не ранен?
Gonzo [встает] Сказать, что Скрудж испугался, было бы неправдой. Момент прошёл, и мир снова стал таким, каким должен быть.
Rizzo the Rat Он цел, даже не потерял концентрацию.
Ebenezer Scrooge [Только что увидев, как Кретчеты оплакивают Маленького Тима, обращается к Духу Рождества, которое еще не наступило] О, дух, неужели должно быть Рождество, что принесет эту ужасную сцену?
[Перебивает голос]
Ebenezer Scrooge Как нам это вынести?
Jacob Marley Джейкоб Марли, Роберт Марли: Мы — Марли и Марли.
[призрачный вой]
Jacob Marley Джейкоб Марли, Роберт Марли: Мы — Марли и Марли.
[вой]
Jacob Marley Джейкоб Марли, Роберт Марли: Мы — Марли и Марли.
[вой]
Jacob Marley Джейкоб Марли, Роберт Марли: Смена!
Gonzo Привет! Добро пожаловать в Рождественскую сказку Маппетов! Я здесь, чтобы рассказать эту историю.
Rizzo the Rat А я — ради еды.
Ghost of Christmas Past Давайте посмотрим ещё одно Рождество в этом месте.
Ebenezer Scrooge Они все были одинаковы. Ничего не менялось.
Ghost of Christmas Past Ты изменился.
Rizzo the Rat Крысы в такие штуки не вникают.
Gonzo Ты никогда не был одиноким ребёнком?
Rizzo the Rat У меня было тысяча двести семьдесят четыре брата и сестры.
Gonzo Чёрт возьми! Крысы в такие штуки не вникают!
Ebenezer Scrooge Я сам не веселюсь на Рождество.
Fred Это, безусловно, так.
Ebenezer Scrooge И я не могу позволить себе веселить праздношатающихся.
Fred Это уж точно *не* так!
Ebenezer Scrooge Разве у тебя нет других дел на сегодня, дорогой племянник?
Fred К сожалению, есть, дядя. Так что я сделаю своё пожертвование и, э-э, оставлю тебя делать своё.
Риццо Крыса Я упал в дымоход и приземлился на горящую гусыню!
Гонзо У вас там всё весело!
Ebenezer Scrooge Это дом Боба Крэтчита?
Ghost of Christmas Present Откуда ты знаешь?
Ebenezer Scrooge Ты же только что сказал.
Ghost of Christmas Present Ну, я *обычно* надёжен.
Ebenezer Scrooge Дух, не показывай мне больше ничего. Почему ты радуешься, мучая меня?
Ghost of Christmas Past Я же сказал тебе, это тени былого. Они есть то, что они есть, не вини меня.
Ebenezer Scrooge Уйди от меня!
Ebenezer Scrooge Не думаю, что я когда-либо встречал кого-то вроде тебя.
Ghost of Christmas Present Правда? До меня пришло более 1800 моих братьев!
Ebenezer Scrooge 1800? Представляю, какие там счета за продукты!
Ebenezer Scrooge Ты немного рассеянный, дух.
Дух Рождества Настоящего Нет, я ОЧЕНЬ рассеянный дух!
Robert Marley Тебя посетят три духа.
Ebenezer Scrooge Посетят? С меня и так хватает.
Jacob Marley Без этих визитов тебе не избежать пути, по которому идём мы.
Robert Marley Жди первого духа сегодня, когда пробьёт час!
Ebenezer Scrooge Не могу ли я встретиться со всеми сразу и покончить с этим?
Fozziwig Добро пожаловать на ежегодную рождественскую вечеринку у Фоззивига и мамы. В этот момент принято, чтобы я произнес короткую речь.
Jacob Marley А у нас традиция — немного вздремнуть!
Риццо Крыса Откуда ты знаешь, что Скрудж делает? Мы тут внизу, а он там наверху!
Гонзо Я же сказал, рассказчики — всеведущие; я знаю всё!
Риццо Крыса Высокомерный ты наш, господин Всезнайка.
Гонзо Чтобы провести настоящий обыск, Скруджу пришлось зажечь лампы.
[лампы включаются]
Риццо Крыса Как он *это* делает?
Robert Marley Смотри, это Эбенезер Скрудж!
Jacob Marley Выглядит старше и злее, чем когда-либо.
Robert Marley Я знал, что он нас не подведёт!
[Скрудж выгнал мистера Эпплгейта из офиса]
Мистер Эпплгейт Спасибо, что не кричали на меня!
Kermit the Frog Если можно, сэр, зачем завтра открывать офис? Другие предприятия будут закрыты; с кем же тогда вести дела? Это пустая трата дорогого угля на отопление!
Rats Да!
Ebenezer Scrooge Это жалкое оправдание обирания людей каждый 25 декабря. Но, похоже, я единственный, кто это понимает... берите выходной.
Ebenezer Scrooge Что привело тебя сюда?
Призрак прошедшего Рождества Твое благо.
Ebenezer Scrooge Хе, ночь без сна могла бы помочь моему благу.
Призрак прошедшего Рождества Твое спасение, значит.
Mrs. Dilber У меня его одеяла.
Old Joe А, его одеяла... Миссис Дилбер, они ведь еще тёплые! За тепло я доплачивать не собираюсь, знайте.
Mrs. Dilber А надо бы. Это единственное тепло, которое у него когда-либо было.
[Описание Фоззивига]
Эбенезер Скрудж Что за хозяин он был! Такой же твёрдый и беспощадный, как лепесток розы!
Gonzo Был канун Рождества, и Скрудж ощущал тысячи запахов, каждый из которых вызывал в памяти тысячи мыслей, надежд, радостей и забот, давно, давно забытых.
[Риццо и «мистер Диккенс» сидят на оконном карнизе за спальней Скруджа]
Риццо Крыса [оглядываются] Эмм, ты уверен, что нам тут безопасно?
Гонзо Скрудж спасён. Что теперь может случиться?
Риццо Крыса Ага.
[Скрудж открывает окно и сбрасывает Риццо и «мистера Диккенса» с карниза]
Ebenezer Scrooge Вы тот самый дух, о приходе которого мне было предсказано?
Ghost of Christmas Past Да, это я.
Ebenezer Scrooge Но... ты же всего лишь ребёнок!
Ghost of Christmas Past Я помню почти девятнадцать сотен лет. Я — Дух Прошлого Рождества.
Gonzo Привет, Лондон!
Rizzo the Rat Прощай, обед!
Призрак прошлого Рождества Конечно же, была и другая канун Рождества с этой молодой женщиной. Несколько лет спустя.
Эбенезер Скрудж О, пожалуйста... не показывай мне то Рождество.
Ebenezer Scrooge Извините, господа, но по поводу пожертвования на благотворительность, о котором вы просили меня вчера. Запишите меня на...
Dr. Bunsen Honeydew [Скрудж шепчет ему на ухо] Столько?
Ebenezer Scrooge Ни копейки меньше. В сумму включены многочисленные задолженности, уверяю вас.
Dr. Bunsen Honeydew О, боже мой, я не знаю, что сказать. Хотелось бы нам хоть что-то вам подарить.
Ebenezer Scrooge [трогательно, когда Бикер дарит ему шарф] Подарок? Подарок для меня? Спасибо. Спасибо. Пятьдесят раз спасибо! И счастливого Рождества.
Dr. Bunsen Honeydew В это праздничное время года, мистер Скрудж, многие из нас чувствуют необходимость позаботиться о бедных и бездомных.
Ebenezer Scrooge Раз-разве нет тюрем? Нет приютов для бедных?
Dr. Bunsen Honeydew О, их полно, сэр.
Ebenezer Scrooge Ах! Отлично. Я уж было встревожился.
Dr. Bunsen Honeydew Некоторые из нас стараются собрать фонд для бедных и бездомных. Сколько вы готовы пожертвовать?
Ebenezer Scrooge Ничего.
Dr. Bunsen Honeydew Хотите остаться анонимным?
Ebenezer Scrooge Хочу, чтобы меня оставили в покое.
Belinda Cratchit Я думала, ты сказал, что мы не можем есть каштаны, пока папа и маленький Тим не вернутся домой.
Miss Piggy Я-я-я-я их не ела, я... я просто проверяла, не подгорели ли они. Это фишка шефа, дорогая. И не кричи, Бетина.
Belinda Cratchit Я — Белинда!
Betina Cratchit Я — Бетина!
Miss Piggy А-а, конечно, ты — Бетина.
Belinda Cratchit Белинда!
Miss Piggy [глядя то на них, то на публику] Да ну.
Tiny Tim Cratchit Бог благослови нас всех.
[пение]
Tiny Tim Cratchit Жизнь полна сладких сюрпризов/Каждый день — подарок/Солнце встает/И я чувствую, как оно поднимает мой дух/Наполняет меня смехом/Наполняет меня песней/Я смотрю в глаза любви/И знаю, что принадлежу/Благослови нас всех/Которые собрались здесь.
Miss Piggy Miss Piggy, Tiny Tim Cratchit: Любящая семья, которую я держу в сердце.
Kermit the Frog Kermit the Frog, Tiny Tim Cratchit: Нет места на Земле, которое могло бы сравниться с домом/И каждый путь возвращает меня домой, откуда бы я брёл.
Kermit the Frog Kermit the Frog, Miss Piggy, Peter Cratchit, Betina Cratchit, Belinda Cratchit, Tiny Tim Cratchit: Благослови нас всех/Пусть, пока мы живём, мы всегда утешаем и прощаем.
Kermit the Frog Kermit the Frog, Tiny Tim Cratchit: У нас так много, что мы можем делиться.
Tiny Tim Cratchit С теми, кто нуждается, мы видим повсюду вокруг нас/Пусть мы всегда...
Kermit the Frog Kermit the Frog, Miss Piggy, Peter Cratchit, Betina Cratchit, Belinda Cratchit, Tiny Tim Cratchit: Любите друг друга.
Tiny Tim Cratchit Веди нас к свету/Пусть мы услышим...
Kermit the Frog Kermit the Frog, Miss Piggy, Peter Cratchit, Betina Cratchit, Belinda Cratchit, Tiny Tim Cratchit: Голос разума.
Tiny Tim Cratchit Пение в ночи.
Kermit the Frog Давайте уйдём от гнева.
Miss Piggy И подхватим нас, когда мы упадём.
Tiny Tim Cratchit Учите нас во сне/И, да, пожалуйста...
Kermit the Frog Kermit the Frog, Miss Piggy, Peter Cratchit, Betina Cratchit, Belinda Cratchit, Tiny Tim Cratchit: Благослови нас всех.
Tiny Tim Cratchit Благослови нас всех/Весёлые годы/С шумными играми и радостными слезами.
Kermit the Frog Kermit the Frog, Miss Piggy, Peter Cratchit, Betina Cratchit, Belinda Cratchit, Tiny Tim Cratchit: Мы тянемся к вам/И стоим гордо.
Kermit the Frog И в наших молитвах и снах мы просим тебя: благослови нас всех.
Tiny Tim Cratchit Мы тянемся к вам/И стоим гордо/И в наших молитвах и снах мы просим тебя: благослови нас всех.
Ebenezer Scrooge Дух? Что это за свет? Не может быть, чтобы уже рассвет.
Дух Рождества прошлого Это прошлое.
Гонзо Смотри, как красиво, Риццо!
Риццо Крыса [испуганно] Мамочка!
Fozziwig Белль, знаешь, я обожаю эти ежегодные рождественские вечеринки. Мне они так нравятся, что, кажется, будем устраивать их дважды в год!
Young Scrooge [проходя мимо Белль и Фоззивига] Извините.
[он видит Белль и сразу влюбляется]
Young Scrooge О... Извините.
Fozziwig О, Мистер Скрудж! Белль, хочу познакомить тебя с мистером Эбенезером Скруджем... лучшим молодым финансистом в городе! Эбенезер, это Белль! Подруга семьи Фоззивиг.
Belle Приятно познакомиться.
[она протягивает руку, Скрудж целует её]
Fozziwig Ну вот, я рад, что вы наконец познакомились.
Rizzo the Rat Рождественские яблоки.
Gonzo У нас МакИнтош.
Rizzo the Rat Берите рождественские яблоки.
Gonzo Ред Делишес.
Rizzo the Rat По копейке за штуку, пока есть.
Gonzo Да они долго не протянут, если ты так жрёшь.
Rizzo the Rat Эй, я создаю дефицит. Цены взлетают.
Gonzo Марли умерли, с чего и начинается история.
Rizzo the Rat Что... простите?
Gonzo Вот как начинается история, Риццо, «Марли умерли, с чего и начинается история.»
Rizzo the Rat Ага.
Gonzo Совсем мёртвые, как гвоздь в двери.
Rizzo the Rat Хорошее начало. Мурашки по коже и как-то...
[дрожь]
Rizzo the Rat ...бу-бу! Жутко.
Gonzo Спасибо, Риццо.
Rizzo the Rat Пожалуйста, мистер Диккенс.
Gonzo При жизни Марли были деловыми партнёрами пронырливого ростовщика по имени Эбенезер Скрудж. Вы встретите его, как только он появится за тем углом.
Rizzo the Rat Где?
Gonzo Там.
Rizzo the Rat Когда?
Gonzo Сейчас.
[в нужный момент появляется Скрудж]
Gonzo Вот он, мистер Эбенезер Скрудж.
Rizzo the Rat Слушай, тут похолодало, что ли?
Pig Gentleman Ах, ну что ж, отличная была трапеза.
Pig Gentleman Да, действительно, была. И что теперь делать?
Pig Gentleman Давай... пообедаем.
Pig Gentleman Отличная идея.
Дух Настоящего Рождества Ты когда-нибудь замечал, что на Рождество всё кажется волшебным?
Эбенезер Скрудж Если честно, дух, нет. Наверное, я — я никогда не понимал Рождество.
Дух Настоящего Рождества До конца этого дня ты *поняешь*. Ох...
Риццо Крыса О, нет! О, нет!
[он кричит, когда Дух открывает окно, сдувая его и Гонзо с выступа]
Дух Настоящего Рождества А теперь отправимся в мир.
Риццо Крыса [Гонзо смеётся] Похоже, тебе понравилось?
Гонзо Конечно.
Kermit the Frog Правильно будет поднять бокал за моего работодателя. Позвольте представить вам мистера Скруджа, основателя праздника.
Miss Piggy Основателя праздника, действительно!
Betina Cratchit Бетина Крачит, Белинда Крачит: Ха!
Miss Piggy Если бы он был здесь, я бы влепила ему пару слов, чтобы поразмыслил над ними. И спорю, он бы подавился. Хмм!
Betina Cratchit Бетина Крачит, Белинда Крачит: Да подавись!
Kermit the Frog Дорогие мои, д-дети, Рождество.
Miss Piggy О, э-э... ну, я-я полагаю, что в святой день Рождества нужно выпить за здоровье мистера Скруджа, несмотря на то, что он отвратителен.
Betina Cratchit Бетина Крачит, Белинда Крачит: М-м!
Miss Piggy Жадина.
Betina Cratchit Бетина Крачит, Белинда Крачит: М-м!
Miss Piggy Злодейка.
Betina Cratchit Бетина Крачит, Белинда Крачит: М-м!
Miss Piggy Бессердечный.
Betina Cratchit Бетина Крачит, Белинда Крачит: М-м!
Miss Piggy Да и одет он ужасно.
[Белинда и Бетина ахают]
Tiny Tim Cratchit За основателя праздника, мистера Скруджа!
Miss Piggy [неохотно] А за мистера Скруджа, он сегодня будет очень весел и счастлив, в этом я не сомневаюсь.
Betina Cratchit Бетина Крачит, Белинда Крачит: Без сомнений.
Kermit the Frog Хмм. Ваше здоровье.
Мисс Пигги [Боб и Маленький Тим возвращаются домой] Как он вел себя в церкви?
Кермит Лягушонок О, он был золото и даже лучше. Он сказал мне, что надеется, что люди увидят его в церкви, потому что им может быть приятно вспомнить в Рождество того, кто заставил хромых ходить и слепых видеть.
Эбенезер Скрудж Выдающийся ребёнок.
Гонзо И с этим Крэчиты пережили, пожалуй, самый счастливый момент за весь год.
Эбенезер Скрудж Такой скудный ужин.
Призрак Рождества Настоящего Но очень ценимый.
Ebenezer Scrooge Зачем ты ко мне пришёл?
Jacob Marley Джейкоб Марли, Роберт Марли: [поют] Мы — Марли и Марли / Жадность и скупость.
Jacob Marley Мы наживались на бедных, игнорировали нуждающихся.
Jacob Marley Джейкоб Марли, Роберт Марли: Мы были мастерами причинять боль, сеять страх и сомнения.
Robert Marley А если не могли заплатить за квартиру — просто выкидывали!
[говорится]
Robert Marley Был год, когда мы выселили целый приют.
Jacob Marley Хм, помню, как эти малыши стояли на сугробе.
Robert Marley Со своими обмороженными плюшевыми мишками.
[они смеются, потом дрожат]
Jacob Marley Джейкоб Марли, Роберт Марли: [поют] Мы — Марли и Марли / Наши сердца были чёрны.
Jacob Marley Нужно было понять, что наши злодеяния / Закуют нас в цепи.
Jacob Marley Джейкоб Марли, Роберт Марли: В плену, в кандалах, нас заковали вдвойне / Утомлённые грузом.
Jacob Marley Потому что свобода приходит с любовью...
Robert Marley ...А тюрьма — с ненавистью.
Jacob Marley Джейкоб Марли, Роберт Марли: Мы — Марли и Марли.
[зловещие призрачные звуки]
Jacob Marley Джейкоб Марли, Роберт Марли: Мы — Марли и Марли.
Ebenezer Scrooge Но, друзья мои, вы не были равнодушны к людям.
Robert Marley Верно, в человеке было что-то, что мы любили.
Jacob Marley Думаю, это были их деньги.
Jacob Marley Джейкоб Марли, Роберт Марли: Прокляты, Скрудж/Ты навеки проклят.
Robert Marley Твоё будущее — страшная история/Написанная твоими грехами.
Jacob Marley Джейкоб Марли, Роберт Марли: Цепи эти кованы/Твоими словами и делами/Так повеселись, пока жив/А потом ждёт тебя кошмар.
Ebenezer Scrooge Зачем эти страшные цепи?
Jacob Marley Джейкоб Марли, Роберт Марли: О!
Robert Marley Цепи!
Jacob Marley Мы ковали эти цепи в жизни, жадностью и злом.
Robert Marley Ты тоже носишь такую цепь.
Ebenezer Scrooge Чушь! Утешьте меня, друзья.
Ebenezer Scrooge Какой сегодня день?
Bean Bunny Что?
Ebenezer Scrooge Какой сегодня день, мой добрый друг?
Bean Bunny Сегодня? Сегодня Рождество.
Ebenezer Scrooge Рождество? Я не пропустил его. Духи сделали всё за одну ночь. Они могут делать всё, что хотят. Конечно, могут. Конечно, могут.
Bean Bunny [подыгрывая] Ну, конечно, могут.
Ebenezer Scrooge Дух, ты стареешь?
Ghost of Christmas Present [смеётся] Да, старею!
Ebenezer Scrooge Живут ли духи так мало?
Ghost of Christmas Present [садится] Моё время на этом свете очень коротко. Думаю, оно закончится ровно в полночь.
Rizzo the Rat [с Гонзо звонит в ближайший колокол] Раз.
Ebenezer Scrooge [замечает это] Сейчас? Но, дух, я так многому у тебя научился.
Rizzo the Rat [продолжает звонить в колокол] Три! Четыре!
Gonzo [рассказывает] Ничто, что Скрудж мог сделать или сказать, не могло остановить неумолимый звон этих ужасных колоколов.
Rizzo the Rat Пять!
Ebenezer Scrooge О, дух, не покидай меня.
Rizzo the Rat Шесть!
Ghost of Christmas Present [начинает исчезать] Думаю... мне действительно пора.
Ebenezer Scrooge Ты значил для меня так много. Ты изменил меня!
Ghost of Christmas Present А теперь я оставляю тебя с Духом Рождества, Который Ещё Не Наступил.
Ebenezer Scrooge Ты имеешь в виду... будущее?
Ghost of Christmas Present [продолжает исчезать] Ммм...
Ebenezer Scrooge Мне нужно?
Rizzo the Rat [продолжает звонить] Одиннадцать!
Ghost of Christmas Present Иди! Познакомься с ним получше, человек!
Ghost of Christmas Present [звон бьёт двенадцать, затихает, эхом] Хо-хо-хо-хо-хо-хо!
Ebenezer Scrooge Ты знаешь мясную лавку на соседней улице?
Bean Bunny Да, сэр, знаю.
Ebenezer Scrooge Умный парень. Замечательный парень. Ты знаешь, продали ли призовую индейку в витрине?
Bean Bunny О, ту, что в два раза больше меня? Она всё ещё там.
Ebenezer Scrooge Приятно с тобой говорить, парень. Иди и купи её.
Bean Bunny Будь серьёзным.
Ebenezer Scrooge Я серьёзен. Купи её для меня, я дам тебе шиллинг.
Bean Bunny О.
Ebenezer Scrooge [бросая мешочек вниз] Нет, я дам тебе пять шиллингов.
Bean Bunny Вау!
Gonzo И вот мальчик рванул как стрела. Так что даже...
Bean Bunny [сбивая с ног его и Риццо] Эм... извините.
Rizzo the Rat Желейный боб? Они всё время были у меня в кармане.
[Вздох Гонзо]
Rizzo the Rat Что?
[Неловкая пауза, Гонзо смотрит с недоверием, затем Риццо быстро целует его в нос]
Gonzo И Скрудж сдержал слово. Он сделал всё и даже больше!
Rizzo the Rat А, э-э, Маленький Тим?
Gonzo И Маленькому Тиму, который *не* умер...
Rizzo the Rat Ох, разве это не здорово!
Gonzo Для Маленького Тима Скрудж стал вторым отцом. Он стал таким же хорошим другом, таким же хорошим хозяином и таким же хорошим человеком, каким когда-либо была эта старая добрая сторона города. И всегда говорили о нём, что он умел по-настоящему отмечать Рождество, если кто-то живой и владел этим знанием. Пусть это действительно скажут о нас всех! И как сказал Маленький Тим...
Tiny Tim Cratchit Бог благословит нас!
Ebenezer Scrooge Бог благословит нас всех!
Lew Zealand Рыба-бумеранг! Гарантированно свежая! Брось рыбу подальше... а она возвращается ко мне! Ловите, пока свежая!
Ebenezer Scrooge [встреча с Призраком Рождества, которое еще не наступило] Дух, я боюсь тебя больше, чем любого призрака, с кем мне доводилось встречаться.
Ebenezer Scrooge Я дома.
Gonzo Да, стойки кровати были его. Кровать была его. Комната была его.
Rizzo the Rat Привет, ребята, мы вернулись.
Gonzo Мы обещали, что вернёмся.
Rizzo the Rat М-м.
Gonzo Но больше всего Скруджа радовало то, что его жизнь лежит перед ним. И её можно изменить.
Ebenezer Scrooge Я проживу свою жизнь в прошлом, настоящем и будущем. О, Джейкоб и Роберт Марли.
[становится на колени]
Ebenezer Scrooge О, небеса в рождественское время, благословите этот день. Я говорю это на коленях, Джейкоб и Роберт. На коленях!
Риццо Крыса [падает в дымоход семьи Кретчит] О, хоть я упал на что-то мягкое. И горячее! Ух! Ух! Ох! Ах! Ух! Горячо! Горячо! Горячо! Горячо!
Фред [играют в угадайку с Кларой и их друзьями] Ох, боже, это просто чудо.
Клара Подожди, подожди. Я знаю. Нежелательное создание, но не крыса, не пиявка и не таракан?
[их друзья спрашивают «Тогда кто?»]
Эбенезер Скрудж Кто?
Клара Это Эбенезер Скрудж!
Фред Да!
Belle [поёт] Было время, когда я была уверена, что мы с тобой — одно целое; что наше будущее навечно и его не разорвать. Мы были так близки, и хоть ты и заботился обо мне, в глазах твоих сегодня есть холод — значит, нам не суждено быть вместе. Любовь ушла. Любовь ушла. Самая сладкая мечта, что ты когда-либо знал. Любовь ушла. Любовь ушла. Я желаю тебе счастья, но теперь я должна уйти одна. В жизни наступает момент, словно окно, и ты видишь своё будущее перед собой, видишь, как прекрасна может быть жизнь. Но зовут приключения, их зовут незнакомые голоса, уводящие тебя прочь. Будь осторожен — возможно, ты пожалеешь о выборе, который сделаешь однажды, когда любовь уйдёт. Когда любовь уйдёт. Самая сладкая мечта, что у нас когда-либо была, когда любовь уйдёт. Когда любовь уйдёт. Я желаю тебе счастья, но теперь я должна уйти одна.
Belle Белль, Эбенезер Скрудж: Это было почти любовь. Почти навсегда. Это была сказка, которую мы должны были прожить, ты и я. И да, некоторые мечты сбываются. И да, некоторые мечты рушатся.
[плачет, замолкает]
Belle И да, настало время нам попрощаться. Да, некоторые мечты сбываются. И да, некоторые мечты рушатся. И да, настало время нам попрощаться.
Fred Счастливого Рождества, дядя Скрудж. Да хранит тебя Бог.
Ebenezer Scrooge Счастливого Рождества? Бах! Чушь!
Rizzo the Rat [освободившись от снега] Поторопись, там будет теплее.
[он и Гонзо заходят, как раз когда Фред закрывает дверь]
Fred Рождество — чушь, дядя? О, ты этого не серьезно, наверняка.
Rizzo the Rat Ху. На самом деле, здесь холоднее.
Gonzo В этот момент к двери приходит племянник Скруджа, Фред. Его единственный живой родственник.
Rizzo the Rat Племянник Фред? Я его не вижу.
Gonzo Поверь мне.
Rizzo the Rat Хм.
Fred [стучит в дверь] Алло? Дядя?
Gonzo Риццо?
Rizzo the Rat [головой в сугроб, ноги болтаются в воздухе] Вы очень искусны в этом, мистер Диккенс.
Ebenezer Scrooge Племянник, ты празднуй Рождество по-своему, а я — по-своему.
Fred Рождество — это время любви, честности и милосердия. И хоть оно никогда не клало в мой карман ни гроша, я верю, что Рождество мне помогло и ещё поможет, и я говорю: да благословит его Бог.
[все бухгалтеры аплодируют]
Ebenezer Scrooge А как же праздновать Рождество в *ОЧЕРЕДИ ЗА БЕЗРАБОТИЦЕЙ*?
Fred Дядя, приходи завтра на рождественский ужин ко мне и Кларе.
Ebenezer Scrooge Зачем же ты женился?
Fred Почему? Потому что я влюбился.
Ebenezer Scrooge [смеётся] Это единственное в мире, что глупее, чем счастливого Рождества.
Fred Бесполезно, дядя. Я сохраню рождественское настроение до самого конца. Счастливого Рождества! И с Новым годом.
Kermit the Frog Счастливого Рождества, Фред.
Fred Счастливого Рождества, Боб.
Ebenezer Scrooge Чушь!
Miss Piggy Питер, не переставай крутить вертел. В этом весь секрет правильно запечённого гуся.
Peter Cratchit Пахнет так вкусно, мамочка.
Miss Piggy Да, правда?
Gonzo [после того, как Риццо заметил миску с фруктами] Слушай, ты знаешь, что эти фрукты — из воска?
Rizzo the Rat Ага. Вот почему у них такая текстура.
Gonzo Давай, Риццо. Пойдем за ним.
Rizzo the Rat Секундочку. Тут у меня была маленькая пачка желейных бобов.
Gonzo Ну же, подойди сюда!
Rizzo the Rat Ладно.
Gonzo Эх.
[он стонет, когда Скрудж захлопывает дверь перед ним]
Rizzo the Rat Ой-ой.
[схватив Гонзо, чтобы дать ему опору]
Rizzo the Rat Тихо. Тихо.
Gonzo [задыхаясь] Скрудж поднялся по лестнице, нисколько не боясь темноты. Темнота была дешева, и Скрудж это ценил.
Gonzo Скрудж жил в комнатах, которые когда-то принадлежали его старым деловым партнёрам, Якобу и Роберту Марли.
Rizzo the Rat Хочешь хлеба?
Gonzo Не могу, я работаю.
Rizzo the Rat Ладно, как хочешь.
Gonzo И какой поток воспоминаний нахлынул на него, когда Скрудж увидел свой старый класс.
Ebenezer Scrooge Я помню всё до мельчайших деталей, дух. Парты. Запах мела. В этой комнате я выбрал свою профессию.
Ghost of Christmas Past А он тоже знаком?
Gonzo Скрудж увидел маленького мальчика, мальчика, которого он очень хорошо знал.
Ebenezer Scrooge Боже мой. Это я.
Призрак Настоящего Рождества [поёт] Это пение уличного хора/Это возвращение домой и тепло у камина/Это правда — где бы не встретилась любовь, там рождество.
[к нему присоединяются другие персонажи Маппетов]
Призрак Настоящего Рождества Чашка доброты, что делим с другим/Тёплая встреча с другом или братом/Везде, где найдёшь любовь/Там рождество/Это время сердца/Особый час заботы/Пути любви ясны/Это время духа/Если мы услышим послание/Пусть длится оно весь год.
Ebenezer Scrooge Это дом Боба Крэтчита. О, да, дух. Место радости и смеха. Спасибо, что привёл меня сюда.
[глядя вверх и вниз по улице]
Ebenezer Scrooge Так тихо. Почему так тихо, дух?
[Призрак грядущего Рождества показывает на дом Крэтчитов, и он заглядывает в окно]
Betina Cratchit О, мама, ты опять плачешь.
Miss Piggy О, нет, это просто свет лампы, он режет мне глаза.
Ebenezer Scrooge Не Тини Тим?
Ebenezer Scrooge [увидев его открытое окно в спальне] Умоляю тебя, дух, я... я смертен. Могу упасть.
Ghost of Christmas Past Касание моей руки — и ты полетишь.
Ebenezer Scrooge Дух?
Ghost of Christmas Past Да?
Ebenezer Scrooge ...Ничего.
Ebenezer Scrooge Дух, скажи, жив ли будет Маленький Тим?
Ghost of Christmas Present Это будущее. Моё царство — настоящее. Однако я вижу пустое место у камина и костыль без хозяина. Если эти тени не изменятся, я боюсь, ребёнок умрёт. Но что тогда? Если уж ему умирать, так пусть делает это, чтобы сократить излишек населения.
Animal ТИИИИИИИИИИИИИИИИИИШИИИИИИИИИИИНАААААА!
[все замолкают]
Animal Спасибо.
[Скрудж возвышается над мистером Эпплегейтом, который глотает с трудом]
Ebenezer Scrooge Боб Кретчит?
Kermit the Frog Да, мистер Скрудж?
Ebenezer Scrooge [указывает тростью] Кто это?
Kermit the Frog Это мистер Эпплегейт, сэр. Он пришёл поговорить с вами о своей... ипотеке.
Mr. Applegate Пожалуйста, мистер Скрудж, я знаю, вы *очень* злитесь по этому поводу.
[Скрудж заходит в кабинет, снимает пальто и шляпу]
Mr. Applegate И я не хотел задерживать платежи, бог знает, особенно в Рождество. О, *пожалуйста*, не кричите на меня, сэр. Ещё и маленькая Гвен. У неё проблемы с лёгкими. Доктор берёт своё, не так ли? Можно кричать и ругаться, но толку не будет...
[Скрудж хватает его]
Mr. Applegate ... потому что я — камень, из которого крови не выжмешь...
[Скрудж открывает дверь и выталкивает его]
Mr. Applegate ... и это *правда*! Спасибо, что не кричали на меня!
[Скрудж со стуком хлопает дверью]
