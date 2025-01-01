Tiny Tim Cratchit
Бог благослови нас всех.
[пение]
Tiny Tim Cratchit
Жизнь полна сладких сюрпризов/Каждый день — подарок/Солнце встает/И я чувствую, как оно поднимает мой дух/Наполняет меня смехом/Наполняет меня песней/Я смотрю в глаза любви/И знаю, что принадлежу/Благослови нас всех/Которые собрались здесь.
Miss Piggy
Miss Piggy, Tiny Tim Cratchit: Любящая семья, которую я держу в сердце.
Kermit the Frog
Kermit the Frog, Tiny Tim Cratchit: Нет места на Земле, которое могло бы сравниться с домом/И каждый путь возвращает меня домой, откуда бы я брёл.
Kermit the Frog
Kermit the Frog, Miss Piggy, Peter Cratchit, Betina Cratchit, Belinda Cratchit, Tiny Tim Cratchit: Благослови нас всех/Пусть, пока мы живём, мы всегда утешаем и прощаем.
Kermit the Frog
Kermit the Frog, Tiny Tim Cratchit: У нас так много, что мы можем делиться.
Tiny Tim Cratchit
С теми, кто нуждается, мы видим повсюду вокруг нас/Пусть мы всегда...
Kermit the Frog
Kermit the Frog, Miss Piggy, Peter Cratchit, Betina Cratchit, Belinda Cratchit, Tiny Tim Cratchit: Любите друг друга.
Tiny Tim Cratchit
Веди нас к свету/Пусть мы услышим...
Kermit the Frog
Kermit the Frog, Miss Piggy, Peter Cratchit, Betina Cratchit, Belinda Cratchit, Tiny Tim Cratchit: Голос разума.
Tiny Tim Cratchit
Пение в ночи.
Kermit the Frog
Давайте уйдём от гнева.
Tiny Tim Cratchit
Учите нас во сне/И, да, пожалуйста...
Kermit the Frog
Kermit the Frog, Miss Piggy, Peter Cratchit, Betina Cratchit, Belinda Cratchit, Tiny Tim Cratchit: Благослови нас всех.
Tiny Tim Cratchit
Благослови нас всех/Весёлые годы/С шумными играми и радостными слезами.
Kermit the Frog
Kermit the Frog, Miss Piggy, Peter Cratchit, Betina Cratchit, Belinda Cratchit, Tiny Tim Cratchit: Мы тянемся к вам/И стоим гордо.
Kermit the Frog
И в наших молитвах и снах мы просим тебя: благослови нас всех.
Tiny Tim Cratchit
Мы тянемся к вам/И стоим гордо/И в наших молитвах и снах мы просим тебя: благослови нас всех.