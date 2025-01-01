Forrest TaftХочу начать с благодарности всем братьям и сестрам, которые сегодня здесь, поддерживая эту идею. Меня попросили мистер Иток и племенной совет выступить перед вами и прессой, чтобы рассказать о той несправедливости, которую нам устроили некоторые чиновники и крупный бизнес. Сколько из вас слышали об альтернативных двигателях? Двигателях, которые могут работать на чем угодно — от спирта до мусора или воды. Или карбюраторах, что расходуют сотни миль на галлон. Или электрических и магнитных двигателях, которые практически могут работать вечно. Вы о них не знаете, потому что если бы они вошли в употребление, нефтяные компании бы разорились. Концепция двигателя внутреннего сгорания устарела уже больше пятидесяти лет. Но из-за нефтяных картелей и коррумпированного правительства мы и весь мир были вынуждены использовать бензин больше ста лет. Крупный бизнес в первую очередь виноват в уничтожении воды, которую мы пьем, воздуха, которым дышим, и пищи, которую едим. Им плевать на мир, который они разрушают, им важны только деньги, которые они зарабатывают. Сколько нефтяных разливов мы ещё переживем? Миллионы и миллионы галлонов нефти разрушают океаны и множество форм жизни в них. Среди них — планктон, который производит от шестидесяти до девяноста процентов кислорода на Земле. Он поддерживает всю морскую экосистему, которая является основой нашей планетарной пищевой цепочки. Но планктон умирает. Я думал: давайте поедем в какое-нибудь отдалённое место, штат или страну — куда угодно на Земле. Но, проведя небольшое исследование, я понял, что эти люди торгуют токсичными отходами по всему миру. Они фактически контролируют законодательство, на самом деле они контролируют закон. Закон говорит: «никакая компания не может быть оштрафована больше чем на 25 тысяч долларов в день». Для компаний, которые зарабатывают по 10 миллионов долларов в день, сбрасывая смертельно опасные токсичные отходы в океан, выгоднее продолжать в том же духе. Они влияют на СМИ, чтобы контролировать наши мысли. Они сделали преступлением выступать за себя, и если мы это делаем, нас называют «параноиками» и смеются над нами. Мы злы, потому что все мы подвергаемся химическому и генетическому ущербу, и даже не осознаем этого. К сожалению, это коснётся наших детей. Мы ходим на работу каждый день и прямо у нас на глазах видим, как наши машины и машины впереди выбрасывают ядовитые газы — яды, которые накапливаются в организме. Эти яды медленно убивают нас, даже если мы этого не замечаем сразу. Сколько из нас поверили бы двадцать лет назад, если бы им сказали, что наступит день, когда мы не сможем видеть дальше чем на пятнадцать метров? Что не сможем глубоко вдохнуть, потому что воздух будет сплошным ядовитым газом? Что не сможем пить воду из-под крана и будем вынуждены покупать её в бутылках? Наши самые обычные, данные Богом права отняты у нас. К сожалению, реальность нашей жизни настолько мрачна, что никто этого не хочет слышать. Теперь меня спросили, что мы можем сделать? Думаю, нам нужна ответственная группа людей, которые действительно смогут представлять нас, а не крупный бизнес. Эта группа не должна допускать введение в нашу среду ничего, что не разлагается естественным путём или не может быть нейтрализовано химически при производстве. И, наконец, пока есть прибыль от загрязнения Земли, компании и отдельные лица будут делать всё, что хотят. Мы должны заставить эти компании работать безопасно и ответственно, учитывая наши интересы. Чтобы, когда они этого не делают, мы могли вернуть себе наши ресурсы, наши сердца и умы и поступать правильно.
StoneМой человек в Вашингтоне говорит, что мы здесь имеем дело не с каким-то студентом, а с Профессором. Всякий раз, когда военные проводят операцию, которая не может провалиться, они зовут этого парня тренировать войска, понял? Это тот тип, который выпьет галлон бензина, чтобы пописать в твой костёр! Ты можешь бросить этого парня на Северном полярном круге в одних плавках, без зубной щётки, а завтра днём он уже появится у твоего бассейна с миллионной улыбкой и кулаком, полный песо. Этот парень — профессионал, понял? Если он доберётся до этой установки, мы все превратимся в одну большую чёртову дыру посреди Аляски. Так что давайте найдём его, убьём и избавимся от этого ублюдка!
Michael Jennings[видя, как все рабочие бегут спасать свои шкуры] Вы все — жалкие ТРЯПКИ! ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ!
Michael JenningsХочешь знать, кто он? Попробуй вот что: загляни в самые тёмные глубины своей души. Представь себе самый страшный, чёртов кошмар. И это даже рядом не стояло с этим ублюдком, когда он в ярости.
Форрест Тафт[после победы над Большим Майком в игре с хлопками по рукам]Что нужно, что нужно, чтобы изменить суть человека?
Большой МайкМне нужно время, чтобы измениться... Мне нужно время.
LilesАляска — это страна третьего мира. Просто она нам досталась.
Homer Carlton[про свой пулемёт] Ну как тебе? Приклад поднят или опущен?
НаёмникДумаю, особой разницы не будет.
Homer CarltonА я думаю, будет. Видишь ли, когда приклад поднят, я как-то чувствую себя слабаком, понимаешь? А когда приклад опущен — как-то жёстче, не знаю, злее что ли. И когда я убиваю этого урода, я хочу чувствовать себя круто. Хочу чувствовать уверенность.
[Форрест пробирается мимо охраны на платформу]
Homer CarltonЧёрт побери, этот ублюдок хорош! Я же говорил, что он хорош, не так ли?
НаёмникДа, он хорош, и он идёт сюда.
McGruder[МакГрудер протестует против присутствия ФБР]Я думал, вы хотели, чтобы мы УБИЛИ этого уё###, мистер Дженнингс? Как мы собираемся стрелять в него при всех этих копах вокруг, а? Я так не думаю.
LilesМакГрудер! Нам жизненно важно, чтобы ФБР было здесь, чтобы прикрыть нас юридически! И, чёрт возьми, это здорово поможет с прессой. Они возьмут на себя ответственность за всё, что случится.
Michael JenningsСлушай, не волнуйся про ФБР. Мы все знаем, что они не смогли бы найти шлюху даже в борделе.
McGruderНо серьёзно. Он должен быть совсем с ума сойти, чтобы сейчас пытаться сюда проникнуть.
Michael JenningsТогда мы должны РАССЧИТЫВАТЬ на это, мистер МакГрудер! Форрест Тафт — покровитель невозможного. И если бы вы только сделали свою работу, как положено, до этого бы не дошло!
[Стоун сталкивается с Тафтом]
StoneДа ну, давай, здоровяк! ДЕЛАЙ ХОД! А потом я затолкаю это чёртово ружьё тебе в зад и взорву твою грёбаную башку!
[Тафх хватает ствол ружья и поворачивает его, из-за чего Стоун стреляет себе в голову]
McGruderНа данный момент у тебя всего десять пальцев. Я честно не хочу просить тебя десять раз. Где твои книги? Мне нужны ДИСКИ, и МНЕ НУЖНЫ ЭТИ КНИГИ!
Hugh PalmerЯ говорю тебе, у меня их НЕТ!
McGruderТы хоть СЛЫШАЛ себя недавно? СЛЫШАЛ! У тебя всё только про «я-я-я»! В команде нет места «я»! Это К-О-М-А-Н-Д-А. КОМАНДА! Отто.
[Отто ломает Хью правый указательный палец]
[обнаружив ловушку Форреста-]
Spinks[Стоуну]Ты меня на вертолёте подколол на секунду. Я думал, ты сказал, что этот парень — профи?
[смеётся с презрением]
SpinksДа и пионер мог это найти.
Homer CarltonТебе бы поосторожнее, дорогуша. Такие речи могут тебя погубить.
Spinks[смеётся с презрением]Пшёл н##й!
[Спинкс наступает на настоящую ловушку и погибает]
[Форрест только что выиграл первый раунд и отправил Майка на землю]
Spinks[о Форресте]Наш человек в Вашингтоне не нашёл на этого парня *ничего* до 1987 года, значит либо он родился уже взрослым, либо его биография *настолько* засекречена, что даже в деле не горит пометка "Совершенно секретно".
Michael Jennings[к владельцу карт]Поднимите карты повыше, я их *не вижу* там внизу!
Michael Jennings[камера, обаятельно, но неискренне]Каждый год сотни тысяч северных оленей мигрируют с гор Огильви на прибрежные равнины Аляски. Они приходят кормиться травами тундры и рожать потомство. Потомство, вроде вот этих малышей здесь.
[ласкает оленя]
Michael JenningsВ компании Aegis Oil мы верим в защиту наших природных богатств. Мы считаем важным сохранять их в безопасности, чтобы будущие поколения могли ими наслаждаться. В конце концов, Земля — наш общий дом. Кому не всё равно? Нам. В Aegis Oil.
[Хью обвинил Дженнингса в умышленном саботаже своей установки]
Michael JenningsМоя нефть льётся по всему океану, вместо того чтобы попасть на мою нефтеперерабатывающую, где она для меня действительно ценна! В ближайшие две недели эскимосы и эко-активисты будут обследовать все отверстия моего тела! Почему, чёрт возьми, я должен был сделать это себе нарочно?
Forrest TaftНе знаю. Я вроде как спрашивал у него то же самое. Но, думаю, сейчас это уже не так важно, да? Я вроде как взорвал все улики, да?
StoneТы здесь главный, Тонто. Не пускай сюда ЭТОГО У#КА!
Forrest TaftЗнаешь, я давно над этим думаю. Что можно сказать человеку без *совести*? Я бы хотел рассказать тебе о миллионах людей, которых ты заставил страдать. Но был бы полным ИДИОТом думать, что тебе это важно. Ты — г***о, Майкл. Отброс общества!
Michael JenningsЯ не знаю, что ты сделал с моим оборудованием, Форрест. Но что бы это ни было, прекрати! Выключи его. Я ухожу