Хочу начать с благодарности всем братьям и сестрам, которые сегодня здесь, поддерживая эту идею. Меня попросили мистер Иток и племенной совет выступить перед вами и прессой, чтобы рассказать о той несправедливости, которую нам устроили некоторые чиновники и крупный бизнес. Сколько из вас слышали об альтернативных двигателях? Двигателях, которые могут работать на чем угодно — от спирта до мусора или воды. Или карбюраторах, что расходуют сотни миль на галлон. Или электрических и магнитных двигателях, которые практически могут работать вечно. Вы о них не знаете, потому что если бы они вошли в употребление, нефтяные компании бы разорились. Концепция двигателя внутреннего сгорания устарела уже больше пятидесяти лет. Но из-за нефтяных картелей и коррумпированного правительства мы и весь мир были вынуждены использовать бензин больше ста лет. Крупный бизнес в первую очередь виноват в уничтожении воды, которую мы пьем, воздуха, которым дышим, и пищи, которую едим. Им плевать на мир, который они разрушают, им важны только деньги, которые они зарабатывают. Сколько нефтяных разливов мы ещё переживем? Миллионы и миллионы галлонов нефти разрушают океаны и множество форм жизни в них. Среди них — планктон, который производит от шестидесяти до девяноста процентов кислорода на Земле. Он поддерживает всю морскую экосистему, которая является основой нашей планетарной пищевой цепочки. Но планктон умирает. Я думал: давайте поедем в какое-нибудь отдалённое место, штат или страну — куда угодно на Земле. Но, проведя небольшое исследование, я понял, что эти люди торгуют токсичными отходами по всему миру. Они фактически контролируют законодательство, на самом деле они контролируют закон. Закон говорит: «никакая компания не может быть оштрафована больше чем на 25 тысяч долларов в день». Для компаний, которые зарабатывают по 10 миллионов долларов в день, сбрасывая смертельно опасные токсичные отходы в океан, выгоднее продолжать в том же духе. Они влияют на СМИ, чтобы контролировать наши мысли. Они сделали преступлением выступать за себя, и если мы это делаем, нас называют «параноиками» и смеются над нами. Мы злы, потому что все мы подвергаемся химическому и генетическому ущербу, и даже не осознаем этого. К сожалению, это коснётся наших детей. Мы ходим на работу каждый день и прямо у нас на глазах видим, как наши машины и машины впереди выбрасывают ядовитые газы — яды, которые накапливаются в организме. Эти яды медленно убивают нас, даже если мы этого не замечаем сразу. Сколько из нас поверили бы двадцать лет назад, если бы им сказали, что наступит день, когда мы не сможем видеть дальше чем на пятнадцать метров? Что не сможем глубоко вдохнуть, потому что воздух будет сплошным ядовитым газом? Что не сможем пить воду из-под крана и будем вынуждены покупать её в бутылках? Наши самые обычные, данные Богом права отняты у нас. К сожалению, реальность нашей жизни настолько мрачна, что никто этого не хочет слышать. Теперь меня спросили, что мы можем сделать? Думаю, нам нужна ответственная группа людей, которые действительно смогут представлять нас, а не крупный бизнес. Эта группа не должна допускать введение в нашу среду ничего, что не разлагается естественным путём или не может быть нейтрализовано химически при производстве. И, наконец, пока есть прибыль от загрязнения Земли, компании и отдельные лица будут делать всё, что хотят. Мы должны заставить эти компании работать безопасно и ответственно, учитывая наши интересы. Чтобы, когда они этого не делают, мы могли вернуть себе наши ресурсы, наши сердца и умы и поступать правильно.