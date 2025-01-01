Receptionist
[телефон звонит]
Колледж судебной отчётности Форт-Уэрта.
Walter
Мне нужно найти мою маму. Она там учится.
Receptionist
Извините, мы закрыты.
Walter
Это срочно, пожалуйста. Её зовут Мэй — Мэй Коулмэн.
Receptionist
[ищет Мэй Коулмэн в небольшом шкафчике]
Нет, извините, здесь не зарегистрирована Мэй Коулмэн.
Walter
[короткая пауза]
О! Попробуйте Мэй Картер.
Receptionist
Нет, извините.
Walter
Мэйбл Картрайт? Мэйд Каллоуэй? Донна Томпко?
Receptionist
Молодой человек, у вас какие-то проблемы?
Walter
Она должна быть здесь! Она только начала учиться.
Receptionist
Послушайте, занятия у нас начались ещё в январе. Никто не мог только начать.
[Уолтер узнает правду, понимая, что Мэй лгала]
Receptionist
Алло? Алло? Алло?
[Уолтер кладёт трубку]