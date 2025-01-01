Меню
Киноафиша Фильмы Подержанные львы Цитаты из фильма Подержанные львы

Hub Иногда то, что может быть правдой, а может и нет, — это то, во что человеку нужно верить больше всего. Что люди по своей сути хорошие; что честь, мужество и добродетель значат всё; что власть и деньги, деньги и власть — ничего не значат; что добро всегда побеждает зло; и я хочу, чтобы ты запомнил: любовь... настоящая любовь никогда не умирает. Запомни это, мальчик. Запомни. Не важно, правда это или нет. Видишь ли, человек должен верить в эти вещи, потому что именно в них стоит верить.
Frankie Эй, ты кто такой, а?
Garth Просто тупой мальчишка, Хаб. Не убивай его.
Hub [к Гарту] Ладно.
[схватывает Фрэнки за горло]
Hub Я — Хаб МакКэнн. Я воевал в двух мировых войнах и множестве меньших на трёх континентах. Вёл тысячи людей в бой — от коней и мечей до артиллерии и танков. Я видел истоки Нила и племена, которых ни один белый человек раньше не видел. Я выигрывал и проигрывал целые состояния, УБИВАЛ МНОГИХ ЛЮДЕЙ и любил только одну женщину — с такой страстью, какую такой КОП###, как ты, никогда не поймёт. Вот кто я. ТЕПЕРЬ ИДИ ДОМОЙ, МАЛЬЧИК!
Adult Walter [читая завещание своих дядей] Весь этот хлам достается ребёнку. Просто закопайте нас в чёртовом саду, рядом с этим тупым львом.
Walter Ты купил подержанного льва?
Walter Что с ней случилось?
Garth Похоже, сердце не выдержало всего этого волнения. Она была уже достаточно старая, знаешь ли.
Walter Слушай, кажется, она улыбается.
Garth Думаю, она умерла счастливая.
Hub Она умерла в седле, и это главное.
Garth Защищая своё дитя.
Walter В конце она была настоящим львом, правда? Настоящим джунглевым львом. Настоящим африканским львом.
[последние реплики]
Правнук шейха Так эти двое из рассказов твоего дедушки — они действительно жили?
Взрослый Уолтер [с тоской] Да, они действительно жили...
Внук шейха [смотрит на большую яхту в маленьком пруду] Вижу, они хорошо распорядились золотом моего деда.
Взрослый Уолтер [смеётся] Ну, был тут один торговец в разъездах...
Garth Шейх *знал*, что сейчас точно умрет, даже не успев попросить пощады... Но Хаб просто сказал: «Дважды я держал твою жизнь в своих руках. И дважды я ее тебе возвращал. В следующий раз...»
Young Hub Твоя жизнь — в моих руках!
[Хаб и Гарт готовятся стрелять в странствующего торговца]
Walter А почему бы не посмотреть, что он продаёт?
Hub А нахр#н это надо?
Walter Да какой толк в куче бабок, если их никогда не потратить?
Garth Возможно, парень и прав.
Hub Ладно. Сначала посмотрим, что он продаёт. А потом пристр#лим.
Garth Хороший план.
Stan Выбор за тобой, парень. Мы можем быть друзьями, а можем и врагами. Как будет?
Walter [смотрит вниз, думает, потом поднимает взгляд] Защищайся!
Stan Что?
Hub [Стэну] Тебе повезло, что лев добрался до тебя раньше нас.
Sheriff Насколько я понимаю, они пытались пролететь сквозь этот сарай вниз головой.
Гарт Слушай, мы ничего не понимаем в детях, так что если тебе что-то нужно...
Хаб [перебивает] -ищи сам. А лучше научись обходиться без этого.
Волтер Что с ним?
Гарт Тело мужика может постареть, а душа — остаться такой же молодой и неспокойной, как всегда. А у него — в своё время духа было больше, чем у двадцати мужчин.
Hub Чего ты от меня хочешь? Чтоб я старостью сдох?
Walter Если я тут живу, будут свои условия.
Hub Условия?
Walter Никакой опасной хрени. Больше никаких драк с подростками. Ни одного самолёта. Больше овощей, меньше мяса.
Helen Ты немедленно веди его в приют!
Hub Будем ли мы вести его в приют или связать и кинуть в озеро — это НАШе дело, а не твоё.
[первые реплики]
Взрослый Уолтер [отвечая на звонок] Алло?
Шериф Уолтер?
Взрослый Уолтер Да.
Шериф Говорит шериф Брейди. Боюсь, у меня для вас плохие новости. Это касается ваших дядей.
Garth Эй! Ты, в ящике! Вываливай свою львиную задницу отсюда!
Hub Мы в любой момент можем сдохнуть, так что если мы свалимся посреди ночи, ты сам по себе.
Walter Можно мне зайти и посмотреть телевизор?
Garth Телевизора нет.
Walter Нет телевизора?
Hub МЫ СТАРЫЕ, ЧЁРТ ВОЗЬМИ! ОСТАВЬТЕ НАС В ПОКОЕ!
Garth Последнее, что нам нужно — это какой-то маменькин сынок, болтающийся тут всё лето.
Receptionist [телефон звонит] Колледж судебной отчётности Форт-Уэрта.
Walter Мне нужно найти мою маму. Она там учится.
Receptionist Извините, мы закрыты.
Walter Это срочно, пожалуйста. Её зовут Мэй — Мэй Коулмэн.
Receptionist [ищет Мэй Коулмэн в небольшом шкафчике] Нет, извините, здесь не зарегистрирована Мэй Коулмэн.
Walter [короткая пауза] О! Попробуйте Мэй Картер.
Receptionist Нет, извините.
Walter Мэйбл Картрайт? Мэйд Каллоуэй? Донна Томпко?
Receptionist Молодой человек, у вас какие-то проблемы?
Walter Она должна быть здесь! Она только начала учиться.
Receptionist Послушайте, занятия у нас начались ещё в январе. Никто не мог только начать.
[Уолтер узнает правду, понимая, что Мэй лгала]
Receptionist Алло? Алло? Алло?
[Уолтер кладёт трубку]
Hub Она не заслуживает этого ребёнка... Может, продаст его нам. Сколько у нас денег?
Mae Эй-эй!
Hub [к Гарфу] Ты вызвал шлюху?
Mae Дядя Хаб, дядя Гарф, это я, Мэй!
[пауза]
Mae Мэй!
[ещё одна пауза]
Mae Дочь Перл! И я привела твоего племянника Уолтера!
Garth [к Хабу] Родственники.
Hub Чёрт!
Garth [саркастично] Вот тебе и ЛЕВ!
Hub А вот это СЕМЕНА ты купил!
Walter Я уже был в детдоме. Не хочу туда возвращаться.
Walter Эти истории про Африку... Они ведь правда, да?
Hub Знаешь, что меня бесит в гостях?
[бьёт по столу]
Hub За столом этот бесконечный трёп-трёп.
Walter Он тебя уже ударил?
Mae НЕ СУЙ НОС СВОЙ!
Garth [после ухода Уолтера] Продавец должен быть где-то через три-четыре часа.
Hub Ух ты ж!
Hub Эта львиная голова будет отлично смотреться над камином.
Walter Каком камине? У тебя же нет камина.
Hub Купим.
Walter Значит, вы двое пропали на сорок лет... Куда подевались?
Mae Покажи им, что ты дружелюбен, дорогая! Пусть понюхают твою руку!
