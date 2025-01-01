Frankie Эй, ты кто такой, а?

[схватывает Фрэнки за горло]

Я — Хаб МакКэнн. Я воевал в двух мировых войнах и множестве меньших на трёх континентах. Вёл тысячи людей в бой — от коней и мечей до артиллерии и танков. Я видел истоки Нила и племена, которых ни один белый человек раньше не видел. Я выигрывал и проигрывал целые состояния, УБИВАЛ МНОГИХ ЛЮДЕЙ и любил только одну женщину — с такой страстью, какую такой КОП###, как ты, никогда не поймёт. Вот кто я. ТЕПЕРЬ ИДИ ДОМОЙ, МАЛЬЧИК!