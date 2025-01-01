Меню
Older Mike История — это то, что в голове у рассказчика. Правда — в том, как её расскажут.
Older Mike Существует семь утерянных секретных увлечений и способностей. Вот они: животные умеют говорить; твой любимый плед соткан из такой мощной ткани, что, накинув его на голову, ты становишься непроницаемым щитом; с помощью плаща не существует ничего слишком тяжёлого для подъёма; твоя рука, сложенная указательным пальцем вперёд и большим вверх, на самом деле стреляет пулями; прыгать с любой высоты с зонтом — совершенно безопасно; монстры существуют, их можно увидеть и сразиться с ними; и самое главное, самое особенное и досадное потеря из всех — способность летать.
Мальчик №1 Пап, он обещал, что я с ним поиграю, а теперь говорит, что не обещал и не даст.
Старший Майк Ты обещал?
[другой сын кивает]
Старший Майк Нельзя просто так сказать «обещаю» и потом забыть об этом. «Обещаю» — самые важные слова, которые ты когда-либо скажешь... ну, почти самые важные.
Older Mike С того момента я понял, что Бобби — моя ответственность.
Older Mike [Когда появились хулиганы] Мы сразу поняли, что нам капец — это чувство, которое всегда приходит, когда появляются старшие ребята. Это шестое чувство, которое никогда не пропадает.
Older Mike [о том, как появилась идея продавать гольф-шары] Деньги — я не понимал, как это поможет, но знал, что нам будет лучше с ними, чем без.
Older Mike Мы называли его «Король», потому что... именно так он любил, чтобы его называли.
Bobby Он возвращается, Майк. Это не мамина вина, но он возвращается.
[король, полностью пьяный и в ярости, застает Майка и Бобби, смотрящих телевизор поздно ночью]
The King [в ярости] Эй! Что вы тут делаете? Идите спать! Идите спать!
The King [Бобби] Не ты!
Mike Да, но...
The King [перебивает Майка] Бобби, иди сюда! Майки, ты в кровать. Бобби, иди сюда!
Mike Но я хочу остаться...
The King [снова перебивает] ИДИ СПАТЬ! Иди сюда, Бобби. ИДИ СЮДА! Иди сюда.
[король хватает и тянет Бобби к себе, возможно, чтобы ударить; Шейн, семейный пес, рычит, Майки плачет]
The King [кричит] Что я тебе говорил? Что я тебе говорил? Почему ты меня не слушаешь? Почему ты никогда не слушаешь, ЧЕГО Я ТЕБЕ ГОВОРЮ? ИДИ СПАТЬ, МАЛЕНЬКИЙ УБЛЮ#ОК!
[через несколько минут Бобби входит в комнату в слезах]
Bobby [Майку] Больше не можем так поздно сидеть.
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Откладывали «Москва слезам не верит. Все только начинается» на потом? Опоздали: такого сериала больше нет на Wink
