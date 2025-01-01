Существует семь утерянных секретных увлечений и способностей. Вот они: животные умеют говорить; твой любимый плед соткан из такой мощной ткани, что, накинув его на голову, ты становишься непроницаемым щитом; с помощью плаща не существует ничего слишком тяжёлого для подъёма; твоя рука, сложенная указательным пальцем вперёд и большим вверх, на самом деле стреляет пулями; прыгать с любой высоты с зонтом — совершенно безопасно; монстры существуют, их можно увидеть и сразиться с ними; и самое главное, самое особенное и досадное потеря из всех — способность летать.