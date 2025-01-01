[Алиса находит Марка, сидящего в парке]

Alice Сьюзен сказала, что ты здесь. Похоже, ты забыл о нашей встрече.

Mark Просто не хотелось говорить.

Alice Разговор помогает. В прошлый раз помог, не так ли?

Mark Ты врач. Ты многое знаешь.

Alice Да, кое-что.

Mark Как ты думаешь? Что делает человека злым?

Alice Зло — это слово, которым люди пользуются, когда перестают пытаться понять другого. На всё есть причина, если только её найти.

Mark А если причины нет? Если что-то просто есть?

Alice Почему, Марк? Ты считаешь себя злым? Потому что позволил матери умереть? Ты же знаешь, что это не так.

Mark А если был мальчик, который делал ужасные вещи просто потому, что ему нравилось? Ты бы сказал, что он злой?

Alice Я не верю в зло.