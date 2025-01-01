Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Добрый сынок Цитаты из фильма Добрый сынок

Цитаты из фильма Добрый сынок

[Сьюзан идёт одна с Генри по лесу, чтобы поговорить о Ричарде]
Susan Генри?
Henry Да, мам?
Susan Ты должен сейчас сказать мне правду. Что случилось в ту ночь, когда умер Ричард?
Henry Ты разве не знаешь?
Susan Я хочу услышать это от тебя.
Henry Я был внизу, играл.
Susan [Сьюзан опускается на уровень лица Генри] Генри, не ври мне, ладно? Просто не ври. Теперь скажи... Ты убил Ричарда?
Henry А если и убил?
Susan Ну, эм...
Henry Что, мам?
Susan Мы поможем тебе.
Henry Ты выглядишь не очень, мам. Похоже, помощь нужна тебе.
Susan Ты должен мне доверять, Генри.
Henry Нет. Нет, не могу. Ты просто хочешь меня куда-то отправить, да?
Susan Нет, нет, не хочу.
Henry Ты хочешь запереть меня в одном из этих заведений.
Susan Нет, Генри.
Henry Так я лучше умру, слышишь? Лучше мёртвым быть!
Susan Генри! Генри, нет!
[Сьюзан бежит за Генри в лес]
Susan Генри? Генри!
Susan [Сьюзан бежит к обрыву на холме, откуда мог прыгнуть Генри] Генри! Генри! Генри!
Henry [Генри подходит сзади к Сьюзан] Искала меня, мам?
Susan О, Генри.
Henry Ты правда думала, что я прыгну? Похоже, ты меня плохо знаешь, мам.
[Генри бросается к Сьюзан]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Алиса находит Марка, сидящего в парке]
Alice Сьюзен сказала, что ты здесь. Похоже, ты забыл о нашей встрече.
Mark Просто не хотелось говорить.
Alice Разговор помогает. В прошлый раз помог, не так ли?
Mark Ты врач. Ты многое знаешь.
Alice Да, кое-что.
Mark Как ты думаешь? Что делает человека злым?
Alice Зло — это слово, которым люди пользуются, когда перестают пытаться понять другого. На всё есть причина, если только её найти.
Mark А если причины нет? Если что-то просто есть?
Alice Почему, Марк? Ты считаешь себя злым? Потому что позволил матери умереть? Ты же знаешь, что это не так.
Mark А если был мальчик, который делал ужасные вещи просто потому, что ему нравилось? Ты бы сказал, что он злой?
Alice Я не верю в зло.
Mark Тебе стоит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Генри находит Марка в домике на дереве, когда тот рассказывает о своих посещениях семейного психолога, против которого Генри настроен]
Henry Ты пропустил очень интересный сеанс. Мне нравится терапия.
Mark Что ты ей сказал?
Henry Извини, это строго конфиденциально. Но тебе лучше перестать врать обо мне, потому что никто тебе не поверит.
Mark Рано или поздно они узнают о тебе.
Henry Кто они? Мой папа? Моя мама?
Mark Я сказал твоей маме.
Henry Почему она тебе поверит? Она моя мама, а не твоя.
Mark Знаешь, ты не прав. Она моя мама.
Henry Твоя мама? Ты с ума сошёл? Твоя мама уже в земле.
Mark Моя мама сказала, что всегда будет со мной. Она выбрала твою маму, чтобы вернуться, но, наверное, тебе это сложно понять. Но это правда. Теперь она моя мать.
[Марк начинает спускаться из домика на дереве]
Henry Эй, Марк.
[Марк задерживается на верёвке]
Henry Не вздумай со мной шутить.
[Марк продолжает спускаться по верёвке из домика на дереве, а Генри наблюдает за ним]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Марк говорит с мамой в больничной палате]
Janice Марк? Привет, солнышко.
Mark Привет, мам.
Janice Почему ты меня не разбудил?
Mark Я подумал, тебе нужно поспать.
Janice Я лучше тебя увижу. Папа всё рассказал?
Mark Да.
Janice Я знаю, что с тобой всё будет хорошо.
Mark Мам...
Janice Я всегда буду с тобой, Марк. Я тебя люблю.
Mark Я тебя люблю, мам.
[она снова засыпает]
Mark Ты не умрёшь, мам. Обещаю. Ты не умрёшь, потому что я не дам.
[сцена переходит к похоронам матери Марка]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Марк идёт в рабочий кабинет дяди Уоллеса, чтобы рассказать ему, что Генри устроил аварию на шоссе.]
Henry [Генри подходит к Марку сзади за пределами кабинета отца] Давай, скажи ему. А ещё лучше — скажем ему вместе?
[Генри произносит реплики, выдавая себя за невинного ребёнка]
Henry Это был Марк, папа. Он убедил меня. Мы просто играли. Я не знал, что он сделает что-то подобное. Пожалуйста, папа, помягче к нему. Ему не по своей вине так плохо — он скучает по маме. Чего мы ждём? Пошли.
[Генри открывает дверь; они вдвоём остаются за пределами комнаты.]
Henry Папа, у Марка есть что сказать!
Wallace Evans [Марк убегает наверх] Что случилось? Что не так с Марком?
Henry Не знаю. Он ведёт себя довольно странно. Мне лучше пойти посмотреть, всё ли с ним в порядке.
[Камера переводится на Генри, входящего в upstairs спальню, где находится Марк.]
Henry Я сказал отцу, что посмотрю, всё ли у тебя в порядке. Ну, ты в порядке, Марк?
Mark Оставь меня в покое.
Henry Оставь меня в покое? Это моя комната.
Connie Evans [Конни вбегает в комнату Генри] Знаешь что? Мама сказала, что мы можем пойти кататься завтра.
Henry Конни, что я тебе говорил про вход в мою комнату?
Connie Evans Но вы же ничего не делали — или что-то в этом роде.
Henry Ты не ответила на мой вопрос, так что мне придётся ответить за тебя.
Connie Evans [Генри тянет Конни за уши, и она плачет] Ай!
Henry Тебе нельзя заходить в мою комнату. Ни сейчас, ни когда-нибудь! Никогда!
Mark [Марк хватает Генри за плечи и прижимает его к стене] Ты ошибаешься по этому поводу! Это и моя комната. А она может здесь остаться.
Connie Evans [Оба мальчика хватаются за волосы и тянут друг друга, Конни выбегает, всё ещё прижатая к стене] Мама, мама! Они дерутся!
Henry [Продолжают тянуть друг друга за волосы] Тебе нравится моя сестра, да? Такая милая маленькая девочка. Жаль, если с ней что-то случится, если её повредят. Ты бы расстроился, не так ли, Марк? Но, эй, несчастья случаются. Просто спроси у моей мамы о Ричарде.
Susan [Сьюзен поднимается наверх, когда мальчики отпускают друг друга] Мальчики, мальчики! Генри! Что происходит?
Henry Извините, мама. Мы играли в очень глупую игру. Мы не дрались. Мы просто играли. Разве не так, Марк?
Mark [Пауза перед ответом] Да, играли.
Susan Ладно, но не так грубо, хорошо? Вы вдвоём выглядели так, будто пытаетесь убить друг друга.
[Сьюзен выходит из комнаты, а Генри просто смотрит на Марка.]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Марк пытается рассказать Сьюзен правду о Генри]
Mark Мне нужно тебе кое-что сказать.
Susan Что?
Mark Я не уверен. Я особо с ним не общался. У пруда... Я не думаю, что то, что случилось у пруда, было случайностью.
Susan Что ты имеешь в виду?
Mark Лёд был слишком тонкий. Генри крутил её, они разгонялись слишком быстро... а потом он просто отпустил. Он бросил её прямо на тонкий лёд.
Susan Марк.
Mark Генри говорил, что ненавидит её.
Susan Что ты пытаешься мне сказать?
Mark Я же сказал. Я говорю тебе. Конни не просто поскользнулась. Ты не знаешь, кто он на самом деле. Генри пытался убить Конни, и он может сделать это снова...
Susan [Сьюзен шлёпает Марка по лицу, со слезами на глазах] Ой! Прекрати! Прекрати, это ложь.
[Сьюзен хватает Марка и обнимает его]
Susan Генри — мой сын. Он мой маленький мальчик, и я его люблю. Больше не смей приходить ко мне с такими враньём.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Родители Генри уходят, пока дети начинают играть в прятки]
Конни Эванс Марк! Марк! Угадай, во что мы будем играть. В прятки. И я прячусь первой.
Марк Нет, Конни, подожди! У меня есть идея получше!
[Марк бежит за Конни наверх]
Генри [Генри сверху] Спорю, я её найду первым.
[Когда родители уезжают, Генри выключает автоматический выключатель на весь дом]
Марк [Марк ищет Конни по всему дому в темноте] Конни, где ты? Конни? Конни!
Марк [Марк кричит, когда находит Генри, который пугает Марка, светя фонариком в лицо] Эй, нечестно!
Генри Нечестно? Ты что, думаешь, это игра?
[Генри выключает фонарик]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Генри ведёт Марка к колодцу на кладбище]
Mark [Марк смотрит в колодец, пока Генри достаёт из кармана деревянную коробочку] Эй, класс. Что у тебя в коробке?
Henry [Генри достаёт зажигалку и сигарету, зажигает и протягивает Марку] Давай.
Mark От них рак бывает.
Henry Да кому какая разница? Всё равно сдохнешь.
[Марк берёт сигарету и не может перестать кашлять]
Henry [двое ребят встают и идут по краю колодца]
Henry Ты видел маму после смерти?
Mark Хотел, но не пустили.
Henry Надо было настоять. Это очень важно. Видишь ли, люди не любят говорить о смерти. Вот почему надо расследовать. Это по науке.
Mark Мне так не кажется.
Henry Какая была мама в последний раз, когда ты её видел?
Mark Бледная такая.
Henry Бледная. Я хорошо запомнил, когда мой младший брат Ричард утонул в ванной.
Mark Твой брат утонул?
Henry Он был весь синий. Надо было смотреть ей в глаза и губы. И трогать кожу, чтобы понять — горячая или холодная.
Mark Хватит про мою маму.
Henry Эй, не злись. Я просто пытаюсь быть научным.
Mark Заткнись, или я тебя ударю.
Henry Попробуй...
[Генри бросает сигарету в безмолвный колодец]
Henry ... и я тебя туда кину.
Mark Да ну?
[они уставились друг на друга, потом Генри извиняется]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Марк видит, как Генри смотрит в зеркало в своей комнате со слезами на глазах]
Henry Марк, ты плакал на похоронах мамы?
Mark Почему?
Henry Не знаю. Мне казалось, что на похоронах мамы положено плакать, но я не уверен.
Mark Ты бы не стал.
Henry Стать что?
Mark Ранить её.
Henry Ты правда думаешь, что я мог бы навредить своей собственной... О, постой.
Mark Что?
Henry Я только что вспомнил. Она теперь не моя мама, а твоя. Разве не так ты сказал? Она теперь твоя мать.
Mark Да.
Henry Твоя мама, моя мама... Ну и чёрт возьми. Мы оба будем её скучать.
Mark Я тебя первым убью.
Henry Бедный Марк. Такой злой, такой не в себе. Если не успокоишься, тебя посадят.
[Марк бросается к ножницам и прижимает их к шее Генри]
Mark Я могу убить тебя прямо сейчас.
Henry Давай. Втыкай. Но давить придётся сильно. Кровь польётся через всю комнату. Давай. Давай.
Wallace Evans Генри, ты не видел...
Henry Папа, папа! Помоги!
[Дядя Уоллес оттаскивает Марка от Генри и смотрит ему в лицо]
Wallace Evans Марк! Ты что, с ума сошёл? Ответь мне, чёрт побери!
Henry Не злись на Марка, он не свой.
Wallace Evans Это серьёзно, Марк. Ты мог его поранить.
Mark Это он хочет причинять боль людям!
Henry Марк, мне жаль, что ты не хочешь дружить.
[Дядя Уоллес берёт Марка за руку и ведёт вниз по лестнице]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Марк и Генри подбегают к лестнице Генри и высокому домику на дереве]
Henry Боишься высоты?
Mark Нет.
Henry Хорошо. Увидимся наверху. Пойдёшь?
Mark Конечно.
[они начинают подниматься по лестнице на самый верх]
Henry Давай, это просто.
Mark Помоги мне забраться.
[Марк изо всех сил пытается удержаться, ветка под ногой ломается, Марк висит высоко, едва держась за руку Генри]
Henry [Генри спрашивает Марка очень прямо] Если я отпущу тебя, ты думаешь, что сможешь летать?
Mark [Марк очень испуганно бормочет] Помогите.
[Генри наконец помогает Марку забраться в домик на дереве, и оба ребёнка смеются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Марк говорит Генри о том, как тот использовал его из-за аварии на эстакаде]
Mark Ты понимаешь, что ты натворил?
Henry Да брось. Мы это вместе сделали.
Mark Ты мог убить людей.
Henry С твоей помощью.
Mark Я не знал, что ты так сделаешь.
Henry Жаль тебя, Марк. Ты просто не умеешь нормально развлекаться.
Mark Что?
Henry Потому что ты всё время боишься. Я знаю, я тоже раньше боялся. Но это было до того, как я всё понял.
Mark Понял что?
Henry Что, как только ты осознаёшь, что можешь сделать всё что угодно, ты свободен. Ты можешь летать. Никто тебя не тронет. Никто. Марк... не бойся летать.
Mark Ты больной.
Henry Я обещал тебе кое-что невероятное, что ты никогда не забудешь. А где благодарность?
[Марк смотрит в пустой взгляд Генри]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Генри и Марк идут по мосту над водой, когда замечают бешеную собаку, мчащуюся на них сзади]
Henry Приятно было с тобой познакомиться!
[Марк безудержно кричит и падает, но продолжает подниматься и бежать]
Henry Давай!
[Генри и Марк оба добегают до ворот и запирают собаку на мосту. Генри лезет собаке в лицо и лаит в ответ]
Mark Генри, давай! Пошли.
Henry [они идут дальше] Обожаю эту собаку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Mark [закадровый голос] Генри больше нет, а мы все в безопасности. Но иногда, поздно ночью, я ловлю себя на мысли — не о Генри, а о Сьюзен. И думаю, если бы она могла вернуться назад, выбрала бы она то же самое? Наверное, я так и не узнаю. Но я точно не спрошу.
[сцена заканчивается кадром, где Марк стоит один в пустыне]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Генри знакомит Марка со своим изобретением в сарае — пистолетом, стреляющим болтами]
Mark Класс! А что он умеет?
[сцена переходит к Генри и Марку, которые испытывают пистолет в лесу]
Henry Я делал его три месяца. Красавец, да?
Mark Ага.
Henry Тяни трос сюда, потом заряжаешь там. Хватай болт. Давай — заряжаемся.
[Марк заряжает ржавый старый болт]
Henry Теперь мы... прицеливаемся, киска.
Mark Не попади в неё! Только напугать.
Henry Ладно.
[Генри сосредотачивается, глубоко вздыхая перед выстрелом, болт промахивается мимо кошки всего в нескольких сантиметрах и застревает в дереве]
Mark Какой выстрел!
Henry Да, но прицел пока не точный.
[Генри смотрит вдаль, пока кошка убегает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Марк ворочается в кровати, тихо плача]
Mark [Фигура в белом проходит мимо двери спальни] Мама?
Mark [Марк встает, чтобы последовать за фигурой в белом вниз по лестнице] Мама?
Susan [Сьюзан поворачивается в своей белой ночной рубашке] Марк?
[Марк сидит у подножия лестницы в слезах]
Susan Дорогой... Что случилось?
Mark Это ты. Ты вернулась. Я знал, что ты вернешься.
Susan О, милый. Я здесь.
[Сьюзан садится рядом с Марком]
Susan Всё хорошо? Я рядом.
[Марк плачет на руках у Сьюзан, она укачивает его, шепча]
Susan Всё хорошо. Тсс, всё хорошо. О, малыш, всё в порядке. Я здесь. Я рядом.
[Марк продолжает плакать]
Susan Я знаю, ты скучаешь по ней. Я знаю. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Всё хорошо.
[камера перемещается на балкон второго этажа, где Генри смотрит на них сверху]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Мужчина [Марк играет в футбол с командой, они подбадривают его] Дай сюда мяч!
Марк Пас мне!
Мальчик Бей! Забивай! Забивай!
Марк [Марк забивает гол] Да! Да!
Мальчик Отличный гол! Отличная игра.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Марк идёт к семейному психологу Элис и рассказывает о своих чувствах]
Alice Знаете, это приятное разнообразие. Большинство моих пациентов... Все хотят только говорить.
Mark У меня просто больше нечего сказать.
Alice Твой папа считает, что у тебя есть.
Mark Он хочет, чтобы я говорил о маме.
Alice Иногда это помогает.
Mark Я справлюсь.
Alice Справишься?
Mark Я должен.
Alice Почему?
Mark Потому что, когда даёшь обещание... когда что-то твоя вина...
Alice Что ты сделал?
Mark Я позволил кому-то умереть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Джек везёт Марка к дому его сестры]
Jack Эй, ты — второй пилот, если когда-нибудь устанешь бомбить вселенную, ты многое здесь упускаешь.
Jack [Джек останавливается и глушит двигатель] Марк, я знаю, тебе больно, но, пожалуйста, не отталкивай меня так.
Mark Она вернётся.
Jack Нет, Марк.
Mark Возможно, не сама собой, но она обязательно вернётся.
Jack Марк, я тоже скучаю по ней. Но её больше нет.
Mark Нет.
Jack Марк. Марк!
[Марк выбегает в пустыню]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Марк встречается с Генри впервые]
[все слышат крик и видят, как Генри свесил голову с балкона верхнего этажа, в самодельной маске]
Wallace Evans Генри, спускайся сюда.
[Генри бежит вниз по ступенькам]
Wallace Evans Гостеприимство, Генри.
[Генри поднимает маску и протягивает Марку такую же]
Henry Вот, я сделал две. Чтобы мы были, как братья.
[Генри и Марк смотрят друг на друга через маски]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Марк разговаривает с Конни, собирая пазл вместе]
Mark Ладно, вот у тебя кусочек. Теперь... на нём есть синий цвет.
Connie Evans Значит, это небо.
Mark Верно, и у него ровный край.
Connie Evans Значит, сюда и пойдёт.
[указывает, куда вставить кусочек пазла]
Mark Отлично, ты справился!
Connie Evans Марк.
Mark Да?
Connie Evans Тебе нравится у нас дома?
Mark Конечно.
Connie Evans Мы будем о тебе заботиться, чтобы тебе не было грустно.
[они улыбаются друг другу, когда в комнату входит Генри]
Henry Марк, 9 утра. Вперёд!
Henry [Конни встаёт, когда Генри отталкивает её в сторону] Тебе нельзя.
Connie Evans Почему? Он же тоже мой друг.
Mark [Генри тащит Марка за руку, они выбегают на улицу] Поиграю с тобой потом!
Connie Evans Мне по#й на твои глупые секреты! У меня свои есть! И я ни одного не расскажу!
[мальчики продолжают убегать]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Сьюзен разговаривает с Генри наедине в его сарае]
Susan Генри, если бы что-то было не так... ты бы мне сказал, правда?
Henry Что ты хочешь сказать?
Susan Я имею в виду, иногда, когда мы дети, мы делаем такие вещи, которые, эм...
Henry Какие именно?
Susan Вещи, из-за которых нам потом стыдно.
Henry Мне ни за что не стыдно.
Susan [держит резиновую уточку Ричарда] Смотри, что я нашла.
Henry [шёпотом] Откуда у тебя это?
Susan Ты же знаешь, откуда. Я не могла найти её после несчастного случая с Ричардом. А ты всё это время её держал?
Henry [шёпотом] Она была моей до того, как стала его.
Susan Но ты же знал, что я её ищу. Откуда ты её взял? Генри? Откуда у тебя это?
Henry Я взял её. Прости, мам. Я взял, потому что хотел что-то, что напомнило бы мне о Ричарде, вот и всё. Можно я обратно заберу?
Susan Нет, обратно не отдашь.
Henry Но она моя.
Susan Генри!
Henry [бросается вперёд, чтобы вырвать уточку у Сьюзен] Отдай!
Susan [борется с Генри] Генри! Генри?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Марк читает Конни сказку на ночь, чтобы она заснула]
Mark [Марк читает последние строки сказки на ночь] Спокойной ночи, девочки! Спасибо Господу, что вы здоровы! А теперь спите! — сказала мисс Клавель. Она выключила свет — И закрыла дверь — Вот и всё — И ничего больше.
Henry [Марк выключает свет и укладывает Конни в кровать, когда начинает выходить из комнаты и видит Генри у двери Конни] Это была милая сказка, Марк.
Mark [Генри пытается пройти мимо Марка] Что ты делаешь?
Henry Хочу уложить младшую сестру.
Henry [Генри пробирается мимо Марка, они оба смотрят на спящую Конни] Такая милашка. Ты правда думаешь, что я могу причинить ей боль?
Mark Да.
Henry Что ты собираешься делать? Весь вечер её охранять?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Генри и Марк снова берут арбалет-пистолет]
Henry Статус?
Mark Система вооружена и готова. Эм... попробуй попасть по тому знаку.
Henry Отрицательно.
Mark Попробуй попасть по тому фонарю.
Henry Отрицательно.
[Генри видит бешеную собаку, которая раньше бегала по мосту над водой]
Henry Наводится.
Mark Что ты делаешь? Что ты делаешь!
[Генри делает паузу, нажимает на курок, слыша крик собаки вдали]
Mark Боже мой!
Henry [двое детей молча смотрят вдаль] Я просто хотел его напугать.
[кадр сменяется на мальчиков, несущих мёртвую собаку на кладбище, где они бросают её в тихий колодец]
Henry [Генри начинает насвистывать «Тапс», двое детей смотрят в колодец, Марк уходит] Эй, Марк, а где твоё чувство юмора?
[Генри продолжает насвистывать]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Марк просыпается глубокой ночью и видит, что дверь холодильника на кухне открыта]
Henry [Генри появляется за спиной Марка] Ищешь ночной перекус? Давай, ешь, пей. Я не против.
Mark Что ты сделал?
Henry Сделал? Я? А, понятно. Ты думаешь, я что-то подсыпал в еду семьи. Ты думаешь—Марк, да ладно. Ты правда веришь, что я на такое способен?
Henry [Генри будит родителей] Мама, папа, это Марк! Быстрее сюда!
[Марк высыпает еду в измельчитель]
Susan Нет, Марк, стой. Милый, перестань, перестань.
Mark Нет, пожалуйста, вы не понимаете.
Susan Я знаю, сейчас тяжёлое время...
Mark [кричит] Он пытается вас отравить!
Susan О, Марк.
Mark Нет!
[Дядя Уоллес и Генри стоят у кухни и смотрят, как Марк ведёт себя как сумасшедший]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Генри ведёт Марка в свой сарай]
Mark Ну и что ты хочешь мне показать?
Henry Я хочу познакомить тебя с одним человеком, очень особенным.
Mark Кто он?
Henry [Генри поворачивает стул] Мистер Хайвей.
Mark Вау. Что ты собираешься с ним делать?
Henry Зависит от обстоятельств.
Mark От чего?
Henry От тебя — поможешь ли ты мне.
Mark Помочь тебе?
Henry Обещаю тебе кое-что невероятное, что ты никогда не забудешь. Ты с нами?
[Марк помогает Генри с манекеном в натуральную величину мистера Хайвея, переносят его через холмы и дороги, окружённые заснеженным лесом]
Mark Куда мы идём?
Henry Мы уже здесь.
[они приходят к путепроводу над шоссе]
Henry Вот — помоги мне поставить его сюда.
Mark Ладно.
[дети ставят мистера Хайвея на край путепровода, с видом на длинную очередь машин на шоссе]
Henry [Генри говорит с мистером Хайвеем] Давай, мистер Хайвей. Посмотри-ка.
[пауза]
Henry Бедный мистер Хайвей. Он думает о конце. Ему надоела эта ужасная жизнь.
Mark Что?
Henry Прощай!
[Генри толкает мистера Хайвея с рампы]
Mark [крик] Нeт!
[Генри смотрит вниз на огромную аварию, которая случается, после чего оба ребёнка убегают]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Не только оскорбил, но еще и унизил: что на самом деле Гэндальф сказал Балрогу перед схваткой
Разыграли скандал как по нотам: в 105 серии «Клюквенного щербета» сценаристы показали интрижку Фираза — но не с Доа
Не только «Игра престолов» рубила головы: 4 культовых сериала, где совсем не щадили главных героев
Откладывали «Москва слезам не верит. Все только начинается» на потом? Опоздали: такого сериала больше нет на Wink
Российская сказка обошла «Аватар» по сборам, и к выходу готовится продолжение: даже японцы без ума от нее
50 лет культовому «Собачьему полдню»: по этому случаю вспомнили, как ограбление банка превратилось в цирк с Пачино
В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично
«Воздушную тюрьму» скрестили с «Настоящим детективом»: Apple анонсировал идеальный сериал об охота на беглых преступников
Огонь и свадьба: лучшие серии «Игры престолов» по версии Мартина — приятно пересматривать даже спустя годы
Новый комедийный боевик со звездой «Офиса» не сильно понравился критикам — а вот зрители в восторге
Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше