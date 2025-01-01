[Марк идёт в рабочий кабинет дяди Уоллеса, чтобы рассказать ему, что Генри устроил аварию на шоссе.]
Henry
[Генри подходит к Марку сзади за пределами кабинета отца]
Давай, скажи ему. А ещё лучше — скажем ему вместе?
[Генри произносит реплики, выдавая себя за невинного ребёнка]
Henry
Это был Марк, папа. Он убедил меня. Мы просто играли. Я не знал, что он сделает что-то подобное. Пожалуйста, папа, помягче к нему. Ему не по своей вине так плохо — он скучает по маме. Чего мы ждём? Пошли.
[Генри открывает дверь; они вдвоём остаются за пределами комнаты.]
Henry
Папа, у Марка есть что сказать!
Wallace Evans
[Марк убегает наверх]
Что случилось? Что не так с Марком?
Henry
Не знаю. Он ведёт себя довольно странно. Мне лучше пойти посмотреть, всё ли с ним в порядке.
[Камера переводится на Генри, входящего в upstairs спальню, где находится Марк.]
Henry
Я сказал отцу, что посмотрю, всё ли у тебя в порядке. Ну, ты в порядке, Марк?
Mark
Оставь меня в покое.
Henry
Оставь меня в покое? Это моя комната.
Connie Evans
[Конни вбегает в комнату Генри]
Знаешь что? Мама сказала, что мы можем пойти кататься завтра.
Henry
Конни, что я тебе говорил про вход в мою комнату?
Connie Evans
Но вы же ничего не делали — или что-то в этом роде.
Henry
Ты не ответила на мой вопрос, так что мне придётся ответить за тебя.
Connie Evans
[Генри тянет Конни за уши, и она плачет]
Ай!
Henry
Тебе нельзя заходить в мою комнату. Ни сейчас, ни когда-нибудь! Никогда!
Mark
[Марк хватает Генри за плечи и прижимает его к стене]
Ты ошибаешься по этому поводу! Это и моя комната. А она может здесь остаться.
Connie Evans
[Оба мальчика хватаются за волосы и тянут друг друга, Конни выбегает, всё ещё прижатая к стене]
Мама, мама! Они дерутся!
Henry
[Продолжают тянуть друг друга за волосы]
Тебе нравится моя сестра, да? Такая милая маленькая девочка. Жаль, если с ней что-то случится, если её повредят. Ты бы расстроился, не так ли, Марк? Но, эй, несчастья случаются. Просто спроси у моей мамы о Ричарде.
Susan
[Сьюзен поднимается наверх, когда мальчики отпускают друг друга]
Мальчики, мальчики! Генри! Что происходит?
Henry
Извините, мама. Мы играли в очень глупую игру. Мы не дрались. Мы просто играли. Разве не так, Марк?
Mark
[Пауза перед ответом]
Да, играли.
Susan
Ладно, но не так грубо, хорошо? Вы вдвоём выглядели так, будто пытаетесь убить друг друга.
[Сьюзен выходит из комнаты, а Генри просто смотрит на Марка.]