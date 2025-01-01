Меню
Фильмы
День покаяния
Цитаты из фильма День покаяния
Цитаты из фильма День покаяния
Francis
Они думали, что ты умный? А я, значит, выглядел как полный и#б##к!
Francis
[Шону]
Тебе что, официальное приглашение надо? Садись в ё#аную тачку!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Эдвард Бернс
Edward Burns
