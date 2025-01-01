Susan Anderson [Беременная Сьюзан дома после осмотра у врача, который обнаружил, что её 6-недельный плод уже выглядит как полностью сформированный 4-5-месячный, 0:54:48-0:55:03] Мне страшно.

Harold Anderson Не о чем волноваться. Он сказал, что всё в порядке. Вот что важно, правда?

Susan Anderson Ты смотрел «Ребёнка Розмари»?

Harold Anderson «Розмари» кто?

Harold Anderson Тебе нужно отдохнуть. Сядь и не думай об этом.