MinisterЗнаешь, как говорят, иногда меньше — значит больше.
Harold AndersonЯ всегда чувствовал, что эта хрень с исцелением любых ран — это ерунда.
Harold Anderson[обет брака]Сьюзен, когда я впервые женился на тебе, я сделал это только чтобы залезть к тебе в штаны. Теперь я делаю это, потому что хочу провести остаток своей жизни, залезая к тебе в штаны.
Голос компьютера[вращающаяся голограмма] Репродуктивные органы земной женщины расположены здесь.
[подсветка живота]
Голос компьютераПорт для доступа находится здесь.
[подсветка]
Голос компьютераВведение в любой другой порт не приведёт к беременности. Чтобы женщина была расположена к контакту, сделайте ей комплимент по этим частям тела.
[волосы, глаза, грудь, ягодицы, ноги]
Голос компьютераЕй также приятно услышать, что она приятно пахнет и что её обувь стильная.
[последние реплики]
Susan AndersonПоторопитесь, пожалуйста, вы слишком быстро, малыш не успевает.
Harold AndersonНе начинай, я... он был в порядке в камере телепортации. Четыре солнечные системы, и ни звука.
Harold AndersonЛадно, я поеду на работу.
[первые реплики]
Title CardНа краю Вселенной существует планета людей, которые достигли технологического развития, недоступного человеческому пониманию. Это не размножение — они продукт клонирования, их репродуктивные органы исчезли. Все эмоции были искоренены в этой расе, и каждое последующее поколение стало более амбициозным и целеустремлённым, чем предыдущее. Они хотят править Вселенной, и сейчас планируют следующий захват изнутри.
Helen GordonПохоже, он слова не знает. Ну, я могу научить его паре.
GraydonЭта планета находится в четырёх солнечных системах от нашей, через Море Бел, на фиксированной позиции 13-6-90 на подцентровой сетке 10. Это плотное богатое тело с плотным ядром из магнитной металлической жидкости. Атмосфера состоит из азота, кислорода и углерода в объёмах 78, 21 и 1% соответственно. Это наша цель. Это Земля. И именно здесь один из вас будет служить своей планете через акт продолжения рода.
GraydonУспех нашей планеты и господство во всей вселенной зависят от тебя.
Harold AndersonСпасибо, сэр.
GraydonТеперь, если пойдёшь с этими ребятами, мы устроим твой перевод и прикрепим твой чл##.