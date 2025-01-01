Меню
Цитаты из фильма С какой ты планеты?

Цитаты из фильма С какой ты планеты?

Graydon Ты кажешься умным, но стоит открыть рот — и всё рушится.
Susan Anderson Моя миссия — лучше узнать себя, чтобы в итоге меньше думать о себе и больше — о других.
Harold Anderson Я могу из носа свет яркий сделать.
Susan Anderson [Беременная Сьюзан дома после осмотра у врача, который обнаружил, что её 6-недельный плод уже выглядит как полностью сформированный 4-5-месячный, 0:54:48-0:55:03] Мне страшно.
Harold Anderson Не о чем волноваться. Он сказал, что всё в порядке. Вот что важно, правда?
Susan Anderson Ты смотрел «Ребёнка Розмари»?
Harold Anderson «Розмари» кто?
Susan Anderson Нет, нет, это...
Harold Anderson Тебе нужно отдохнуть. Сядь и не думай об этом.
Susan Anderson Спасибо.
Harold Anderson Не за что.
Стюардесса Из его штанов доносился странный гул.
Роланд Джонс Спереди или сзади?
Perry Gordon Ты собираешься жениться на женщине, с которой никогда не спал? Ты с ума сошёл? Ты что, не смотрел «Плачущую игру»? Думаешь, у неё там всё в порядке, поднимаешь юбку — а там сплошной обман!
Roland Jones У меня тут пришелец, у меня тут пришелец.
Susan Anderson У меня есть 7,35 доллара. Я хочу вложить часть в казначейские облигации, часть — в акции, а остальное просто отложить на чёрный день.
Alison Это официант? Привет...
Madeline Нет, это просто гей без пиджака.
Minister Знаешь, как говорят, иногда меньше — значит больше.
Harold Anderson Я всегда чувствовал, что эта хрень с исцелением любых ран — это ерунда.
Harold Anderson [обет брака] Сьюзен, когда я впервые женился на тебе, я сделал это только чтобы залезть к тебе в штаны. Теперь я делаю это, потому что хочу провести остаток своей жизни, залезая к тебе в штаны.
Голос компьютера [вращающаяся голограмма] Репродуктивные органы земной женщины расположены здесь.
[подсветка живота]
Голос компьютера Порт для доступа находится здесь.
[подсветка]
Голос компьютера Введение в любой другой порт не приведёт к беременности. Чтобы женщина была расположена к контакту, сделайте ей комплимент по этим частям тела.
[волосы, глаза, грудь, ягодицы, ноги]
Голос компьютера Ей также приятно услышать, что она приятно пахнет и что её обувь стильная.
[последние реплики]
Susan Anderson Поторопитесь, пожалуйста, вы слишком быстро, малыш не успевает.
Harold Anderson Не начинай, я... он был в порядке в камере телепортации. Четыре солнечные системы, и ни звука.
Harold Anderson Ладно, я поеду на работу.
[первые реплики]
Title Card На краю Вселенной существует планета людей, которые достигли технологического развития, недоступного человеческому пониманию. Это не размножение — они продукт клонирования, их репродуктивные органы исчезли. Все эмоции были искоренены в этой расе, и каждое последующее поколение стало более амбициозным и целеустремлённым, чем предыдущее. Они хотят править Вселенной, и сейчас планируют следующий захват изнутри.
[после секса]
Susan Anderson Никогда не думала, что скажу это, но я больше не могу.
Susan Anderson Мы трахаемся уже 21 час подряд.
Helen Gordon Ты шумишь.
Harold Anderson Это мой член. Он гудит.
Helen Gordon Похоже, он слова не знает. Ну, я могу научить его паре.
Graydon Эта планета находится в четырёх солнечных системах от нашей, через Море Бел, на фиксированной позиции 13-6-90 на подцентровой сетке 10. Это плотное богатое тело с плотным ядром из магнитной металлической жидкости. Атмосфера состоит из азота, кислорода и углерода в объёмах 78, 21 и 1% соответственно. Это наша цель. Это Земля. И именно здесь один из вас будет служить своей планете через акт продолжения рода.
Graydon Успех нашей планеты и господство во всей вселенной зависят от тебя.
Harold Anderson Спасибо, сэр.
Graydon Теперь, если пойдёшь с этими ребятами, мы устроим твой перевод и прикрепим твой чл##.
