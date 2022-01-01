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С какой ты планеты?
С какой ты планеты?, 2000: актеры и роли
What Planet are You From?
С какой ты планеты?
2000 / США
5.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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С какой ты планеты?, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Николс
Mike Nichols
В ролях
Гарри Шендлинг
Garry Shandling
Аннетт Бенинг
Annette Bening
Джон Гудман
John Goodman
Грег Киннир
Greg Kinnear
Бен Кингсли
Ben Kingsley
Джуди Грир
Judy Greer
Дэнни Зорн
Хармони Смит
Harmony Smith
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