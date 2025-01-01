Меню
Цитаты из фильма Силквуд

Karen Silkwood Ты думаешь, я сама себя заразила, ты правда так считаешь?
Mace Hurley Я думаю, ты готова на всё, лишь бы закрыть этот завод.
[Карен роется в картотеке, пытаясь найти фотоплёнки и документы с завода. Когда она оборачивается, видит рядом с собой Моргана и чуть не вскрикивает]
Karen Silkwood [вздыхает] Морган!... Блин, ты меня напугал!
Morgan Пришлось.
Karen Silkwood ...Я делаю что-то хорошее.
Morgan Я знаю, что ты делаешь, и ты не та, кто должен этим заниматься. Это опасно... больше ничего не скажу.
Winston Эти таблетки мне не кажутся антигистаминными.
Karen Silkwood Винстон, ты знаешь, что это? Это маленькие капсулы времени, как те, что по телевизору показывают. Они прочищают носовые проходы до двенадцати... часов подряд...
[Карен громко чихает в руку, а потом вытирает её о лабораторный халат Винстона]
Karen Silkwood Извините.
Winston Будь здоров.
Drew Stephens [про Долли и Анджелу, которые занимаются сексом] Не слишком ли шумно у вас там, Долли?
Dolly Pelliker Вы сами не молчите, как немое кино.
[о покойных бывших работниках атомной станции]
Angela Все они выглядят так, будто умерли раньше, чем должны были.
[Дрю видит, как Винстон стоит снаружи и пялится на карантинный дом Карен и Долли]
Дрю Стивенс Что ты здесь делаешь?
Винстон Просто оглядываюсь... как и ты.
[Винстон отталкивает пустую банку из-под пива от крыльца и оставляет её в траве. Дрю проходит мимо, Винстон улыбается, но вдруг Дрю разворачивается и бьёт его по боку головы]
Karen Silkwood Помню, как она в школе говорила: «Зачем тебе этот урок по науке? Там нет девчонок. Возьми лучше домоводство, вот где можно познакомиться с хорошими мальчиками». «Мам», — говорила я, — «в домоводстве нет мальчиков. Мальчики на уроке по науке». Ей не нравилось, когда я говорила «нет».
Karen Silkwood Мой контейнер для мочи! Кто-то положил плутоний в мой контейнер для мочи!
Karen Silkwood Я работаю в металлографии, и, эм... ну, довольно часто у нас подделывают негативы.
Dolly Pelliker [Карен] Кто ж тебя изнасилует, кого ты ещё не п#д#л?
Mace Hurley Мы снимаем комнату для Долли... мы можем тебе помочь, мы хотим помочь! Мы можем помочь с жильём, можем помочь с деньгами!
Karen Silkwood [со слезами] ... но сначала я должна что-то подписать, да? Типа, что я всё это сделала?
Mace Hurley Просто своими словами, что случилось.
[протягивает блокнот и ручку]
Karen Silkwood Хорошо... э-э, своими словами... я заражена... я умираю.
[Карен в ярости уезжает сквозь толпу зевак, а Хёрли тревожно смотрит на её машину]
Drew Stephens Дорогая, как будто в тебе живут два человека. Я влюблён в одну из них. А другая просто...
Karen Silkwood Настоящая заноза в ж...
Карен Силквуд Что мне надеть в самолёт?
Анджела Э-э, что-нибудь, что не помнётся!
Дрю Стивенс Да, типа савана, может!
Анджела Я так бееееситса от твоих шуток...
Dolly Pelliker [о браке] Чёртова власть тебя везде обманывает.
[первые слова]
Мужчина на домофоне Имя?
Karen Silkwood Карен Силквуд.
Drew Stephens Дрю Стивенс.
Dolly Pelliker Долли Пелликер.
Thelma Rice [плачет после жесткой очистки при загрязнении] Моя кожа... у меня болит кожа!
Karen Silkwood Да, дорогая, но старайся не плакать — соль только усугубит.
Карен Силквуд Долли, ты, эм, ты рассказывала компании про Нью-Йорк Таймс?
Долли Пелликер Нет, кажется, я забыла об этом.
[поворачивается и смотрит в окно]
Карен Силквуд Ты говорила им про рентген?
[пауза]
Карен Силквуд Долли?
Долли Пелликер [поворачивается к ней] Нет.
Карен Силквуд Ты уверена?
Долли Пелликер Карен, они знают о нас всё.
[поворачивается обратно к окну]
Карен Силквуд Но про рентген они не знают, правда?
[Долли молча качает головой]
Winston Неважно, работаешь ли ты с плутонием или с собачьим кормом — тебе ничего не дадут, выхода нет! Закроешь этот завод, и что дальше? Ты уедешь в Вашингтон, а мы тут останемся без работы! Твой рак — это всего лишь может быть, вот и всё, может быть...
Karen Silkwood Здесь написано, что из почти каждой атомной станции в стране пропал плутоний.
Dolly Pelliker У кого он?
Drew Stephens У любого уё##а, которому он нужен.
Dolly Pelliker Тэлма сварилась!
Karen Silkwood Что?
Dolly Pelliker Тэлма именно сварилась!
Karen Silkwood [убегает] Её уже в дезактивацию забрали?
Dolly Pelliker Думаю, да.
Paul Stone Я не думаю, что это самая умная затея — ввязываться.
Karen Silkwood Мы уже ввязались.
Dolly Pelliker Ну, Хёрли там работает, ты думаешь, он бы стал там работать, если бы там можно было заработать рак?
Morgan Не могу дышать.
Doctor at Union Meeting Что?
Morgan [Морган боится говорить больше, чем пару слов врачу профсоюза, чтобы завод не узнал] ... Мы не можем дышать.
Quincy Bissell Ага, тут много всего про респираторы... у нас есть эти загрязнения...
Gilda Schultz Карен, МНЕ НРАВИТСЯ МОЯ РАБОТА!
Karen Silkwood Что это?
Winston ...Ну и что ты с ним хочешь?
[Карен облизывает палец и макает его в сэндвич Уинстона]
Karen Silkwood Загадочное мясо, да?
Winston Никакой загадки тут нет!
Karen Silkwood [о детях] Я могла бы взять их с собой в машину... просто уехать с ними и поехать прямо в Оклахому...
Drew Stephens Что бы ты с ними сделала?
Karen Silkwood ...Не знаю...
Karen Silkwood Они меня травят, хотят убить, хотят, чтобы я перестала заниматься тем, чем занимаюсь, они меня заразили, ты же знаешь?
Drew Stephens Я знаю.
Karen Silkwood Я теперь внутри заражена!
