[Винстон отталкивает пустую банку из-под пива от крыльца и оставляет её в траве. Дрю проходит мимо, Винстон улыбается, но вдруг Дрю разворачивается и бьёт его по боку головы]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Karen SilkwoodПомню, как она в школе говорила: «Зачем тебе этот урок по науке? Там нет девчонок. Возьми лучше домоводство, вот где можно познакомиться с хорошими мальчиками». «Мам», — говорила я, — «в домоводстве нет мальчиков. Мальчики на уроке по науке». Ей не нравилось, когда я говорила «нет».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Karen SilkwoodМой контейнер для мочи! Кто-то положил плутоний в мой контейнер для мочи!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Karen SilkwoodЯ работаю в металлографии, и, эм... ну, довольно часто у нас подделывают негативы.
WinstonНеважно, работаешь ли ты с плутонием или с собачьим кормом — тебе ничего не дадут, выхода нет! Закроешь этот завод, и что дальше? Ты уедешь в Вашингтон, а мы тут останемся без работы! Твой рак — это всего лишь может быть, вот и всё, может быть...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Karen SilkwoodЗдесь написано, что из почти каждой атомной станции в стране пропал плутоний.