[Карен роется в картотеке, пытаясь найти фотоплёнки и документы с завода. Когда она оборачивается, видит рядом с собой Моргана и чуть не вскрикивает]

Karen Silkwood [вздыхает] Морган!... Блин, ты меня напугал!

Morgan Пришлось.

Karen Silkwood ...Я делаю что-то хорошее.