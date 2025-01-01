Vincent 'Vinnie' AntonelliПять часов утра в рождественское утро, я спускаюсь вниз, заглядываю под ёлку, и что я вижу? Дядя Альфреско, мёртвый на полу, с простреленной затылком головой. Плюс нет велосипеда. Рождество было разочарованием во всех смыслах.
Vincent 'Vinnie' AntonelliРичи любил использовать .22, потому что пули маленькие и не выходят с другой стороны, как .45. Видишь, .45 выбьет дверь сарая у тебя сзади головы, и потом надо много стирать, а .22 просто будет болтаться внутри, как Пак-Мэн, пока ты не помрёшь.
Vincent 'Vinnie' Antonelli[пытается шантажировать Ханну]Как там ваша черепашка, миссис Стуббс? Ваши дети так и не догадались, что вы поменяли черепах, ведь для них это было бы настоящим разочарованием.
Defense AttorneyТо есть вы живёте где-то в Америке, под защитой федерального правительства. Вы согласились дать показания против мистера Гацо, и взамен получили иммунитет, хороший дом и еженедельную зарплату. Правильно?
Vincent 'Vinnie' AntonelliЯ больше никогда не увижу своих родителей. Или близких. Мне приходится жить в месте... Всё нормально, не поймите меня неправильно... Воздух чистый, люди хорошие, но для парня вроде меня, который вырос на улицах города, что никогда не спит, это настоящий ад. Бывали моменты, когда я думал всё бросить, особенно после того, как жена ушла от меня. Нам дали хороший дом с цветами у крыльца. Это вызывало у нас тошноту. Но я заключил сделку с правительством, и пришёл сюда говорить правду. Так что если вы думаете, что я говорю про то, как мистер Гацо убил Никки Капелли, только из-за сделки — вы не ошибаетесь. Но это всё равно правда.
Stewardess #1Извините, но нам можно подавать не больше двух напитков за раз. Два двойных скотча — это уже четыре напитка.
Vincent 'Vinnie' AntonelliЛадно, как насчёт так? Ты продаёшь мне мой двойной скотч, и продаёшь моему другу его двойной скотч, но вместо того чтобы класть его на поднос, кладёшь его на мой, а я заплачу за оба. Кстати, говорил ли я тебе, что в красном и синем ты смотришься прекрасно... Пэм.