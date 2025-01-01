Defense Attorney Вы сейчас находитесь под федеральной программой защиты свидетелей, так?

Defense Attorney То есть вы живёте где-то в Америке, под защитой федерального правительства. Вы согласились дать показания против мистера Гацо, и взамен получили иммунитет, хороший дом и еженедельную зарплату. Правильно?

Vincent 'Vinnie' Antonelli [заговорщицки] Это ещё не всё, что я получил.

Defense Attorney А, может, вы просветите присяжных, что ещё вам дала власть в обмен на эти показания?

[обращается к присяжным, очень серьёзно]