Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мой голубой рай Цитаты из фильма Мой голубой рай

Цитаты из фильма Мой голубой рай

Vincent 'Vinnie' Antonelli Я не за чаевые, я за щедрые чаевые.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vincent 'Vinnie' Antonelli Пять часов утра в рождественское утро, я спускаюсь вниз, заглядываю под ёлку, и что я вижу? Дядя Альфреско, мёртвый на полу, с простреленной затылком головой. Плюс нет велосипеда. Рождество было разочарованием во всех смыслах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Подкат]
Vincent 'Vinnie' Antonelli Знаешь, здесь, в отделе замороженных продуктов, для тебя опасно находиться.
Shaldeen Почему?
Vincent 'Vinnie' Antonelli Потому что ты можешь всё здесь растопить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vincent 'Vinnie' Antonelli Ричи любил использовать .22, потому что пули маленькие и не выходят с другой стороны, как .45. Видишь, .45 выбьет дверь сарая у тебя сзади головы, и потом надо много стирать, а .22 просто будет болтаться внутри, как Пак-Мэн, пока ты не помрёшь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vincent 'Vinnie' Antonelli Ты хочешь сказать «понял»?
Barney Да.
Vincent 'Vinnie' Antonelli Тогда не говори, у меня уши вянут, когда ты это делаешь
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vincent 'Vinnie' Antonelli Ты подлая крыса!
Billy Sparrow Стукач!
Vincent 'Vinnie' Antonelli Крысолов!
Billy Sparrow Доносчик!
Vincent 'Vinnie' Antonelli Трусливый стукач!
Billy Sparrow Ты подлая крыса!
Vincent 'Vinnie' Antonelli Я уже сказал — ты подлая крыса!
Billy Sparrow Да, но я говорю это лучше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vincent 'Vinnie' Antonelli Рукола. Я не ел рукколу уже шесть недель.
Supermarket Manager Что это?
Vincent 'Vinnie' Antonelli Это овощ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Барни рассказывает шутку. Все смеются, кроме Ханны]
Hannah Stubbs Я вижу, что это смешно. У меня есть чувство юмора.
Barney Конечно, у тебя есть чувство юмора. Все так думают, даже те, у кого его нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Supermarket Employee Хорошего дня.
Vincent 'Vinnie' Antonelli П#здуй!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Винсент Антонелли допрашивается по поводу украденных вещей в багажнике украденной им машины]
Ханна Стаббс Книги...
Винсент «Винни» Антонелли Ты что, против книг?
Ханна Стаббс Я не против книг! Мне просто любопытно, что это за книги в твоём багажнике.
Винсент «Винни» Антонелли Видишь ли, я собирался написать свою историю, поэтому купил вот эту — как это сделать.
Ханна Стаббс Зачем тебе 25 экземпляров?
Винсент «Винни» Антонелли На случай, если захочу прочитать её больше одного раза...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vincent 'Vinnie' Antonelli Обувь, да? Обувь — это трагедия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vincent 'Vinnie' Antonelli Эх, она не в моём вкусе. Мне нравятся... не знаю, такие немного грязненькие или что-то в этом роде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vincent 'Vinnie' Antonelli [пытается шантажировать Ханну] Как там ваша черепашка, миссис Стуббс? Ваши дети так и не догадались, что вы поменяли черепах, ведь для них это было бы настоящим разочарованием.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vincent 'Vinnie' Antonelli Я — худший сценарий мечты Томаса Джефферсона.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Продавец в супермаркете Здравствуйте, сэр, хотите попробовать овсяные хлопья с ванилью и отрубями?
Винсент 'Винни' Антонелли Ну как тебе?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vincent 'Vinnie' Antonelli Я в жизни ни разу не трогал пистолет. Вот это и только это навсегда обрекло меня на должность среднего звена.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Margaret Snow Coopersmith Барни, посмотри, как ты ешь блины!
Wally Bunting Как он ест блины?
Dr. Margaret Snow Coopersmith У него своя система поедания блинов.
Barney Coopersmith Так что нижний блин получает столько же сиропа, сколько и верхний.
Dr. Margaret Snow Coopersmith У него есть система на *всё*!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Defense Attorney Вы сейчас находитесь под федеральной программой защиты свидетелей, так?
Vincent 'Vinnie' Antonelli Да.
Defense Attorney То есть вы живёте где-то в Америке, под защитой федерального правительства. Вы согласились дать показания против мистера Гацо, и взамен получили иммунитет, хороший дом и еженедельную зарплату. Правильно?
Vincent 'Vinnie' Antonelli [заговорщицки] Это ещё не всё, что я получил.
Defense Attorney А, может, вы просветите присяжных, что ещё вам дала власть в обмен на эти показания?
Vincent 'Vinnie' Antonelli Конечно.
[обращается к присяжным, очень серьёзно]
Vincent 'Vinnie' Antonelli Я больше никогда не увижу своих родителей. Или близких. Мне приходится жить в месте... Всё нормально, не поймите меня неправильно... Воздух чистый, люди хорошие, но для парня вроде меня, который вырос на улицах города, что никогда не спит, это настоящий ад. Бывали моменты, когда я думал всё бросить, особенно после того, как жена ушла от меня. Нам дали хороший дом с цветами у крыльца. Это вызывало у нас тошноту. Но я заключил сделку с правительством, и пришёл сюда говорить правду. Так что если вы думаете, что я говорю про то, как мистер Гацо убил Никки Капелли, только из-за сделки — вы не ошибаетесь. Но это всё равно правда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hannah Stubbs А где ты научилась заводить машину с толкача?
Vincent 'Vinnie' Antonelli В армии научился.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vincent 'Vinnie' Antonelli Когда твоя жена ушла?
Barney В октябре.
Vince Вот именно в октябре моя жена ушла! Что особенного в октябре?
Barney Не знаю. Давление Хэллоуина? Никогда не знаешь, в кого нарядиться!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Винни сдает сотню Барни]
Barney Coopersmith Федералов не принято давать чаевые!
Vincent 'Vinnie' Antonelli Ещё как принято!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Linda [по телефону] Да, мне, пожалуйста, такси на, э...
[Винни]
Linda Какого хр### тут адрес?
Vincent 'Vinnie' Antonelli Откуда я знаю? Номер один, Счастливая улица!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Он наблюдает, как его друзья из мафии укладывают дерн для бейсбольного поля]
Vincent 'Vinnie' Antonelli Зелёной стороной вверх, ребята! Зелёной стороной вверх!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Margaret Snow Coopersmith Извини, Барни, но здесь просто не весело. Ты совсем не умеешь развлекаться!
Barney Не умею?
Dr. Margaret Snow Coopersmith Ты меняешь масло каждые вторые вторники, машину моешь каждые четвёртые четверги, стрижёшься одиннадцатого числа каждого месяца. И никогда, никогда не меняешь причёску!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barney Хотите поспорить?
Hannah Stubbs Я никогда не ставлю, когда уверен и прав.
Barney Наверное, вы мало ставили, если были неправы всего один раз в жизни.
Hannah Stubbs [смотрит на Барни с упрёком] Два раза.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barney Падрес иногда играют с Метс, хотя вы, наверное, болеете за Янкис. По моему опыту, большинство людей из организованной преступности — как раз такие.
Vincent 'Vinnie' Antonelli Я люблю Янкис, Линда любит Янкис, и Терри тоже.
Linda Кто такой Терри?
Vincent 'Vinnie' Antonelli Ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vincent 'Vinnie' Antonelli Я думал, ты мёртв.
Billy Sparrow Так оно и было задумано.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vincent 'Vinnie' Antonelli Два двойных скотча, пожалуйста.
Stewardess #1 Извините, но нам можно подавать не больше двух напитков за раз. Два двойных скотча — это уже четыре напитка.
Vincent 'Vinnie' Antonelli Ладно, как насчёт так? Ты продаёшь мне мой двойной скотч, и продаёшь моему другу его двойной скотч, но вместо того чтобы класть его на поднос, кладёшь его на мой, а я заплачу за оба. Кстати, говорил ли я тебе, что в красном и синем ты смотришься прекрасно... Пэм.
Stewardess #1 Хорошо, держи.
Vincent 'Vinnie' Antonelli Оставь сдачу.
Stewardess #1 О, нам нельзя брать чаевые.
Vincent 'Vinnie' Antonelli [Поворачивается к Барни] Нельзя брать чаевые.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barney Будет гораздо проще, если вы двое начнёте звать друг друга Терри и Тоддом.
Linda Хороший дом, Терри, ладно?
Barney Нет, ты — Терри, он — Тодд.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vincent 'Vinnie' Antonelli Вот это день для покоса, а?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hannah Stubbs Ваша честь, мы должны поверить, что этот человек в опасности? Что какие-то мультяшные персонажи в чёрных костюмах с белыми галстуками и пистолетами войдут в эту дверь, пока мы...
Crystal [два мужчины входят в зал суда в чёрных костюмах с белыми галстуками и вынимают пистолеты] ПРИСЕДАЙ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Vincent 'Vinnie' Antonelli Знаешь, иногда я даже сам себя поражаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
U.S. Attorney И что было дальше, мистер Антонелли?
Vincent 'Vinnie' Antonelli Мистер Капелли вышел из комнаты.
U.S. Attorney Мистер Гацо что-нибудь сказал в этот момент?
Vincent 'Vinnie' Antonelli Мистер Гацо сказал: Убить эту с#ку. Прошу прощения, ваша честь, но именно это он сказал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hannah Stubbs Уилл... Я не думаю, что тебе стоит просто так заходить сюда, будто ты всё ещё здесь живёшь.
Will Stubbs Что? Мне что, в дверь звонить перед собственным домом?
Hannah Stubbs Это уже не твой дом.
Will Stubbs Ну, я же здесь живу. Это всё ещё мой дом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Кто же такой Оцеллус в сериале «Чужой: Земля»: этот монстр может стать кошмаром даже для ксеноморфов
«Аббатство Даунтон» завершило свою историю грандиозным финалом: объясняем, что стало со всеми членами семьи Кроули
Не только «Игра престолов» рубила головы: 4 культовых сериала, где совсем не щадили главных героев
Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»
Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам
«Танцуют все»-тест: угадайте советский фильм только по пляскам (выбрали 6 нетипичных кадров)
Российская сказка обошла «Аватар» по сборам, и к выходу готовится продолжение: даже японцы без ума от нее
Огонь и свадьба: лучшие серии «Игры престолов» по версии Мартина — приятно пересматривать даже спустя годы
Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)
«Воздушную тюрьму» скрестили с «Настоящим детективом»: Apple анонсировал идеальный сериал об охота на беглых преступников
50 лет культовому «Собачьему полдню»: по этому случаю вспомнили, как ограбление банка превратилось в цирк с Пачино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше