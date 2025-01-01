Не только «Игра престолов» рубила головы: 4 культовых сериала, где совсем не щадили главных героев

Советский триллер, комедия про инопланетян и даже мелодрама с Тархановой: что смотреть на российском телевидении в конце сентября

Rotten Tomatoes унизил «Тот самый» по самое не хочу: критики требуют забыть о фильме, а рейтинг рухнул до 34%

Откладывали «Москва слезам не верит. Все только начинается» на потом? Опоздали: такого сериала больше нет на Wink

В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично

Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам

Российская сказка обошла «Аватар» по сборам, и к выходу готовится продолжение: даже японцы без ума от нее

Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)

Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»

«Делается полным идиотом»: из-за чего Высоцкий до конца жизни не общался с Золотухиным