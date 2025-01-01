[открывающий монолог]

У кого-нибудь бывает такая ночь, которая начинается как любая другая, а заканчивается лучшей ночью в вашей жизни? Это была 22 июня 1990 года. Наш последний школьный день. Там были Оливер Чэмберлин, Питер Пэйдж, Стивен Принс, Энди Найтли и я. Они звали меня «Король». Потому что меня зовут — Гэри Король. Олли думал себя за заправского ловеласа, но на деле он был болтун. Мы называли его «О Ман», потому что на лице у него было родимое пятно, которое в форме цифры шесть. Ему это нравилось. Пит был самым младшим в группе. Он не был тем парнем, с которым мы обычно тусовались, но он был хорош для смеха. И он был безусловно богат. Стив был довольно крутым парнем, мы вместе репетировали. Мы гоняли девушек. Думаю, он видел в нас соперников. Здорово, правда. И Энди. Энди был моим напарником. Единственный парень, на которого я мог положиться, чтобы прикрыть меня. Он любил меня, и без шуток — я тоже любил его. Не было ничего, о чём мы собирались скучать по школе. Может быть, мистер Шеперд — он был одним из хороших парней. Он часто спрашивал меня, чем я хочу заняться в жизни. Я сказал ему, что просто хочу хорошо повеселиться. Он думал, что это смешно. Не было предназначено, не той ночью. Ньютон Хейвен был нашим родным городом, нашей игровой площадкой. Нашей вселенной. И той ночью началось наше героическое путешествие. Наша цель? Овладеть Золотой Милей — двенадцать пабов вдоль легендарного пути алкогольного удовлетворения. Было: First Post, Old Familiar, Famous Cock, Cross Hands, Good Companions, Trusty Servant, Two Headed Dog, Mermaid, Beehive, King's Head, Hole In The Wall, и всё перед нашей судьбой — The World`s End. Мы взяли мою машину в город той ночью. Мы прозвали её «Зверь», потому что она была довольно суровой. И так началось наше путешествие во взрослую жизнь. Мы тронулись. Не теряли ни секунды: в первый паб — и мы зашли туда основательно. Было питьё, был смех, были споры, были дамы, были рюмки, была драма, и, конечно, было питьё. К пятому пабу мы чувствовали себя неуязвимыми, и решили купить у человека по прозвищу «Преподобный Грин» травяное зелье. Шестой пинт вывел О Манa из строя, поэтому мы продолжили без него. Хорошенько, что в следующем пабе я столкнулся с его сестрой, и мы зашли в инвалидные туалеты, а потом снова столкнулся с ней. Сам сопровождал нас какое‑то время, но потом мне пришлось её отпустить — у меня была ещё одна встреча той ночью. Её звали Эмбер. Девять пинтов вперёд — и мы вдвоём против мира. Всё стало сумасшедшим в Beehive, поэтому мы двинулись в Bowls Club, который мы называли «The Smoke House», именно там всё пошло f### u#. Все начали паниковать и Пит вылетел, поэтому мы решили его посадить. В конце концов мы пропустили последние три пабa и направились в холмы. Когда я сидел там, кровь на костяшках, пиво на рубашке, тошнота на обуви, в глубине души знал: жизнь больше никогда не будет казаться такой же хорошей.