Gary KingНе гони, Стив! Это написал Иисус! Впрочем, пять звучит гораздо лучше. Думаю, они просчитались, что у них было только три, потому что если бы было пять, двое могли бы сдохнуть, а трое бы остались.
Gary KingВот. И если нам нужно было быстро свалить, мы говорили: «Выход, за которым гонится медведь». Потом: «Выход, за которым гонится Йоги». Потом просто: «Пошли, Йоги и Бу-Бу». А потом: «Пошли, Бу-Бу».
Gary King[открывающий монолог]У кого-нибудь бывает такая ночь, которая начинается как любая другая, а заканчивается лучшей ночью в вашей жизни? Это была 22 июня 1990 года. Наш последний школьный день. Там были Оливер Чэмберлин, Питер Пэйдж, Стивен Принс, Энди Найтли и я. Они звали меня «Король». Потому что меня зовут — Гэри Король. Олли думал себя за заправского ловеласа, но на деле он был болтун. Мы называли его «О Ман», потому что на лице у него было родимое пятно, которое в форме цифры шесть. Ему это нравилось. Пит был самым младшим в группе. Он не был тем парнем, с которым мы обычно тусовались, но он был хорош для смеха. И он был безусловно богат. Стив был довольно крутым парнем, мы вместе репетировали. Мы гоняли девушек. Думаю, он видел в нас соперников. Здорово, правда. И Энди. Энди был моим напарником. Единственный парень, на которого я мог положиться, чтобы прикрыть меня. Он любил меня, и без шуток — я тоже любил его. Не было ничего, о чём мы собирались скучать по школе. Может быть, мистер Шеперд — он был одним из хороших парней. Он часто спрашивал меня, чем я хочу заняться в жизни. Я сказал ему, что просто хочу хорошо повеселиться. Он думал, что это смешно. Не было предназначено, не той ночью. Ньютон Хейвен был нашим родным городом, нашей игровой площадкой. Нашей вселенной. И той ночью началось наше героическое путешествие. Наша цель? Овладеть Золотой Милей — двенадцать пабов вдоль легендарного пути алкогольного удовлетворения. Было: First Post, Old Familiar, Famous Cock, Cross Hands, Good Companions, Trusty Servant, Two Headed Dog, Mermaid, Beehive, King's Head, Hole In The Wall, и всё перед нашей судьбой — The World`s End. Мы взяли мою машину в город той ночью. Мы прозвали её «Зверь», потому что она была довольно суровой. И так началось наше путешествие во взрослую жизнь. Мы тронулись. Не теряли ни секунды: в первый паб — и мы зашли туда основательно. Было питьё, был смех, были споры, были дамы, были рюмки, была драма, и, конечно, было питьё. К пятому пабу мы чувствовали себя неуязвимыми, и решили купить у человека по прозвищу «Преподобный Грин» травяное зелье. Шестой пинт вывел О Манa из строя, поэтому мы продолжили без него. Хорошенько, что в следующем пабе я столкнулся с его сестрой, и мы зашли в инвалидные туалеты, а потом снова столкнулся с ней. Сам сопровождал нас какое‑то время, но потом мне пришлось её отпустить — у меня была ещё одна встреча той ночью. Её звали Эмбер. Девять пинтов вперёд — и мы вдвоём против мира. Всё стало сумасшедшим в Beehive, поэтому мы двинулись в Bowls Club, который мы называли «The Smoke House», именно там всё пошло f### u#. Все начали паниковать и Пит вылетел, поэтому мы решили его посадить. В конце концов мы пропустили последние три пабa и направились в холмы. Когда я сидел там, кровь на костяшках, пиво на рубашке, тошнота на обуви, в глубине души знал: жизнь больше никогда не будет казаться такой же хорошей.
Andrew KnightleyГэри считает, что нам надо идти по их плану, потому что они знают, что делают, но они не знают, что мы знаем, что они делают, и, в общем, у остальных нет лучше идеи, так что к чёрту всё.
Gary KingНе было ничего лучше той ночи! Это должно было стать началом моей жизни! Вся эта надежда и е##ный оптимизм! Это чувство, что мы можем взять на себя всю вселенную! Это была большая ложь! Ничего не случилось!
Gary KingПомню, как сидел там, с кровью на костяшках, пивом на рубашке, с болью в желудке и видел, как оранжевый свет нового рассвета пробивается, и знал в душе — жизнь больше никогда не будет такой классной. И знаешь что? Так и было.
Steven Prince[смотрит на часы, ждёт, пока Гарри сходит в туалет]Так долго он там пИсает.
Gary KingЯ имею в виду, что мы собираем ребят вместе. Если хочешь, можем и группу вернуть.
Steven PrinceНет, не можем. Ты продал мою гитару, чтобы купить наркоту.
BasilОни могут достать твою ДНК любым способом — через прикосновения, поцелуи, край стакана... Как ты думаешь, почему я пью через эту сумасшедшую трубочку? Теперь она не кажется такой сумасшедшей, правда?
Gary KingУ тебя идеальная работа, идеальный дом и идеальная жена!
Andrew KnightleyДумаешь, всё так идеально? Она ушла от меня, Гэри. Увезла детей к маме три недели назад. Сказала, что меня нет рядом. Я пытаюсь вернуть её. И, бог знает, я проигрываю. Но я буду бороться. Потому что так выживают. Чёрт возьми, Гэри, я выбил своё обручальное кольцо из живота робота!
Andrew KnightleyГэри, дружище, как ты поймёшь, что пьян, если никогда не бываешь трезв?
Gary KingЯ не хочу быть трезвым. Лучше, чем в ту ночь, не было. Это должно было стать началом моей жизни, всей этой надежды и оптимизма. Чувство, что мы сможем покорить Вселенную. Это была большая ложь! Ничего не случилось!
Gary KingОни мне говорили, когда ложиться спать! Мне!
BasilЭто не вторжение, это слияние. Они не хотят от нас избавляться, если только могут этого избежать. Они просто хотят сделать нас похожими на себя. Изменить наше мышление. Вписать нас в систему, как всех остальных. Стать еще одним звеном в их цепи. Что вполне приемлемо — если только ты не скажешь нет.