Цитаты из фильма Армагеддец

Цитаты из фильма Армагеддец

Gary King Залезайте обратно в свою ракету и катитесь в Леголенд, убл#дки!
Oliver Chamberlain Чё за хрень, Гэри. Чё за хрень.
Gary King Что, бл#ь, значит WTF?
Peter Page [вставая из кабинки] Что, бл#ь?
Gary King Ооо, да!
Gary King Сегодня вечером мы отправимся в путешествие по Золотой Милле, выпивая на каждом шагу. Начнем с первого бокала в "Первом Почтовом", потом "Старый Знакомый", "Знаменитый Петух", "Перекресток", "Добрые Товарищи", "Верный Слуга", "Двуголовая Собака", "Русалка", "Улей", "Королевская Голова" и "Дыра в Стене" — везде по одной рюмочке, а в конце — последний горько-сладкий глоток в самом судьбоносном месте — "Конце Света". Оставь свет, добрая леди, ведь хоть мы и вернемся с искоркой в глазах, на самом деле мы будем слепы — пьяны в стельку!
Gary King Что, бл#ь, значит WTF?
Gary King Человек с твоей легендарной сноровкой пьёт грёбаную дождевую воду! Это всё равно что лев ест хумус.
The Network Что именно вы хотите сделать?
Gary King Мы хотим быть свободными!
Steven Prince Ага.
Gary King Мы хотим быть свободными делать то, что хотим!
Steven Prince Ага.
Gary King И мы хотим напиться!
Andrew Knightley Ага!
Gary King И мы хотим хорошо провести время, и именно это мы и собираемся сделать!
The Network Бесполезно с вами спорить. Вас оставят на произвол судьбы.
Gary King Правда?
The Network Да. П#здец.
Gary King Как там, э-э...
Peter Page Ванесса.
Gary King Нет. Твоя жена.
Peter Page Ванесса.
Gary King Да. Как она?
Peter Page Всё нормально.
Gary King Уже переспали?
Peter Page У нас двое детей.
Gary King Ого, два раза! Вот это машина для с##а.
The Network На данный момент ваша планета — самая нецивилизованная во всей галактике.
Gary King Что он сказал?
Andrew Knightley Он сказал, что мы — кучка ло###в.
Gary King Эй, быть ло###м — наше основное человеческое право. Эта цивилизация построена на ло###х, и знаешь что? Я этим горжусь!
Andrew Knightley Я не пил уже шестнадцать лет, Гэри.
Gary King Тогда, наверное, хочешь выпить.
Gary King [to The Network] Да отвали ты, большая лампа!
Gary King И мы снова в деле! Прямо как пять мушкетёров!
Steven Prince Три мушкетёра, разве нет?
Peter Page Четыре, если считать д’Артаньяна.
Gary King Ну, никто толком не знает, сколько их было на самом деле, правда, Пит? История — она как блокнот с набросками.
Oliver Chamberlain Ты же знаешь, что «Три мушкетёра» — это вымысел, да? Написанный Александром Дюма?
Gary King Многие сейчас так говорят и про Библию.
Steven Prince Что, что её написал Александр Дюма?
Gary King Не гони, Стив! Это написал Иисус! Впрочем, пять звучит гораздо лучше. Думаю, они просчитались, что у них было только три, потому что если бы было пять, двое могли бы сдохнуть, а трое бы остались.
Gary King Пей до дна. Пошли, Бу-Бу.
Steven Prince «Бу-Бу»? Что это?
Gary King Помнишь «Пошли, Бу-Бу»? Знаешь, в классе у мистера Шепарда на стене было написано «Выход, за которым гонится медведь», из той пьесы Шекспира?
Steven Prince «Зимняя сказка».
Gary King Да. Как она называлась?
Steven Prince «Зимняя сказка».
Gary King Вот. И если нам нужно было быстро свалить, мы говорили: «Выход, за которым гонится медведь». Потом: «Выход, за которым гонится Йоги». Потом просто: «Пошли, Йоги и Бу-Бу». А потом: «Пошли, Бу-Бу».
Steven Prince То есть ты хочешь сказать, что нам пора?
Gary King Да. Отстой здесь, да?
Gary King [открывающий монолог] У кого-нибудь бывает такая ночь, которая начинается как любая другая, а заканчивается лучшей ночью в вашей жизни? Это была 22 июня 1990 года. Наш последний школьный день. Там были Оливер Чэмберлин, Питер Пэйдж, Стивен Принс, Энди Найтли и я. Они звали меня «Король». Потому что меня зовут — Гэри Король. Олли думал себя за заправского ловеласа, но на деле он был болтун. Мы называли его «О Ман», потому что на лице у него было родимое пятно, которое в форме цифры шесть. Ему это нравилось. Пит был самым младшим в группе. Он не был тем парнем, с которым мы обычно тусовались, но он был хорош для смеха. И он был безусловно богат. Стив был довольно крутым парнем, мы вместе репетировали. Мы гоняли девушек. Думаю, он видел в нас соперников. Здорово, правда. И Энди. Энди был моим напарником. Единственный парень, на которого я мог положиться, чтобы прикрыть меня. Он любил меня, и без шуток — я тоже любил его. Не было ничего, о чём мы собирались скучать по школе. Может быть, мистер Шеперд — он был одним из хороших парней. Он часто спрашивал меня, чем я хочу заняться в жизни. Я сказал ему, что просто хочу хорошо повеселиться. Он думал, что это смешно. Не было предназначено, не той ночью. Ньютон Хейвен был нашим родным городом, нашей игровой площадкой. Нашей вселенной. И той ночью началось наше героическое путешествие. Наша цель? Овладеть Золотой Милей — двенадцать пабов вдоль легендарного пути алкогольного удовлетворения. Было: First Post, Old Familiar, Famous Cock, Cross Hands, Good Companions, Trusty Servant, Two Headed Dog, Mermaid, Beehive, King's Head, Hole In The Wall, и всё перед нашей судьбой — The World`s End. Мы взяли мою машину в город той ночью. Мы прозвали её «Зверь», потому что она была довольно суровой. И так началось наше путешествие во взрослую жизнь. Мы тронулись. Не теряли ни секунды: в первый паб — и мы зашли туда основательно. Было питьё, был смех, были споры, были дамы, были рюмки, была драма, и, конечно, было питьё. К пятому пабу мы чувствовали себя неуязвимыми, и решили купить у человека по прозвищу «Преподобный Грин» травяное зелье. Шестой пинт вывел О Манa из строя, поэтому мы продолжили без него. Хорошенько, что в следующем пабе я столкнулся с его сестрой, и мы зашли в инвалидные туалеты, а потом снова столкнулся с ней. Сам сопровождал нас какое‑то время, но потом мне пришлось её отпустить — у меня была ещё одна встреча той ночью. Её звали Эмбер. Девять пинтов вперёд — и мы вдвоём против мира. Всё стало сумасшедшим в Beehive, поэтому мы двинулись в Bowls Club, который мы называли «The Smoke House», именно там всё пошло f### u#. Все начали паниковать и Пит вылетел, поэтому мы решили его посадить. В конце концов мы пропустили последние три пабa и направились в холмы. Когда я сидел там, кровь на костяшках, пиво на рубашке, тошнота на обуви, в глубине души знал: жизнь больше никогда не будет казаться такой же хорошей.

[показывает Гэри на сеансе групповой терапии]

Gary King И знаешь что? Так и не получилось.

Group Leader Интересно, Гэри. Есть ли у кого-нибудь соображение? Или, может, кто хочет бросить вызов Гэри?

Pale Young Man Ты разочаровался?

Gary King По какому поводу?

Pale Young Man Вы не добрались до The World's End?

[показывает Гэри с самодовольной улыбкой на лице]
[показывает Гэри на сеансе групповой терапии]
Gary King И знаешь что? Так и не получилось.
Group Leader Интересно, Гэри. Есть ли у кого-нибудь соображение? Или, может, кто хочет бросить вызов Гэри?
Pale Young Man Ты разочаровался?
Gary King По какому поводу?
Pale Young Man Вы не добрались до The World's End?
[показывает Гэри с самодовольной улыбкой на лице]
Andrew Knightley Нет, не так. Тут написано "Король Гей."
Gary King Ну, какой-то п#д#р стер букву "р"!
Steven Prince [смеётся] Это был я.
Andrew Knightley Ничего из того, что предлагалось последние три минуты, не лучше чем «бить-бить яйцелов».
Sam Энди, что происходит?
Andrew Knightley Гэри считает, что нам надо идти по их плану, потому что они знают, что делают, но они не знают, что мы знаем, что они делают, и, в общем, у остальных нет лучше идеи, так что к чёрту всё.
Steven Prince Нам нужно уметь отличать их, их и нас.
Peter Page Да, я думаю, что местоимения — это реально запутанно.
Gary King Я даже не знаю, что такое местоимение.
Oliver Chamberlain Это слово, которое может использоваться само по себе вместо существительного и относится к чему-то в разговоре.
Gary King Я не понимаю.
Andrew Knightley Ты только что одно употребил.
Gary King Неужели?
Andrew Knightley «Оно» — это местоимение.
Gary King Что?
Andrew Knightley Оно!
Gary King Правда?
Andrew Knightley Чёрт!
Gary King Человеку свойственно ошибаться, так что эээ...
Gary King Да, Гэри Кингов больше одного!
The Network Но ты же только что сказал...
Gary King Я чё, п#д#л, не знаю, что я сказал!
Gary King Не было ничего лучше той ночи! Это должно было стать началом моей жизни! Вся эта надежда и е##ный оптимизм! Это чувство, что мы можем взять на себя всю вселенную! Это была большая ложь! Ничего не случилось!
Andrew Knightley Как узнать, что ты пьян, если ты никогда не трезв?
The Network Вы дети, и вам нужна опека. Нет места для несовершенства.
Gary King Эй, земля не идеальна, понял? И люди не идеальны, и знаешь что? Я тоже не идеален!
The Network И вот почему необходимо это вмешательство. Должна ли галактика страдать от целой планеты таких, как вы?
Andrew Knightley Эй, кто тебя поставил главным? Кто ты такой, чтобы кого-то критиковать? Может, ты думаешь, что Гэри — немного п#д#р, и он действительно немного п#д#р, но он мой п#д#р!
Gary King О, спасибо, дружище.
Gary King Помню, как сидел там, с кровью на костяшках, пивом на рубашке, с болью в желудке и видел, как оранжевый свет нового рассвета пробивается, и знал в душе — жизнь больше никогда не будет такой классной. И знаешь что? Так и было.
Steven Prince [смотрит на часы, ждёт, пока Гарри сходит в туалет] Так долго он там пИсает.
Oliver Chamberlain Если это пИсать. Может, немного...
[жестами показывает, будто нюхает кокаин]
Peter Page Какашки?
Oliver Chamberlain Как это какашки?
The Network Бесполезно с тобой спорить. Тебя оставят самому себе.
Gary King Правда?
The Network Да. К чёрту всё.
Steven Prince Вау, у тебя действительно выборочная память, да?
Gary King Кто-то ещё такое говорил!
Andrew Knightley Я.
Gary King Нет, я бы запомнил.
Steven Prince За последние пять минут в этот туалет зашли десять человек, и ни один из них оттуда не вышел. Это будет выглядеть подозрительно.
Gary King Гей-любвеобил!
Gary King Думаю, ты взялся не по зубам, земляк
Andrew Knightley Да, потому что мы более агрессивны, упрямы и идиотичны, чем ты мог себе представить.
Steven Prince Откуда ты это берёшь?
Oliver Chamberlain Старик Бэзил! Он был там с Бермудским ромбом и Аква-наци!
Gary King Отличное название для группы. Стив, запиши!
Gary King Если ты волнуешься за меня — не стоит. Я здесь, чтобы сказать тебе: Гэри Кинг снова в седле.
Oliver Chamberlain Стоп, стоп, ты снова в седле?
Gary King Нет, я имел в виду, я снова на велосипеде.
Oliver Chamberlain Что такое «велосипед»?
Gary King Что ты имеешь в виду?
Oliver Chamberlain Что значит «велосипед»?
Gary King Велосипед.
Oliver Chamberlain Я запутался.
Gary King Не стоит.
Oliver Chamberlain Ладно.
Gary King Вот и всё, последнее, чего нам не хватало — чтобы нас остановила полиция. А — мы все пьяные, Б — может, они свои, и В — у нас кровь на руках.
Peter Page Скорее, чернила.
Gary King У нас чернила на руках.
Gary King Пятеро парней, двенадцать пабов, пятьдесят кружек!
Andrew Knightley Шестьдесят кружек.
Gary King О-о-о, полегче, ты, алкаш!
Andrew Knightley Ты сказал, что хочешь поболтать. Думаю, ты просто хотел напиться. Мы не твои друзья, мы просто твои чёртовы пособники.
Gary King Пособники? О, забавное слово. Гэри Кинг и Пособники. На самом деле, это было бы классное название для группы. Стив, запиши.
Gary King Вам правда пришлось заменить весь город?
The Network Ну, не весь город.
Gary King Да ну, кроме Чудака и Шустрых Близнецов!
Steven Prince Отличное название для группы. Гэри, запиши.
Andrew Knightley О, боже, Гэри, это как перекладывать деньги из одного кармана в другой!
Gary King Нет, я занял у Питера, чтобы заплатить тебе, а Полу я еще должен!
[последние реплики]
Big Ugly Bastard Кто ты, чёрт побери, такой?
Gary King Я? Меня зовут король...
Gary King [несколько раз ударившись головой об стену] Вот, теперь докажу, что я человек.
Steven Prince Доказывает, что ты тупой.
Gary King Точно! Ай!
Gary King У нас всегда будут инвалиды.
Sam У нас всегда будут инвалиды.
Andrew Knightley [кричит] Я еб#нно ненавижу этот город!
Peter Page Мне надо у Ванессы спросить.
Gary King Кто такая Ванесса?
Peter Page Моя жена!
Gary King С каких пор ты у жены спрашиваешь?
Peter Page С тех пор, как поженились.
Sam Если ты думаешь, что я буду с тобой трахаться в дамской, ты чокнутый!
Gary King Почему? Для инвалидов она сломана.
Gary King [В пабе "Первый пост" все, кроме Энди, заказали по кружке лагера] Не могу в это п#здец поверить. Такой легендарный мужик, а пьёт п#здц... дождь. Это всё равно что лев ест хумус.
Steven Prince Это вообще не имеет смысла.
Gary King Ты прав, не имеет.
Gary King Мы хотим быть свободными! Хотим делать то, что нам хочется! Хотим напиться и классно провести время. Вот что мы и сделаем. Мы отлично повеселимся.
Basil [после того, как сказал, что клонировать тебя могут по слюне на стаканах] Вот почему я пью через необычную трубочку. Теперь она не такая уж и странная.
Gary King Признай это, мы — человечество, и нам не нравится, когда нам приказывают!
[первые строки]
Gary King Бывало такое, что ночь начинается как обычно, а заканчивается — лучшей ночью в твоей жизни?
Gary King Ты что, не слышал? Мы собираем нашу команду заново!
Steven Prince Я больше не твой басист.
Gary King Я имею в виду, что мы собираем ребят вместе. Если хочешь, можем и группу вернуть.
Steven Prince Нет, не можем. Ты продал мою гитару, чтобы купить наркоту.
Basil Они могут достать твою ДНК любым способом — через прикосновения, поцелуи, край стакана... Как ты думаешь, почему я пью через эту сумасшедшую трубочку? Теперь она не кажется такой сумасшедшей, правда?
Andrew Knightley Что такого важного в Золотой миле?
Gary King Это всё, что у меня есть!
Оливер Чэмберлен Может, у них избирательная память.
Гэри Кинг Да, типа того самого... меня!
Peter Page [смеясь] Король Гей!
Gary King Это конец света, чувак!
Andrew Knightley Я знаю! Прекрати это сейчас!
Gary King Оставь меня в покое, какое тебе дело?
Andrew Knightley Конечно, мне до д###а не всё равно! Есть причина, почему я на тебя злюсь!
Gary King Я знаю, почему ты злишься, но это не моя вина, что ты разбил ту машину!
Andrew Knightley Это не суть. Ты меня подвёл, чувак, ты был Гэри Кингом, чёртовым Гэри Кингом! Я бы довёл тебя до конца. И я довёл!
Gary King Тогда перестань за мной бегать!
Gary King Дай мне это! У тебя есть всё, что ты хочешь.
Andrew Knightley Что ты мне в ответ?
Gary King У тебя идеальная работа, идеальный дом и идеальная жена!
Andrew Knightley Думаешь, всё так идеально? Она ушла от меня, Гэри. Увезла детей к маме три недели назад. Сказала, что меня нет рядом. Я пытаюсь вернуть её. И, бог знает, я проигрываю. Но я буду бороться. Потому что так выживают. Чёрт возьми, Гэри, я выбил своё обручальное кольцо из живота робота!
Gary King Вот именно, ты борешься за главное.
Andrew Knightley А что такого важного в Золотой миле?
Gary King Это всё, что у меня есть!
Andrew Knightley Тебе нужна помощь, Гэри.
Gary King У меня была помощь. Знаешь, что такое помощь? Это когда много людей говорят, как всё охренительно плохо. Это не моё представление о хорошем времени.
Andrew Knightley А это что?
Gary King Они сказали мне, где спать. Мне!
Andrew Knightley Гэри, дружище, как ты поймёшь, что пьян, если никогда не бываешь трезв?
Gary King Я не хочу быть трезвым. Лучше, чем в ту ночь, не было. Это должно было стать началом моей жизни, всей этой надежды и оптимизма. Чувство, что мы сможем покорить Вселенную. Это была большая ложь! Ничего не случилось!
Andrew Knightley Тебе не нужно этого делать, Гэри.
Gary King Нужно.
Gary King Мы доведём это дело до самого конца. Или... до последнего глотка.
Gary King Есть только один Гэри Кинг!
Gary King Погоди-ка. Модель Оливера 1990 года уже вышла из строя к этому моменту вечера.
Oliver Chamberlain Что ты хочешь сказать?
Gary King [пауза] Мне нравится новый ты!
Andrew Knightley Вперёд, давай!
Steven Prince [обсуждая, чем они занимались после школы] Кто-нибудь знает, чем вообще занимается Гари?
Andrew Knightley Да, Гари там в Нид Фор Спид залипает.
[показывает, как Гари играет в Нид Фор Спид]
Andrew Knightley Я думаю, что если с Гэри что-то случится, это будет лучшим исходом для всех нас, включая самого Гэри.
[Гэри подъезжает на машине, сигналит]
Andrew Knightley Невероятно!
Andrew Knightley [Повторяющаяся реплика] Бесполезно с тобой спорить.
Gary King Они мне говорили, когда ложиться спать! Мне!
Basil Это не вторжение, это слияние. Они не хотят от нас избавляться, если только могут этого избежать. Они просто хотят сделать нас похожими на себя. Изменить наше мышление. Вписать нас в систему, как всех остальных. Стать еще одним звеном в их цепи. Что вполне приемлемо — если только ты не скажешь нет.
Andrew Knightley У тебя очень выборочная память, Гэри.
Gary King Спасибо.
Andrew Knightley Ты помнишь пятничные ночи. А я — понедельничные утра.
Gary King Да, вот почему мы возвращаемся в пятницу.
Sam [когда Гэри следует за ней в ванную] Что ты делаешь?
Gary King Что ты делаешь?
Sam Я в туалет собираюсь...
Gary King Так я тоже!
Sam Гэри, ты с ума сошёл!
[Гэри, Энди, Стивен, Оливер и Питер пьют в унисон]
Gary King Пьём.
Oliver Chamberlain Аааа.
Steven Prince Пиво.
Andrew Knightley Пабы.
Peter Page [отрыжка]
Gary King Пойдём?
[они пьяными покидают бар]
Andrew Knightley [Гэри] Тебе не нужна наша помощь, чтобы напороться. Ты и сам отлично с этим справляешься.
Announcer Это снова он! Несмотря на его запутанную манёвренность, стратегическую уязвимость, детскую неутомимость и склонность к тактической растерянности, он всё равно остаётся.
Steven Prince Это долгое пи-пи.
Oliver Chamberlain Если это вообще пи-пи.
Peter Page Какая гадость.
Oliver Chamberlain Почему это гадость?
Gary King Кому ты звонишь?
Peter Page Ванессе.
Gary King Почему ты звонок жене?
Peter Page Потому что она моя жена!
Andrew Knightley [о пиве, которое им собираются подать] В нем есть неожиданно фруктовые нотки, которые остаются на языке?
The Network Это относительно немного, если учесть наш долгосрочный план.
Steven Prince Ты хочешь сказать, что несколько сотен тысяч превратились в чёртов компост!
Reverend Green Слушай, с тех пор как ты ушёл, многое изменилось.
Gary King Я знаю!
Reverend Green Насколько ты в курсе?
Gary King Немного.
Reverend Green А сколько это — немного?
Gary King Город захватили роботы, полные синей хр#ни!
Reverend Green Тсс! Говори тише, ты даже не понимаешь, о чём болтаешь!
Gary King Так расскажи тогда.
Reverend Green Они не роботы. Ты вообще знаешь, что значит слово «робот»?
Gary King Конечно знаю! Это типа
[имитируя движения робота]
Gary King «Привет, я робот.»
Reverend Green ...Это значит раб. И поверь, они не рабы.
Gary King Ты их пленник?
Reverend Green Нет, я очень счастлив.
Gary King Твоя мина говорит обратное.
Steven Prince Он был свеж, как младенец.
Andrew Knightley Как мужской младенец.
Peter Page Как может быть.
[таинственная фигура хватает Стивена и уводит его прочь]
Стивен Принс Пожалуйста, у меня столько всего, ради чего стоит жить.
[Бэзил выходит из тени и показывает себя]
Бэзил Это я, болван.
Steven Prince Убери ноги с неё!
Sam Я просто схожу в туалет.
Gary King [Смеётся и вскочив с дивана, следует за Сэмом в ванную] По природе позыв!
[Гэри играет музыку в машине]
Steven Prince Эй, я же для тебя эту кассету записал, не так ли?
Gary King Да, это она.
Steven Prince Это та самая кассета?
Gary King Да, да, смотри.
[Гэри передаёт Стивену коробку]
Steven Prince Откуда ты её взял?
Gary King Она была в магнитофоне.
[Мотоциклист-полицейский только что остановил Гэри Кинга]
Motorcycle Policeman Вы знаете, почему я вас остановил, сэр?
Gary King Музыка была слишком громкой?
Motorcycle Policeman У вас сломался левый стоп-сигнал.
Gary King О! Старый добрый стоп-сигнал — так называют, потому что он постоянно тормозит. Я это починю, офицер.
Motorcycle Policeman Покажите ваши права, сэр.
Gary King Держите.
[он ищет в кошельке]
Gary King Знаете, права у меня в кошельке, а я его оставил в чёртовом спортзале.
Motorcycle Policeman Есть ли у вас другой документ, удостоверяющий личность?
Gary King Нет. Всё в моей спортивной сумке. Вот это блин типично, да?
Guy Shepherd Нет, Питер, конечно, я не робот.
[из трейлера]
Gary King Мы доведём это до горького конца. Или... до конца с пивом.
[Энди показывает на дверь]
Гэри Кинг Что ты делаешь?
Эндрю Найтли Я показываю тебе дверь.
Гэри Кинг Это дверь? Потому что у неё нет перемычки. Это окно или дверь? Может, это окно-дверь. Можешь её взять.
Эндрю Найтли Пожалуйста, уйди, Гэри.
Andrew Knightley [в Завершающей точке] Ты не обязан это делать, Гэри...
Gary King Нет, обязан.
[Энди переворачивает двух блондинок и внезапно останавливается]
Бекки Солт Энди. Я хочу, чтобы ты был внутри меня.
Эндрю Найтли Ладно.
[Энди бьёт Бекки в живот, засовывает руку внутрь и достаёт обручальное кольцо, которое она проглотила ранее в фильме]
Эндрю Найтли [Надевает кольцо] За нас.
Steven Prince [о том, как вывести всех из города во время инопланетного нашествия] Энди умеет водить! Он — настоящий профи!
Andrew Knightley [переход к Энди, который выпивает все пять рюмок] Ммм... Ммм... Ммм... Мммм... Ммммм!
Gary King Как там...?
Peter Page Ванесса?
Gary King Нет, твоя жена.
Peter Page Ванесса.
Gary King Да, как она?
Gary King Речь идёт о завершении.
Sam [повторяющаяся реплика]
Sam О, черт возьми!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Simon Pegg
Мартин Фриман
Мартин Фриман
Martin Freeman
Эдди Марсан
Эдди Марсан
Eddie Marsan
Билл Найи
Билл Найи
Bill Nighy
Пэдди Консидайн
Пэдди Консидайн
Paddy Considine
Ник Фрост
Ник Фрост
Nick Frost
Джонатан Арис
Джонатан Арис
Jonathan Aris
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Rosamund Pike
Дэвид Брэдли
Дэвид Брэдли
David Bradley
Майкл Смайли
Майкл Смайли
Michael Smiley
Стив Орам
Стив Орам
Steve Oram
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Pierce Brosnan
