Разрешите Вас прикончить?
Цитаты из фильма Разрешите Вас прикончить?
Цитаты из фильма Разрешите Вас прикончить?
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Val
На этой планете нет случайностей. Или ты правда думаешь, что мы здесь просто так?
Baz
С злом не борются случайно
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baz
[пока он душит Энди, того, кто избивает жену]
Ты заслуживаешь ходить по этой планете?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baz
Ты достоин жизни?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andy
[пока он избивает свою жену Трейси]
Почему ты такая чёртова нестабильная?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baz
[женщинам, вывезенным в багажнике фургона]
Кто-нибудь здесь еще говорит по-английски и был изнасилован?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Хейли-Мари Экс
Кевин Бишоп
Kevin Bishop
Али Крэйг
