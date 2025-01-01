Examining DoctorНаправление ваших исследований нечетко сформулировано и расплывчато.
Dr. Emma BrooknerО, правда? Вы не знаете того, что происходит, не больше меня. Можете ли вы точно объяснить, почему вы блокируете мои попытки?
Examining DoctorДоктор Брукнер, сейчас есть другие исследователи. Это больше не ваша болезнь, хотя вы, похоже, считаете её исключительно вашей.
Dr. Emma BrooknerО, действительно? И вы здесь, чтобы отнять это у меня, так? Хорошо, открою вам маленькую тайну, доктор: вы можете забрать это. Я и не хотел(а) этого с самого начала. Вы считаете, что смотреть, как молодые люди умирают, — привилегия? Зачем спорить с вами? Вы не знаете достаточно, чтобы изучать кипяток! КАК ВЫ СМЕЕТЕ СПУСКАТЬСЯ СЮДА И ОСУЖДАТЬ МЕНЯ?
Examining DoctorМы служим в этом экспертном совете только по поручению доктора Мерри.
Dr. Emma BrooknerЕще один идиот. К слову, скрывающийся гомосексуалист, делающий всё, чтобы всё это спрятать под ковер. И я клялась, что никогда не скажу ничего подобного публично... Как же так получается, что все идиоты всегда в вашей команде? Как вы можете отказать финансирование моих исследований? Или не пригласить меня поучаствовать в ваших? Национальные институты здравоохранения получили мою первую заявку на деньги два года назад. У вас ушёл целый год лишь на печать форм заявок! Требуется три года от моего первого зарегистрированного случая, чтобы просто явиться сюда на осмотр. А та жалкая сумма денег, которую вы заставляете нас выпрашивать, из четырех миллиардов долларов, которые вы получаете каждый год на защиту здоровья американского народа, не придёт к кому‑то, когда Бог знает когда. Обнаружен перспективный вирус во Франции. Зачем вы отказываетесь сотрудничать с французами? Зачем нам говорят не сотрудничать с французами? Просто чтобы вы украли Нобелевскую премию? Пока что передаётся нечто, что вызывает смерть! Женщины обнаружены в Африке, где оно явно передаётся гетеросексуально. Это всего лишь вопрос времени! Мы ВСЕ можем умереть, пока вы что‑то сделаете! Вы хотите мои данные? Вы хотите мои идеи? Вы хотите моих пациентов? ВЗЯТЕ ИХ! ПРОСТО СДЕЛАЙТЕ С НИМИ ЧТО‑ТО! Вы f###### правы! Я неточная и несфокусированная, и вы все идиоты!
Ned WeeksА ты не выглядишь геем, так что, думаю, мы оба сойдём за белых.
Ned WeeksЯ принадлежу к культуре, в которую входят Марсель Пруст, Уолт Уитмен, Теннесси Уильямс, Александр Македонский, столько пап и кардиналов, что ты не поверишь. Мистер Грин Берет, вы знали, что именно открытый гей из Англии помог выиграть Вторую мировую войну? Его звали Алан Тьюринг, и он взломал немецкий шифр «Энигма». После войны он покончил с собой, потому что его преследовали за то, что он был геем. Почему этому не учат в школах? Именно гей помог выиграть Вторую мировую! Если бы учили, может, он бы не покончил с собой, а вы не боялись бы того, кто вы есть. Вот как я хочу, чтобы меня запомнили — как одного из тех, кто выиграл войну.
Ben WeeksСогласиться с тем, что ты родился так же, как и я, не спасёт твоих умирающих друзей.
Ned WeeksИМЕННО ЭТО И СПАСЁТ МОИХ УМИРАЮЩИХ ДРУЗЕЙ!
Ned Weeks[ему брату Бену]Я БЕШЕН на тебя! И на каждого чёртова врача, который заставил меня думать, что я болен за то, что люблю мужчину!
Ned Weeks[советнику президента]Что именно означает ваш титул в контексте нашей чумы?
John BrunoМы предпочитаем не использовать негативные термины. Это только пугает людей.
Ned WeeksНу, сейчас 3 339 случаев и 1 122 смерти. Для меня это звучит как чума. Я боюсь, а ты?
Felix TurnerТы не сможешь заставить эту чёртову солнце взойти!
Ned WeeksЖил-был маленький мальчик, который хотел любить другого маленького мальчика. И вот однажды он наконец-то нашёл эту любовь, и она была прекрасна. Мне положено носить перчатки. Мне положено так делать. Мне положено так делать. Мне положено не целовать его. Мне не положено быть всего лишь 45-летним и заботиться о 35-летнем молодом человеке, который на самом деле старик, которому уже сто лет и который умирает. Эмма называет это качелями. Он в порядке. Он болеет. Он выздоравливает. Он становится хуже. Он боится, что я его брошу. Я сказал ему, что не брошу, что ни на секунду не подумаю его оставить. Но он мне не верит. Сейчас мало во что можно верить. Но мы никогда не должны переставать верить друг в друга. Я — полный бардак. Вот кто я. Ты плачешь и плачешь, пока не думаешь, что больше не можешь плакать. А потом плачешь ещё. Не только за себя и Феликса, но и за всех маленьких мальчиков, которые наконец нашли своих маленьких мальчиков, которых искали всю жизнь, теперь, когда мы стали взрослыми.
Ned WeeksЯ пытаюсь понять, почему никому нет д###, ЧТО МЫ УМИРАЕМ!
Tommy BoatwrightЗнаете, я очень хочу организовать какую-то службу для пациентов. Нам нужно начать говорить о них. Кроме того, там много очень испуганных людей, и они отчаянно нуждаются в информации. Я хочу открыть горячую линию.