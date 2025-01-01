Меню
Felix Turner Мужчины по природе не перестают любить. Они учатся этому.
Dr. Emma Brookner Я забочусь о большем числе жертв этой болезни, чем кто‑либо в мире. У нас больше замороженных образцов крови, больше данных и значительно больше опыта.
Examining Doctor Доктор Брукнер, позиция правительства такová: в рамках финансирования имеется пять миллионов долларов, по которым мы получили запросы на сумму более пятидесяти пяти миллионов долларов.
Dr. Emma Brookner Пять миллионов не кажется разумной суммой для примерно двух тысяч случаев. Правительство потратило три миллиона на расследование семи смертей от Тайленола. Мы вступаем в третий год!
Examining Doctor Мы проголосовали за отклонение вашей заявки на финансирование.
Dr. Emma Brookner О. Я бы хотела услышать ваши аргументы.
Examining Doctor Направление ваших исследований нечетко сформулировано и расплывчато.
Dr. Emma Brookner О, правда? Вы не знаете того, что происходит, не больше меня. Можете ли вы точно объяснить, почему вы блокируете мои попытки?
Examining Doctor Доктор Брукнер, сейчас есть другие исследователи. Это больше не ваша болезнь, хотя вы, похоже, считаете её исключительно вашей.
Dr. Emma Brookner О, действительно? И вы здесь, чтобы отнять это у меня, так? Хорошо, открою вам маленькую тайну, доктор: вы можете забрать это. Я и не хотел(а) этого с самого начала. Вы считаете, что смотреть, как молодые люди умирают, — привилегия? Зачем спорить с вами? Вы не знаете достаточно, чтобы изучать кипяток! КАК ВЫ СМЕЕТЕ СПУСКАТЬСЯ СЮДА И ОСУЖДАТЬ МЕНЯ?
Examining Doctor Мы служим в этом экспертном совете только по поручению доктора Мерри.
Dr. Emma Brookner Еще один идиот. К слову, скрывающийся гомосексуалист, делающий всё, чтобы всё это спрятать под ковер. И я клялась, что никогда не скажу ничего подобного публично... Как же так получается, что все идиоты всегда в вашей команде? Как вы можете отказать финансирование моих исследований? Или не пригласить меня поучаствовать в ваших? Национальные институты здравоохранения получили мою первую заявку на деньги два года назад. У вас ушёл целый год лишь на печать форм заявок! Требуется три года от моего первого зарегистрированного случая, чтобы просто явиться сюда на осмотр. А та жалкая сумма денег, которую вы заставляете нас выпрашивать, из четырех миллиардов долларов, которые вы получаете каждый год на защиту здоровья американского народа, не придёт к кому‑то, когда Бог знает когда. Обнаружен перспективный вирус во Франции. Зачем вы отказываетесь сотрудничать с французами? Зачем нам говорят не сотрудничать с французами? Просто чтобы вы украли Нобелевскую премию? Пока что передаётся нечто, что вызывает смерть! Женщины обнаружены в Африке, где оно явно передаётся гетеросексуально. Это всего лишь вопрос времени! Мы ВСЕ можем умереть, пока вы что‑то сделаете! Вы хотите мои данные? Вы хотите мои идеи? Вы хотите моих пациентов? ВЗЯТЕ ИХ! ПРОСТО СДЕЛАЙТЕ С НИМИ ЧТО‑ТО! Вы f###### правы! Я неточная и несфокусированная, и вы все идиоты!
Felix Turner Нед, мне нужно тебе кое-что сказать.
Ned Weeks Ты наконец-то беременна!
Bruce Niles Ты не выглядишь ТАК по-еврейски.
Ned Weeks А ты не выглядишь геем, так что, думаю, мы оба сойдём за белых.
Ned Weeks Я принадлежу к культуре, в которую входят Марсель Пруст, Уолт Уитмен, Теннесси Уильямс, Александр Македонский, столько пап и кардиналов, что ты не поверишь. Мистер Грин Берет, вы знали, что именно открытый гей из Англии помог выиграть Вторую мировую войну? Его звали Алан Тьюринг, и он взломал немецкий шифр «Энигма». После войны он покончил с собой, потому что его преследовали за то, что он был геем. Почему этому не учат в школах? Именно гей помог выиграть Вторую мировую! Если бы учили, может, он бы не покончил с собой, а вы не боялись бы того, кто вы есть. Вот как я хочу, чтобы меня запомнили — как одного из тех, кто выиграл войну.
Tommy Boatwright Слава богу за лесбиянок.
Ben Weeks Согласиться с тем, что ты родился так же, как и я, не спасёт твоих умирающих друзей.
Ned Weeks ИМЕННО ЭТО И СПАСЁТ МОИХ УМИРАЮЩИХ ДРУЗЕЙ!
Ned Weeks [ему брату Бену] Я БЕШЕН на тебя! И на каждого чёртова врача, который заставил меня думать, что я болен за то, что люблю мужчину!
Ned Weeks [советнику президента] Что именно означает ваш титул в контексте нашей чумы?
John Bruno Мы предпочитаем не использовать негативные термины. Это только пугает людей.
Ned Weeks Ну, сейчас 3 339 случаев и 1 122 смерти. Для меня это звучит как чума. Я боюсь, а ты?
Felix Turner Ты не сможешь заставить эту чёртову солнце взойти!
Ned Weeks Жил-был маленький мальчик, который хотел любить другого маленького мальчика. И вот однажды он наконец-то нашёл эту любовь, и она была прекрасна. Мне положено носить перчатки. Мне положено так делать. Мне положено так делать. Мне положено не целовать его. Мне не положено быть всего лишь 45-летним и заботиться о 35-летнем молодом человеке, который на самом деле старик, которому уже сто лет и который умирает. Эмма называет это качелями. Он в порядке. Он болеет. Он выздоравливает. Он становится хуже. Он боится, что я его брошу. Я сказал ему, что не брошу, что ни на секунду не подумаю его оставить. Но он мне не верит. Сейчас мало во что можно верить. Но мы никогда не должны переставать верить друг в друга. Я — полный бардак. Вот кто я. Ты плачешь и плачешь, пока не думаешь, что больше не можешь плакать. А потом плачешь ещё. Не только за себя и Феликса, но и за всех маленьких мальчиков, которые наконец нашли своих маленьких мальчиков, которых искали всю жизнь, теперь, когда мы стали взрослыми.
Ned Weeks Я пытаюсь понять, почему никому нет д###, ЧТО МЫ УМИРАЕМ!
Tommy Boatwright Знаете, я очень хочу организовать какую-то службу для пациентов. Нам нужно начать говорить о них. Кроме того, там много очень испуганных людей, и они отчаянно нуждаются в информации. Я хочу открыть горячую линию.
Bruce Niles [парню слева от него] Кто это?
Tommy Boatwright Фу! Он ещё не знает, кто я! ЭТО - Томми Боутрайт. В жизни он — администратор больницы. Он здесь, чтобы помочь. И он южная с#к#!
Bruce Niles Брюс Найлз.
Tommy Boatwright Приятно познакомиться.
Bruce Niles Взаимно.
Tommy Boatwright Ты очень красив.
Mickey Marcus Он знает.
Ned Weeks Добро пожаловать в гей-политику.
John Bruno Ты правда веришь, что кто-то из серьёзных чиновников в глубине души или даже на самых закрытых встречах говорит друг другу: «Ребята, давайте не будем слишком переживать из-за этого?»
Ned Weeks [советнику президента] Да, твой шеф вслух слова СПИД не произносил.
Ben Weeks У нас разногласия по теории.
Ned Weeks Но твоя теория делает из меня пришельца с Марса. Моя так с тобой не поступает.
Ben Weeks Ты хочешь сказать, что я поступил неправильно, отправив тебя на терапию в таком возрасте? Я не знал, что ты там навсегда застрянешь!
Ned Weeks Я не думал, что сделал что-то неправильно, пока ты меня туда не отправил!
Sarabeth Clare Вы обвиняете правительство Соединённых Штатов в заговоре с целью убить всех геев?
Ned Weeks [пауза] Да... Да, можно и так сказать. Да, именно так!
Felix Turner Почему все геи думают, что я управляю "Нью-Йорк Таймс"? Я не могу вам помочь.
Ned Weeks Бен, ты для меня значишь больше, чем кто-либо на свете. Ты всегда значил. Бен, скажи это!
Ben Weeks Сказать что?
Ned Weeks Я такой же, как ты! Просто скажи! Скажи!
Ben Weeks [после паузы] Нет. Нет такого. Я не скажу.
Ned Weeks Каждый раз, когда я проигрываю эту битву, боль становится сильнее.
Dr. Emma Brookner Не нужна всем любовь и одобрение.
Dr. Emma Brookner Мистер Уикс, если секс может убить, почему хотя бы половина людей с мозгами не перестаёт трахаться?
