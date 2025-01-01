Dr. Emma Brookner Я забочусь о большем числе жертв этой болезни, чем кто‑либо в мире. У нас больше замороженных образцов крови, больше данных и значительно больше опыта.

Examining Doctor Доктор Брукнер, позиция правительства такová: в рамках финансирования имеется пять миллионов долларов, по которым мы получили запросы на сумму более пятидесяти пяти миллионов долларов.

Dr. Emma Brookner Пять миллионов не кажется разумной суммой для примерно двух тысяч случаев. Правительство потратило три миллиона на расследование семи смертей от Тайленола. Мы вступаем в третий год!

Examining Doctor Мы проголосовали за отклонение вашей заявки на финансирование.

Dr. Emma Brookner О. Я бы хотела услышать ваши аргументы.

Examining Doctor Направление ваших исследований нечетко сформулировано и расплывчато.

Dr. Emma Brookner О, правда? Вы не знаете того, что происходит, не больше меня. Можете ли вы точно объяснить, почему вы блокируете мои попытки?

Examining Doctor Доктор Брукнер, сейчас есть другие исследователи. Это больше не ваша болезнь, хотя вы, похоже, считаете её исключительно вашей.

Dr. Emma Brookner О, действительно? И вы здесь, чтобы отнять это у меня, так? Хорошо, открою вам маленькую тайну, доктор: вы можете забрать это. Я и не хотел(а) этого с самого начала. Вы считаете, что смотреть, как молодые люди умирают, — привилегия? Зачем спорить с вами? Вы не знаете достаточно, чтобы изучать кипяток! КАК ВЫ СМЕЕТЕ СПУСКАТЬСЯ СЮДА И ОСУЖДАТЬ МЕНЯ?

Examining Doctor Мы служим в этом экспертном совете только по поручению доктора Мерри.