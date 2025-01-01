Меню
Tim [закадровый голос] Мы все вместе путешествуем во времени, каждый день нашей жизни. Всё, что мы можем — это стараться наслаждаться этим удивительным путешествием.
Tim [закадровый голос] И в конце концов, думаю, я усвоил главный урок своих путешествий во времени; и даже сделал шаг дальше, чем мой отец. Правда в том, что теперь я вообще не возвращаюсь назад, даже на один день. Я просто стараюсь проживать каждый день так, словно специально вернулся в этот самый день, чтобы насладиться им, как будто это последний день моей необыкновенной, обычной жизни.
Tim [закадровый голос] И вот он рассказал мне свою секретную формулу счастья. Первая часть из двух заключалась в том, чтобы просто жить обычной жизнью, день за днём, как все.
Tim [закадровый голос] Но потом наступила вторая часть папиного плана. Он сказал мне прожить каждый день снова, почти так же. Первый раз — со всеми напряжениями и заботами, которые мешают замечать, как прекрасен мир, а второй — чтобы увидеть это. Ладно, пап, попробуем.
Tim [закадровый голос] Есть песня База Лурмана под названием «Солнечный крем». Он говорит, что беспокоиться о будущем — это всё равно что пытаться решить уравнение по алгебре, жуя жвачку. Настоящие проблемы в жизни всегда будут теми, о которых ты и подумать не мог.
Tim [закадровый голос] Первый урок: никакие путешествия во времени не заставят кого-то полюбить тебя.
Mum Я чертовски зол. Мне совсем не интересна жизнь без твоего отца.
Mary Я пойду в спальню и надену свои новые пижамы, а через минуту ты можешь зайти и снять их с меня.
[произносит тост отца жениха на свадьбе Тима и Мэри]
Dad Я дам только один совет тем, кто собирается жениться. В конце концов мы все очень похожи. Мы все стареем и рассказываем одни и те же истории слишком много раз. Но постарайтесь жениться на добром человеке. А этот человек добрый и с большим сердцем. Я не особенно горжусь многими вещами в своей жизни, но я очень горжусь тем, что я отец своего сына.
Kit Kat Может быть, просто может быть, я тот, кто падает. В каждой семье есть кто-то, кто падает, кто не дотягивает, кто спотыкается, кого жизнь подставляет. Может быть, я — наш неудачник.
Tim Мам, это Мэри.
Mum Мэри! Господи, какая ты красивая.
Mary Ой, нет. Просто... у меня много туши и помады.
Mum Давай посмотрим.
Mary [показывает лицо]
Mum О, да. Отлично. Очень плохо, когда девушка слишком красивая. Это мешает ей развить чувство юмора. Или личность.
Tim [закадровый голос] Никто не может подготовить тебя к тому, что происходит, когда у тебя появляется ребёнок. Когда ты берёшь малыша на руки и понимаешь, что теперь это твоя ответственность. Никто не готовит к любви и страху одновременно.
Mary Я не собираюсь снимать трусики ради Шотландии!
Mary На самом деле, я похожа на Кейт Мосс.
Tim Правда?
Mary Нет, я скорее похожа на белку.
Tim Тебе нравится Кейт Мосс?
Mary Обожаю её! На самом деле, я чуть не надела одно из её платьев сегодня. А ты?
Tim Нет, нет. Её одежда на мне смотрится ужасно.
[говорит о премьере своей новой пьесы, в которой главный актёр забыл все реплики]
Harry Это был Титаник среди премьер, но без выживших. Ни женщин, ни детей, даже Кейт Уинслет — все мёртвы. Мы полчаса сидели в гробовой тишине, в надежде, что хоть кто-то вспомнит хоть одну реплику.
[Тим только что узнал, что его отец умирает от рака]
Tim Просто... я думал, что с этой штукой со временем...
Dad Нет, я никогда не говорил, что мы можем всё исправить. Я специально этого не говорил. Жизнь — это смесь разного, кто бы ты ни был. Посмотри на Иисуса: он был сыном Бога, ради всего святого, и посмотри, чем всё закончилось.
Tim Я знаю... Ты, наверное, видишь, что мне немного обидно.
Dad Не надо. Наоборот, надо чувствовать обратное. Единственные, кто бросают работу в 50 — это путешественники во времени с раком, которые хотят больше играть в настольный теннис с сыновьями.
Tim Что ты о ней думаешь?
Dad Она мне уже больше нравится, чем ты.
Dad Нельзя убить Гитлера или переспать с Еленой Троянской.
Tim Я думал, этот телефон старый, а он вдруг стал моей самой ценной вещью.
Mary Я тебе правда нравлюсь? Даже в этом платье?
Tim Я обожаю твоё платье.
Mary И, эээ, мои волосы. Они не слишком коричневые?
Tim Я обожаю коричневый.
Mary У меня новая чёлка.
Tim Твоя чёлка идеальна. Чёлка — самая классная часть.
Dad Жизнь — штука разная, кем бы ты ни был.
[первые реплики]
Tim [закадровый голос] Я всегда знал, что наша семья — довольно странная. Сначала был я. Слишком высокий, слишком худой, слишком оранжевый. Мама была прекрасна, но не такая, как все мамы. В ней было что-то твердое. Что-то прямоугольное, занятое и бесчувственное. Её иконой стиля была королева. Папа, ну, он был более обычным. Казалось, у него всегда было время. После того как он ушёл из университета в свой пятидесятилетний день рождения, он всегда был доступен для неспешного разговора или чтобы позволить мне выиграть в настольный теннис.
Tim [закадровый голос] А потом был дядя Дезмонд — брат мамы. Всегда безупречно одет. Целыми днями просто жил, ну, дядей Дезмондом. Он был самым обаятельным и наименее умным человеком, которого можно было встретить. Его мысли были где-то далеко, хотя мы так и не узнали где. И наконец, была Кэтрин. Кэти. Кит Кат. Моя сестра. В доме, полном рассудительных людей с аккуратными причёсками, была она — ну, как её назвать — природное явление. С её эльфийскими глазами, фиолетовыми футболками и вечнозелёными босыми ногами. Она тогда и до сих пор для меня — самое замечательное, что есть в мире.
Tim [закадровый голос] В целом, детство было очень хорошим. Полным повторяющихся ритмов и узоров. К тому времени, как мне исполнилось 21, мы всё ещё пили чай на пляже каждый день. Метали камни по воде и ели бутерброды, летом и зимой, независимо от погоды.
Tim [закадровый голос] И каждую пятницу вечером — фильм, независимо от погоды. А потом раз в году — страшная новогодняя вечеринка...
Uncle D Твой отец, я боюсь, не очень хорошо. Рак.
Tim Да.
Uncle D Меня это очень огорчает, Тим. На твоей свадьбе он сказал, что любит меня.
Tim Он любит. Я знаю.
Uncle D Это был лучший день в моей жизни. Так что, наверное, это худший.
Mum А какие у тебя недостатки? Ну, маленькие слабости.
Mary Ну, я очень неуверенна в себе.
Mum Милашка.
Tim Ну и чем ты занимаешься?
Mary Я рецензент в издательстве.
Tim Что? Ты читаешь и на этом зарабатываешь?
Mary Да. Вот и всё, я читаю.
Tim О, это здорово. Как будто кто-то спрашивает: «Чем ты зарабатываешь?» — «Дышу. Я — дышальщик. Мне платят за дыхание». Как тебе удалось получить эту работу?
Mary Ладно, умник, а ты чем занимаешься?
Tim Я — юрист. Типа того... Типа того.
Mary Это сексуально.
Tim Правда?
Mary Я считаю, да. В костюме, в суде, спасая жизни. Вроде сексуально.
Tim Наверное, да. Хотя это не так сексуально, как чтение. Сидеть в офисе на стуле и читать. Ох!
Mary Стой, постой, потому что к нам в издательство приходит куча рукописей. Это большая ответственность.
Tim Уверен, что да. Но когда ты просто читаешь,
[они оба смеются]
Tim не портится ли это из-за того, что это твоя работа? Ты знаешь, как с проститутками. Я всегда волнуюсь, что когда они перестают быть проститутками, им уже не нравится секс.
Mary Ты всегда об этом волнуешься?
Tim Нет, иногда.
Mary О, хорошо. Потому что тот, кто всегда об этом волнуется, был бы немного странным.
Tim Когда ты читаешь газету, думаешь: «Брось это, это работа»?
Mary Ты много разговаривал с проститутками?
Tim Когда читаешь меню, думаешь: «Нет, я это читать не буду, если мне за это не заплатят кэш»?
Mary Сколько проституток тебе ещё нужно опросить, чтобы решить этот вопрос?
Tim О, смотри! Я забыл об этом. Джимми Фонтана, Il Mondo.
Dad Величайшая пластинка, когда-либо записанная итальянцем, который выглядит так, будто у него на голове дохлый барсук.
Kit Kat Ты шутишь! Я могу путешествовать во времени, а ты возвращаешь меня на худшую вечеринку всех времён.
Tim [закадровый голос] Никто не может подготовить тебя к той любви, которую люди, которых любишь ты, испытывают к ним, и ничто не подготовит тебя к равнодушию друзей, у которых нет детей.
Tim Я знаю, ты, наверное, подозревала это, но за последний месяц я влюбился в тебя по-настоящему. Конечно, это было неизбежно — ты богиня с таким лицом и волосами. Но даже если бы у тебя не было красивого лица и волос совсем не было бы из-за какой-то странной болезни, я всё равно бы тебя обожал. И вот я подумал, может, ты тоже чувствуешь что-то ко мне?
Charlotte Вау. Знаешь что? Давай посмотрим, как пройдёт лето, а ты спросишь меня в последний мой вечер.
Tim Твой последний вечер?
Charlotte Да. Попробуй в последний вечер. Посмотрим, что будет. Это интригующе.
Tim Отлично. Идеальный план. Абсолютно идеальный — последний вечер.
Charlotte Последний вечер.
Tim Большое спасибо.
Charlotte Спокойной ночи, Тимми.
[Мэри хочет ещё одного ребёнка]
Mary Я просто подумала, что, может, пора завести страховочного ребёнка.
Tim Что?
Mary На случай, если один из них действительно умненький. Не хочется, чтобы другой всю жизнь чувствовал себя тупым. А если у нас будет третий, то у нас будет *двое* счастливых болванчиков. Как тебе такое?
[Тим понимает, что как только появится ещё один ребёнок, он уже никогда не сможет вернуться в прошлое до этого момента]
Tim [закадровый голос] Это было самое трудное решение в моей жизни. Сказать «да» будущему означало навсегда попрощаться с отцом.
[Тим и Мэри в постели]
Mary Так что день-то не такой уж плохой, да?
Tim Нет. На самом деле всё было довольно хорошо. Очень хороший день, если честно.
Mary Ну, слава богу. Потому что день был очень плохой, я уже думала, что придётся с тобой заняться сексом, чтобы исправить ситуацию.
[она выключает свет]
Mary Спокойной ночи.
Tim [он нагло врет, а Мэри это знает] Это был очень, очень плохой день. Всё шло плохо. Меня уволили с работы. А потом я убил человека.
[она снова включает свет]
Mary Вот это да, действительно плохой день.
Tim Ужасный.
Mary Да, худший день на свете. Мне так жаль.
[они начинают заниматься любовью]
Tim [закадровый голос] И вот я проснулся на следующее утро. С похмелья. Стыдясь себя и не понимая, что это тот самый день, который навсегда изменит мою жизнь.
Tim Никогда не доверяй черничке.
[Мэри примеряет одно платье за другим и не может решить, какое надеть на вечеринку]
Mary Как насчёт синего?
Tim Первое, которое ты примеряла, то скучное и мятое, но оно на самом деле не было скучным и мятым, то самое?
Mary Да, какое тебе больше нравится?
Tim Не знаю. Я, кажется, начинаю сходить с ума.
Mary Мне кажется, мне нравится синее.
Tim [закадровый голос] Для меня всё всегда сводилось к любви. И тем летом я оказался в самом эпицентре бури. Её звали Шарлотта — кузина симпатичного, но подлого бойфренда Кит Кэт, Джимми. И она оставалась у нас целых два месяца.
[говорит о Тиме]
Mum Ты был таким уродливым малышом. Скорее шимпанзе, чем ребёнок. Помню, когда впервые тебя увидела, поблагодарила Бога, что мы на машине до Лондонского зоопарка доедем.
Dad Потом я, может, расскажу тебе о многих недостатках Тима как мужчины и игрока в настольный теннис. Но сначала важно сказать главное — в жизни я любила всего трёх мужчин. Мой папа был суровым типом, так что остаётся только дорогой дядя Дезмонд. Б.Б. Кинг, конечно. И этот молодой человек здесь.
[Тим возвращает Кит-Кэт на вечеринку в прошлое, где она впервые встретила Джимми]
Kit Kat О боже мой! О боже мой! О чёрт возьми!
Harry [показывая ему его новую комнату] Вот, держи. Старайся не шуметь, особенно во время секса.
Tim Шансов нет.
Harry Чёрт, два лузера в одном доме.
[показывая на фотографию]
Harry Это моя дочь. Можешь с ней переспать, если хочешь. Похоже, все остальные уже так сделали.
Harry Я как раз придумал первую за десять лет стоящую идею, когда ты позвонил в дверь. А теперь всё пропало. Ты, мелкий г###н.
Dad Тим, мой дорогой сын, дело в том, что мужчины в нашей семье всегда обладали способностью... Это прозвучит странно, приготовься к странностям. Готовься к жутким историям, но у нас есть семейный секрет. И секрет в том, что мужчины в семье могут путешествовать во времени. Точнее, возвращаться назад во времени. В будущее путешествовать мы не можем.
Tim Это какая-то странная шутка.
Dad Это совсем не шутка.
Tim Ты хочешь сказать, что ты, дед и его братья — все могли возвращаться назад во времени?
Dad Абсолютно.
Tim И ты до сих пор можешь?
Dad Конечно. Хотя это не так эффектно, как звучит. Это касается только моей жизни. Я могу только попасть туда, где я действительно был и что помню. Убить Гитлера или переспать с Еленой Троянской, к сожалению, не могу.
Tim О, смотри, я забыл об этом. Il Mondo Джимми Фонтаны
Dad Величайшая запись, когда-либо сделанная итальянцем, который выглядит так, будто на голове у него мёртвый барсук.
Мамa [прямо перед похоронами папы] Ну что, готовы?
Гарри Конечно, нет. Ненавистный день.
