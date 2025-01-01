Tim[закадровый голос]Мы все вместе путешествуем во времени, каждый день нашей жизни. Всё, что мы можем — это стараться наслаждаться этим удивительным путешествием.
Tim[закадровый голос]И в конце концов, думаю, я усвоил главный урок своих путешествий во времени; и даже сделал шаг дальше, чем мой отец. Правда в том, что теперь я вообще не возвращаюсь назад, даже на один день. Я просто стараюсь проживать каждый день так, словно специально вернулся в этот самый день, чтобы насладиться им, как будто это последний день моей необыкновенной, обычной жизни.
Tim[закадровый голос]И вот он рассказал мне свою секретную формулу счастья. Первая часть из двух заключалась в том, чтобы просто жить обычной жизнью, день за днём, как все.
Tim[закадровый голос]Но потом наступила вторая часть папиного плана. Он сказал мне прожить каждый день снова, почти так же. Первый раз — со всеми напряжениями и заботами, которые мешают замечать, как прекрасен мир, а второй — чтобы увидеть это. Ладно, пап, попробуем.
Tim[закадровый голос]Есть песня База Лурмана под названием «Солнечный крем». Он говорит, что беспокоиться о будущем — это всё равно что пытаться решить уравнение по алгебре, жуя жвачку. Настоящие проблемы в жизни всегда будут теми, о которых ты и подумать не мог.
Tim[закадровый голос]Первый урок: никакие путешествия во времени не заставят кого-то полюбить тебя.
MumЯ чертовски зол. Мне совсем не интересна жизнь без твоего отца.
MaryЯ пойду в спальню и надену свои новые пижамы, а через минуту ты можешь зайти и снять их с меня.
[произносит тост отца жениха на свадьбе Тима и Мэри]
DadЯ дам только один совет тем, кто собирается жениться. В конце концов мы все очень похожи. Мы все стареем и рассказываем одни и те же истории слишком много раз. Но постарайтесь жениться на добром человеке. А этот человек добрый и с большим сердцем. Я не особенно горжусь многими вещами в своей жизни, но я очень горжусь тем, что я отец своего сына.
Kit KatМожет быть, просто может быть, я тот, кто падает. В каждой семье есть кто-то, кто падает, кто не дотягивает, кто спотыкается, кого жизнь подставляет. Может быть, я — наш неудачник.
MumО, да. Отлично. Очень плохо, когда девушка слишком красивая. Это мешает ей развить чувство юмора. Или личность.
Tim[закадровый голос]Никто не может подготовить тебя к тому, что происходит, когда у тебя появляется ребёнок. Когда ты берёшь малыша на руки и понимаешь, что теперь это твоя ответственность. Никто не готовит к любви и страху одновременно.
MaryЯ не собираюсь снимать трусики ради Шотландии!
[говорит о премьере своей новой пьесы, в которой главный актёр забыл все реплики]
HarryЭто был Титаник среди премьер, но без выживших. Ни женщин, ни детей, даже Кейт Уинслет — все мёртвы. Мы полчаса сидели в гробовой тишине, в надежде, что хоть кто-то вспомнит хоть одну реплику.
[Тим только что узнал, что его отец умирает от рака]
TimПросто... я думал, что с этой штукой со временем...
DadНет, я никогда не говорил, что мы можем всё исправить. Я специально этого не говорил. Жизнь — это смесь разного, кто бы ты ни был. Посмотри на Иисуса: он был сыном Бога, ради всего святого, и посмотри, чем всё закончилось.
TimЯ знаю... Ты, наверное, видишь, что мне немного обидно.
DadНе надо. Наоборот, надо чувствовать обратное. Единственные, кто бросают работу в 50 — это путешественники во времени с раком, которые хотят больше играть в настольный теннис с сыновьями.
Tim[закадровый голос]Я всегда знал, что наша семья — довольно странная. Сначала был я. Слишком высокий, слишком худой, слишком оранжевый. Мама была прекрасна, но не такая, как все мамы. В ней было что-то твердое. Что-то прямоугольное, занятое и бесчувственное. Её иконой стиля была королева. Папа, ну, он был более обычным. Казалось, у него всегда было время. После того как он ушёл из университета в свой пятидесятилетний день рождения, он всегда был доступен для неспешного разговора или чтобы позволить мне выиграть в настольный теннис.
Tim[закадровый голос]А потом был дядя Дезмонд — брат мамы. Всегда безупречно одет. Целыми днями просто жил, ну, дядей Дезмондом. Он был самым обаятельным и наименее умным человеком, которого можно было встретить. Его мысли были где-то далеко, хотя мы так и не узнали где. И наконец, была Кэтрин. Кэти. Кит Кат. Моя сестра. В доме, полном рассудительных людей с аккуратными причёсками, была она — ну, как её назвать — природное явление. С её эльфийскими глазами, фиолетовыми футболками и вечнозелёными босыми ногами. Она тогда и до сих пор для меня — самое замечательное, что есть в мире.
Tim[закадровый голос]В целом, детство было очень хорошим. Полным повторяющихся ритмов и узоров. К тому времени, как мне исполнилось 21, мы всё ещё пили чай на пляже каждый день. Метали камни по воде и ели бутерброды, летом и зимой, независимо от погоды.
Tim[закадровый голос]И каждую пятницу вечером — фильм, независимо от погоды. А потом раз в году — страшная новогодняя вечеринка...
TimКогда читаешь меню, думаешь: «Нет, я это читать не буду, если мне за это не заплатят кэш»?
MaryСколько проституток тебе ещё нужно опросить, чтобы решить этот вопрос?
TimО, смотри! Я забыл об этом. Джимми Фонтана, Il Mondo.
DadВеличайшая пластинка, когда-либо записанная итальянцем, который выглядит так, будто у него на голове дохлый барсук.
Kit KatТы шутишь! Я могу путешествовать во времени, а ты возвращаешь меня на худшую вечеринку всех времён.
Tim[закадровый голос]Никто не может подготовить тебя к той любви, которую люди, которых любишь ты, испытывают к ним, и ничто не подготовит тебя к равнодушию друзей, у которых нет детей.
TimЯ знаю, ты, наверное, подозревала это, но за последний месяц я влюбился в тебя по-настоящему. Конечно, это было неизбежно — ты богиня с таким лицом и волосами. Но даже если бы у тебя не было красивого лица и волос совсем не было бы из-за какой-то странной болезни, я всё равно бы тебя обожал. И вот я подумал, может, ты тоже чувствуешь что-то ко мне?
CharlotteВау. Знаешь что? Давай посмотрим, как пройдёт лето, а ты спросишь меня в последний мой вечер.
MaryНа случай, если один из них действительно умненький. Не хочется, чтобы другой всю жизнь чувствовал себя тупым. А если у нас будет третий, то у нас будет *двое* счастливых болванчиков. Как тебе такое?
[Тим понимает, что как только появится ещё один ребёнок, он уже никогда не сможет вернуться в прошлое до этого момента]
Tim[закадровый голос]Это было самое трудное решение в моей жизни. Сказать «да» будущему означало навсегда попрощаться с отцом.
Tim[закадровый голос]Для меня всё всегда сводилось к любви. И тем летом я оказался в самом эпицентре бури. Её звали Шарлотта — кузина симпатичного, но подлого бойфренда Кит Кэт, Джимми. И она оставалась у нас целых два месяца.
[говорит о Тиме]
MumТы был таким уродливым малышом. Скорее шимпанзе, чем ребёнок. Помню, когда впервые тебя увидела, поблагодарила Бога, что мы на машине до Лондонского зоопарка доедем.
DadПотом я, может, расскажу тебе о многих недостатках Тима как мужчины и игрока в настольный теннис. Но сначала важно сказать главное — в жизни я любила всего трёх мужчин. Мой папа был суровым типом, так что остаётся только дорогой дядя Дезмонд. Б.Б. Кинг, конечно. И этот молодой человек здесь.
[Тим возвращает Кит-Кэт на вечеринку в прошлое, где она впервые встретила Джимми]
HarryЭто моя дочь. Можешь с ней переспать, если хочешь. Похоже, все остальные уже так сделали.
HarryЯ как раз придумал первую за десять лет стоящую идею, когда ты позвонил в дверь. А теперь всё пропало. Ты, мелкий г###н.
DadТим, мой дорогой сын, дело в том, что мужчины в нашей семье всегда обладали способностью... Это прозвучит странно, приготовься к странностям. Готовься к жутким историям, но у нас есть семейный секрет. И секрет в том, что мужчины в семье могут путешествовать во времени. Точнее, возвращаться назад во времени. В будущее путешествовать мы не можем.
DadКонечно. Хотя это не так эффектно, как звучит. Это касается только моей жизни. Я могу только попасть туда, где я действительно был и что помню. Убить Гитлера или переспать с Еленой Троянской, к сожалению, не могу.
