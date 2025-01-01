Скарлетт Оверкилл [открывает дверь в комнату пыток для Кевина, Стюарта и Боба] Давай, давай.

[Миньоны заходят, Скарлетт захлопывает дверь]

Скарлетт Оверкилл [Миньоны смотрят на орудия пыток]

Скарлетт Оверкилл [через глазок в двери] Не пойми меня неправильно, но я тебя ненавижу. Думала, смогу простить то, что ты сделал, но чувствую себя преданной.

[драматично]

Скарлетт Оверкилл Думаю, да, нам придётся расстаться. И это не ты... ой, стой... Это ты. На сто процентов ты!

[Стюарт и Боб хватаются за него]

Скарлетт Оверкилл [насмешливо] Так что устраивайтесь поудобнее, миньоны. Очень, очень поудобнее. Потому что здесь вы и проведёте остаток своих никчёмных маленьких жизней.