Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Миньоны Цитаты из мультфильма Миньоны

Цитаты из мультфильма Миньоны

Скарлетт Оверкилл Работай на меня, и всё это будет твоим: уважение, власть...
Стюарт Миньон Банана!
Скарлетт Оверкилл ...Банана!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱 1
Bob the Minion КОРОЛЬ БОБ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scarlett Overkill Ты знаешь, кто это?
[указывает на портрет британской королевской семьи]
Kevin the Minion Эээ... таракан?
Scarlett Overkill Это королева Елизавета! И я очень-очень-очень хочу её корону!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[в спа, с двумя пожарными гидрантами]
Стюарт Миньон Мои красавцы!
[целуется с ними]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱 1
[из трейлера]
Herb Overkill Вау! Эти ребята на взводе!
Scarlett Overkill Может, я их успокою сказкой на ночь.
Bob the Minion Сказкой на ночь?
Scarlett Overkill Жили-были три маленьких поросёнка. Вдруг навстречу им вышла большая злая волчица, и наняла их к себе на работу. Однажды поросята сделали что-то очень глупое, и волчица зарычала, задудела и просто СДУЛА ИХ С ЛИЦА ЗЕМЛИ! Конец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scarlett Overkill Разве не здорово быть плохой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Королева Елизавета II [бьёт Стюарта] Джентльмены не крадут дамские короны!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scarlett Overkill Ты даже не представляешь, с кем связался! Я — величайший суперзлодей всех времён!
Young Gru [смеётся] Ого, да ты, значит?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Narrator И вот так миньоны нашли своего нового хозяина! Он был хитёр! Он был злодей! Он был идеален! Он был... отвратителен!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tower Guard Значит... Ты за короной королевы, да? Ну, чтобы пройти — придётся через меня! Хранитель её короны!
[Кевин, Стюарт и Боб смеются, потому что страж стоит в неправильном направлении]
Kevin the Minion [насмешливо] "Придётся пройти через меня!"
[получает удар тростью по голове]
Kevin the Minion Ай, эй!
Tower Guard Ты!
[ударяет Кевина тростью прямо между ног]
Kevin the Minion Аааа! А? Хе-хе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Herb Overkill ЭТО ПЫТКИ!
[миньоны играют с петлёй палача]
Herb Overkill Ребята! Хватит! Это совсем непрофессионально!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Боб дарит Скарлетт свою корону]
Scarlett Overkill Для меня? Ааа.
Bob the Minion Да, для тебя. Пока-пока!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Кевин Миньон А, хе-хе-хе.
Стюарт Миньон [Кевин отходит] Нет, нет, нет, Кевин, дай мне, дай мне, спита.
[поднимает руку, пытается остановить грузовик с битумом, но неудачно падает назад]
Кевин Миньон [смеётся]
[насмешливо]
Кевин Миньон Нет, нет, нет, дай мне, дай мне, спита!
Стюарт Миньон Макао.
[поднимает камень]
Стюарт Миньон Макаро!
[бросает его и лежит на нём недовольно]
Кевин Миньон [готовит свой картонный плакат, машина сигналит и останавливается]
Боб Миньон НЕТ!
[кашляет]
Кевин Миньон [нервно держит плакат с надписью «Орландо»]
Мэдж Нельсон [открывает дверь машины и снимает солнцезащитные очки] О, Уолтер, смотри, эти милые маленькие уродцы тоже направляются в Орландо!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Миньоны [как примитив собирается ударить медведя дубинкой] Нет, нет, нет! Смотри, пиньята!
[Миньоны радостно кричали, когда примитив бил медведя мухобойкой, потом медведь съедал его живьём, а Миньоны кричали от ужаса]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Walter Nelson Ты же идёшь на Злодей-Кон, да?
Bob the Minion Злодей-Кон!
Tina [показывает Кевину свой журнал] Я собираюсь взять автографы у всех своих любимых злодеев! Скарлетт Оверкилл! Если бы я был миньоном, я бы хотел работать именно на неё!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[миньоны бросаются в погоню за Грю]
Скарлетт Оверкилл Ты правда позволишь этому мелкому пингвину утащить МОЮ корону?
[никто её не слушает]
Скарлетт Оверкилл О, Херб... я с тебя хватит!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Миньоны [срывая банан из-под камня] Банана! Хахаха! Ммм, ммм! А?
[камень начинает катиться к тираннозавру]
Миньоны Ай-йай-йай!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Скарлетт Оверкилл Они забрали у меня всё! Мой замок, мою репутацию! Всё плохо, малыш, не буду врать! Но теперь у меня есть корона!
[Грю замораживает её за кадром]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после того, как вырос до гигантских размеров благодаря одному из изобретений Херба, разрушая особняк Overkill, пока злодеи на Villain-Con наблюдают]
Кевин, миньон [громкий гулкий голос] Привет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Скарлетт Оверкилл [заморожено; Грю вынимает корону из руки королевы] Отдай, дитя, это обратно.
Молодой Грю [улыбается] Нет, не думаю!
Скарлетт Оверкилл Ты даже не представляешь, с кем связался! Я — величайший суперзлодей всех времён!
Молодой Грю [смеётся] А ты точно был?
[смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stuart the Minion [стреляет в водонапорную башню из пистолета]
Walter Nelson Так кто это сделал?
Kevin the Minion Стюарт, Стюарт!
Stuart the Minion Но, но...
Walter Nelson Это было круто!
Stuart the Minion Хе-хе, спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кевин Миньон Скарлетт!
Скарлетт Оверкилл [подходит к нему] Не называй меня Скарлетт!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Narrator Миньоны. Миньоны живут на этой планете гораздо дольше нас. У них много имён. Дэйв, Карл, Пол, Майк — а этот — Норберт. Он полный идиот. Они все разные, но у всех одна цель:... служить самому подлому хозяину, какого только смогут найти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Скарлетт Оверкилл [открывает дверь в комнату пыток для Кевина, Стюарта и Боба] Давай, давай.
[Миньоны заходят, Скарлетт захлопывает дверь]
Скарлетт Оверкилл [Миньоны смотрят на орудия пыток]
Скарлетт Оверкилл [через глазок в двери] Не пойми меня неправильно, но я тебя ненавижу. Думала, смогу простить то, что ты сделал, но чувствую себя преданной.
[драматично]
Скарлетт Оверкилл Думаю, да, нам придётся расстаться. И это не ты... ой, стой... Это ты. На сто процентов ты!
Кевин Миньон Нет, нет, нет, нет!
[Стюарт и Боб хватаются за него]
Скарлетт Оверкилл [насмешливо] Так что устраивайтесь поудобнее, миньоны. Очень, очень поудобнее. Потому что здесь вы и проведёте остаток своих никчёмных маленьких жизней.
[захлопывает глазок]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся реплика]
Боб Миньон КОРОЛЬ БОБ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Скарлетт Оверкилл [запер всех остальных Миньонов в угол] И к слову, мои маленькие яички с перчиком, благодарите Кевина за то, что я сейчас с вами сделаю!
[Кевин отшвыривает её]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Скарлетт Оверкилл [после того, как гигант Кевин спас Стюарта и Боба] Так это твой план? Сделать себя ещё БОЛЬШЕЙ мишенью?
[начинает палить в Кевина из своих ламповых пушек]
Кевин Миньон ААА!
[убегает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Это не Мерри и не Пиппин: Толкин назвал самого бесполезного члена Братства — зрители с ним не согласятся
С зелеными и красными все понятно, но что означают оранжевые мечи в «Звездных войнах»: подходят только избранным
Не только «Игра престолов» рубила головы: 4 культовых сериала, где совсем не щадили главных героев
В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично
Российская сказка обошла «Аватар» по сборам, и к выходу готовится продолжение: даже японцы без ума от нее
Новый комедийный боевик со звездой «Офиса» не сильно понравился критикам — а вот зрители в восторге
Откладывали «Москва слезам не верит. Все только начинается» на потом? Опоздали: такого сериала больше нет на Wink
50 лет культовому «Собачьему полдню»: по этому случаю вспомнили, как ограбление банка превратилось в цирк с Пачино
Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)
Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам
«Делается полным идиотом»: из-за чего Высоцкий до конца жизни не общался с Золотухиным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше