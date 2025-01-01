Scarlett OverkillЖили-были три маленьких поросёнка. Вдруг навстречу им вышла большая злая волчица, и наняла их к себе на работу. Однажды поросята сделали что-то очень глупое, и волчица зарычала, задудела и просто СДУЛА ИХ С ЛИЦА ЗЕМЛИ! Конец.
NarratorМиньоны. Миньоны живут на этой планете гораздо дольше нас. У них много имён. Дэйв, Карл, Пол, Майк — а этот — Норберт. Он полный идиот. Они все разные, но у всех одна цель:... служить самому подлому хозяину, какого только смогут найти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Скарлетт Оверкилл[открывает дверь в комнату пыток для Кевина, Стюарта и Боба]Давай, давай.