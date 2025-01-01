Henry WuВ мире Юрского периода нет ничего естественного — мы всегда заполняли пробелы в геноме ДНК других животных. И если бы генетический код был чистым, многие из них выглядели бы совсем иначе. Но вы не просили правду, вы просили больше зубов.
ОуэнС братьями и сёстрами. Они учатся общаться. И я оставляю на них отпечаток с самого рождения. Есть доверие. Единственная положительная связь у этого животного — с краном. По крайней мере, она знает, что это значит еду.
КлэрЗначит, ей нужен друг. Может, устроим им свидания? Что-то в этом роде?
MasraniДети? Родителям это точно кошмары обеспечит.
ClaireМы уже несколько месяцев продаём билеты заранее. Парку нужна новая аттракция каждые несколько лет, чтобы вновь заинтересовать публику. Что-то вроде космической программы. Корпорация решила, что генная модификация добавит вау-эффекта.
ClaireУ нас побег из карантина. Привести подразделение в готовность. Это не учения.
Барри[относительно рапторов]Как думаешь? Хочешь одного домой взять?
ХоскинсЭй, не шути так. В твоём возрасте я волчонка спасал. Ему было месяцев два. Еле ходил. Спал у моей кровати. Смотрел за мной. Моя жена на меня с кухонным ножом кинулась. Он ей руку чуть не откусил.
OwenВы создали генетического гибрида, вырастили его в неволе. Она видит всё это впервые. *Она* даже не знает, кто она на самом деле. Она уничтожит всё, что движется.
MasraniТы думаешь, животное задумалось о своём существовании?
OwenОна учится занимать своё место в пищевой цепи, и я не уверен, что тебе хочется, чтобы она это поняла. В экстренной ситуации отдел по содержанию активов может использовать боевые патроны. У тебя в арсенале есть M134. Садись на вертолёт и сожги эту тварь!
ClaireУ нас здесь семьи! Я не собираюсь превращать это место в зону боевых действий!
ClaireМистер Грейди, если вы не собираетесь помогать, вам тут нечего делать.
Owen[Оуэн, устав от нелепостей Клэр, сбрасывает с стола игрушечного динозавра Лоури. Уходя, он останавливается у Масрани]Я бы поговорил с вашими людьми из лаборатории. То, что там, — это не динозавр.
[Оуэн уходит. Клэр смотрит запись с камер наблюдения на экране]
ClaireХорошо. Я закрою всё, что к северу от курорта. Это фаза первая, реальный мир. Собирайте всех.
VivianЭто фаза первая, реальный мир. Повторяю, это фаза первая. Всех вернуть обратно.
Оуэн[видя стадо умирающих апатозавров, больше не называя Индоминуса "она"]Она их не ест. Она убивает ради забавы.
Jimmy FallonПривет, я Джимми Фэллон, и добро пожаловать на гиросферу — удивительное изобретение науки. Ваша безопасность — наш главный приоритет, поэтому вы находитесь за этой невидимой преградой, которая защищает вас от таких вещей, как... яд дилофозавра—
[случайно разбивает вещи на столе и получает яд на лицо]
Jimmy FallonОдна капля этого может... парализовать вас, так что будьте осторожны. Это правда? Правда?