Gray Мы можем остаться с тобой?
Claire Я больше никогда тебя не оставлю!
Gray Грей, Зак: [указывает на Оуэна] Нет, нет, его. Мы про него.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lowery Кто-то должен остаться здесь.
[наклоняется, чтобы поцеловать]
Vivian Эм, у меня есть парень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Henry Wu В мире Юрского периода нет ничего естественного — мы всегда заполняли пробелы в геноме ДНК других животных. И если бы генетический код был чистым, многие из них выглядели бы совсем иначе. Но вы не просили правду, вы просили больше зубов.
Masrani Я никогда не просил монстра!
Henry Wu Монстр — понятие относительное. Для канарейки кошка — монстр. Мы просто привыкли быть кошкой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claire Значит, ты можешь учуять их след, да? Отслеживать их отпечатки.
Owen Я служил в ВМФ, а не в племени навахо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Оуэн [динозавру] Эй, не гони мне эту чушь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Masrani Секрет счастливой жизни — принять, что на самом деле ты никогда не контролируешь ситуацию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Owen [Клэр] Ты, может, и создала их в пробирке, но они об этом не знают. Эти животные думают: «Мне нужно есть. Мне нужно охотиться. Мне нужно...» Ты можешь понять хотя бы что-то из этого, правда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Клэр Ну и что теперь делать?
Оуэн Наверное, держаться вместе. Чтобы выжить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Masrani Значит, загон в полном порядке...
Claire [Кивает в знак согласия] У нас лучшие инженеры-строители в мире.
Masrani Да, и у Хэммонда было тоже самое...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Owen Для тебя всё дело в контроле. Я не контролирую рапторов. Это отношения. Основанные на взаимном уважении. Вот почему у нас с тобой не было второго свидания.
Claire Извините? Я никогда не хотела второго свидания.
Owen Кто распечатывает план на вечер?
Claire Я организованный человек.
Owen Какая диета запрещает текилу?
Claire Все, на самом деле. И что за мужик приходит на свидание в шортах для серфинга?
Owen Это Центральная Америка. Там жарко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Owen Смотри в спину! У рапторов появился новый альфа!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Оуэн Животных, выращенных в изоляции, не всегда можно назвать полноценными.
Клэр Твои рапторы рождаются в неволе.
Оуэн С братьями и сёстрами. Они учатся общаться. И я оставляю на них отпечаток с самого рождения. Есть доверие. Единственная положительная связь у этого животного — с краном. По крайней мере, она знает, что это значит еду.
Клэр Значит, ей нужен друг. Может, устроим им свидания? Что-то в этом роде?
Оуэн Вряд ли это хорошая идея.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Оуэн [Клэр, о поисках её племянников] Не волнуйся. Это будет как прогулка по лесу... 65 миллионов лет назад.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gray [во время атаки Индоминуса Рекса] Нужно больше.
Claire Больше чего?
Gray Нужно больше зубов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Masrani Что это?
Owen Это её трекер. Она его когтями выцарапала.
Claire Откуда ей знать, как это сделать?
Owen Она запомнила, куда его вживили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Masrani Он белый. Ты мне никогда не говорил, что он белый.
Claire Думаешь, дети испугаются?
Masrani Дети? Родителям это точно кошмары обеспечит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claire Мы уже несколько месяцев продаём билеты заранее. Парку нужна новая аттракция каждые несколько лет, чтобы вновь заинтересовать публику. Что-то вроде космической программы. Корпорация решила, что генная модификация добавит вау-эффекта.
Owen Это динозавры. Уже достаточно вау.
Claire По нашим фокус-группам — нет. Индоминиус Рекс снова делает нас актуальными.
Owen [смеётся] Индоминиус Рекс?
Claire Нам нужно было что-то страшное и легко произносимое. Ты бы послушал, как четырёхлетний пытается сказать «Археорнитомим».
Owen Тебе бы послушать, как ты это произносишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claire Ты ни за что не расскажешь маме об этом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Karen Обещание на завтра стоит гораздо меньше, чем попытка сегодня.
Claire Фу! Теперь ты используешь мамины слова?
Karen О, боже. Я действительно использую мамины слова.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Owen Это может быть наш единственный шанс!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claire Бегом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Owen Ты тут новенький, да?
Young Raptor Handler Да.
Owen Задумывался, почему вакансия открыта? Не поворачивайся к вольеру спиной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Claire Мы говорим всего лишь о животном.
Owen О высокоинтеллектуальном животном.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Owen Ты создал генетического гибрида. Вырос его в неволе. Она видит всё это впервые. Она даже не знает, что она такое. Она убьёт всё, что движется.
Masrani Ты думаешь, животное размышляет о собственном существовании?
Owen Она учится, какое место занимает в пищевой цепочке, и я не уверен, что тебе стоит это знать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Owen То, что там... Это не динозавр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Barry Что-то не так. Они общаются.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Masrani [относительно попыток Индоминуса рекса сбежать] Значит, она умная?
Claire Для динозавра — да.
Masrani А это?
[он указывает на треснувшее смотровое стекло]
Claire Она пыталась разбить стекло.
Masrani Мне нравится её дух.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paddock Supervisor Эта стена — двенадцать метров в высоту. Ты правда думаешь, что она могла выбраться?
Owen Зависит от обстоятельств.
Paddock Supervisor От каких?
Owen От того, какого динозавра они там в лаборатории создали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Owen Ты продержишься там две минуты. Меньше — в этих смешных туфлях.
[Клэр расстёгивает ремень, завязывает рубашку на животе, закатывает рукава и кладёт руки на бёдра, глядя на Оуэна]
Owen Что это значит?
Claire Это значит, что я готова идти.
Owen ...ладно
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Masrani Слушай, я думал, их двое?
Claire Был ещё один, на случай, если этот не выжил в младенчестве...
Masrani Где же второй?
Claire Она его съела...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claire Ты мне нужна.
Owen Ладно?
Claire Мне нужна твоя помощь. Мои племянники — они в долине. Пожалуйста, если с ними что-то случится...
Owen Сколько им лет?
Claire Эээ, ну... старший — он примерно школьник. Младший — ему... несколько лет...
Owen Ты не знаешь, сколько твоим племянникам лет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hamada [перед тем, как его растерзают Индоминиус Рекс] Он умеет маскироваться!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gray Не могу дождаться, чтобы рассказать маме об этом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claire [Снаружи за ограждением, говорит с Лоури, чтобы тот открыл ворота] Лоури, соберись и сделай хоть что-то в этой жизни!
Lowery Почему ты решил сделать это личным?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claire У нас побег из карантина. Привести подразделение в готовность. Это не учения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Барри [относительно рапторов] Как думаешь? Хочешь одного домой взять?
Хоскинс Эй, не шути так. В твоём возрасте я волчонка спасал. Ему было месяцев два. Еле ходил. Спал у моей кровати. Смотрел за мной. Моя жена на меня с кухонным ножом кинулась. Он ей руку чуть не откусил.
Барри Ты его пристрелил?
Хоскинс Чёрт возьми, нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zach Твой парень — крутой парень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claire Все оставайтесь спокойны!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Zach Это было круто!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zach Видишь? Я же говорил. Пожалуйста. Лично лицом к лицу с четырьмя... динозаврами.
Gray Анкилозавр. Нам тут не место. И вообще, динозавров пять.
Zach Ты же вроде гений, да? Смотри. Один, два, три, четыре.
Gray [указывает на отражение Индоминуса Рекса в стекле гиросферы] ...пять...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claire И, пожалуйста, прибери своё рабочее место. Тут... полный хаос.
Lowery Я предпочитаю видеть в этом живую систему... Достаточно стабильную, чтобы не скатиться в полную анархию.
[Клэр быстро передвигает мусорное ведро. Рассеянный Лоури роняет стакан с содовой. Он падает прямо в передвинутое ведро]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claire Индиномус Рекс. Наш первый генетически модифицированный гибрид.
Jim Drucker Как вы смогли скрестить два разных вида динозавров, чтобы, ну, в общем...
Henry Wu О, Индиномус не выводили. Её создали. Когда вырастет, будет пятнадцать метров в длину. Больше, чем Ти-Рекс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gray Мы здесь в безопасности, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Грей [имеются в виду рапторы] Как их зовут?
Оуэн Это Эхо, это Чарли, это Дельта, а это Блю. Блю — бета.
Грей А кто альфа?
Оуэн Ты на него смотришь, парень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Клэр Каждый раз, когда мы открывали новое аттракцион, посещаемость резко возрастала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Masrani [летим на вертолёте] Вы, ребята, служили в армии?
ACU Trooper Афганистан, сэр.
Masrani Ваш генерал когда-нибудь летал с вами в бой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Masrani Помни, зачем было создано это место, Клэр. Мир Юрского периода существует, чтобы показать нам, насколько мы малы. Как мы новы. На это нельзя поставить цену.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gray Если мама с папой разведутся, мы с тобой будем жить порознь?
Zach Что? Почему ты так сказал?
Gray Потому что они уже разводятся.
Zach Нет, они не разводятся... Они не разводятся! Слушай, ты тут недолго, они всегда были такими.
Gray Им приходят письма от двух разных адвокатов.
Zach Это ничего не значит.
Gray Я проверил в интернете. Это адвокаты по разводам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PA system in control room Трицератопсы опять дерутся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lowery Ладно. Он движется очень быстро.
Vivian Это служба контроля. Объявить тревогу по всему парку.
Masrani Повесь эту чёртову трубку, пожалуйста.
Vivian Извините, я получаю новую информацию. Всё в порядке.
Masrani Пусть служба по ограничению активов тихо поймает его. Само существование этого парка зависит от нашей способности справляться с такими инцидентами. Это было неизбежно, понятно?
Lowery Стоило бы это в буклете написать: «Рано или поздно кто-нибудь из них кого-нибудь съест.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claire Парку нужна новая достопримечательность каждые несколько лет, чтобы снова заинтересовать публику. Что-то вроде космической программы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claire Так когда вы говорите, что хотите спонсировать аттракцион, что именно имеете в виду?
Hal Osterly Мы хотим испытать настоящее волнение.
Claire Кто же не хочет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vivian Ты заключила сделку?
Claire Похоже, да. Verizon Wireless представляет Индоминуса Рекса.
Lowery Фу, это ужасно. Почему бы просто не довести дело до конца, Клэр, и не дать этим корпорациям называть динозавров? У них же уже все бейсбольные стадионы. Почему бы не пойти дальше?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claire Почему западные равнины закрыты?
Vivian Опять какой-то пачи бегает за пределами своей территории. Но он полностью под наркозом и готов к перемещению.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zara Ну не стой же просто так!
[подбирает птеранодон]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Masrani [к солдатам в вертолёте с ним] Давай, бодрее, ребята! Быстрее!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gray [когда выезжаем с дороги на гиросфере] Нет, нет, плохая идея.
Zach Нет, это отличная идея.
Gray Нет, это плохая идея. Нас же арестуют, голову побреют, и нам придётся варить корневое пиво в туалете.
Zach О чём ты говоришь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Owen [после того, как Индоминус Рекс истребил большую часть отряда, посланного для его подавления нелетальным оружием] Эвакуируйте остров.
Claire Мы никогда больше не откроемся.
Owen Вы создали генетического гибрида, вырастили его в неволе. Она видит всё это впервые. *Она* даже не знает, кто она на самом деле. Она уничтожит всё, что движется.
Masrani Ты думаешь, животное задумалось о своём существовании?
Owen Она учится занимать своё место в пищевой цепи, и я не уверен, что тебе хочется, чтобы она это поняла. В экстренной ситуации отдел по содержанию активов может использовать боевые патроны. У тебя в арсенале есть M134. Садись на вертолёт и сожги эту тварь!
Claire У нас здесь семьи! Я не собираюсь превращать это место в зону боевых действий!
Owen Ты уже это сделал.
Claire Мистер Грейди, если вы не собираетесь помогать, вам тут нечего делать.
Owen [Оуэн, устав от нелепостей Клэр, сбрасывает с стола игрушечного динозавра Лоури. Уходя, он останавливается у Масрани] Я бы поговорил с вашими людьми из лаборатории. То, что там, — это не динозавр.
[Оуэн уходит. Клэр смотрит запись с камер наблюдения на экране]
Claire Хорошо. Я закрою всё, что к северу от курорта. Это фаза первая, реальный мир. Собирайте всех.
Vivian Это фаза первая, реальный мир. Повторяю, это фаза первая. Всех вернуть обратно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Оуэн [видя стадо умирающих апатозавров, больше не называя Индоминуса "она"] Она их не ест. Она убивает ради забавы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jimmy Fallon Привет, я Джимми Фэллон, и добро пожаловать на гиросферу — удивительное изобретение науки. Ваша безопасность — наш главный приоритет, поэтому вы находитесь за этой невидимой преградой, которая защищает вас от таких вещей, как... яд дилофозавра—
[случайно разбивает вещи на столе и получает яд на лицо]
Jimmy Fallon Одна капля этого может... парализовать вас, так что будьте осторожны. Это правда? Правда?
[падает парализованный]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Karen Ребята, поехали!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claire Хэл Остерли, вице-президент... Джим Дракер, с плохой прической... Эрика Бранд, заслуживает лучшего... Хэл, Джим, Эрика. Хэл, Джим, Эрика. А я — Клэр.
[вздыхает]
Claire Опоздали на 3 минуты. Добро пожаловать в Парк Юрского периода!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Грей Я думал, ты завалил экзамен по вождению.
Зак Нет, только часть с управлением.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Karen Присмотри за братом. Отвечай на звонки. Я серьёзно. Это зелёная кнопка. Когда увидишь моё имя — жми, понял?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
