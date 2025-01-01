Joyce BrewsterМне не суждено было быть с Энди Марголисом. Понимаешь? Мне было суждено встретить его, но выйти замуж — за твоего отца. Потому что если бы не так, тебя бы не было. Ты понимаешь, Энди? Всегда был ты. Ты — любовь всей моей жизни, дорогой. Всегда будешь им.
Joyce BrewsterЯ хочу заправку для салата отдельно... это у меня диета Уэйт Вочерс.
Andrew BrewsterСкайклин — лучшее чистящее средство, которое когда-либо изобретали. Оно полностью натуральное, абсолютно безопасное и чистит лучше всех продуктов на рынке. Если мои конкуренты говорят то же самое, я им предлагаю выйти на ТВ и выпить своё средство. Но, думаю, никто не решится, потому что никто не хочет на ТВ кровью пи#деть.
Joyce BrewsterТы хочешь, чтобы я пошла на одно из жалких вечеринок для одиноких, которые устраивает Гейл? Вот чего ты хочешь? Чтобы я ходила на все четыре стороны? Надела стринги?