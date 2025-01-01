Меню
Цитаты из фильма Проклятье моей мамы

Joyce Brewster Мне не суждено было быть с Энди Марголисом. Понимаешь? Мне было суждено встретить его, но выйти замуж — за твоего отца. Потому что если бы не так, тебя бы не было. Ты понимаешь, Энди? Всегда был ты. Ты — любовь всей моей жизни, дорогой. Всегда будешь им.
Joyce Brewster Я хочу заправку для салата отдельно... это у меня диета Уэйт Вочерс.
Joyce Brewster Может, тебе нужна терапия. Да. Мне помогает.
Andrew Brewster Мне не нужна терапия. И с каких пор ты ходишь к терапевту?
Joyce Brewster Мы с Анитой встречаемся раз в неделю за кофе.
Andrew Brewster Ну, если только вы не встречаетесь за кофе с терапевтом, тогда это не терапия. Потому что Анита — библиотекарь.
Joyce Brewster Пообещай, что никогда не будешь подбирать попутчиков, хорошо?
Andrew Brewster Обещаю, я никогда не подниму попутчика.
Joyce Brewster Хорошо. Они насилуют.
Andrew Brewster Скайклин — лучшее чистящее средство, которое когда-либо изобретали. Оно полностью натуральное, абсолютно безопасное и чистит лучше всех продуктов на рынке. Если мои конкуренты говорят то же самое, я им предлагаю выйти на ТВ и выпить своё средство. Но, думаю, никто не решится, потому что никто не хочет на ТВ кровью пи#деть.
Joyce Brewster Ты хочешь, чтобы я пошла на одно из жалких вечеринок для одиноких, которые устраивает Гейл? Вот чего ты хочешь? Чтобы я ходила на все четыре стороны? Надела стринги?
Andrew Brewster Я сейчас спать ложусь, мам.
Joyce Brewster Знаешь, я почти тридцать лет своей жизни думала, что я никому не нужна, хотя очень важна для одного человека. Но я получила ответ, который искала. Получила. Как всегда говорит Анита.
Andrew Brewster О, Боже.
Joyce Brewster Если что-то должно случиться — оно случится.
Andrew Brewster Это действительно хороший совет.
