Bishop Garret Montgomery Нам нужно задать себе вопрос: чего хочет этот человек? Он хочет, чтобы его любили, конечно. Все хотят, чтобы их любили. Если не получается — он хочет, чтобы им восхищались. Если и это не выходит — он хочет внушать страх. Если и это не сработает — он хочет, чтобы его ненавидели и презирали. Остерегайтесь человека, который хочет быть ненавидим и презираем. Как думаете?

Father James Lavelle Мне кажется, вы это где-то читали, Ваша Преосвященство.