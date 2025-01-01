Меню
Jack Brennan Думаю, у неё биполярное расстройство или непереносимость лактозы, одно из двух.
Father James Lavelle Мне кажется, слишком много говорят о грехах, а про добродетели — мало.
Fiona Lavelle А какая добродетель для тебя на первом месте?
Father James Lavelle Думаю, прощение сильно недооценено.
The Writer Знаешь, как понять, что ты действительно стареешь?
Father James Lavelle Как?
The Writer Никто больше не говорит рядом с тобой слово «смерть».
Father James Lavelle Я всегда считал, что в мирное время идти в армию — это по сути психопатия. По-моему, люди идут в армию, чтобы узнать, каково это — убить кого-то. Вряд ли такое желание стоит поощрять в современном обществе, не так ли?
Father Leary Я не думал, что ты меня так ненавидишь.
Father James Lavelle Я тебя совсем не ненавижу.
Father Leary Тогда почему?
Father James Lavelle Просто у тебя нет никакой порядочности. Это худшее, что я могу сказать о ком-либо.
Father James Lavelle Он был хорошим человеком, вашим мужем?
Teresa Да. Он был хорошим человеком. У нас была очень хорошая жизнь вместе. Мы очень любили друг друга. А теперь... его нет. И это не несправедливо. Просто так случилось. Но многие люди не живут хорошей жизнью. Они не знают любви. Вот почему это несправедливо. Мне их жаль.
Father James Lavelle Я всегда считал, что в армии в мирное время есть что-то по-настоящему психопатическое. По-моему, люди идут в армию, чтобы понять, каково это — убить кого-то. Мне кажется, такое стремление не должно поощряться в современном обществе, не так ли? Иисус Христос тоже так не думал. Заповедь «Не убей» не имеет звездочки, отсылающей к примечанию внизу страницы с перечнем случаев, когда убивать можно.
Milo Herlihy А как же самооборона?
Father James Lavelle Это сложный вопрос. Но ведь нас же никто не захватывает, правда?
Milo Herlihy Война с терроризмом не знает границ.
Father James Lavelle Не думаю, что Слайго в приоритете у Аль-Каиды, Мило, не так ли?
Milo Herlihy Кто знает, что творится в голове у мусульманина?
Отец Джеймс Лавелл Ты дома порно смотришь?
Майло Херлихи Мне кажется, я исчерпал все возможности порно.
Отец Джеймс Лавелл Все?
Майло Херлихи Почти все. Сейчас я перешёл на транссексуальное порно. Девки с ху###ми, знаешь.
Milo Herlihy Честно говоря, у меня были убийственные мысли. Не буду скрывать. От того, что никак не могу переспать, я начинаю реально злиться на женщин. И вот я подумал: если я пойду в армию, то эти наклонности, как ты их называешь, могут сыграть мне на руку. В заявлении, типа. Они, конечно, прямо не говорят, что ищут таких, как я. В рекламе всё про путешествия и всякую фигню. Но я считаю, что желание кого-то убить — это как диплом инженера, понял, оно перевешивает отсутствие других квалификаций.
Father James Lavelle Границы Его милосердия не установлены.
Fiona Lavelle У тебя нет ни одной фотографии.
Father James Lavelle Нет. Я согласен с Апачами в этом вопросе.
Fiona Lavelle Апачи?
Father James Lavelle Апачи. Арапахо.
Fiona Lavelle Ханкпапа сиу.
Fiona Lavelle Даже одной маминой?
Father James Lavelle Мне не нужна фотография, чтобы помнить твою мать.
Fiona Lavelle Но воспоминания слабеют. Вот в этом их ужас.
Father James Lavelle Нет, не слабеют. По-настоящему.
Отец Лири Что только не услышишь на исповеди в наши дни. Уныло всё это.
Отец Джеймс Лавелл Нужно отстраниться от этого. Мы здесь, чтобы утешать. Личные чувства не должны мешать.
Отец Лири Я это знаю. За кого ты меня принимаешь? Тяжело, конечно, видеть, как люди портят свои жизни.
Отец Джеймс Лавелл В чём проблема? Без подробностей, разумеется.
Отец Лири Та, у которой большой синяк под глазом. Ты её видел?
Отец Джеймс Лавелл Вероника Бреннан, да.
Отец Лири Странная она. Что только не говорит. Будто хочет тебя втянуть в грязь. Знаешь, что такое фелчинг?
Отец Джеймс Лавелл Да, знаю, что это такое.
Отец Лири Мне пришлось гуглить.
Отец Джеймс Лавелл Вот это и есть твоё «без подробностей», да?
Отец Джеймс Лавелл Уедешь из дома. Поезжай туда, где шансы встретить доступных молодых женщин с распущенной репутацией будут значительно выше.
Майло Херлихи Ты про Слайго, что ли?
Отец Джеймс Лавелл Нет, я скорее думал о Дублине, Лондоне, Нью-Йорке.
Майло Херлихи Нью-Йорк? Знаю я свою удачу — там я только СПИД подхвачу. Спасибо, что уделили мне время, отец. Не могу сказать, что это сильно помогло, но, наверное, лучше выговориться.
Father Leary Иисус Христос! Что с тобой случилось?
Father James Lavelle Брендан Линч.
Father Leary Брендан Линч? Он буддист!
Father James Lavelle И что с того, что он чёртов буддист? Ты думаешь буддисты не бьют людей? Ты думаешь буддисты не еб### своих детей, как все остальные?
Father Leary Ты явно очень расстроен.
Father James Lavelle Тибетцы плюют на слепых на улице! В Африке убивают альбиносов! Ты такой чёртов наивный!
Father Leary Пожалуйста, не ругайся на меня, отче. Думаю, лучше продолжить этот разговор утром, когда ты протрезвеешь.
Father James Lavelle Зачем ты вообще чёртов священник? Тебе бы лучше быть чёртовым бухгалтером или чёртовым страховщиком!
Bishop Garret Montgomery Нам нужно задать себе вопрос: чего хочет этот человек? Он хочет, чтобы его любили, конечно. Все хотят, чтобы их любили. Если не получается — он хочет, чтобы им восхищались. Если и это не выходит — он хочет внушать страх. Если и это не сработает — он хочет, чтобы его ненавидели и презирали. Остерегайтесь человека, который хочет быть ненавидим и презираем. Как думаете?
Father James Lavelle Мне кажется, вы это где-то читали, Ваша Преосвященство.
Father James Lavelle [во время исповеди] Что вы хотите мне сказать? Я здесь, чтобы выслушать всё, что у вас на душе.
Threatener Я тебя убью, отец.
Father James Lavelle Ну уж это начало — просто сногсшибательное.
Michael Fitzgerald [слегка пьян и продолжает пить, встречаясь со священником Лавеллом в своём особняке днём, жестикулирует с бокалом в сторону священника, который пьёт воду] Уверен, что не угостишься?
Father James Lavelle Я пока буду придерживаться воды.
Michael Fitzgerald Я слышал, ты любишь выпить.
Father James Lavelle Я слишком любил.
Michael Fitzgerald [качая головой] Не бывает слишком много.
Michael Fitzgerald Бывает только *слишком мало!*
Dr. Frank Harte "Отличный кокаин." Голливуд прославляет незаконный наркотик... индустрия, которая вредит детям больше, чем педофилы.
