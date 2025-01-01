The WriterНикто больше не говорит рядом с тобой слово «смерть».
Father James LavelleЯ всегда считал, что в мирное время идти в армию — это по сути психопатия. По-моему, люди идут в армию, чтобы узнать, каково это — убить кого-то. Вряд ли такое желание стоит поощрять в современном обществе, не так ли?
TeresaДа. Он был хорошим человеком. У нас была очень хорошая жизнь вместе. Мы очень любили друг друга. А теперь... его нет. И это не несправедливо. Просто так случилось. Но многие люди не живут хорошей жизнью. Они не знают любви. Вот почему это несправедливо. Мне их жаль.
Father James LavelleЯ всегда считал, что в армии в мирное время есть что-то по-настоящему психопатическое. По-моему, люди идут в армию, чтобы понять, каково это — убить кого-то. Мне кажется, такое стремление не должно поощряться в современном обществе, не так ли? Иисус Христос тоже так не думал. Заповедь «Не убей» не имеет звездочки, отсылающей к примечанию внизу страницы с перечнем случаев, когда убивать можно.
Майло ХерлихиПочти все. Сейчас я перешёл на транссексуальное порно. Девки с ху###ми, знаешь.
Milo HerlihyЧестно говоря, у меня были убийственные мысли. Не буду скрывать. От того, что никак не могу переспать, я начинаю реально злиться на женщин. И вот я подумал: если я пойду в армию, то эти наклонности, как ты их называешь, могут сыграть мне на руку. В заявлении, типа. Они, конечно, прямо не говорят, что ищут таких, как я. В рекламе всё про путешествия и всякую фигню. Но я считаю, что желание кого-то убить — это как диплом инженера, понял, оно перевешивает отсутствие других квалификаций.
Father James LavelleТибетцы плюют на слепых на улице! В Африке убивают альбиносов! Ты такой чёртов наивный!
Father LearyПожалуйста, не ругайся на меня, отче. Думаю, лучше продолжить этот разговор утром, когда ты протрезвеешь.
Father James LavelleЗачем ты вообще чёртов священник? Тебе бы лучше быть чёртовым бухгалтером или чёртовым страховщиком!
Bishop Garret MontgomeryНам нужно задать себе вопрос: чего хочет этот человек? Он хочет, чтобы его любили, конечно. Все хотят, чтобы их любили. Если не получается — он хочет, чтобы им восхищались. Если и это не выходит — он хочет внушать страх. Если и это не сработает — он хочет, чтобы его ненавидели и презирали. Остерегайтесь человека, который хочет быть ненавидим и презираем. Как думаете?