Наша рецензия

«Голгофа», будучи корневым ирландским кино (точнее, англосаксонским, но снятым на исконно кельтской почве), оказалась при этом встроенной в совершенно другую, французскую традицию. Она не слишком-то похожа, к примеру, на сверхаскетичную телеэкранизацию «Католиков» Брайана Мура, сделанную Джеком Голдом, – мощную драму об ирландском монашестве и его богословии, – зато удивительно близка прозе Жоржа Бернаноса о сельских священниках, которую воплотил на пленке…