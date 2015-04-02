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Голгофа Голгофа
Киноафиша Фильмы Голгофа Отзывы о фильме «Голгофа»
Calvary Голгофа 2013 / Великобритания
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Голгофа»

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Наша рецензия

«Голгофа», будучи корневым ирландским кино (точнее, англосаксонским, но снятым на исконно кельтской почве), оказалась при этом встроенной в совершенно другую, французскую традицию. Она не слишком-то похожа, к примеру, на сверхаскетичную телеэкранизацию «Католиков» Брайана Мура, сделанную Джеком Голдом, – мощную драму об ирландском монашестве и его богословии, – зато удивительно близка прозе Жоржа Бернаноса о сельских священниках, которую воплотил на пленке…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 18/04/2014 - 00:25:47




у нас не идёт✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 26/04/2014 - 23:08:16




найду, конечно). Интересный же режиссер. The Guard - один из любимых фильмов.

Глисон в любом виде хорош). Тут у него, я так понимаю, задача сложнейшая - последняя неделя жизни.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Я, безусловно дам 9 из 10, такой картине, но, по пытаюсь осмыслить почему:

1) Семь, в этом фильме не просто так. Семь опять же цифра, которую надо преодолеть - то есть метафора, скрытая, но зачетная.

2) Повторю общее мнение - Глисон, очень хорош, предсказуем, но от этого только набирает очки.

3) Ландшафт - как и все у северных берегов, впечатляет, холодной монументальностью.

4) Проблема - самое главное. Тут можно говорить бесконечно. Спасибо Вам ребята. Рыжие: Ирландцы, Шотландцы, Норвежцы, Русские, да все, кто еще носит этот отпечаток солнца (тут я о своем), нас так не много осталось, у нас так много есть что сказать, да только это мир давно слышит только себя.

5) Вера - все что нам осталось. Во что? Вопрос........
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
9\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 18/04/2014 - 00:25:47):

Radiohead - на посошок, идет проникновенно ...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 18 февраля 2016, 09:40
Это же практически "Моя цыганская" нашего Высоцкого. И чисто поле, и кабак, и лес густой, с Бабами-Ягами, и плахи с топорами в конце...

Ирландцы они такие русские))

Фильм красивый, умный, но не поразил ✊ . Демонстративно как-то слишком - красота и уродство.

Нет, ребята, всё не так,

всё не так, ребята©
18 февраля 2016, 09:40 Ответить
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