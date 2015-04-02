«Голгофа», будучи корневым ирландским кино (точнее, англосаксонским, но снятым на исконно кельтской почве), оказалась при этом встроенной в совершенно другую, французскую традицию. Она не слишком-то похожа, к примеру, на сверхаскетичную телеэкранизацию «Католиков» Брайана Мура, сделанную Джеком Голдом, – мощную драму об ирландском монашестве и его богословии, – зато удивительно близка прозе Жоржа Бернаноса о сельских священниках, которую воплотил на пленке…
у нас не идёт✊
найду, конечно). Интересный же режиссер. The Guard - один из любимых фильмов.
Глисон в любом виде хорош). Тут у него, я так понимаю, задача сложнейшая - последняя неделя жизни.
1) Семь, в этом фильме не просто так. Семь опять же цифра, которую надо преодолеть - то есть метафора, скрытая, но зачетная.
2) Повторю общее мнение - Глисон, очень хорош, предсказуем, но от этого только набирает очки.
3) Ландшафт - как и все у северных берегов, впечатляет, холодной монументальностью.
4) Проблема - самое главное. Тут можно говорить бесконечно. Спасибо Вам ребята. Рыжие: Ирландцы, Шотландцы, Норвежцы, Русские, да все, кто еще носит этот отпечаток солнца (тут я о своем), нас так не много осталось, у нас так много есть что сказать, да только это мир давно слышит только себя.
5) Вера - все что нам осталось. Во что? Вопрос........
Radiohead - на посошок, идет проникновенно ...
Ирландцы они такие русские))
Фильм красивый, умный, но не поразил ✊ . Демонстративно как-то слишком - красота и уродство.
Нет, ребята, всё не так,
всё не так, ребята©
Авторизация по e-mail