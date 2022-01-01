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Подводное течение
Подводное течение, 2004: актеры и роли
Undertow
Подводное течение
2004 / США
7.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Подводное течение, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Гордон Грин
David Gordon Green
В ролях
Джейми Белл
Jamie Bell
Кристен Стюарт
Kristen Stewart
Роберт Лонгстрит
Robert Longstreet
Терри Лафлин
Terry Loughlin
Дермот Малруни
Dermot Mulroney
Девон Алан
Devon Alan
Джош Лукас
Josh Lucas
Эдди Роус
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