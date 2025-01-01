Меню
Цитаты из фильма Квартет

Jean Я собираюсь сказать тебе одну очень грубую вещь: п### тебе.
Wilf Bond Когда закончишь изображать эксперта по крокету, Найджел, я тебе фунт заплачу — выведу тебя вон.
Nigel С твоей игрой — скорее всего. Забыл, что я видел твоего "Севильского цирюльника", твое пение доводило до слез.
Wilf Bond В "Кармен" тебя видел. Никогда не забуду, но постараюсь.
Reginald Paget [для класса подростков] Опера — это когда парня ножом в спину колют, а он вместо того чтобы кровоточить — поёт. Мне кажется, после долгих исследований, что рэп — это когда парня ножом в спину колют, а он вместо того чтобы кровоточить — говорит. Эээ, ритмично, даже с чувством. Но так как рэп — это *разговор*, чувство как бы сдержанное: всё на одной ноте.
Dr. Lucy Cogan [Показывает фотографию] Это сэр Томас Бичем. Он был одним из величайших композиторов Британии.
Jean Да, я знаю, кто он такой. Унаследовал состояние. Его дед делал слабительные. Называть дом престарелых в его честь — пугающе точно.
Jean Вы что, предлагаете мне выйти и понюхать розы?
Cissy Robson О, нет. Мы говорим, что розы давно увяли. Но хризантемы великолепны.
Jean Почему мы должны стареть?
Reginald Paget Потому что так принято.
Jean Это не дом престарелых, это сумасшедший дом!
Jean О, Рег, пожалуйста, это же первый раз за, бог знает сколько лет, что мы увиделись.
Reginald Paget Девяносто семь.
Cissy Robson [вздыхает] Правда так давно? Боже, как летит время.
Wilf Bond Где-то читал, что обычный мужчина думает о сексе каждые семь секунд.
Reginald Paget А ты?
Wilf Bond Хотел бы, чтобы это было всего лишь раз в семь секунд.
Simon Мы ничего не делали...
Jean Мы тоже нет.
Jean Определись, дорогая.
