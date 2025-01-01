[для класса подростков]

Опера — это когда парня ножом в спину колют, а он вместо того чтобы кровоточить — поёт. Мне кажется, после долгих исследований, что рэп — это когда парня ножом в спину колют, а он вместо того чтобы кровоточить — говорит. Эээ, ритмично, даже с чувством. Но так как рэп — это *разговор*, чувство как бы сдержанное: всё на одной ноте.