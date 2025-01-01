JeanЯ собираюсь сказать тебе одну очень грубую вещь: п### тебе.
Wilf BondКогда закончишь изображать эксперта по крокету, Найджел, я тебе фунт заплачу — выведу тебя вон.
NigelС твоей игрой — скорее всего. Забыл, что я видел твоего "Севильского цирюльника", твое пение доводило до слез.
Wilf BondВ "Кармен" тебя видел. Никогда не забуду, но постараюсь.
Reginald Paget[для класса подростков]Опера — это когда парня ножом в спину колют, а он вместо того чтобы кровоточить — поёт. Мне кажется, после долгих исследований, что рэп — это когда парня ножом в спину колют, а он вместо того чтобы кровоточить — говорит. Эээ, ритмично, даже с чувством. Но так как рэп — это *разговор*, чувство как бы сдержанное: всё на одной ноте.
Dr. Lucy Cogan[Показывает фотографию]Это сэр Томас Бичем. Он был одним из величайших композиторов Британии.
JeanДа, я знаю, кто он такой. Унаследовал состояние. Его дед делал слабительные. Называть дом престарелых в его честь — пугающе точно.
JeanВы что, предлагаете мне выйти и понюхать розы?
Cissy RobsonО, нет. Мы говорим, что розы давно увяли. Но хризантемы великолепны.