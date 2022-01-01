Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квартет Квартет
Киноафиша Фильмы Квартет Квартет, 2012: актеры и роли
Quartet Квартет 2012 / Великобритания
6.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Квартет, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дастин Хоффман Дастин Хоффман Dustin Hoffman
В ролях
Мэгги Смит Мэгги Смит Maggie Smith Майкл Гэмбон Майкл Гэмбон Michael Gambon Билли Коннолли Билли Коннолли Billy Connolly Полин Коллинз Pauline Collins Шеридан Смит Шеридан Смит Sheridan Smith Том Кортни Том Кортни Tom Courtenay Дэвид Райалл Тревор Пикок Trevor Peacock
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Приложение киноафиши