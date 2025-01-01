HoganЯ проделал полмира, чтобы понять, что везде люди тупые и жестокие. Можно было просто остаться дома.
AlisonУ тебя есть всего лишь мгновение между порезом и осознанием, насколько он глубок. Будет ли это просто царапина или шрам на всю жизнь. Всё, что ты можешь сделать — попытаться растянуть этот момент как можно дольше. Потому что, как только узнаешь, пути назад уже нет.
HoganГоворят, если ты не запутался, значит, недостаточно думаешь.
HoganЯ нашёл работу на грузовом корабле. Мы пришвартовались там, и я решил остаться.
AlisonЭто было потрясающе?
HoganЯ устроился на курорт, где бродила эта оборванная собака с щенком, которые выпрашивали еду. Гости жаловались, и менеджер отправил меня с одним местным парнем поймать их. Мать доверяла людям, так что её поймать было легко. Но щенок — хитрая штучка. Мы никак не могли её поймать, как ни старались. Нас должны были отвезти на большой остров, минут двадцать на лодке. Но мой напарник хотел домой к ужину. Его жена готовила Пуассон Кру. Так что он бросил собаку за борт примерно на полпути.
AlisonБоже мой!
HoganТой ночью весь остров слышал, как щенок выл и плакал по матери. Я проехал полмира, чтобы понять, что везде люди тупые и жестокие. Мог бы и дома остаться.