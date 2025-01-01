[первые реплики]

Alison [рассказчик] Моя лучшая подруга Лили думала, что тонет. Тонет в Солтон-Си. Хотя вода там была слишком загрязнённой, чтобы в неё заходить, и всё в нашем городе либо умирало, либо уже мертво.

Margaret Hobart Лили? Ты в порядке? Алло...

Alison Лили была решительно настроена не дать этому сломать себя.