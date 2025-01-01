Меню
Hogan Я проделал полмира, чтобы понять, что везде люди тупые и жестокие. Можно было просто остаться дома.
[финальные слова]
Alison У тебя есть всего лишь мгновение между порезом и осознанием, насколько он глубок. Будет ли это просто царапина или шрам на всю жизнь. Всё, что ты можешь сделать — попытаться растянуть этот момент как можно дольше. Потому что, как только узнаешь, пути назад уже нет.
Hogan Говорят, если ты не запутался, значит, недостаточно думаешь.
Alison Как далеко ты когда-либо была?
Hogan Бора-Бора.
Alison Не может быть.
Hogan Я нашёл работу на грузовом корабле. Мы пришвартовались там, и я решил остаться.
Alison Это было потрясающе?
Hogan Я устроился на курорт, где бродила эта оборванная собака с щенком, которые выпрашивали еду. Гости жаловались, и менеджер отправил меня с одним местным парнем поймать их. Мать доверяла людям, так что её поймать было легко. Но щенок — хитрая штучка. Мы никак не могли её поймать, как ни старались. Нас должны были отвезти на большой остров, минут двадцать на лодке. Но мой напарник хотел домой к ужину. Его жена готовила Пуассон Кру. Так что он бросил собаку за борт примерно на полпути.
Alison Боже мой!
Hogan Той ночью весь остров слышал, как щенок выл и плакал по матери. Я проехал полмира, чтобы понять, что везде люди тупые и жестокие. Мог бы и дома остаться.
Hogan Привет, Лили. Ты за сеном пришла?
Lily Hobart Нет.
Hogan Говорят, работа лечит душу.
Lily Hobart Моя душа уже не лечится.
[первые реплики]
Alison [рассказчик] Моя лучшая подруга Лили думала, что тонет. Тонет в Солтон-Си. Хотя вода там была слишком загрязнённой, чтобы в неё заходить, и всё в нашем городе либо умирало, либо уже мертво.
Margaret Hobart Лили? Ты в порядке? Алло...
Alison Лили была решительно настроена не дать этому сломать себя.
[падает в ванну и начинает кричать]
Lily Hobart Видишь весь этот белый песок?
Jesse MacNamara Песок?
Lily Hobart Это не совсем песок. Это кости мёртвых рыб и птиц.
Jesse MacNamara Круто.
Lily Hobart Да.
Jesse MacNamara Так у тебя есть парень?
Lily Hobart Он мне нравится.
Alison Я знаю, что да.
Lily Hobart Почему бы тебе просто не отрезать это?
Sally Heron Что отрезать?
Lily Hobart Отрезать *это*.
Sally Heron Отрезать?
Lily Hobart Да, волосы на твоём лице.
Sally Heron Ты про родинку?
Lily Hobart Да, это ё#аное отвратительное пятно на твоём подбородке.
Sally Heron Мы здесь, чтобы говорить о тебе, Лили.
Lily Hobart Как мне говорить, если меня сейчас стошнит.
